In kleinem Wiesn-Zelt: Leni Klum überrascht andere Promis bei Beauty-Doc Luise Berger

Wunderschön, charmant und erstaunlich nahbar: Leni Klum (22) sorgt am Sonntagmittag in der Heimer-Entenbraterei für einen Glanz-Auftritt auf dem Oktoberfest. Geladen haben Dr. Luise Berger, Fachärztin für Plastische und Ästhetische Chirurgie und Gründerin der Hautpflegelinie Doc Berger Effect, und ihre Tochter Eleonora.

Die Tochter von Heidi Klum (53) erscheint bestens gelaunt zum exklusiven Wiesn-Lunch und zieht dabei die Blicke auf sich. Sogar ein roter Teppich wurde im Zelt ausgerollt. Trotz ihres internationalen Model-Lebens wirkt Leni (22) ganz bodenständig und natürlich. Sie plaudert, lacht, posiert gern für Fotos und mischt sich ganz selbstverständlich unter die Gäste. Eine Leni Klum zum Anfassen! Ganz zur Überraschung der anderen Promis.

Es ist ihr letzter Tag in München. "Ich hab es so genossen. Und war am Samstagmittag mit Freunden bei Käfer. Ich liebe Würstchen mit Sauerkraut. Das esse ich immer auf dem Oktoberfest", sagt Klum zur AZ. Bei Wiesn-Wirt Ignaz Schmid gab's freilich knusprige Ente. Leni Klum lacht beim Auftischen und greift bei Geflügel, Rotkraut und Knödel beherzt zu.

Promi-Auflauf bei Beauty-Wiesn von Dr. Luise Berger

Ebenfalls in der Heimer-Entenbraterei: Designerin Marina Hoermanseder, Moderatorin Mareile Höppner, GNTM-Siegerin Alex Maria Peter, Olympiasiegerin Kristina Vogel, Moderatorin Karen Webb, Trachten-Experte Oliver Rauh, Fitness-Unternehmer Alfred Enzensberger mit Model Stephanie Davis sowie die aktuelle Gewinnerin Aurélie Siewitz.

Der Anlass für den besonderen Wiesn-Auftritt: Die Gastgeberinnen Dr. Luise und Eleonora Berger machen Leni Klum zum "Friend of the Brand". Die erfolgreichen Münchner Unternehmerinnen und Leni Klum haben eine langfristige Kooperation für deren Hautpflegelinie Doc Berger Effect. Die AZ erfährt: Klum hat die Beauty-Marke samt den Augenpads bereits vor rund einem Jahr entdeckt und aus eigener Überzeugung getragen. Erst jetzt folgt tatsächlich auch eine berufliche Zusammenarbeit.

Leni Klum mit Eleonora und Luise Berger. © API/Michael Tinnefeld

Leni Klum und Münchner Beauty-Doc arbeiten zusammen

Geschäftsführerin Eleonora Berger (20) verrät der AZ: "Bill Kaulitz liebt unsere Eye Patches und hat sie immer wieder auf Social Media getragen – an den unterschiedlichsten Orten der Welt. Wir vermuten, dass er Leni damit ein bisschen angesteckt hat, denn auch sie hat unsere Patches für sich entdeckt und verwendet sie gerne." Erstmals persönlich begegneten sich die Bergers und Leni Klum beim "HeidiFest" 2025 im Münchner Hofbräuhaus. Jetzt feiern sie ein "LeniFest" in der Heimer-Entenbraterei.

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Beauty-Doc und Gründerin Dr. Luise Berger (49) erklärt der AZ: "Leni passt für uns vor allem deshalb so gut, weil sie einen sehr authentischen Umgang mit dem Thema Haut und Schönheit hat. Sie hat öffentlich über ihre Akne und unreine Haut gesprochen, zeigt sich oft ungeschminkt und teilt ihre eigenen Erfahrungen mit Skincare. Gleichzeitig betont sie immer wieder, dass Schönheit für sie sehr viel mit Selbstbewusstsein und damit zu tun hat, sich in der eigenen Haut wohlzufühlen."

Das bestätigt auch Leni Klum im AZ-Gespräch selbst: "Mein Geheimnis bei der Hautpflege: Weniger ist mehr. Ich habe mit Akne zu kämpfen, deshalb habe ich gelernt, wie ich damit umgehe. Mit weniger, aber guten Produkten."

Parallelen zwischen Bergers und Klums

Dr. Luise Berger sieht erstaunliche Parallelen zwischen ihrer eigenen Beziehung zu Tochter Eleonora und dem Verhältnis von Heidi und Leni Klum. Besonders eine Gemeinsamkeit fällt der Beauty-Doc auf: "Für eine Tochter ist es dann vermutlich umso wichtiger und oft sogar schwieriger, sich davon zu lösen, die eigene Identität zu entwickeln und wirklich ihren eigenen Weg zu gehen. Und genau da sehe ich eine schöne Parallele: Sowohl Leni als auch Eleonora wirken auf mich sehr eigenständig, wissen, wer sie sind, und lassen sich in ihrem Weg nicht beirren."