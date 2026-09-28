Prominenter Wiesn-Stammtisch: Thurn und Taxis und Familie Drews setzen sich für Kinder ein

Für die geladenen Promi-Gäste war dieser Wiesn-Termin ein ganz besonderer: Beim Stammtisch des Vereins Kinderlachen e.V. begrüßten die Gründer unter anderem Jürgen Drews, Thomas Stein sowie Philipp von Thurn und Taxis. Warum es dabei nicht um Geld ging und wie sich die VIPs für die Kleinsten in Not einsetzen – die Abendzeitung war mit dabei.

Beim Wiesn-Stammtisch von Kinderlachen e.V. haben sich die Promis für den guten Zweck eingesetzt.

BrauerPhotos 9 Beim Wiesn-Stammtisch von Kinderlachen e.V. haben sich die Promis für den guten Zweck eingesetzt.

"Netzwerk ist die Basis von Kinderlachen", betonte Christian Vosseler am Sonntagnachmittag (27. September) im Gespräch mit der Abendzeitung. Der Gründer von Kinderlachen e.V. hatte mit Partner Marc Peine zum fünften Stammtisch in Käfers Wiesn-Schänke geladen. Unter den Gästen im überdachten Biergarten fanden sich auch einige Prominente ein, um sich für den guten Zweck zu engagieren. Mit der Abendzeitung haben die VIPs beim gemütlichen Zusammensitzen darüber gesprochen, warum Unterstützung für den Verein so wichtig ist.

Promis feiern Kinderlachen-Stammtisch in Käfers Wiesn-Schänke: "Ein Dankeschön an die Menschen, die uns helfen"

Anja Gräfin von Keyserlingk war mit Ehemann Konstantin zum Kinderlachen-Stammtisch erschienen. "Es ist großartig, was die beiden auf die Beine stellen", lobte die Synchronsprecherin und Schauspielerin die Gastgeber. "Sie sammeln unglaublich viele Spenden und haben immer tolle Versteigerungen."

Am Sonntagnachmittag ging es allerdings nicht ums Geld, wie Christian Vosseler der AZ erklärte: "Für uns ist das ein Dankeschön an die Menschen, die uns unterstützen und helfen. Außerdem wird hier vernetzt. Es ist schon oft passiert, dass Menschen, die hier mit am Tisch sitzen, auf uns zukommen und sagen: 'Ich habe eine Idee für Kinderlachen. Ich möchte im nächsten Jahr gerne etwas machen und Spenden sammeln.'"

Christian Vosseler und Marc Peine sind die beiden Gründer von Kinderlachen e.V. © BrauerPhotos/G.Nitschke

Philipp von Thurn und Taxis: "Jeder kann sich in seiner Art einbringen"

Auch Philipp Prinz von Thurn und Taxis und Ehefrau Alessandra unterstützen die Aktion seit vielen Jahren. "Wir versuchen einfach, dort zu helfen, wo wir etwas Gutes tun können", sagte der Großneffe von Fürstin Gloria im Gespräch mit der Abendzeitung. Worauf kommt es seiner Meinung nach besonders an, wenn man sich für Kinder in Not einsetzt? "Ich glaube, es hat nichts mit Geld zu tun – jeder kann sich in seiner Art bei diesem Thema einbringen." Dennoch dürfe die finanzielle Unterstützung nicht zu kurz kommen, "um wichtige Projekte umzusetzen und weiterzuführen".

Jürgen Drews feiert trotz Krankheit beim Kinderlachen-Stammtisch ersten Wiesn-Besuch

Für einen besonderen Gänsehaut-Moment sorgte an diesem sonnigen Tag vor allem Jürgen Drews. Der Schlagerstar leidet seit Jahren an der unheilbaren Nervenerkrankung Polyneuropathie und hatte extra für den Kinderlachen-Stammtisch den mühsamen Weg zum Oktoberfest auf sich genommen.

Christian Vosseler mit der gesamten Drews-Familie © BrauerPhotos/G.Nitschke

Tochter Joelina, die an dem Tag auch ihren 31. Geburtstag feierte, sagte zur Abendzeitung: "Ich finde, Kinderlachen ist eine ganz tolle Organisation. Wir unterstützen Christian ja schon seit Jahren. Es ist wichtig, dass es so etwas gibt." Dabei plauderte die Sängerin auch aus, wie es ihrem Vater aktuell geht: "Man sieht, wie wohl er sich hier fühlt, sonst wäre er nicht hier."

Wie die Promi-Gäste den Stammtisch von "Kinderlachen e.V." gefeiert haben, sehen Sie oben in der Bilderstrecke.