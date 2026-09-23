Wiesn-Besucher pinkelt gegen S-Bahn und zieht vor Polizei blank

Ein Wiesn-Besucher hat zu tief ins Glas geschaut und verliert an der S-Bahn-Haltestelle all seine Hemmungen. Die Bundespolizei greift ein und wird von dem Mann angegriffen.

An der Hackerbrücke bekam es die Bundespolizei mit einem betrunkenen und hemmungslosen Wiesnbesucher zu tun. (Symbolbild)

Da hatte wohl ein Wiesn-Besucher (72) nach der einen oder anderen Maß wohl ziemlich viel Druck auf der Blase und sämtliche Hemmungen verloren.

Ein 72-Jähriger aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck war am Dienstagabend, gegen 19.15 Uhr, nach einem feuchtfröhlichen Besuch auf dem Oktoberfest wohl auf dem Weg nach Hause. Doch seine Blase wollte offensichtlich bis zur Entleerung auf der heimischen Toilette nicht mehr warten, also pinkelte der Mann an der Haltestelle Hackerbrücke gegen eine abfahrende S-Bahn.

Betrunkener lässt vor Polizei Hemmungen und Hose fallen

Mitarbeiter der DB Sicherheit machten daraufhin die Bundespolizei auf den 72-jährigen Deutschen aufmerksam, der es am Bahnsteig einfach laufen ließ.

Als die Beamten die Personalien des Mannes feststellen wollten, verhielt sich dieser zum einen aggressiv und zum anderen hemmungslos, denn plötzlich zog der 72-Jährige vor den Polizeibeamten – sehr zu deren Missfallen – blank und warf zudem noch mit persönlichen Gegenständen um sich.

Die Beamten fixierten den sichtlich alkoholisierten Mann – dann wieder mit hochgezogener Lederhosn – auf dem Boden und legten ihm Handschellen an. Das wiederum fand der 72-Jährige nicht so lustig und tat dies kund, indem er versuchte, einem Bundespolizisten gegen das Schienbein zu treten und einem anderen in die behandschuhte Hand zu beißen. Diese Aktionen untermalte der Betrunkene noch mit einer Reihe von Beleidigungen.

Betrunkener Randalierer wird seiner Ehefrau übergeben

Der 72-Jährige wurde zur Dienststelle der Bundespolizeiinspektion München gebracht, wo ein freiwilliger Atemalkoholtest einen Wert von 1,6 Promille ergab. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann in die Obhut seiner Ehefrau übergeben.

Wie diese auf das Verhalten ihres Mannes reagierte, entzieht sich den Kenntnissen der Polizei. Die ermittelt jetzt aber wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Beleidigung gegen den 72-Jährigen.