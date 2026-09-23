Heidi Klums Heimlich-Dreh in München: Was die Model-Mama jetzt macht
Heidi Klum (53) hat alles im Blick, sprüht vor Energie und sucht derzeit wieder nach Deutschlands nächsten Model-Talenten. Die Model-Mama dreht aktuell in München für die mittlerweile 22. Staffel ihrer Erfolgs-Show "Germany's Next Topmodel". Die Dreharbeiten sind gestartet, beobachtete die Abendzeitung. Und Action!
Wo Heidi Klum auftaucht, ist ihr die Aufmerksamkeit sicher
Nach ihrer Wiesn-Gaudi im Hofbräuhaus ist Klum weiterhin in München schwer beschäftigt. Ihr "HeidiFest" war tagelang DAS Gesprächsthema, ihr Überraschungsauftritt bei der Gay-Wiesn in der Bräurosl bislang eines der großen Oktoberfest-Highlights. Wo Heidi auftaucht, ist ihr die Aufmerksamkeit sicher. Jetzt erwischte die AZ die Moderatorin beim heimlichen GNTM-Dreh am Münchner Ostbahnhof. Seit einer Woche weilt Klum in der bayerischen Hauptstadt – und sie bleibt sogar noch länger.
Umadum: Am Riesenrad wird für "Germany's Next Topmodel" gedreht
Am Umadum-Riesenrad im Werksviertel müssen sich die GNTM-Kandidatinnen und -Kandidaten in luftiger Höhe vor der Kamera beweisen. Wer liefert das perfekte Foto? Wer sorgt für Drama am Set? Und wer bekommt womöglich selbst einen kleinen Höhenflug?
Heidi Klum mit Walkie-Talkie gesichtet
Heidi Klum verfolgt das Geschehen von einem erhöhten Regiestuhl aus. Mit braun-rötlichem Mantel, schwarzem Rock, dunklen High Heels und großer Sonnenbrille gibt sie über das Walkie-Talkie Anweisungen an Models und Fotografen. Jeder Handgriff sitzt, jeder Blick wird genau beobachtet. Denn am Ende zählt nur das perfekte Bild.
ProSieben zeigt die neue Staffel von "Germany’s Next Topmodel – by Heidi Klum" im Frühjahr 2027.
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