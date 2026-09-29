Die Wiesn 2026 läuft – und die AZ ist mittendrin. Alles Wichtige, aktuelle Entwicklungen und besondere Momente vom Oktoberfest finden Sie in unserem Liveblog.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen nahm der Tatverdächtige gegen den erkennbaren Willen der 31-Jährigen sexuelle Handlungen an ihr vor.

Die Wiesn 2026 läuft! Seit dem 19. September sind drei AZ-Reporterinnen und -Reporter täglich für Sie vor Ort und halten Sie live auf dem Laufenden: über alles, was auf der Theresienwiese passiert – von schönen Momenten und besonderen Begegnungen bis zu den Schattenseiten des Oktoberfests. Mit dem Wiesnblog sind Sie immer bestens informiert.

+++ Die News vom 29. September 2026 +++

13.48 Uhr: Der Mann wird im Laufe des heutigen Tages einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der über die Haftfrage entscheidet. Ein 26 Jahre alter Ungar ohne festen Wohnsitz in Deutschland soll am Freitag (12. Juni) einer 26-jährigen Münchnerin in der Innenstadt die Geldbörse aus einer Jackentasche entwendet haben.

In der Geldbörse befanden sich neben Bargeld auch mehrere Bankkarten. Diese wurden anschließend durch einen zunächst unbekannten Täter für mehrere Zahlungen verwendet. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen konnte der Tatverdächtige identifiziert werden, den Taschendiebfahnder aus München am Montag (28. September) gegen 18.50 Uhr im Bereich des Oktoberfestes wiedererkannten und vorläufig festnahmen. Anschließend wurde der 26-Jährige der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt.

+++ Aggressiver Kokser kommt in Sicherheitsgewahrsam +++

13.35 Uhr: Die Münchner Polizei ermittelt gegen einen den 27-Jährigen wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. Der Mann sei am Montag (28. September) gegen 22.30 Uhr Beamten auf der Toilette eines Festzelt aufgefallen, teilt die Polizei mit.

Bei dem Mann habe der Verdacht bestanden, dass er Betäubungsmittel konsumierte. Als die Polizeibeamten den Mann daraufhin kontrollieren wollten, leistete er erheblichen Widerstand und versuchte sich der Kontrolle zu entziehen. Laut Polizei wurde er zu Boden gebracht, gefesselt und vorläufig festgenommen.

"Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Polizeibeamten bei ihm weißes Pulver, wobei es sich nach derzeitigem Stand der Ermittlungen um Kokain handelte", so die Polizei weiter. Bei dem Tatverdächtigen handelte es sich um einen 27-jährigen Münchner, der während der Vorgänge drei Polizeibeamte leicht verletzte. Da er sich weiterhin äußerst aggressiv verhalten habe, sei er in Sicherheitsgewahrsam genommen und am Dienstag (29. September) kurz nach Mitternacht wieder entlassen worden.

+++ Münchnerin vergewaltigt: 31-Jähriger in U-Haft +++

13.13 Uhr: Ein 31-jähriger Tourist aus Italien soll am Sonntagabend auf dem Hügel hinter dem Hackerfestzelt eine Münchnerin zum Sex gezwungen haben. Der Mann habe die 31-jährige Frau zunächst gegen einen Baum gedrückt, ihr dann gegen ihren Willen zwischen die Beine gefasst und einen Finger eingeführt, sagte ein Polizeisprecher.

Mehrere Sanitäter und eine Wiesn-Bedienung wurden Zeugen und griffen sofort ein. Sie zogen den mutmaßlichen Sexualtäter von der Frau weg und hielten ihn fest, bis eine Streife der Wiesnwache eintraf. Der Italiener wurde festgenommen. Er sitzt inzwischen in der JVA Stadelheim in Untersuchungshaft. Gegen den Verdächtigen wird wegen Vergewaltigung ermittelt.

Eine 21-Jährige aus Kanada ist am vergangenen Freitag im Bavariapark auf der Theresienwiese vergewaltigt worden. Der Täter entkam unerkannt.

+++ Familientag startet entspannt +++

11.52 Uhr: Auf der Wiesn läuft alles noch entspannt, die Fahrgeschäfte rollen. Heute ist Familientag. Am Nachmittag wird es sicher noch voller.

Blauer Himmel, entspannte Lage – so startet der zweite Familiendienstag auf der Wiesn. © Ruth Frömmer

+++ Sportliche Wiesn-Wurzeln: König Ludwig I. träumte von "Olympien" +++

11.35 Uhr: Nachdem klar war, dass München das Olympia-Ticket für Deutschland bekommen würde, fuhren Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Münchens OB Dominik Krause (Grüne) zur Feier der Entscheidung mit dem Olympia-Looping auf dem Oktoberfest. Und wer es noch nicht wusste: Die Verbindung zwischen der Wiesn und dem olympischen Gedanken geht weiter zurück als viele ahnen. Schon Ludwig I. hat sich mit der Idee für München beschäftigt, wie man hier bei der AZ nachlesen kann.

11.08 Uhr: Familientag auf dem Oktoberfest: Günstige Wiesn-Highlights für Kinder Gratis-Angebote und Rabatte: Dienstags ist auf dem Oktoberfest in München Familientag. Heute ist es wieder soweit.

+++ Nach Krawallen am Marienplatz: München wollte Serbien-Spiel zur Wiesn verlegen +++

9.53 Uhr: Bei der Fußball-EM 2024 eskalierte die Lage mit serbischen Fans am Marienplatz. Nun spielt Serbien wieder in München – ausgerechnet während der Wiesn. Das Kresiverwaltungsreferat (KVR) bestätigt der AZ, dass es eine Verlegung des Spiels für sinnvoll gehalten hätte. Lesen Sie hier mehr dazu.

+++ Nach Zeltschluss auf der Wiesn: Was geht dann noch? +++

9.20 Uhr: Im AZ-Podcast "Kindl der Nacht“ dreht sich alles um das Münchner Nachtleben – und in der zweiten Folge geht's ums heitere Treiben nach dem Oktoberfest. Zwei Wochen Ausnahmezustand. Wir gehen der Frage nach, wie die Wiesn die Nächte in Münchens Bars, Clubs und Kneipen verändert: Nach dem Zeltschluss auf der Wiesn.

+++ Die News vom 28. September 2026 +++

21.08 Uhr: Beim Stammtisch des Vereins Kinderlachen e.V. begrüßten die Gründer unter anderem Jürgen Drews, Thomas Stein sowie Philipp von Thurn und Taxis. Warum es dabei nicht um Geld ging und wie sich die VIPs für die Kleinsten in Not einsetzen – die Abendzeitung war mit dabei.

19.57 Uhr: Gemeinsam in der Achterbahn: CSU-Ministerpräsident Söder und Münchens OB Krause sind nach Münchens Sieg im Auswahlverfahren für die Olympischen und Paralympischen Spiele am Montagabend zusammen Achterbahn auf der Wiesn gefahren. Eindrücke der wilden "Looping"-Fahrt sehen Sie hier.

Hatten gemeinsam Spaß in der Achterbahn: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU/l) und Münchens Oberbürgermeister Dominik Krause (Bündnis 90/Die Grünen) © Sven Hoppe/dpa

16.15 Uhr: Ein 48-Jähriger aus der Nähe von Garmisch-Partenkirchen ist am Sonntagabend im Augustinerzelt mit einem Niedersachsen (41) und einem weiteren bisher nicht identifizierten Mann in Streit geraten. Der unbekannte Mann schubste den 48-Jährigen. Anschließend schlug der 41-Jährige dem Garmischer mit einem Maßkrug mitten ins Gesicht.

Der 48-Jährige erlitt eine Schnittwunde und ein Hämatom an der Nase. Beide Verletzungen wurden noch auf der Wiesn von einem Arzt behandelt. Polizisten nahmen den 41-Jährigen fest und brachten ihn zur Wiesnwache. Der andere, bislang unbekannte Tatverdächtige entfernte sich noch vor Eintreffen der Polizeibeamten vom Tatort. Der 41-Jährige wurde wegen gefährlicher Körperverletzung angezeigt.

Maßkrugwerfer trifft doppelt

Außerdem sind drei Männer am Sonntagabend im Bodos Cafézelt in Streit geraten. Ein 28-Jähriger aus dem Landkreis Ebersberg schnappte sich dabei nach Polizeiangaben einen Maßkrug und warf ihn nach seinen beiden Kontrahenten.

Der Krug erwischte sowohl den 25-Jährigen aus München als auch einen 36-jährigen Münchner. Beide klagten anschließend über Kopfschmerzen. Ein Arzt musste sich nicht um sie kümmern. Gegen den Mann aus Ebersberg wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Woher der Maßkrug im Cafézelt stammte, ermittelt die Polizei.

Teures "Vergnügen": Amerikaner muss 30.000 Euro auf der Wiesn zahlen

14.40 Uhr: Eine Zivilstreife der Drogenfahndung hat am Sonntagabend gegen 23 Uhr aus einer Kabine der Toiletten in der Käfer-Wiesn-Schänke ein tiefes, lang anhaltendes Schniefen gehört. Für die Beamten klang es, als würde in der Kabine jemand Koks schnupfen. Die Polizisten warteten ab, bis die Türe aufging. Heraus kam ein Tourist aus den USA. Als die Fahnder den Verdächtigen, einen 41-jährigen aus Kalifornien, festnehmen wollten, riss der sich los.

Der Verkäufer aus San Diego leistete bei der Festnahme massiven Widerstand, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Insgesamt waren fünf Beamte erforderlich, um den US-Touristen zu überwältigen und zu fesseln. Anschließend wurde er zur Wiesnwache gebracht. Die eingesetzten Polizeibeamten wurden nicht verletzt. Der Mann aus San Diego erlitt dagegen leichte Verletzungen. Er wurde wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte angezeigt. Nachdem er 30.000 Euro als Sicherheitsleistung bezahlt hatte, wurde er wieder entlassen.

Blutige Auseinandersetzung auf der Wiesn: Hendlmesser wird zur Tatwaffe

12.40 Uhr: Ein 24-Jähriger aus dem Saarland hat am Sonntagabend gegen 20.20 Uhr versucht, im Schützen-Festzelt mit einer Gruppe Frauen anzubandeln. Dabei holte sich der Mann allerdings einen Korb. Der 24-Jährige schubste nach Polizeiinformationen daraufhin eine der Frauen. Ein Zeuge, ein 32 Jahre alter Brite, mischte sich ein und wollte den Frauen beistehen. Zwischen den beiden Männern kam es zum Streit.

Dabei schnappte sich der Saarländer ein Hendlmesser vom Tisch und stach zu. Der Brite erlitt eine Schnittverletzung, die von einem Arzt im Sanitätsbereich auf dem Festgelände medizinisch behandelt und genäht wurde. Der Tatverdächtige wurde festgenommen. Er kam zur Wiesn-Wache. Dort wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Anschließend wurde er in Gewahrsam genommen. Gegen den 24-Jährigen wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.



11.40 Uhr: Nach dem Sieg Münchens im nationalen Auswahlverfahren für die Olympischen und Paralympischen Spiele wollen Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Münchens Oberbürgermeister Dominik Krause (Grüne) heute Abend mit der "Olympia Looping"-Achterbahn fahren.

Fünf Loopings erwarten die beiden Politiker bei ihrer abendlichen Fahrt. (Archivbild) © Felix Hörhager/dpa

11.35 Uhr: Regines Kinderwiesn mit der Stiftung Pfennigparade, dem Haunerschen Kinderspital, dem Herzzentrum und vielen anderen versammelt sich an der Bavaria.

Die Stiftung von Regine Sixt hat zahlreiche Kinder auf das Oktoberfest eingeladen. © ruf

+++ Die News vom 27. September 2026 +++

21.19 Uhr: Sexuelle Belästigung: Am Freitag wurde ein Tatverdächtiger vorläufig festgenommen. Ein 34-Jähriger fiel Taschendiebfahndern vor einem Festzelt auf, der sich wiederholt eng hinter wartende Frauen gestellt habe. Die Beamten beobachteten, wie der Mann einer 31-Jährigen von hinten an das Gesäß fasste und der Frau zweimal hineinkniff.

Daraufhin nahmen die Beamten ihn vorläufig fest. Der 34-Jährige wurde zur weiteren Sachbearbeitung auf die Wiesnwache gebracht. Nun wird wegen sexueller Belästigung gegen ihn ermittelt. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde er entlassen. Die weiteren Ermittlungen hat das Kommissariat 15 der Münchner Kriminalpolizei übernommen.

+++ Beim Augustiner ist der Haupteingang geschlossen +++

19.16 Uhr: Die Zelte sind gut gefüllt; auch die Biergärten. Beim Augustiner ist der Haupteingang geschlossen. Beim Schützenzelt ist das Zelt zu, aber der Biergarten ist weiterhin offen. Ebenso ist der Käferbiergarten wegen Überfüllung geschlossen.

Die Wiesn-Besucher genießen das Wetter an diesem schönen Wiesn-Sonntag, © Niclas Vaccalluzzo

Bei den Schaustellern zeigt sich ein ähnliches Bild: Viele Besucher genießen an diesem schönen Wiesn-Sonntag noch die letzten Runden. Auf dem Festgelände herrscht dabei gutes Durchkommen. Am Traditionsfahrgeschäft Toboggan stehen wie gewohnt einige Besucher an, während andere zuschauen, wie sich die Fahrgäste — mehr oder weniger souverän — über das Laufband nach oben bewegen.

18.50 Uhr: Aktuell kontrolliert die Polizei Autofahrer nahe der Wittelsbacherbrücke. Die Kontrollstelle befindet sich hinter der Wittelsbacherbrücke – von der Wiesn kommend stadtauswärts. Dort werden derzeit zahlreiche Fahrzeuge angehalten und die Fahrer kontrolliert. Wer nach der Wiesn mit dem Auto unterwegs ist, sollte entsprechend etwas mehr Zeit einplanen.

18.09 Uhr: Bei der Wiesn gibt es ein neues "erstes Mal". Denn heuer wird bei der Hühner- und Entenbraterei Ammer etwas verkauft, das fast ausschaut wie Döner-Fleisch. Was es damit auf sich hat, lesen Sie hier.

+++ Jugendliche mit Anscheinswaffen sorgen für Polizeieinsatz +++

17.26 Uhr: Mit zwei Anscheinswaffen haben Jugendliche in der Nähe des Münchner Oktoberfestes einen Polizeieinsatz ausgelöst. Wie die Bundespolizei mitteilte, hatten Passanten an der Hackerbrücke die Beamten vor Ort alarmiert.

Bei der anschließenden Kontrolle entdeckten die Polizisten bei den Jugendlichen zwei wie Schusswaffen aussehende Gegenstände. Der 15-Jährige trug die sogenannte Anscheinswaffe demnach im Hosenbund, der 16-Jährige hielt seine in der Hand. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam es zu keinen Bedrohungen gegenüber Reisenden.

Die Jugendlichen verstießen mit dem Mitführen der Gegenstände jedoch gegen die während des Oktoberfestes geltende Allgemeinverfügung der Bundespolizei. Die Beamten stellten die Scheinwaffen sicher, drohten ein Zwangsgeld an und informierten die Erziehungsberechtigten. (dpa)

17.00 Uhr: Viel los auf der Wiesn: Der Haupteingang des Augustiner-Festzelts wird gegen 17 Uhr geschlossen. In anderen Zelten, wie dem Hacker- und Hofbräu-Festzelt, ist der Einlass weiterhin möglich.

+++Gleich zwei Upskirting-Fälle: Polizei nimmt Tatverdächtige fest+++

16.20 Uhr: Zwei Männer wurden festgenommen, nachdem sie Frauen unter den Rock filmten. Beide Fälle ereigneten sich am zweiten Wiesn-Samstag.

Gegen 18.25 Uhr stellten Taschendiebfahnder aus Erding und München einen Mann fest, der sich im Bereich des "Hügels" bewegte und dort gezielt unter die Röcke dort sitzender Frauen gefilmt haben soll. Die Polizisten beobachteten, wie er einer 20-jährigen US-Amerikanerin unter das Dirndl fotografierte, woraufhin sie ihn vorläufig festnahmen und zur Wiesnwache brachten. Der 29-Jährige wurde wegen Verletzung des Intimbereichs durch Bildaufnahmen angezeigt und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und der Zahlung einer Sicherheitsleistung eines niedrigen vierstelligen Betrags entlassen. Der Mann wurde für den Rest des Tages ein Platzverweis für das Wiesn-Gelände erteilt.

Der zweite Vorfall ereignete sich gegen 16.10 Uhr. Eine 22-Jährige bemerkte in einem Festzelt, wie ein Mann versuchte, mit seinem Handy unter ihr Dirndl zu fotografieren, woraufhin die Frau einen Zeltmitarbeiter und die Polizei informierte. Die Polizei überprüfte das Telefon des Mannes. Dabei seien keine entsprechenden Aufnahmen der 22-Jährigen festgestellt worden. Allerdings entdeckten sie eine Aufnahme unter dem Dirndl einer 20-Jährigen, die sich auch in der Gruppe befand. Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen. In der Wiesnwache wurde das Telefon des 31‑Jährigen beschlagnahmt und der Mann erkennungsdienstlich behandelt. Wegen Verletzung des Intimbereichs durch Bildaufnahmen wurde er angezeigt und nach Zahlung der Sicherheitsleistung in Höhe eines mittleren vierstelligen Betrags sowie nach Abschluss der Polizeimaßnahmen entlassen. Der Mann erhielt ebenfalls einen Platzverweis für das Gelände. In beiden Fällen ermittelt die Wiesnwache.

14.58 Uhr: Heuer berichtet Scharpf bei der Pressekonferenz zur Wiesn-Halbzeit am Sonntag vor allem von guter Laune, schönem Wetter und ausgelassener Atmosphäre. Von den Rettungsdiensten und der Polizei wird dennoch von teilweise unschönen Entwicklungen berichtet.

Einen außergewöhnlichen Trend vermeldet die Polizei bei den Betäubungsmittelverstößen. Ihre Zahl liegt bisher bei 122 Fällen. Im vergangenen Jahr waren es nach acht Festtagen 86. Das entspricht einem Anstieg von 41,8 Prozent. In 95 Prozent der Fälle werde Kokain gefunden, sagt Polizeisprecher Christian Drexler. Kokainaufgriffe hätten grundsätzlich zugenommen. Die gesamte Bilanz zur Halbzeit lesen Sie hier.

12.53 Uhr: Ein betrunkener Oktoberfestbesucher hat sich in einem Taxi übergeben und dann im Streit um die Reinigung einen Holzscheit auf den Taxifahrer geworfen. Zuvor hatte er auch noch mit einer Axt gedroht, wie die Polizei mitteilte. Gegen den 29-Jährigen wird nun ermittelt.

Laut Polizei kam es in Starnberg zum Streit, weil der Betrunkene sich mit dem Taxifahrer nicht auf die Reinigungskosten einigen konnte. Als ein zweiter Taxifahrer seinem Kollegen zu Hilfe eilte, wurde der 29-Jährige laut Polizei handgreiflich. Ein wechselseitiger körperlicher Streit flammte auf. Der Fahrgast und der zweite Taxifahrer zogen sich dabei leichte Verletzungen zu.

Doch damit nicht genug: Der Fahrgast griff zu einer Axt aus einem nahen Vorgarten und bedrohte damit einen der Fahrer. Dann legte er die Waffe beiseite und warf stattdessen mit einem Holzscheit – verfehlte sein Ziel aber und traf den ersten Taxifahrer am Arm. Weil der 29-Jährige stark betrunken war, ordnete die Staatsanwaltschaft eine Blutentnahme an. Gegen ihn sowie gegen den hinzugeeilten Taxifahrer wird nun ermittelt.

11.52 Uhr: Traurige Nachrichten auf der Wiesn-Halbzeit-PK: Der Mann, der am vergangenen Dienstag auf der Wiesn erfolgreich von zwei Kellnerinnen reanimiert werden konnte, ist inzwischen verstorben. Das teilte Michel Belcijan, Geschäftsführer der Aicher Ambulanz, mit. Der Sohn habe dem Rettungsdienst einige Tage später berichtet, dass sein Vater im Krankenhaus "sanft eingeschlafen" sei. Bei dem 78-jährigen Wiesn-Besucher hätten schwere Vorerkrankungen vorgelegen.

+++Brand auf der Wiesn: Feuerwehr nennt neue Details+++

11.37 Uhr: Es gibt neue Details zum Feuerwehreinsatz auf der Wiesn: Am Morgen brannte eine Müllpresse für Kartonagen, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Eine Gefahr für Gäste der Wiesn bestand demnach nicht. Jedoch rauchte der brennende Container stark, was weithin sichtbar war. Die Einsatzkräfte löschten das Feuer. Der Container soll nun vom Festgelände auf der Theresienwiese gebracht werden. Was das Feuer auslöste, war zunächst unbekannt. Die Feuerwehr hatte Wiesn-Besucherinnen und -Besucher gebeten, alle anderen Eingänge statt den Eingang P7 zu nutzen.

10.51 Uhr: Ein beliebter Anlaufpunkt scheint am Sonntagmorgen die Oide Wiesn zu sein. Viele Familien machen es sich bereits in den Biergärten beim Weißwurstfrühstück gemütlich oder warten noch vor dem Gelände in langen Schlangen auf Einlass.

10.04 Uhr: Am Eingang P7 läuft ein Feuerwehreinsatz. Ein brennender Müllcontainer wird dort derzeit gelöscht.

9.41 Uhr: Endspurt am zweiten Oktoberfest-Wochenende: Schon um 9.20 Uhr strömen bei idealem Wiesn-Wetter zahlreiche Besucher auf das Festgelände.

+++ Die News vom 26. September 2026 +++

+++ Promi-Auflauf im Käferzelt +++

20.01 Uhr: Auch heute haben wieder einige Promis ihren Weg auf das Oktoberfest gefunden. Eben im Käferzelt eingetroffen: Moderatorin Palina Rojinski sowie Söder-Tochter Gloria-Sophie Burkandt.

Palina Rojinski ist heute im roten Dirndl gekommen.

Auch Gloria-Sophie Burkandt nimmt sich Zeit für die Fotografen.

+++ Haupteingänge wieder geöffnet +++

17.30 Uhr: Gute Nachrichten für alle, die noch auf die Wiesn wollen: Die Haupteingänge haben wieder geöffnet! Der Festplatz ist weiterhin gut gefüllt, auch auf der Oidn Wiesn ist viel los, berichtet eine AZ-Reporterin.

Weiterhin viel los am Samstagabend © Ruth Frömmer

16.30 Uhr: Der Andrang auf der Wiesn ist groß. So groß, dass am Nachmittag auf dem offiziellen Instagram-Account des Oktoberfests eine Bitte zu lesen ist: "Es sind gerade sehr viele Gäste auf der Wiesn, bitte kommen Sie zu einem späteren Zeitpunk", heißt es in einer Story. Kurz darauf folgt eine zweite Nachricht: "Es sind gerade sehr viele Gäste auf der Wiesn. Deswegen können beide Haupteingänge auf das Oktoberfest zeitweise geschlossen sein. Bitte nutzen Sie die Seiteneingänge."

Viele scheinen den Aufruf nicht mitbekommen zu haben. An den Eingängen ist der Andrang weiterhin groß, berichtet eine AZ-Reporterin. Am Haupteingang werden die Besucher aktuell Richtung Bavaria gelotst.

Für diese Besucher geht es vom Haupteingang Richtung Bavaria © Ruth Frömmer

+++ Wiesn-Ambulanz rechnet mit einsatzreichem Tag +++

16.10 Uhr: Die Wiesn-Ambulanz rechnet bei großem Andrang mit einem einsatzreichen Tag und ist heute in Vollbesetzung mit einem 150-köpfigen Team im Einsatz. "Um bei dichtem Gedränge schnellstmöglich bei euch sein zu können, haben wir heute in der Spitze 31 mobile Notfallteams im Einsatz: darunter 12 Tragen inklusive eines eigenen First-Responder-Teams, 4 First-Responder-Teams an den Sanitätscontainern auf dem Gelände, ein Arzt-Trupp sowie zwei AICHER-KTWs", so die Aicher-Ambulanz. Die Rettungskräfte erinnern nochmal daran, wie sie am besten zu erreichen sind: "Ruft in Notfällen die 112, kommt zu einem unserer 4 Container auf dem Festgelände oder direkt zur Sanitätswache im Servicezentrum."

15.30 Uhr: Jetzt ging es doch schnell: Die Zelte haben unterdessen alle geschlossen. In der Bräurosl ist sogar der Biergarten dicht.

Viel los am Samstagnachmittag in den Biergärten

+++ Söder und Krause planen Olympia-Looping auf der Wiesn +++

15.15 Uhr: Erst der Olympia-Jubel, dann der Looping auf der Wiesn? Nach dem Sieg Münchens im nationalen Auswahlverfahren für die Olympischen und Paralympischen Spiele 2036, 2040 oder 2044 steht Bayerns Ministerpräsident Markus Söder womöglich eine ganz besondere Mutprobe bevor. Gemeinsam mit Münchens Oberbürgermeister Dominik Krause will der CSU-Politiker den Erfolg auf dem Oktoberfest feiern – inklusive einer rasanten Fahrt.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder und Münchens Oberbürgermeister Dominik Krause freuen sich über den Zuschlag für München. © Marijan Murat/dpa

"Wenn es klappen sollte, will er mit mir einen Looping auf der Wiesn fahren. Ich weiß nicht, ob das wirklich ernst gemeint war und da muss ich mich dann auch noch psychisch vorbereiten", sagte Söder nach der Entscheidung des Deutschen Olympischen Sportbunds in Baden-Baden.

Krause ließ seinem möglichen Mitfahrer allerdings wenig Hoffnung auf einen Rückzieher. "Auf jeden Fall, Olympia-Looping wollen wir gemeinsam fahren", bekräftigte der Grünen-Politiker. Ob Söder bei der gemeinsamen Fahrt ebenso jubeln wird wie nach dem Sieg im nationalen Auswahlverfahren, bleibt abzuwarten.

+++ Immer mehr Menschen strömen auf die Wiesn +++

14.50 Uhr: Bei Traumwetter strömen am Samstagnachmittag immer mehr Menschen auf das Festgelände. Rappelvoll ist es aber noch nicht – wer ein bisserl sucht, findet sogar noch ein Platzerl im Biergarten.

13.14 Uhr: Zur Völkerverständigung: Die Italiener haben ihre Liedtexte gleich auf die Wiesn mitgebracht - in leichter Oktoberfest-Variation. Während der Text lkorrekt "perché ti amo" (weil ich dich liebe) heißt, steht auf den T-Shirts "perché beviamo" (weil wir trinken).

11.54 Uhr: Aus dem Augustiner klingt laut Azzurro und das ganze Zelt grölt mit.

Oktoberfest-Gedenken: "Jeder menschenfeindlichen Ideologie, entschieden entgegentreten"

11.26 Uhr: Fast ein halbes Jahrhundert ist es her, doch viele Betroffene leiden bis heute: Am Abend des 26. September 1980 explodierte am Haupteingang des Oktoberfests die Bombe eines rechtsextremen Attentäters. Zwölf Menschen starben, rund 200 wurden verletzt. Am Morgen gedachten ihnen Vertreter der Stadt, der Hinterbliebenen und der DGB-Jugend, die das Gedenken über Jahre aufrechterhalten hatte.

Münchens Zweite Bürgermeisterin Mona Fuchs sagte, dass dieser Tag die Stadt dazu verpflichte, den Betroffenen solidarisch und empathisch unterstützend zur Seite zu stehen. "Und das andere ist: jeder Menschenfeindlichkeit, jeder menschenfeindlichen Ideologie, entschieden entgegenzutreten - in der heutigen Zeit natürlich mehr denn je."

Da der Jahrestag heuer auf einen Samstag fiel, fand das Gedenken am Mahnmal früher als sonst vor der Öffnung der Wiesn und dem Ansturm der Besucher statt. Betroffene hatten dies kritisiert. Das Gedenken werde so von den Gästen ferngehalten, es gehöre aber zum Fest, sagte der Überlebende Robert Höckmayr.

+++ Tipp zur Wiesn: Hier können Sie sich ausruhen +++

11.17 Uhr: Ein kleiner Tipp zur Wiesn: Sitzgelegenheiten außerhalb der Festzelte und Fahrgeschäfte waren auf der Wiesn bisher Mangelware. Wem die Füße wehtun, der muss sich ab diesem Jahr kein Bier kaufen oder Karussell fahren, sondern lediglich nach Lichtmasten Ausschau halten.

An einigen wurde nämlich Klappstühle montiert. Eine wirkliche Bereicherung!

10.28 Uhr: Das Mittelschiff im Löwenbräu ist gut gefüllt und die Stimmung ausgelassen, aber entspannt. Man hört schon italienisch an der ein oder anderen Stelle.

+++ Entspannter Wiesn-Start am Samstag +++

10.28 Uhr: Gute Nachrichten zum Wiesn-Start an diesem Samstag. Die AZ ist wieder vor Ort und kann erstmal Entwarnung geben: Die Wiesn füllt sich, aber entspannt. Die Fahrgeschäfte fahren noch halbleer und die Rekommandeure versuchen, die Gäste hineinzulocken. Eine Überfüllung wie im letzten Jahr deutet sich überhaupt nicht an im Moment. Aber es füllt sich stetig.

+++ Die News vom 25. September 2026 +++

+++ Bill und Tom Kaulitz feiern im Weinzelt – ohne Heidi +++

21.45 Uhr: Zum Oktoberfest ist auch 2026 auf der Theresienwiese wieder ein Schaulaufen der Star und Sternchen geboten. Bill und Tom Kaulitz wollen sich die Wiesn heuer auch nicht entgehen lassen und feiern am Freitagabend in Kufflers Weinzelt.

+++ So genießen Sie die Wiesn am Italiener-Wochenende +++

21.01 Uhr: Hier geht es zu den Tipps der AZ-Redaktion.

+++ Mäßiges Geschäft trotz Verkaufsschlager Hendl-Hut +++

18.35 Uhr: Der Hendl-Hut gehört auf der Wiesn jedes Jahr zu den beliebten Souvenirs. Doch wie sieht es heuer aus? Der AZ kommt es vor, als wäre der plüschige Hut in diesem Jahr ein bisserl weniger vertreten. Was sagt die Quelle?

Tobias Ettengruber (29) vom Souvenirshop in der Wirtsbudenstraße 53 sagt: "Der Hendl-Hut ist natürlich immer noch ein Verkaufsschlager. Aber trotzdem ist das Geschäft dieses Jahr etwas schlechter – aber auf der kompletten Wiesn." Woran das liegt? Ettengruber meint: "Ich glaube, das ist allgemein die weltwirtschaftliche Krise. Die Leute haben ein bisschen weniger Geld in der Tasche und das merken wir halt auch."

Insgesamt hätten sie bis Freitagabend circa 20 bis 30 Stück verkauft – für je 29 Euro. Der Standlbetreiber von nebenan meint, er hätte schon etwa 50 verkauft. Erstaunlich, denn dort kostet der Hendl-Hut sogar ein paar Euro mehr. Es kommt eben nicht immer auf den Preis an – manchmal muss man auch einfach Glück haben.

+++ Nanu! Ist das etwa ein Dönerspieß? +++

15.09 Uhr: Vieles hat es auf der Wiesn schon gegeben. Man erinnere sich beispielsweise an die Kokosnüsse, die vergangenes Jahr erstmals verkauft wurden.

Bei der Wiesn 2026 gibt es nun wieder ein "erstes Mal". Denn bei der Hühner- und Entenbraterei Ammer dreht sich seit diesem Jahr ein Spieß, der aussieht wie in einem Döner-Laden. Es handelt sich dabei aber um einen Bio-Putenspieß, wie Ammer mitteilt.

Nanu! Ist das etwa ein Dönerdrehspieß auf der Wiesn?

Auch wenn es auf den ersten Blick danach aussieht, ein klassischer Döner wird daraus allerdings nicht. Das Endprodukt ist der "Bio-Spießburger" mit Blaukraut, Tomate, Salat, Zwiebeln und zwei verschiedenen Soßen – BBQ und Sour Cream. Kostenpunkt: 12,80 Euro.

+++ Italiener "kapern" das Oktoberfest +++

14.39 Uhr: Am zweiten Wiesn-Wochenende sind die Festzelte traditionell in italienischer Hand. Tausende Besucherinnen und Besucher kommen, teilweise mit dem Sonderzug "Espresso Monaco", aus Bella Italia angereist, um auf dem Oktoberfest mal so richtig abzufeiern. So wie Alessandro, der sich mit seinen beiden mitgereisten Freunden schon tierisch auf das Italiener-Wochenende freut.

Und sollten die italienischen Gäste über die Stränge schlagen, dann bekommt die Münchner Polizei Hilfe von ihren Kollegen aus Italien. Beamte der Polizia di Stato und der Carabinieri gehen am Italiener-Wochenende mit auf Streife. Doch warum heißt es eigentlich Italiener-Wochenende? Die Antwort lesen Sie hier.

+++ Überwältigende Nachfrage nach Impfservice auf der Wiesn +++

13.47 Uhr: Zum ersten Mal kann man sich in diesem Jahr auf der Wiesn gegen Grippe und Corona impfen lassen und dieser Service erfreut sich laut Stadt größter Beliebtheit. In den ersten sechs Tagen haben bereits 322 Personen das Impfangebot angenommen. Damit wurden die Erwartungen deutlich übertroffen.

"Nach einer knappen Woche können wir ein durchweg positives Fazit für unseren Impfservice auf der Wiesn ziehen. Unser niedrigschwelliges Angebot wird überwältigend gut angenommen", so die Münchner Gesundheitsreferentin Beatrix Zurek.

Samstags und sonntags von 10 bis 12 Uhr sowie Montag bis Freitag von 10 bis 14 Uhr können sich interessierte Personen in der Sanitätswache gegen Grippe und/oder Corona impfen lassen. Ein Termin ist nicht notwendig, nur Krankenkassenkarte und Impfpass müssen mitgebracht werden.

Das Angebot richtet sich nicht nur an Wiesn-Besucher und -Beschäftigte, sondern an alle, die sich impfen lassen wollen.

+++ Italiener wird beim Upskirting erwischt +++

13.31 Uhr: Ein 39-jähriger Italiener ist am Donnerstag erwischt worden, wie er vor dem Biergarten im Schottenhamel-Festzelt einer Norwegerin (34) unter den Rock fotografierte. Die Frau befand sich laut Polizei in der Hocke, der Mann soll dabei sein Handy unter das Dirndl gehalten und abgedrückt haben. Er wurde wegen Upskirting angezeigt und musste 2000 Euro als Sicherheitsleistung hinterlegen.

+++ After-Wiesn – Was passiert in München eigentlich, nachdem die Zelte schließen? +++



13.02 Uhr: Haben Sie sich schon mal gefragt, was in München passiert, wenn auf der Wiesn die letzte Maß ausgeschenkt wurde und die Zelte geschlossen haben? Wie die Wiesn das Münchner Nachtleben verändert, können Sie jetzt in unserem hören.

In der neuen Folge sprechen die beiden AZ-Redakteure Niclas Vaccalluzzo und Maja Aralica mit Gastronom Alex Recknagel über die After-Wiesn: Wo landen die Menschen, wenn die Zelte schließen? Wer zieht noch weiter – und wo kommen Wiesn-Musiker, Stammgäste und Touristen zusammen? Und wie geht man eigentlich mit Gästen um, die schon ordentlich einen im Tee haben?

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+++ Kokser riskiert gegenüber Polizei dicke Lippe +++

12.53 Uhr: Ein 35-Jähriger aus der Nähe von Heilbronn hat sich am Donnerstagabend nach Polizeiangaben auf der Toilette von Käfers Wiesn-Schänke eine Line Kokain in die Nase gezogen. Dabei wurde er von Drogenfahndern erwischt. Der Mann wurde festgenommen und mit zur Wiesnwache genommen. Die Polizisten sprachen gegen den Geschäftsmann einen Platzverweis für das Festgelände aus. Den schien der 35-Jährige aber nicht besonders ernst zu nehmen. Er werde auf die Wiesn und ins Bierzelt zurückkehren, kündigte er an. Diese dicke Lippe brachte ihm eine Nacht in einer Polizeizelle ein. Freitagmorgen um 6 Uhr kam er dann wieder frei.

+++ Polizei holt Drohne vom Himmel +++

12.40 Uhr: Die Polizei hat eine Drohne in der Nähe des Oktoberfest-Geländes gestoppt. Spezialkräfte übernahmen nach Angaben der Polizei die Steuerung der Drohne und landeten sie. Bei dem Gerät handelte es sich um den Typ DJI Mavic Air 2, die etwa 500 Euro kostet und aus China kommt.

Gestartet hatte die Drohne ein 50 Jahre alter Tourist aus Griechenland. Er habe Luftaufnahmen vom Festgelände machen wollen. Nun muss er sich wegen des Verstoßes gegen das Luftverkehrsgesetz verantworten und kassierte eine Anzeige. Er musste 1000 Euro Sicherheitsleistung bezahlen.

Die Münchner Polizei wies noch einmal darauf hin, dass zur Wiesnzeit in einem Radius von 5,5 Kilometern rund um das Festgelände ein Flugbeschränkungsgebiet gilt und auch keine Drohnen eingesetzt werden dürfen. "Jeder Verstoß stellt eine Straftat nach dem Luftverkehrsgesetz dar und wird konsequent verfolgt. Neben einer Geld- oder Freiheitsstrafe muss mit der Sicherstellung der Drohne gerechnet werden."

+++ Stadt wappnet sich für Italienerwochenende +++

11.39 Uhr: Die Stadt ist für das zweite Wiesn-Wochenende vorbereitet. Traditionell gilt das ja als "Italiener-Wochenende" auf dem Oktoberfest, weil besonders viele Besucher aus Italien anreisen. Warum genau, weiß niemand so genau.

Um unnötiges Verkehrschaos zu minimieren, hat München Warnschilder auf Italienisch vor Feuerwehrausfahrten aufgestellt, so wie hier in der Bavariastraße. "Non parcheggiare" also "Parken verboten" steht darauf zu lesen, gefolgt von der Warnung, dass Verstöße durch Abschleppung geahndet werden können.

+++ Neues Münchner "Tatort"-Team dreht auf der Wiesn +++

10.20 Uhr: Ein Mord auf dem Oktoberfest? Darum geht es in einem neuen "Tatort", der gerade in München mitten im Wiesn-Trubel gedreht wird. Der Titel: "Teufelsrad", womit auch schon der Ort des Geschehens feststeht. Hinter den Kulissen des berühmten Fahrgeschäfts liegt nämlich eine Leiche. Ganz klar ein Fall für die Kommissare Kalli Hammermann (Ferdinand Hofer) und Nikola Buvak (Carlo Ljubek), die ab 2027 als Nachfolger von Batic und Leitmayr im Dienst des Münchner "Tatort" sind.

"Der Fall wird so bunt, laut und verwirrend wie das Oktoberfest selbst, und die Ermittler drohen, die Orientierung zu verlieren", beschreibt der Bayerische Rundfunk (BR) die Produktion, bei der Hofer und Ljubek dann schon zum dritten Mal als Ermittler-Duo im Einsatz zu sehen sein werden. Ebenfalls mit dabei: Jutta Speidel als Teufelsrad-Betreiberin und Pola Jane O'Mara als Polizistin der Münchner Wiesn-Wache.

+++ Nach tödlichem Unfall - Ermittler werten Videos aus +++

7.22 Uhr: Nach dem tödlichen Unfall an einem Freefall-Tower auf dem Oktoberfest analysieren Ermittler Videos vom Ort des Geschehens. Es lägen inzwischen mehrere Aufnahmen vor, die allerdings noch ausgewertet werden müssten, teilte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft München I mit.

Auf einen entsprechenden Aufruf der Polizei hin hätten sich mehrere Zeugen des Unfalls in München gemeldet, bei dem ein 52-Jähriger unter der Gondel des Fahrgeschäfts eingeklemmt und tödlich verletzt wurde, sagte die Behördensprecherin. Zahlreiche Zeugen seien schon befragt worden, mit weiteren wollten die Ermittler noch sprechen.

Bislang sei aber weiter nicht klar, wie genau der Sicherheitsmitarbeiter am Unfallort von der herunterfahrenden Gondel eingeklemmt werden konnte - und weshalb er sich dort überhaupt aufhielt im laufenden Betrieb.

+++ Die News vom 24. September 2026 +++

+++ 99-Cent-Weißwurst auf der Wiesn +++

21:35 Uhr: Weißwurst für nur 99 Cent? Klingt bei den bekanntlich eigentlich eher hohen Wiesn-Preisen fast utopisch. Ist es aber nicht. Schnäppchenjäger haben aber gute Chancen, wenn sie auf der Wiesn ein deftiges Frühstück essen wollen. Wir verraten, in welchen Zelten es dieses Angebot gibt.

+++ 870.000 D-Mark für den nagelneuen "Tri Star" +++

21:00: Altschausteller erinnern sich: Beim "Altschausteller Stammtisch" treffen sich Wiesn-Urgesteine im Festzelt Marstall und lassen ihre gemeinsamen Volksfest-Jahre Revue passieren. Den Artikel lesen Sie hier.

+++ Polizei kontrolliert Rotlichtszene zur Wiesn – sechs Anzeigen +++

19.57 Uhr: Bei Kontrollen im Umfeld des Oktoberfests erwischen Fahnder der Münchner Kripo sechs Sex-Arbeiterinnen, die der illegalen Prostitution nachgingen. Das Geschäft boomt. Den ganzen Artikel lesen Sie hier.

+++ Heidi beim Shoppen in Münchner Luxus-Store +++

19.30 Uhr: Heidi Klum ist in München – und nutzt ihren Aufenthalt offenbar nicht nur, um das Oktoberfest zu besuchen, sondern auch zum ausgiebigen Shoppen. Ein AZ-Reporter hat das Model beim Verlassen des Aigner-Stores in der Innenstadt gesichtet –mit ihrem Hund Fritz. Auf die Frage, wie ihr München gefällt, antwortete sie lächelnd: "Ich habe ein bisschen geshoppt." Besonders angetan hat es ihr der Aigner-Store. Was dabei in die Einkaufstüten gewandert ist? "Schuhe, viele Taschen", verriet Klum.

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Und natürlich drängt sich bei einem Besuch in München zur Wiesn-Zeit die wichtigste Frage auf: Sehen wir Heidi Klum morgen auch auf dem Oktoberfest? Das verrät sie hier.

+++ Falsche Polizisten wollen mit Auto in Sperrbereich +++

16.17 Uhr: In einem Mercedes mit österreichischen Kennzeichen fuhren zwei 52 und 54 Jahre alte Männer am Mittwochnachmittag bis an den äußeren Sperrring im Bereich des Beethovenplatzes. Als Polizisten sie stoppten, behaupteten sie, sie seien beide Polizisten. Sie zeigten Umhängemarken vor und gaben an, sie hätten wichtige Dokumente im Wagen, weshalb sie passieren müssten. Die Polizisten ließen die Männer nicht durch.

Wenig später tauchten der in Österreich lebende Mazedonier (54) und sein Freund, ein Bulgare (52), an der Sperre im Bereich Goethe- und Mozartstraße auf. Sie seien Beamte der "EPA", der European Police Association. Die Männer zeigten offenbar gefälschte Dienstausweise und Dienstmarken vor. Die Polizisten fühlten den angeblichen Kollegen genauer auf den Zahn. Im Wagen lagen fünf Ausweise mit unterschiedlichen Personalien. Gegen sie wird wegen Urkundenfälschung ermittelt.

+++ Polizei schreibt Pressemeldungen auf bayerisch +++

15.33 Uhr: Tag für Tag versorgt die Pressestelle der Münchner Polizei die Medien mit zahlreichen Berichten über die Vorfälle die sich in der Stadt und auch auf der Wiesn zugetragen haben. Am Donnerstag lieferte sie dabei ein Meisterstück ab. Zusätzlich zu den meist im Beamtendeutsch gehaltenen Meldungen gab es diesmal auch boarische Versionen und die sind – mit einem Wort – SENSATIONELL. Beispiel gefällig?

Erst biesln wolln, dann de Schandis beschimpft

Am Mittwoch, 23.09.2026, so umara zehne nach siebne aufd Nocht, ham de Schandis am Wiesn-Haupteingang an Mo gseng, der se direkt neba eana zum Biesln histelln wollt.

D‘Schandis ham eam draufhi gsogt, er soi des bleibm lassn und si vo da Wiesn schleicha. Des hod eam aber überhaupt ned basst. Zerscht hod er eana a beleidigende Gestn zoagt, und hintnach hat er’s aa no zammgschimpft.

Da Mo war a Deitscher, oanasechzg Jahr oid, dahoam im Landkreis Fürstnfeldbruck. Für sei Schimpferei hod er jetz a Anzeige kriagt. An Platzverweis fürd Wiesn ham’s eam aa no gebm. Wia de Schandis mit erm fertig warn, ham’s eam an Ort und Stell wieder geh lassn.

Um de weitern Ermittlungen kümmern si de vo da Siebzehner-Inspektion, also vo da Wiesnwach.

+++ Ist OB Krause der heimliche Wiesn-Star? +++

14.46 Uhr: Münchens OB Dominik Krause scheint sich bei den Wiesn-Besuchern großer Beliebtheit zu erfreuen. Nachdem das Münchner Stadtoberhaupt bei münchen.tv zu Gast in der Sendung "Wir sind Wiesn" war, warteten vor dem Studio schon zahlreiche Fans, um von Krause ein Autogramm zu bekommen, ein Selfie zu machen oder kurz mit dem OB zu plaudern. Und dem scheint das sichtlich gefallen zu haben.

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+++ Gedenkminute für toten Mitarbeiter auf Oktoberfest +++

14.15 Uhr: Bei einem ökumenischen Gottesdienst auf dem Oktoberfest haben Hunderte Menschen eines tödlich verunglückten Mitarbeiters gedacht. Es liege ein Schatten auf diesen frohen Tagen, sagte Pfarrer Sascha Ellinghaus. "Der Tod eines Menschen auf dem Oktoberfest erfüllt uns in der Freude dieses Festes mit tiefer Trauer."

Daher solle jeder achtsam bleiben gegenüber denjenigen, für die die Festtage mit Schmerzen verbunden seien. Die Besucher des Gottesdienstes gedachten still des getöteten Mannes. Der Gottesdienst im Marstall-Zelt richtet sich an Schaustellerfamilien, Wiesn-Wirte und Marktkaufleute, aber auch andere Gäste sind traditionell eingeladen.

Der 52 Jahre alte Security-Mitarbeiter des Fahrgeschäfts "Hangover" - das ist ein 85 Meter hoher Freefall-Tower - war am Montagabend gegen 21.50 Uhr von der herunterfahrenden Gondel getroffen und eingeklemmt worden. Laut Fahrgeschäfts-Homepage beträgt die Fallgeschwindigkeit an dem Turm bis zu 90 Kilometer in der Stunde.

Wie es mit dem "Hangover" nun weitergeht, war zunächst unklar. © Sven Hoppe/dpa

Mit welcher Geschwindigkeit der Mann, der aus Serbien stammte, getroffen wurde, ist bisher unklar. Bevor die Gondel unten ankommt, wird sie deutlich langsamer. Der Mann erlitt so schwere Verletzungen, dass er starb.

Die Unglücksursache ist bisher nicht geklärt. Mehrere Zeugen haben sich inzwischen bei der Polizei gemeldet. "Zudem liegen mehrere Videoaufnahmen vor, die aber noch ausgewertet werden müssen", sagte Juliane Grotz, Sprecherin der Staatsanwaltschaft München I. Der genaue Geschehensablauf stehe bislang nicht fest, so die Ermittlungsbehörde.

+++ Wiesn-Langfinger: Diebe lassen Rollator und WC-Trinkgeld mitgehen +++

14.09 Uhr: Mit 1,7 Promille im Blut kommen manche Menschen auf die merkwürdigsten Ideen: So wie ein 52 Jahre alter Tourist aus Frankreich, der einem hochbetagten Rentner auf der Wiesn den Rollator stahl.

Der Senior war am Mittwochnachmittag mit seinem Sohn (64) auf dem Oktoberfest. Vater und Sohn saßen im Café Kaiserschmarrn und genossen Kaffee und Kuchen. Plötzlich war der Rollator des 90-Jährigen weg. Der Sohn verständigte die Polizei. Da das gesamte Festgelände mit Überwachungskameras ausgestattet ist, konnten die Beamten der Wiesnwache schnell den mutmaßlichen Dieb im Café-Zelt ausmachen. Mehr noch.

Die Polizisten konnten den Weg des Verdächtigen trotz der Besuchermassen bis in den Biergarten des Hofbräuzeltes nachvollziehen. Dort wurde der mutmaßliche Rollator-Dieb von Polizisten festgenommen. Der 52 Jahre alte Franzose hatte laut Alkoholschnelltest 1,7 Promille im Blut. Er musste 200 Euro als Sicherheitsleistung bezahlen und den Rollator natürlich zurückgeben.

Mit diesem Rollator eines 90-Jährigen ist ein 52-jähriger Wiesn-Besucher aus Frankreich stiften gegangen. © Polizei München

Lange Finger hat auch ein 30-Jähriger im Schottenhamel gemacht. Er stahl nach Angaben der Polizei am Mittwochabend im Toilettenbereich das Trinkgeld des Reinigungspersonals. Taschendiebfahnder beobachteten, wie er die Münzen von einem Teller nahm und einsteckte. Der Mann hatte bei seiner Festnahme rund 500 Euro in Kleingeld bei sich. Was davon gestohlen war, ist noch nicht geklärt.

+++ Alle Jahre wieder – Taschendieb kann’s nicht lassen +++

13.51 Uhr: Ein 38-Jähriger aus Rumänien ist von Polizisten erwischt worden, als er am Mittwochabend eine Frau im Biergarten von Käfers Wiesn-Schänke bestehlen wollte. Der Mann wurde festgenommen. Dabei stellte sich heraus, dass der Verdächtige genau vor einem Jahr auf den Tag genau schon einmal wegen Taschendiebstahls auf der Wiesn festgenommen worden war.

+++ Kalt ist es heute auf der Wiesn +++

13.47 Uhr: Das sind die Wiesn-Besucher gar nicht gewohnt: ein bewölkter Himmel, ein zapfiger Wind und immer wieder leichter Regen. Aktuell hat es gerade einmal 15 Grad. Doch die Besucher wissen sich zu helfen und haben heute ihre Janker dabei.

Grau in grau statt blau – so zeigt sich die Wiesn am Donnerstag. © Sophia Willibald

Eine Gruppe junger Burschen stürmt aufs Gelände. "Ich muss jetzt zuerst einmal was essen", ruft einer von ihnen. Genau. Konzentriert man sich eben auf das Wesentliche.

+++ Reinigungsservice der Stadt für Wiesn-Anwohner +++

12.45 Uhr: Für Anwohner rund um das Oktoberfest gibt es ein ganz besonderes Angebot. Das Referat für Arbeit und Wirtschaft bietet für alle rund um die Theresienwiese auch in diesem Jahr einen Reinigungsservice an. Das Ziel: "Die Nachbarschaft so sauber wie möglich zu halten." Wer an der Theresienwiese oder im weiteren Umgriff wohnt und Verunreinigungen seines Privatgrundstücks, der Tor- oder Hauseingänge durch Festgäste feststellt, der könne dies auf der Website "Mach München besser!" unter in der Kategorie "Oktoberfest" jederzeit melden. .

Gekehrt wird nicht nur auf der Wiesn - ein Service der Stadt ist auch für die Anwohner in Nähe der Theresienwiese da. © Peter Kneffel/dpa

Das zuständige Reinigungsteam macht private Wege bis zur Haustür und Einfahrten bis zum Garagentor sauber, nicht aber Gehwege oder öffentliche Straßenbereiche. Das Einsatzgebiet des Reinigungsteams wird im Norden begrenzt durch die Bayerstraße und Landsberger Straße, im Osten durch den Verlauf der Goethe-, Häberl- und Tumblingerstraße, im Süden durch die Ruppert-, Lindwurm- und Pfeuferstraße sowie im Westen durch die Ganghoferstraße.

Bei Verschmutzungen außerhalb dieses Bereichs solle man sich an die Straßenreinigung, Telefon 233-96296, oder an den eigenen Hausmeister wenden.

+++ Zwei deutsche Superstars überraschen das Publikum auf der Wiesn +++

9.26 Uhr: Überraschungsauftritt auf dem Oktoberfest. Im Hofbräu-Festzelt haben zwei ganz besondere Gäste für beste Stimmung gesorgt. Max Giesinger und der Oimara haben gemeinsam das Festzelt "gecrasht", wie . Auf dem Programm gab es den gemeinsamen Song "Grossstadt" und natürlich durfte mit "Wackelkontakt" auch der Wiesnhit des letzten Jahres nicht fehlen.



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+++ Mehr internationale Gäste auf der Wiesn +++

7.25 Uhr: Die Besucher am ersten Wiesnwochenende waren weniger aber internationaler als vor einem Jahr. Am Eröffnungssamstag machten ausländische Gäste rund 33 Prozent aus, am Sonntag gut 29 Prozent, wie eine Untersuchung von Handydaten durch Telefonica Deutschland und Invenium Data Insights ergab. Vergangenes Jahr hatten die Anteile demnach noch bei 29 und 25 Prozent gelegen.

Die meisten ausländischen Gäste kamen dabei – wie vergangenes Jahr – aus den USA, gefolgt von Italien. Auf Rang drei liegt dieses Jahr Frankreich, 2025 war es noch das Vereinigte Königreich.

Die Zahl der Besucher sank der Analyse zufolge leicht auf 1,04 Millionen. Die blieben im Schnitt aber rund eine Viertelstunde länger auf dem Festgelände als vergangenes Jahr. Männer waren dabei in der Mehrheit: Sie stellten rund 53 Prozent der Besucher. Die höchste Auslastung wurde zwischen 17.00 und 18.00 Uhr festgestellt.

Dass fast jeder dritte Besucher aus dem Ausland kam, zeige "die enorme internationale Strahlkraft der Wiesn, die auch für München als Tourismusstandort von großer Bedeutung ist", sagt Jörg Kablitz von

+++ So kam es zum Italiener-Wochenende +++

6.25 Uhr: Hilfe, die Italiener kommen! Am Wochenende verschärft sich der Ausnahmezustand in München: Traditionell stehen zur Oktoberfest-Halbzeit mit dem Italiener-Wochenende die traditionell besucherstärksten Tage an. Aber wie kam es überhaupt dazu? Das erfahren Sie hier bei der AZ.

+++ Die News vom 23. September 2026 +++

22.43 Uhr: "Warum nicht schon früher?" könnte man sich angesichts der Spider-Murphy-Gang-Premiere auf der Wiesn heute fragen. "Warum immer wieder?" bei manch anderer Meldung (Grapscher, Kokser, Wildbiesler). Abgesehen davon bleibt der fünfte Wiesn-Tag mit Traumwetter überwiegend positiv in Erinnerung. Morgen geht's wieder weiter mit dem AZ-Wiesn-Blog.

+++ FC Bayern Frauen feiern auf der Wiesn +++

19.58 Uhr: Ein bisschen Ablenkung konnten die FC Bayern Frauen am Mittwoch auf der Wiesn gebrauchen. Nur einen Abend nach dem 2:2 gegen Manchester City zum Auftakt der neuen Champions-League-Saison ging es für Kapitänin Glódís Perla Viggósdóttir, Giulia Gwinn, Klara Bühl und ihre Teamkolleginnen ins Paulaner-Festzelt. Ob das Unentschieden noch in den Köpfen steckte? Auf der Wiesn war davon zumindest wenig zu sehen: Es wurde gelacht, angestoßen und für die Kameras posiert.

In Tracht, bei bayerischen Schmankerln und Wiesn-Stimmung verbrachte die Mannschaft gemeinsam mit Trainerteam und Verantwortlichen ein paar gesellige Stunden. Klara Bühl nutzte den Besuch dabei auch, um den internationalen Spielerinnen die bayerische Tradition näherzubringen: "Es ist etwas ganz klassisch Bayerisches, hier zu sein. Wir freuen uns immer (..) auch den internationalen Spielerinnen die bayerische Tradition zeigen zu dürfen. Wir genießen die besondere Stimmung, saugen sie auf und nehmen sie mit in die kommenden Wochen."

Hammer-Foto: Franziska Kett beim "Hau-den-Lukas" © Stefan Matzke (sampics)

Viel Zeit zum Feiern bleibt den Spielerinnen indes nicht – am Sonntag geht es im DFB-Pokal bei Borussia Mönchengladbach weiter.

+++ Spider Murphy Gang spielt erstmals live auf der Wiesn +++

17.01 Uhr: "Skandal im Sperrbezirk" und "Schickeria" sind nur zwei der vielen Hits der Spider Murphy Gang, die auch sehr häufig in den Festzelten zu hören sind. Bisher handelte es sich dabei aber nur um Coverversionen. Doch am Dienstag kam es im Fischer-Vroni-Zelt zu einer außergewöhnlichen Premiere. Kurz nach 19 Uhr stand plötzlich die legendäre Münchner Band persönlich auf der Bühne und sorgte bei den Festzelt-Besuchern für ausgelassene Stimmung.

Verantwortlich für den Überraschungsauftritt war, so schreibt es der Münchner Merkur, eine große Versicherung, die am Dienstagabend zum Firmenevent in die Fischer-Vroni eingeladen und schon in der Vergangenheit stets einen unangekündigten Gast-Star organisiert hatte.

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Und da das Unternehmen nicht das ganze Zelt reserviert hatte, durften auch tausende andere Besucher lauthals mitsingen,

+++ Frauen-Lunch auf dem Oktoberfest +++

14.44 Uhr: Wiesn-Stadträtin Anja Berger (Grüne), Wirtin Eva Hochreiter (Zur Bratwurst) und Landtagsabgeordnete Gülseren Demirel (Grüne) stoßen auf den Frauen-Lunch im Traditionszelt Zur Bratwurst auf der Wiesn an. Eva Hochreiter zum Event in ihrem Zelt: "Wir hatten ja turbulente Zeiten. Deshalb ist es wichtig, dass wir auch mal das Positive sehen – 16 Tage ist der Ausnahmezustand auf der Wiesn – das Wetter spielt mit. Wiesn-Stadträtin Anja Berger ergänzt: Es ist das fünfte Mal eine sehr illustre Runde – auch Luise Kinseher will dazu kommen. Es geht darum zu netzwerken. Die Männer machen die Stammtische und wir machen den Frauen-Wiesn-Lunch. Für die Landtagsabgeordnete Gülseren Demirel (ebenfalls Grüne) ist klar: "Es gibt so viele tolle Wiesnwirtinnen." Anja Berger betont abschließend die Relevanz der Veranstaltung. Es gehe auch darum, "die Frauen sichtbar zu machen – und dass sie die Wiesn wirklich rocken – ohne sie würde die Wiesn auch nicht stattfinden können."

Frauen Lunch auf der Wiesn © Daniel von Loeper

+++ Rechtsanwältin in Festzelt mit Kokain erwischt +++

14.21 Uhr: Eine 35 Jahre alte Juristin ist von Zivilfahndern am Dienstagabend im Schützenfestzelt mit Kokain erwischt worden. Die Rechtsanwältin hatte das Koks in ihrer Handtasche, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Sie wurde anschließend zur Wiesnwache gebracht und wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz angezeigt. Die 35-jährige Deutsche hat laut Polizei einen Wohnsitz im Ausland. Daher musste sie eine Sicherheitsleistung in Höhe von 15.000 Euro hinterlegen.

+++ Wildbiesler im Zelt geht auf Polizisten los +++

13.47 Uhr: Ein 23-Jähriger aus München ist am Dienstagabend im Paulaner-Festzelt vom Sicherheitsdienst erwischt worden, wie er sich erleichterte. Allerdings tat das der Mann nicht auf der Toilette, wie sonst üblich, sondern mitten im Zelt. Die Security setzte den Münchner daher an die frische Luft. Dabei griff der 23-Jährige die beiden Mitarbeiter an, woraufhin der Sicherheitsdienst die Polizei auf der Wiesnwache verständigte. Bei der Festnahme wehrte sich der junge Mann massiv. Er wurde in die Haftanstalt des Präsidiums gebracht, wo er den Rest der Nacht verbrachte. Vorteil: Dort gibt es in den Haftzellen auch Toiletten. Laut Alkoholschnelltest hatte der Münchner 2,1 Promille im Blut.

+++ Zwei Schwestern überführen Grapscher +++

13.12 Uhr: Zwei Münchner Schwestern waren am Dienstag auf dem Oktoberfest unterwegs. Gegen 18.20 Uhr machten sie sich auf den Weg zur U-Bahn-Station. Dabei lief ihnen ein Mann über den Weg, der die beiden jungen Frauen offenbar für "Freiwild" hielt.

Der Mann fasste der 20-Jährigen nach Angaben der Polizei über die Kleidung in den Intimbereich. Die drei Jahre ältere Schwester sah den sexuellen Übergriff und stellte den Täter sofort zur Rede. Doch damit nicht genug, griff die 23-Jährige auch noch zu ihrem Handy und machte ein Video von dem Mann.

Anschließend gingen die beiden Schwestern zum Safe Space auf dem Festgelände und erstatteten dort bei der Polizei Anzeige. Das Video bzw. die Fotos von dem Verdächtigen konnten die Münchnerinnen den Beamten zeigen. Die Aufnahmen wurden mit denen der Sicherheitskameras in dem Bereich abgeglichen. "Dabei konnte ein Verdächtiger identifiziert werden", sagte ein Polizeisprecher. Um wen es sich dabei handelt, wollte das Polizeipräsidium München nicht verraten. Der Mann bekommt demnächst Besuch von der Polizei und der soll natürlich überraschend erfolgen.

+++ Wiesn-Besucher pinkelt gegen S-Bahn und zieht vor Polizei blank +++

13.02 Uhr: Ein Wiesn-Besucher (72) hat zu tief ins Glas geschaut und verliert an der S-Bahn-Haltestelle all seine Hemmungen. Zunächst pinkelt er gegen eine abfahrende S-Bahn, dann zieht er auch noch blank. Die Bundespolizei greift ein und wird von dem Mann angegriffen. Das Ende dürfte dem 72-Jährigen gar nicht gefallen haben. Mehr dazu lesen Sie hier.

+++ Nach tödlichem Fahrgeschäft-Unfall – Familie des Verstorbenen meldet sich zu Wort +++

10.20 Uhr: Nach dem tödlichen Drama am Fahrgeschäft "Hangover" meldet sich nun auch die Familie des Verstorbenen zu Wort. Sie habe sich bereits vor dem Unfall große Sorgen gemacht und ihn gewarnt: "Geh nicht zum Oktoberfest, das ist ein schlimmer Ort zum Arbeiten." Die Familie, die in Augsburg wohnt, hätte Sorge gehabt, dass der 52-Jährige von Betrunkenen verletzt werden könne,

Der 52-Jährige kam ins Krankenhaus und erlag dort seinen schweren Verletzungen. © Felix Hörhager/dpa

Wie genau es zu dem Unfall kommen konnte, wisse auch die Familie nicht, aber laut "Bild" sei dieser wohl kurz vor Wiesn-Schluss, während der letzten Fahrt, geschehen. Warum der Mitarbeiter sich in dem gesperrten Bereich am Fahrgeschäft aufgehalten habe, könne die Familie sich auch nicht erklären, sie beschreiben den Familienvater als vorsichtigen Mann.

+++ Dreharbeiten für Netflix-Film +++

10.13 Uhr: Aktuell laufen auf dem Festgelände Dreharbeiten für einen Film des Streaminganbieters Netflix. "Oktoberfest" lautet der Arbeitstitel der Romantic Comedy, Regisseur ist der Münchner Filmemacher Simon Verhoeven. Am Mittwochvormittag erwischte die AZ die Crew bei Filmaufnahmen mit zahlreichen Statisten im Schottenhamel.

Im Schottenhamel fanden am Mittwochvormittag Dreharbeiten für einen Netflix-Film statt. © Niclas Vaccalluzzo

+++ Wiesn-Mittwoch startet bei Traumwetter +++

10.06 Uhr: Als die AZ heute Vormittag über die Wiesn spaziert, ertönt aus den ersten Fahrgeschäften schon wieder laute Musik. Im Olympia Looping drehen die Wagen ihre ersten Runden und aus einem anderen, bunt blinkenden Fahrgeschäft ertönt eine Frauenstimme: "Wir starten Mittwochmittag bei Kaiserwetter." Recht hat sie: Über der Wiesn strahlt der blaue Himmel, die Sonne scheint. Was will man mehr an einem Wiesn-Tag?

Strahlend blauer Himmel über der Theresienwiese – die Wiesn startet am Mittwoch mit Kaiserwetter. © Sophia Willibald

+++ Drama auf der Wiesn: Kellnerinnen retten Besucher das Leben +++

7.30 Uhr: Zwei Kellnerinnen haben einen Besucher auf dem Münchner Oktoberfest wiederbelebt. Der 78-Jährige war am Dienstag im Biergarten der Augustiner-Festhalle nach Angaben des Rettungsdienstes zusammengebrochen. Die beiden Wiesn-Kellnerinnen reagierten blitzschnell und begannen bei dem Mann mit Reanimationsmaßnahmen. Mehr dazu lesen Sie hier.

Ein 78-jähriger Wiesnbesucher ist am Dienstagnachmittag im Biergarten eines Festzeltes zusammengebrochen. Umstehende Personen, darunter die beiden Schwestern und Kellnerinnen Daria und Frieda, erkannten sofort, dass der Mann keine Atmung mehr hatte. © Aicher Ambulanz