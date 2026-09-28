Söder und Krause sind zur Olympia-Fahrt angetreten

Ein CSU-Ministerpräsident und ein grüner Oberbürgermeister im Looping: Das hatten beide Politiker vor der Olympia-Entscheidung in Baden-Baden angekündigt. Nun sind sie die gemeinsame Fahrt angetreten

Markus Söder (CSU), Ministerpräsident von Bayern, und Dominik Krause (Bündnis 90/ Die Grünen), Oberbürgermeister von München, fahren anlässlich der Nominierung Münchens als deutscher Olympia-Bewerber auf dem Oktoberfest zusammen mit der Achterbahn „Olympia Looping“.

Nach dem Sieg Münchens im nationalen Auswahlverfahren für die Olympischen und Paralympischen Spiele sind Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Münchens Oberbürgermeister Dominik Krause (Grüne)am Montagabend zusammen auf dem Oktoberfest Achterbahn gefahren. Beide hatten die Fahrt im Olympia-Looping für den Fall angekündigt, dass die bayerische Landeshauptstadt in Baden-Baden den Zuschlag bekommt.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

"Ich weiß nicht, ob das wirklich ernst gemeint war und da muss ich mich dann auch noch psychisch vorbereiten", hatte Söder nach der Entscheidung des Deutschen Olympischen Sportbunds noch gesagt. Krause ließ seinem möglichen Mitfahrer aber wenig Hoffnung auf einen Rückzieher: "Auf jeden Fall, Olympia-Looping wollen wir gemeinsam fahren." Fast hätten die Sicherheitsbestimmungen auf dem Oktoberfest Bayerns Ministerpräsident Markus Söder vor der Nummer bewahrt. Wie die AZ-Wiesn-Reporter vor Ort herausbekommen konnten, gilt eine Maximalgröße von 195 cm auf dem beliebten Fahrgeschäft. Markus Söder selbst misst 194 cm.

Wilde Fahrt: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU/l) und Münchens Oberbürgermeister Dominik Krause (Bündnis 90/Die Grünen) in der Achterbahn. © Sven Hoppe/dpa

Fünf Loopings, 30 Meter Höhe, mehr als 90 km/h

Und so haben Krause und Söder auch Nägel mit Köpfen gemacht. Der Olympia-Looping gehört auf dem Oktoberfest inzwischen quasi zum Inventar. Nach Angaben der Betreiber hat er fünf Loopings bei Geschwindigkeiten von mehr als 90 Kilometern pro Stunde und teils auf einer Höhe von mehr als 30 Metern.