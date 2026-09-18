Leni Klum tapfer beim "HeidiFest": Model-Tochter kann kaum laufen

Ob da eine neue Tradition im Münchner Hofbräuhaus entsteht? Zum zweiten Mal hat Topmodel Heidi Klum kurz vor Start des Oktoberfests zu ihrem "HeidiFest" geladen. Was ist bei dem starbesetzten Glamour-Event geboten? Die AZ ist vor Ort mit dabei.

Nur zwei Tage vor dem Start des 191. Oktoberfests zeigt sich das Münchner Hofbräuhaus ganz so, wie Heidi Klum es sich gewünscht hat. Ihre "HeidiFest"-Premiere vergangenes Jahr scheint dem Weltstar so viel Spaß gemacht zu haben, dass sie nun eine weitere Ausgabe feiert – mit viel Tamtam und zahlreichen Promis.

Heidi Klum feiert zweites "HeidiFest" in München

Für ihr Pre-Wiesn-Event hat Heidi Klum auch 2026 wieder hochkarätige Gäste eingeladen. Zum zweiten "HeidiFest" begrüßt das Topmodel unter anderem ihre weltberühmte Laufsteg-Kollegin Naomi Campbell (Auftritt als DJane) und Pussycat-Dolls-Star Nicole Scherzinger.

Natürlich ist auch Ehemann Tom Kaulitz an ihrer Seite – doch vom feierwütigen Schwager fehlt jede Spur. Bill Kaulitz kann an dem Event nicht teilnehmen, denn der Tokio-Hotel-Sänger hat keine Zeit. Gefeiert wird dennoch ausgelassen mit viel Bier, deftigem Essen und bayerischen Schmankerln.

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Die Gastgeberin lässt es sich nicht nehmen, zum Start einen glanzvollen Auftritt hinzulegen. Heidi Klum erscheint mit Mutter Erna in einer Rikscha, die von Sohn Henry gefahren wird. Hund Fritz und Ehemann Tom Kaulitz sind auch dabei – natürlich umringt von zahlreichen Autogramm-Jägern. Während Heidi sich für ein knallgelbes Dirndl vom Münchner Luxus-Label Aigner entschieden hat, trägt ihr Gatte Lederhose, Hemd und Weste von Heimatglück.

Heimatglück-Chefin Lisa Schmidt hat Tom Kaulitz zum "HeidiFest" modisch ausgestattet. © Heimatglück

Leni Klum verletzt: Model-Tochter kann kaum laufen

Auch Tochter Leni Klum ist zum "HeidiFest" 2026 gekommen. Das Model kann aber keinen glanzvollen Auftritt hinlegen. Wie die AZ vor Ort beobachtet hat, kann die 22-Jährige kaum laufen – sie habe "Fuß-Issues", wie sie in sympathischem Denglisch sagt. Bruder Henry greift ihr beherzt unter die Arme und trägt Leni über den grünen Teppich. Der Abendzeitung verrät die Klum-Tochter ihr kulinarisches Wiesn-Highlight: "Am liebsten habe ich Würstchen und Kaiserschmarrn auf dem Oktoberfest."

Leni Klum beim "HeidiFest" 2026

Promis feiern ausgelassen auf dem grünen Teppich vom "HeidiFest" 2026

Die geladenen Promi-Gäste zeigen sich vor Ort begeistert von dem unglaublichen Aufwand, der für das "HeidiFest" 2026 aufgefahren wurde. Weltstar Vicky Leandros (trug ein Dirndl von Kinga Mathe) zur AZ: "Heidi Klum ist eine erfolgreiche Powerfrau, die in ihrem Leben schon so viel erreicht hat. Sie hat die ganze Welt erobert!" Leandros outet sich gegenüber der AZ als echter Wiesn-Fan: "Ich bin jedes Jahr auf der Wiesn!"

Und worauf freuen sich die Volksmusik-Stars Marianne und Michael Hartl am meisten? "Auf die Stimmung und die Heidi und wie die Leute durchdrehen", sagen die beiden augenzwinkernd der AZ.

Heidi Klum mit Sohn Henry, Mama Erna und Ehemann Tom Kaulitz © AZ

Franziska Knuppe: "Wenn man das Dirndl anhat, dann geht's los"

Mit dem "HeidiFest" kommt auch bei Franziska Knuppe Wiesn-Stimmung auf. "Das beginnt jetzt heute", sagt das Model der Abendzeitung am grünen Teppich. "Ich glaube, wenn man einmal das Dirndl anhat, dann geht's los." Kaffee-Gräfin Stephanie von Pfuel stattet der Wiesn-Party von Heidi Klum hingegen nur eine kurze Stippvisite ab. Wie sie der AZ vor Ort verraten hat, ist sie auch zum Bühnendinner der Bayerischen Staatsoper geladen. Pünktlich um 18 Uhr schlüpft die 65-Jährige in der Tiefgarage vom Dirndl ins Abendkleid und macht sich auf den Weg zum nächsten VIP-Event.

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Barbara Meier findet Älterwerden nicht schlimm

Die Münchner Beauty-Doc und Hautpflege-Expertin Dr. Luise Berger und ihre Tochter Eleonora zur AZ: "Heidi ist einfach eine unglaubliche Powerfrau – immer mit viel Herz und Leidenschaft dabei und gleichzeitig verbreitet sie sofort gute Laune. Genau das macht das 'HeidiFest' so besonders. Wir arbeiten mit ihrer Tochter Leni zusammen und feiern am Sonntag gemeinsam mit ihr unsere eigene Wiesn. Das 'HeidiFest' ist also die perfekte Gelegenheit, um sich schon mal gemeinsam auf die kommende Wiesn-Zeit einzustimmen."

Eleonora und Dr. Luise Berger © AZ

Barbara Meier verbindet mit Heidi Klum eine ganz besondere Geschichte. 2007 wurde sie von der Model-Mama zu "Germany's Next Topmodel" gekürt. Inzwischen ist Meier nicht nur als Model, sondern auch als Schauspielerin und Designerin aktiv – und damit in die Fußstapfen ihrer Entdeckerin getreten. "Je älter man wird, desto mehr steht man im Leben als Frau. Das ist was Schönes", schwärmte die 40-Jährige im AZ-Gespräch.

Die Bilder zum "HeidiFest" sehen Sie oben in der Bildergalerie.