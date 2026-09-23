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Heidi Klums Heimlich-Dreh in München: Was die Model-Mama jetzt macht

Nach "HeidiFest" und Wiesn-Gaudi geht es für Heidi Klum direkt weiter: Die Model-Mama dreht derzeit abgeschottet am Münchner Ostbahnhof für "Germany's Next Topmodel". Die Abendzeitung weiß: Am Set hat sie alles im Blick und versprüht dabei beste Laune.
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Steffen Trunk |
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Heidi Klum dreht derzeit in München für die neue GNTM-Staffel.
Heidi Klum dreht derzeit in München für die neue GNTM-Staffel. © API/Viviane Simon

Heidi Klum (53) hat alles im Blick, sprüht vor Energie und sucht derzeit wieder nach Deutschlands nächsten Model-Talenten. Die Model-Mama dreht aktuell in München für die mittlerweile 22. Staffel ihrer Erfolgs-Show "Germany's Next Topmodel". Die Dreharbeiten sind gestartet, beobachtete die Abendzeitung. Und Action!

Wo Heidi Klum auftaucht, ist ihr die Aufmerksamkeit sicher

Nach ihrer Wiesn-Gaudi im Hofbräuhaus ist Klum weiterhin in München schwer beschäftigt. Ihr "HeidiFest" war tagelang DAS Gesprächsthema, ihr Überraschungsauftritt bei der Gay-Wiesn in der Bräurosl bislang eines der großen Oktoberfest-Highlights. Wo Heidi auftaucht, ist ihr die Aufmerksamkeit sicher. Jetzt erwischte die AZ die Moderatorin beim heimlichen GNTM-Dreh am Münchner Ostbahnhof. Seit einer Woche weilt Klum in der bayerischen Hauptstadt – und sie bleibt sogar noch länger.

Umadum: Am Riesenrad wird für "Germany's Next Topmodel" gedreht

Am Umadum-Riesenrad im Werksviertel müssen sich die GNTM-Kandidatinnen und -Kandidaten in luftiger Höhe vor der Kamera beweisen. Wer liefert das perfekte Foto? Wer sorgt für Drama am Set? Und wer bekommt womöglich selbst einen kleinen Höhenflug?

In luftiger Höhe: Zwei GNTM-Kandidaten beim spektakulären Shooting
In luftiger Höhe: Zwei GNTM-Kandidaten beim spektakulären Shooting © API/Viviane Simon

Heidi Klum mit Walkie-Talkie gesichtet

Heidi Klum verfolgt das Geschehen von einem erhöhten Regiestuhl aus. Mit braun-rötlichem Mantel, schwarzem Rock, dunklen High Heels und großer Sonnenbrille gibt sie über das Walkie-Talkie Anweisungen an Models und Fotografen. Jeder Handgriff sitzt, jeder Blick wird genau beobachtet. Denn am Ende zählt nur das perfekte Bild.

Einmalige Kulisse: Das Riesenrad Umadum im Münchner Werksviertel
Einmalige Kulisse: Das Riesenrad Umadum im Münchner Werksviertel © imago/Lindenthaler

ProSieben zeigt die neue Staffel von "Germany’s Next Topmodel – by Heidi Klum" im Frühjahr 2027. 

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2 Kommentare
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  • Der wahre tscharlie vor 22 Stunden / Bewertung:

    Mal eine Frage, wieviel dieser Model-Talente von ihr haben es über die Jahrzehnte eigentlich wirklich in das Business geschafft?

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  • Wilhelmine vor 21 Stunden / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von Der wahre tscharlie

    Einige! Sie werden es aber nie schaffen

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