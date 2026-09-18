Naomi Campbell und Nicole Scherzinger mit Allüren? Was an der "HeidiFest"-Bühne passierte

Es war die Mega-Sause vor dem offiziellen Start der Wiesn. Heidi Klum hat neben vielen deutschen Prominenten auch internationale Top-Stars wie Naomi Campbell und Nicole Scherzinger zum "HeidiFest" ins Hofbräuhaus geladen.

Was für eine Gaudi, die wohl nur Heidi Klum kurz vor dem Wiesn-Anstich auf die Beine stellen kann! Am Donnerstagabend ging das "HeidiFest" zum zweiten Mal über die Bühne, diesmal für RTL. Neben Musiklegende Vicky Leandros und Neunziger-Jahre-Ikonen wie Snap und Rednex sorgten auch Topmodel Naomi Campbell als DJane und Nicole Scherzinger als Sängerin für große Momente im Münchner Hofbräuhaus.

Die Abendzeitung am Bühnenrand mit dabei: Was TV-Zuschauer nicht sahen

Rund 900 partylustige Gäste waren euphorisiert, trinkfreudig und natürlich bestens gelaunt. Doch was passierte eigentlich, wenn die Kameras gerade nicht draufhielten? Das können Sie hier nachlesen.

Die Abendzeitung war im Hofbräuhaus dabei und konnte die Auftritte von Naomi Campbell und Nicole Scherzinger aus nächster Nähe begleiten. Bei Campbell herrschte kurz vor ihrem Einsatz noch geschäftiges Treiben. Mit ihrer Entourage kam das Topmodel zur Bühne, während dort hastig das DJ-Pult aufgebaut wurde.

Kontroll-Check: Naomi Campbell will den perfekten Auftritt hinlegen. © AZ

Naomi Campbell wechselt Schuhe und macht drei Kreuzzeichen

Campbell nahm zunächst auf einer Treppenstufe Platz, wechselte noch schnell ihre High Heels und bekam das letzte Touch-up. Ihre langen Haare wurden noch einmal in Form gebracht und sorgfältig durchgebürstet. Auch eine eigene Maskenbildnerin hatte die 56-Jährige dabei. Mit dem Pinsel wurde wenige Sekunden vor dem Auftritt noch einmal nachgepudert.

Naomi Campbell kurz vor ihrem Auftritt beim "HeidiFest" 2026

Dann das Ritual unmittelbar vor dem Auftritt: Drei Mal bekreuzigte sich Campbell. Wenig später stand sie hinter dem DJ-Pult und sorgte für Stimmung. Nach ihrem gefeierten DJane-Einsatz rauschte die 56-Jährige schließlich mit Sonnenbrille wieder davon.

Am späten Abend: Naomi Campbell trägt Sonnenbrille © imago/A Press Internationa

Nicole Scherzinger verlangt eilig nach einem Getränk

Auch Nicole Scherzinger zeigte sich hinter der Bühne ganz menschlich. Rund 30 Sekunden vor ihrem Auftritt mit dem Pussycat-Dolls-Hit "Don’t Cha" verlangte die Sängerin noch nach einem Getränk.

Nicole Scherzinger wenige Sekunden vor ihrem Gig: "Kann ich noch ein Wasser bitte haben?" © AZ

Ein Kellner organisierte kurzerhand ein Glas Wasser. Während die letzten Vorbereitungen liefen, ließ sich die 48-Jährige zudem noch einmal ihre langen Haare richten.

Nicole Scherzinger verlangt unmittelbar vor ihrem "HeidiFest"-Auftritt ein Glas Wasser

So groß inszeniert das "HeidiFest" für manche im TV daherkam, so hektisch und aufgeregt ging es am Bühnenrand und hinter den Kulissen zu. Authentisch eben! Wie Gastgeberin Heidi Klum selbst.