Viele Helden von Lissabon haben ihre besten Jahre noch vor sich: Kimmich (25), Serge Gnabry (25), Leon Goretzka (25), Niklas Süle (24), Benjamin Pavard (24), Alphonso Davies (19), Kingsley Coman (24) und ebenso das Trio Lucas Hernández (24), Corentin Tolisso (26) und Michaël Cuisance (21).

Starke Neuzugänge und talentierter Nachwuchs

Mit Leroy Sané (24), Alexander Nübel (23), Tanguy Nianzou (18) sowie Rückkehrer Adrian Fein (21) stehen vier junge und starke Neuzugänge fest. Speziell von Stareinkauf Sané, der nach langer Verletzungspause wieder fürs Nationalteam berufen wurde, erwarten sich die Münchner eine Menge.

Aus Bayerns Jugendabteilung kommen endlich wieder Toptalente nach. Oliver Batista Meier (19) etwa, Jamal Musiala (17), Bright Arrey-Mbi (17), Chris Richards (20), Joshua Zirkzee (19) oder auch Malik Tillman (18). Flick will in der kommenden Saison noch mehr auf sie setzen.

"Wir können alle zuversichtlich in die Zukunft schauen", betonten Klubchef Karl-Heinz Rummenigge und Vereinspräsident Herbert Hainer am DIenstag in einem offenen Brief an die Bayern-"Familie": "Es besteht viel Anlass zu hoffen, dass wir weiter noch viel Freude an unserem FC Bayern haben werden. Wir sind bereit für die nächste Mission."

Lesen Sie hier: Uefa entscheidet - Bayern-Spiel findet mit Zuschauern statt

Lesen Sie hier: Nach Triple-Triumph - Löw lässt sich Hintertür für Müller und Boateng offen