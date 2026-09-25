Nach dem Zeltschluss auf der Wiesn: Im AZ-Podcast "Kindl der Nacht“ dreht sich alles um das Münchner Nachtleben – und in der zweiten Folge geht's um die Wiesn. Zwei Wochen Ausnahmezustand – wie verändert das Oktoberfest die Nächte in Münchens Bars, Clubs und Kneipen.

In der neuen Folge von "Kindl der Nacht" dreht sich alles rund um die Wiesn.

Für Millionen von Oktoberfest-Besuchern endet der Abend nicht mit der letzten Maß im Zelt. Für sie geht es nach Zeltschluss noch weiter in die zahlreichen Kneipen, Bars und Clubs der Stadt. Für 16 Tage verändert sich dadurch das Münchner Nachtleben deutlich – mehr Menschen, mehr Umsatz, aber auch Probleme, die viele Feierwütige mit sich bringen.

Was überwiegt aber, wenn sich die Stadt zur Wiesn komplett verändert und was passiert mit dem Münchner Nachtleben wirklich?

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Spotify). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Spotify über den Consent-Anbieter verweigert

Einer der weiß, was auf der Wiesn passiert, aber auch mit der Stadt insgesamt, ist Gastronom Alex Recknagel. Er leitet die Papa-Schichtl-Bar im legendären Schichtl-Zelt auf dem Oktoberfest. Gleichzeitig führt er mit der Ory Bar, der Frau im Mond, dem Herzog, dem Bambi, dem Sola und der Ivy Tagesbar zahlreiche Lokale in München.

Alexander Recknagel und sein Team von der Schichtl-Bar auf der Wiesn. © ruf

Boazn, Bass und Bier: Wer hinter dem Podcast steckt

"Kindl der Nacht" ist der neue AZ-Podcast über das Münchner Nachtleben. Alle zwei Wochen sprechen Niclas Vaccalluzzo und Maja Aralica mit Menschen, die mittendrin sind: über Boazn und Clubs, queere Partys, After-Wiesn und neue Trends. Es geht um die Orte, an denen München nachts zusammenkommt – und um die Menschen und Geschichten dahinter.