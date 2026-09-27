Am Freitagabend haben Bill und Tom Kaulitz wieder das Oktoberfest geentert – allerdings nicht alleine. Während Tom mit Ehefrau Heidi Klum die Wiesn genoss, hatte Bruder Bill offenbar ein Date dabei.

Die Kaulitz-Zwillinge sind im absoluten Wiesn-Fieber. Am Freitagabend (25. September) hatte die extrovertierte Party-"Maus" Bill Bruder Tom Kaulitz im Schlepptau. Was gab es in Kufflers Weinzelt zu feiern? Und hatte der Sänger von Tokio Hotel ein neues Gspusi eingeladen? Die Abendzeitung war vor Ort mit dabei.

Erstmal ohne Heidi Klum: Kaulitz-Brüder feiern in Kufflers Weinzelt

Am Freitagabend (25. September) erschienen die beiden Tokio-Hotel-Stars in Kufflers Weinzelt (in Tracht von Heimatglück), um ihre eigene Tequila-Marke "KAA DOS" zu feiern. Heidi Klum war vorerst nicht an der Seite ihres Ehemannes und ihres Schwagers erschienen. Wie die Abendzeitung bereits berichtet hat, dreht die 53-Jährige aktuell neue Folgen für "Germany's Next Topmodel" in München.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram Reel). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram Reel über den Consent-Anbieter verweigert

Um 20.15 Uhr erschien die Entourage rund um die prominenten Stargäste – natürlich geschützt durch mehrere Security-Mitarbeiter. Knapp 60 Freunde und Bekannte empfing das Kaulitz-Duo, um die eigene Tequila-Marke "KAA DOS" zu feiern. Auch für das kulinarische Wohl war ausreichend gesorgt: Neben einem XXL-Eisgekühlter mit Schampus, Wasser und Tequila stand an jedem Tisch eine Brotzeitplatte bereit.

Dieses Jahr feierten die Kaulitz-Zwillinge in Kuflers Weinzelt – sogar mit ihrer eigenen Tequila-Marke "KAA DOS". © Abendzeitung

Bill Kaulitz turtelt mit unbekanntem Mann

Der Rummel um Bill und Tom Kaulitz in Kufflers Weinzelt war entsprechend hoch. Hunderte Schaulustige und zahlreiche Fotografen tummelten sich in den engen Gängen, um ein Foto von den Tokio-Hotel-Stars zu ergattern. Davon ließen sich die Stargäste nicht aus der Ruhe bringen und genossen einen sichtlich entspannten Abend – trotz Fan-Auflauf.

Wie die Abendzeitung vor Ort beobachten konnte, wich eine Person kaum von Bill Kaulitz' Seite. Ein junger blonder Mann mit Schnauzbart hatte es dem Sänger offenbar schwer angetan. Ob es sich dabei um das geheime Wiesn-Date von Heidi Klums Schwager gehandelt hat? "Ich bin ja bekannt für eine kleine Wiesn-Liebschaft – noch ist es geheim", sagte er vor dem Event zu Antenne Bayern.

Mit Heidi Klum: Tokio-Hotel-Stars ziehen über die Wiesn

Zu späterer Stunde stieß auch Heidi Klum zu der Party-Truppe. Das Topmodel wollte sich eine weitere Wiesn-Sause offenbar nicht entgehen lassen. Mit dabei hatte die 53-Jährige auch Kollegin Nadja Auermann. Die Promi-Gruppe zog es schließlich zu den Fahrgeschäften.

Heidi Klum und Nadja Auermann © API/Andy Knoth

Beim Freefall-Tower nahm Bill Kaulitz neben seiner unbekannten Begleitung Platz. In dem Fahrgeschäft hielten die beiden schließlich Händchen und tauschten vertraute Blicke aus – ein Bild, das Erinnerungen an vergangenes Jahr weckt. Bereits 2025 hatte Kaulitz sein Wiesn-Date Jannik Kontalis dabei und suchte ebenfalls den Nervenkitzel in der Höhe.

Damit ging für den Kaulitz-Klum-Clan ein weiterer Wiesn-Abend zu Ende. Ob noch weitere folgen werden, bleibt abzuwarten. Jedoch scheinen die Brüder und das Topmodel Gefallen am größten Volksfest der Welt gefunden zu haben.

Bill Kaulitz, Bruder Tom und Schwägerin Heidi Klum feiern ihren Wiesn-Besuch. © API/Andy Knoth

Kaulitz-Twins und Heidi Klum sorgen für Wiesn-Rummel

Für den Kaulitz-Klum-Clan hatte die Oktoberfest-Zeit schon vor dem offiziellen Anstich begonnen. Zwei Tage vor Wiesn-Eröffnung zelebrierte Heidi Klum im Münchner Hofbräuhaus ihr berühmt-berüchtigtes "HeidiFest", bei dem auch ihr Gatte Tom anwesend war. Schwager Bill fehlte bei der Mega-Sause und reiste erst wenige Tage später nach München.

Seither hat die prominente Patchwork-Familie für viel Wiesn-Furore gesorgt: Leni Klum etwa überraschte die Promi-Gäste der Beauty-Wiesn von Beauty-Doc Luise Berger. Mama Heidi sorgte für Begeisterung, als sie zum Gay-Sunday plötzlich in der Bräurosl auftauchte. Und auch Bill und Tom Kaulitz wurden bereits diverse Male auf dem Festgelände gesichtet.