Hinter den Kulissen vom "HeidiFest" 2026: Das gab es im TV nicht zu sehen

Ein weiteres Mal hat Heidi Klum zur zünftigen Sause ins Hofbräuhaus eingeladen: Das zweite "HeidiFest" wurde am Donnerstag in München gefeiert und live im TV übertragen. Was TV-Zuschauer nicht zu sehen bekommen haben? Die Modelmama hat spannende Einblicke gewährt – und auch die Abendzeitung hat vor Ort ganz genau hingeschaut.

Heidi Klum (53) kommt zwar nicht aus München, doch macht sie aus ihrer Wiesn-Liebe kein Geheimnis. Kurz vor dem Oktoberfestauftakt hatte sie auch 2026 zu ihrem "HeidiFest" ins Hofbräuhaus geladen. Voller Vorfreude packte Heidi Klum vorab Details über das exklusive Event aus – und verriet, wie es wirklich hinter den Kulissen zugeht. Die AZ war ebenfalls beim Fest dabei und hat einen Blick abseits der TV-Kameras gewagt.

Heidi Klum über "HeidiFest": "Kaum etwas einstudiert"

Für Heidi Klum ist das "HeidiFest" eine echte, authentische Party, bei der das TV-Publikum live zusehen darf. "Es ist schwer, das Ganze mit der Kamera einzufangen. [...] Weil das ist so wild, so bunt, so unorganisiert, was ich eigentlich liebe", so die 53-Jährige im Podcast "Bart & Schnauze". "Ich mache ja so lange Fernsehen schon – alles wird immer geprobt und jeder hat so seinen Stellplatz." Anders beim "HeidiFest": "Alles passiert halt gerade, wie es halt passiert. Nichts ist irgendwie einstudiert." Auch in diesem Jahr wollte Heidi Klum an ihrer Strategie festhalten – denn sie verriet, wie sie sich aufs zweite "HeidiFest" vorbereitet hat: "Gar nicht wirklich. Außer dass ich am Dirndln bin", so das Topmodel.

Großer Trubel vor Start der Wiesn-Sause im Münchner Hofbräuhaus

Bevor die große Wiesn-Sause offiziell begann, herrschte vor Ort bereits großer Trubel. Während das Eurodance-Duo La Bouche im Inneren probte, versammelten sich die Bedienungen vor dem Hofbräuhaus für ein gut gelauntes Gruppenfoto. Auch für die Kellner und Kellnerinnen schien es ein aufregender Abend zu werden.

Der Münchner Künstler Bernhard Prinz hat extra für das "HeidiFest" ein Gemälde mit einer Karikatur des Topmodels angefertigt. Heidi Klum ist ein Fan und langjährige Kundin von Prinz, der vor dem Hofbräuhaus auf eine Signatur der Gastgeberin wartete. "Sie hat schon viele Fotos gekauft und dann auch verschenkt", sagte der Karikaturist der Abendzeitung. Das Bild von Heidi Klum soll übrigens in die Galerie im Deutschen Theater kommen, in welcher weitere Kunstwerke von Prinz ausgestellt sind.

Lustige Panne: Hund von Heidi Klum versucht Mikro zu beißen

Um 17 Uhr startete dann der Einmarsch der geladenen Promi-Gäste. Zahlreiche Stars wie Model Franziska Knuppe, Unternehmerin Judith Williams und Moderatorin Katja Burkhard waren zu dem Giga-Event geladen und schritten gut gelaunt über den grünen Teppich. Heidi Klum selbst erschien mit Mama Erna, Sohn Henry, Tochter Leni und Ehemann Tom Kaulitz. Auf dem Arm der Modelmama thronte ihr Yorkshire-Terrier-Mix Fritz, der trotz Trubel und Blitzlichtgewitter recht entspannt wirkte. Bei einem Interview kam es dann zu einer lustigen Panne, denn der Promi-Hund versuchte wiederholt in das kleine Mikrofon zu beißen. Klum selbst konnte über die Situation lachen.

Heidi Klum mit Hund Fritz auf dem blauen Teppich vom "HeidiFest"

Kein Zoff mit ProSieben: Gastgeberin begrüßt Sender zum "HeidiFest"

Wurde das "HeidiFest" vergangenes Jahr noch von ProSieben übertragen, schnappte sich 2026 Konkurrent RTL die Übertragungsrechte für die Pre-Wiesn-Party. Böse Zungen spekulierten bereits über einen drohenden Bruch zwischen dem GNTM-Sender und dem Topmodel. Vor Ort zeigte sich jedoch, dass die Situation entspannt zu sein scheint. Klum begrüßte ihre Kollegen von ProSieben am roten Teppich und gab gut gelaunt ein Interview. Damit dürfte klar sein: Es gibt keinen Clinch.

Heidi Klum im Gespräch mit ProSieben. 2025 hatte der Münchner Sender noch das "HeidiFest" übertragen. © AZ

Während der Show heizten Musik-Acts wie Sarah Engels, Markus Mörl, Ireen Sheer, Rednex und Katja Ebstein den Zuschauern ein. Supermodel Naomi Campbell unterstützte ihre Freundin Heidi Klum und trat beim "HeidiFest" als DJane auf. Kurz bevor es an die Turntables ging, wurde die 56-Jährige von mehreren Mitarbeitern zur Bühne geführt. Dann wurden noch schnell die Schuhe gewechselt und schon ging es los.

Naomi Campbell kurz vor ihrem Auftritt beim "HeidiFest" 2026

Mit Nicole Scherzinger war noch ein weiterer internationaler Stargast geladen. Die Pussycat-Dolls-Frontfrau, die mit ihrer Girlband erst vor wenigen Tagen in der Münchner Olympiahalle aufgetreten war, performte ihren Megahit "Don’t Cha". Wie die Abendzeitung im Backstage-Bereich des "HeidiFests" beobachten konnte, ging bei ihrem Auftritt alles ganz schnell. Etwa 30 Sekunden bevor sie die Bühne enterte, musste für die Sängerin noch schnell ein Wasser organisiert werden.

Nicole Scherzinger kurz vor ihrem Auftritt beim "HeidiFest". © AZ

Begehrte Goddie-Bag: Das hat Heidi Klum an ihre "HeidiFest"-Gäste verschenkt

Im Hofbräuhaus schien die Stimmung beim Publikum und den Promi-Gästen ausgelassen zu sein und auch Heidi Klum wirkte nach anfänglicher Nervosität entspannt. Aber wie kam das "HeidiFest" 2026 bei den TV-Zuschauern an? Wie das Branchenmagazin "DWDL" berichtet, schalteten heuer 780.000 Menschen zu dem RTL-Spektakel ein – das sind etwa 10.000 mehr als vergangenes Jahr bei ProSieben. Ob das ausreichen wird, um nächstes Jahr eine weitere Ausgabe zu feiern, bleibt abzuwarten. Heidi Klum ist ja immer für eine Überraschung gut.

Zum Abschluss gab es für die geladenen Gäste noch Goddie-Bags mit persönlichen Geschenken von Heidi Klum. Darin enthalten waren unter anderem vier Tafeln Schokolade, eine Gesichtsmaske, ein "HeidiFest"-Maßkrug sowie drei Packungen Saure Drachenzungen von Hitschies. Vor dem Hofbräuhaus spekulierten wohl auch einige Fans auf ganz besondere Andenken von dem Event. Bis weit nach Mitternacht warteten über 100 Schaulustige, um nochmal einen Blick auf die Promis zu werfen und vielleicht eine Goddie-Bag abzugreifen.