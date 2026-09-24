Auf dem Oktoberfest frühstücken! Da dürfen Weißwürste nicht fehlen. Die gibt es in manchen Zelten zu Spottpreisen. Die AZ zeigt, wo das typisch bayerische Frühstück so billig ist.

Wiesn-Besucher sind’s gewohnt: Wer in den Zelten speisen will, muss oft sehr tief ins Portemonnaie greifen. Die Maß Bier kostet längst nicht mehr unter 10 Euro und bei der Schweinshaxn oder beim Schweinsbraten wird die 20-Euro-Marke oft auch geknackt. Schnäppchenjäger haben aber gute Chancen, wenn sie auf der Wiesn ein deftiges Frühstück essen wollen. Und das urbayerischste Frühstück ist hier wohl die Weißwurst – am besten noch mit einer Brezn und süßem Senf dazu. Kleine Festzelte bieten heuer wieder Weißwürste zu absoluten Kampfpreisen an.

Hier kostet die Weißwurst 99 Cent

Mit einem Preis von 99 Cent ist die Weißwurst beim Glöckle Wirt (Wirtsbudenstraße 19) zu haben. Schon seit Jahren sorgen die Wirte des kleinen Wiesn-Zelts damit für Aufregung und großen Andrang. Ein unübersehbares Schild neben dem Eingang macht auf das Schmankerl-Angebot aufmerksam. Das gilt täglich "bis zum Zwölf-Uhr-Läuten", wie es auf dem Schild steht. Zur Wiesn 2025 kamen Gäste dafür schon früh in das Zelt. Bis an die Wirtsbudenstraße standen die Leute im vergangenen Jahr regelmäßig an. Auch beim AZ-Besuch an diesem Donnerstagmorgen wollen Wiesn-Gäste ins Zelt hinein. Die AZ beobachtet eine kurze Schlange. So ein Angebot wollen sie sich freilich nicht entgehen lassen!

Die Wiesn-Besucher stehen schon vormittags Schlange vor dem Glöckle Wirt. © Lukas Plaschke

In diesem Jahr bekommt der Glöckle Wirt direkte Konkurrenz: Auch beim Goldenen Hahn in der Wirtsbudenstraße 69 kosten Weißwürste heuer pro Stück nur 99 Cent. Vor Ort danach gefragt, versichert eine Kellnerin der AZ: "Jeder kann sich so viel bestellen, wie er will." Täglich von 10 bis 12 Uhr ist die 99-Cent-Weißwurst verfügbar. Das Angebot scheint sich noch nicht bei allen herumgesprochen zu haben. Eine lange Schlange entdeckt die AZ hier noch nicht. Bei sonst hohen Preisen auf der Wiesn kann sich das freilich schnell ändern – ein solcher Preiskracher dürfte sich schnell verbreiten. Der Goldene Hahn bezieht seine Weißwürste vom Münchner Traditionsmetzger Magnus Bauch, so steht es auf der Speisekarte. Noch sei Reservieren nicht nötig. Jeder kann spontan dort frühstücken.

In diesen Zelten zahlt man nur ein bisschen mehr

Etwas teurer – aber definitiv noch im Rahmen – gibt’s Weißwürste auch woanders. Bei der Heinz Wurst- und Hühnerbraterei kostet das Stück Weißwurst 1,49 Euro. Aber Achtung: Das Angebot gilt auch hier nur von Montag bis Freitag (Feiertage ausgenommen) und zwischen 10 und 12 Uhr. In der Kalbsbraterei (Wirtsbudenstraße 50) zahlen Weißwurst-Liebhaber 1,80 Euro pro Stück – "kesselfrisch" laut Speisekarte. Hier gilt das Angebot täglich von 10 bis 12 Uhr.

Teurer ist die Weißwurst in den größeren Festzelten. Vergleichsweise günstig ist es täglich bis 12 Uhr in der Fischer-Vroni (Wirtsbudenstraße 100). Dort ist die Wurst für 3 Euro zu haben, mit Senf dazu. 3,90 Euro pro Stück kostet täglich bis 12 Uhr das Weißwurst-Frühstück in der Schützenlisl auf der Oidn Wiesn. Nebenan im Festzelt Tradition gibt es für 5,50 Euro zwei Weißwürste zusammen mit einer Brezn. Das Angebot gilt werktags von Montag bis Mittwoch bei einer Bestellung bis 12 Uhr. Im Paulaner-Festzelt kostet die Wurst zusammen mit Senf 4,10 Euro. Auch hier gilt das Angebot nur für Gäste, die bis 12 Uhr bestellen.

Für 10 Euro gibt es mehr als nur Weißwürste

In anderen Zelten ist die 10-Euro-Marke beim Weißwurstfrühstück schon überschritten. Sei es im Armbrustschützenzelt (11,90 Euro), im Marstall (10,50 Euro) oder im Schützenzelt (11 Euro). Für diese Preise erhält jeder Gast aber oft schon zwei Stück Weißwürste zusammen mit Senf und Brezn.

Aber: Wie sich zeigt, ist ein typisch bayerisches Frühstück selbst auf der sonst so teuren Wiesn schon für wenig Geld möglich, wenn man genauer hinschaut. Spätaufsteher sollten es nach 12 Uhr aber erst gar nicht mit dem Weißwurst-Frühstück versuchen. Für die lohnt sich dann eher ein Blick auf die Mittagskarte. Viele Speisen sind hier ebenfalls vergünstigt. Viele Münchner halten sich aber freilich noch an die typische Regel "Die Weißwurst darf das Zwölf-Uhr-Läuten nicht hören" und sind das frühe Aufstehen für ein gutes Weißwurstfrühstück gewohnt – selbst auf der Wiesn.