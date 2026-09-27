Jürgen Drews besucht das Oktoberfest 2026. Für den chronisch kranken Schlagersänger ist der Wiesn-Ausflug etwas ganz Besonderes. Was Tochter Joelina damit zu tun hat und warum dieser Besuch für Drews so wichtig ist, hat die Abendzeitung vor Ort miterlebt. Wir berichten hier zuerst.

Für seine Tochter ist Jürgen Drews offenbar kein Weg zu weit und kein Auftritt zu mühsam. Der an Polyneuropathie erkrankte Schlagerstar begleitet seine Familie am Sonntag (27. September) zu einem ganz besonderen Termin auf dem Oktoberfest. Warum war es auch für Tochter Joelina ein feierlicher Moment? Mit der Abendzeitung hat die Sängerin im überdachten Biergarten gesprochen.

Für Tochter Joelina: Jürgen Drews feiert Wiesn bei Käfer

"Kinderlachen e. V." hat zum alljährlichen Stammtisch in Käfers Wiesn-Schänke geladen. Der Verein unterstützt mit vielen ehrenamtlichen Helfern bedürftige Kinder in ganz Deutschland. Auf der Wiesn kommen heuer wieder zahlreiche Promis zusammen, um sich mit Spenden für den guten Zweck zu engagieren. Auch Familie Drews erscheint an dem sonnigen Sonntagnachmittag, um sich für die Kleinsten starkzumachen.

Joelina Drews feiert aber nicht nur die Charity-Aktion – sie begeht auch ihren 31. Geburtstag. Das wollen sich ihre Eltern Jürgen und Ramona sowie Partner Adrian natürlich nicht entgehen lassen und nutzen die Gelegenheit für einen gemeinsamen Familienausflug auf das Oktoberfest.

"Kinderlachen"-Gründer Christian Vosseler (li.) und Marc Peine (re.) sowie Joelina Drews mit Freund Adrian Louis. © Sven Geißelhardt

Joelina Drews lebt wieder bei ihren Eltern: "Man weiß ja nie, wie viel Zeit man noch übrig hat"

"Ich finde es ja immer schön, mit meinen Eltern unterwegs zu sein und auch zusammenzuleben. Wir leben alle unter einem Dach. Und für mich ist es ganz, ganz viel wert, einfach mit der Familie gemeinsam Zeit zu verbringen. Man weiß ja nie, wie viel Zeit man noch übrig hat! Deswegen ist das für mich das größte Geschenk", sagt eine emotionale Joelina Drews zur Abendzeitung.

Zuvor lebten Joelina Drews und Freund Adrian in dessen Elternhaus (fünf Autominuten entfernt). Mittlerweile ist das glückliche Paar zu Ramona und Jürgen Drews nach Waldperlach gezogen. "Adrian hat auch immer noch sein Studio dort und ist deswegen eh jeden Tag auch bei seinen Eltern."

Torte und geschmücktes Wohnzimmer: Joelina Drews hat Geburtstag

Joelina Drews spricht in der Abendzeitung auch über ihren perfekten Geburtstagsmorgen: "Ich habe erst mal ausgeschlafen, weil wir reingefeiert haben. Ich war gestern schon mit ein paar Freunden auf der Wiesn. Wir sind danach noch in einen Club und hatten einen richtig, richtig schönen Abend. Deswegen habe ich heute ganz entspannt den Tag anfangen lassen. Meine Mama hat ganz süß das ganze Wohnzimmer für mich geschmückt mit Torte und so."

Tochter Joelina über Jürgen Drews: "Ihm geht es sehr gut. Man sieht, wie wohl er sich hier fühlt"

Und wie steht es um Papa Jürgen? Die Schlagersängerin sagt der Abendzeitung in Käfers Wiesn-Schänke: "Ihm geht es sehr gut. Man sieht, wie wohl er sich hier fühlt, sonst wäre er nicht hier." Jürgen Drews ist gut gelaunt und begrüßt derweil zahlreiche Freunde und Bekannte. Er sieht fit aus, ist ohne Rollator im Käfer-Biergarten, stützt sich aber beim langsamen Gehen bei Ehefrau Ramona ab.

Seit über 30 Jahren glücklich verheiratet: Ramona und Jürgen Drews. © Sven Geißelhardt

Chronische Krankheit: Daran leidet Jürgen Drews

Dass Jürgen Drews einen gemütlichen Nachmittag auf der Wiesn verbringen kann, ist inzwischen keine Selbstverständlichkeit mehr. Durch die chronische Nervenerkrankung Polyneuropathie ist der 81-Jährige in seiner Bewegung stark eingeschränkt. Das Laufen fällt dem Schlagerstar schwer und er kann nicht mehr lange stehen. Daher hat Drews seinen öffentlichen Abschied vor rund drei Jahren verkündet. Umso schöner, dass er zum Geburtstag seiner Tochter Joelina und für den guten Zweck nun eine Ausnahme gemacht hat – auf dem größten Volksfest der Welt.