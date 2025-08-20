München bekommt neue internationale Nachtzugverbindung – allerdings nur zur Wiesn
Es ist kein Geheimnis, dass viele Italiener die Wiesn lieben. Das zweite Feierwochenende wird schließlich nicht ohne Grund schon seit längerem "Italiener-Wochenende" genannt. In diesem Jahr können Oktoberfestbesucher aus der italienischen Hauptstadt noch einfacher und ganz bequem über Nacht nach München reisen.
Neue Nachtzug-Verbindung aus Rom bis München
Möglich macht das der neue "Espresso Monaco" – zu Deutsch "München-Express" – eine Direktverbindung der "FS Treni Turistiche Italiani", die Teil der staatlichen Eisenbahngesellschaft "FS Italiane Group" ist.
Das Oktoberfest-Spezial wird zu zwei Wiesn-Wochenenden angeboten. An den Freitagen, 26. September und 3. Oktober, startet der Nachtzug jeweils um 20 Uhr am Bahnhof Termini in Rom. Von dort geht es zunächst Richtung Norden über Florenz und Bologna, ehe der "Espresso Monaco" in Verona seinen ersten längeren Halt einlegt.
Halte in Verona und Südtirol
Weiter führt die Fahrt durch Venetien und Südtirol, mit Halten an malerischen Orten wie Trient und Bozen. Nach der nächtlichen Alpenüberquerung rollt der Zug in den frühen Morgenstunden durch das Inntal, macht Station in Innsbruck und erreicht schließlich am Samstagmorgen den Münchner Hauptbahnhof.
Die Verbindungen ab München starten jeweils sonntags um 14.30 Uhr, ehe der Zug am Montagmorgen wieder in Rom einrollt.
Wiesn-Gaudi an Bord: Fassbier und Schlager
Die Fahrt im Wiesn-Sonderzug soll aber mehr als nur eine Anreise sein. Deshalb ist im "München-Express" einiges geboten: Laut Internetseite der "FS Treni Turistici Italiani" wird es im bayerisch dekorierten Speisewagen frisch gezapftes Bier geben, dazu ein Abendmenü, das Lust auf bayerische Küche macht.
Schlafwagen-Gäste genießen Abendessen und Frühstück inklusive, für alle anderen stehen rund um die Uhr Speisen und Getränke zum Kauf bereit. Wer während der Fahrt schon Lust auf echte Wiesn-Gaudi hat, kann im Barwagen zu bayerischen Schlagern einen Absacker nehmen.
Schlaf- und Liegewagen sind schon buchbar
Auch beim Komfort setzt der "Espresso Monaco" auf ein breites Angebot. Zur Auswahl stehen nach Angaben des Unternehmens Schlafwagen mit Einzel- oder Doppelkabinen sowie Vier- und Sechsbett-Liegewagen. Ein Sitzplatz in der 2. Klasse kostet für die einfache Fahrt von Rom nach München 99 Euro. Einen Platz im gemischten Liegewagen gibt es hin und zurück für 178 Euro.
Für die Italiener beginnt das Oktoberfest in diesem Jahr also schon vor dem Betreten des ersten Bierzelts.
