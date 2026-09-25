So stylisch geht Einkaufen in München! Heidi Klum schaut ganz entspannt bei Aigner vorbei und verlässt den Store mit mehreren vollen Tüten. Die Abendzeitung hat das Topmodel erwischt und gefragt, ob sie noch auf die Wiesn geht.

Donnerstagabend in der Münchner Innenstadt: Heidi Klum ist beim heimlichen Shoppen. Von der Theatinerstraße aus können der AZ-Reporter und zahlreiche Passanten aber beobachten, wie die 53-Jährige im ersten Stock des Aigner-Stores die aktuellen It-Pieces bestaunt. Ganz entspannt lässt sich das Topmodel die edlen Stücke präsentieren und freut sich sichtlich über die Auswahl.

Heidi Klum mit sexy Korsage, lässigem Mantel und Hund Fritz in München unterwegs

Gegen 19:10 Uhr verlässt die Model-Ikone den Store schließlich wieder. Ihr Outfit: ein karierter Mantel lässig über die Schulter geworfen, dazu ein schwarzer Rock und eine sexy Korsage mit Schnürung am Rücken. Eine coole Sonnenbrille rundet den Look ab. Und natürlich darf auch Hund Fritz nicht fehlen. Heidi Klum trägt ihren Vierbeiner entspannt auf dem Arm. So sieht Shopping bei einem internationalen Topmodel aus!

In Münchner Innenstadt unterwegs

Mit einem Grinsen verrät Heidi Klum der Abendzeitung: "Ich habe ein bisschen geshoppt. Und was mir besonders gut an München gefällt? Der Aigner-Store."

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Offenbar blieb es nicht nur beim Schaufensterbummel. Auf die Frage, was sie denn mitgenommen habe, antwortet Heidi Klum dem AZ-Reporter: "Schuhe und viele Taschen – in Groß und Klein."

Heidi Klum im ersten Stock des Aigner-Stores in der Theatinerstraße in München © Steffen Trunk

Dass Heidi Klum eine besondere Verbindung zu dem Münchner Traditionslabel hat, kommt nicht von ungefähr. Seit 2025 ist sie das "Global Testimonial" von Aigner und war das Gesicht der Herbst/Winter-Kampagne des Hauses.

Oktoberfest-Besuch: Das sagt Heidi Klum der Abendzeitung

Aktuell ist Heidi Klum in München schwer beschäftigt. Sie dreht die neue Staffel von "Germany's Next Topmodel" und war unter anderem am Umadum-Riesenrad im Werksviertel. Seit knapp zwei Wochen weilt der internationale Star in der bayerischen Hauptstadt. Vor einer Woche feierte Klum zudem die zweite Ausgabe ihres legendären "HeidiFest" im Münchner Hofbräuhaus.

Bleibt bei so viel Job-Stress noch Zeit für einen Wiesn-Besuch in München? Am Freitag (25. September) wäre zumindest Gelegenheit dazu. Doch Heidi Klum will sich noch nicht festlegen. Auf die Frage der Abendzeitung, ob sie noch aufs Oktoberfest geht, antwortet sie ganz ehrlich: "Das weiß ich noch nicht." Dann stöckelt sie auf hohen Hacken über das Kopfsteinpflaster, wirft den Fans noch einen Luftkuss zu und zieht bestens gelaunt von dannen. Herrlich unkompliziert und so sympathisch, Heidi!

Tochter Leni Klum war zweimal auf der Wiesn

Und auch Heidi Klums Tochter Leni (22) war vor einer Woche noch in München dabei. Sie reiste allerdings am Sonntagabend schon wieder ab. Leni Klum besuchte am Samstagnachmittag ganz privat die Schänke von Gastro-König Michael Käfer auf der Theresienwiese und schaute am Sonntagmittag in der Heimer-Entenbraterei vorbei.

Ohne Mama Heidi, dafür mit Dr. Luise Berger (re.) und Eleonora (li.): Leni Klum (Mi.) beim Wiesn-Besuch am Sonntag. © API/Michael Tinnefeld

Dort hatten Beauty-Doc Dr. Luise Berger und Tochter Eleonora die 22-jährige Klum als "Friend of the Brand" von Doc Berger Effect vorgestellt. Mit der Abendzeitung sprach Leni Klum offen über ihre Akne und verriet zugleich ihr liebstes Wiesn-Schmankerl: Würstchen mit Sauerkraut.