Familientag auf dem Oktoberfest: Günstige Wiesn-Highlights für Kinder

Gratis-Angebote und Rabatte: Dienstags ist auf dem Oktoberfest in München Familientag.

München - Zuckerwatte, gebrannte Mandeln, Kettenkarussell – immer dienstags, also heuer am 19. und am 26. September, ist auf dem Oktoberfest bis 19 Uhr Familientag. Schausteller und Standlbetreiber bieten den jüngsten Oktoberfestbesuchern und ihren erwachsenen Begleitern viele Vergünstigungen. In den großen Festzelten gibt's außerdem günstigere Kindergerichte und Kindermenüs.



Ein besonderer Tipp ist der Mandelstand von Doris und Stefan Grill (Schaustellerstraße 554): Am Familientag schenken die Standlbetreiber allen Zwergerln im Kindergartenalter die Zuckerwatte sogar: nur zwischen 10 und 14 Uhr. Von 14 bis 18 Uhr kostet die Zuckerwatte am Familientag 1 Euro (sonst 2,50 Euro).

Im Familienplatzl auf dem Oktoberfest in München stehen die Kinder im Vordergrund

Aber nicht nur dienstags gibt es Möglichkeiten, beim Wiesnbesuch mit Kindern Geld zu sparen: Im Familienplatzl in der Straße 3/Ost haben Kinder und ihre Begleiter einen eigenen Bereich. Auch eigene Speisen können in den Biergarten mitgebracht werden und in einer Mikrowelle vor Ort aufgewärmt werden.

Außerdem gibt es Brotzeiten und Snacks in kindgerechten Portionen und zu "familiengerechten Preisen" serviert – samt Kinderüberraschung. Für die ganz Kleinen, die noch zu jung für die großen Fahrgeschäfte sind, gibt es auf dem Familienplatzl einen Baby-Flug und Büchsenwerfen inklusive Gewinnen.

Die Oide Wiesn kostet für Kinder unter 14 Jahren keinen Eintritt

Als extra Service für die Familien steht ein Kinderwagenparkhaus und ein Babywickelraum mit Wickeltisch bereit. Das ganze Familienplatzl ist stufenfrei mit Holzfußboden ausgelegt.

Und die Oide Wiesn ist sowieso ideal auch für kleine Wiesnbesucher. Kinder bis 14 Jahre haben freien Eintritt, Erwachsene zahlen 4 Euro (ab 21 Uhr Eintritt frei). Hier kosten die Fahrgeschäfte nur einen Euro. Das Münchner Marionettentheater kostet gar nichts. Für Kinder besonders geeignet ist hier das Stück "Zirkus Kunterbunt" (Mo-Fr, 11 und 12 Uhr).