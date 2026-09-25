Strahlend blauer Himmel und angenehme Temperaturen: beste Voraussetzungen für ein wunderbares Wiesn-Wochenende. Wer noch Ideen braucht, wie man sich auf dem Oktoberfest vergnügen kann, der wird hier fündig.

Josef Menzl in der Schützenlisl

In Niederbayern und der Oberpfalz ist er fast schon ein Star und auf der Oidn Wiesn immerhin ein sehr gern gesehener Gast: der Musikant Josef Menzl. Peter Reichert wollte in seinem ersten Jahr als Bräurosl-Wirt auf der Wiesn das Musikprogramm ein bisserl anpassen und heuerte den Volksmusikanten 2022 an. Das war vielen Wiesn-Besuchern dann doch zu viel klassische Volksmusik und zu wenig Gaudi. Und so wurde zumindest am Abend die Kapelle ausgetauscht gegen eine typische Wiesn-Band. Inzwischen spielt dort mittags und abends eine klassische Wiesn-Kapelle.

Josef Menzl tritt wieder in der Schützenlisl auf. © H. Lankes

Auf die Oide Wiesn passt Menzls Musik perfekt. Wenn er auf der Bühne steht, füllt sich das Zelt von ganz alleine. Die neuen Wirte der Schützenlisl Michael Bietsch, Florian Fendt und Manfred Kneifel haben ihn für mehrere Abende engagiert, zum Beispiel am Sonntag um 18 Uhr. ruf

Platzkonzert an der Bavaria

Auf dem Platzkonzert zu Füßen der Bavaria am zweiten Wiesn-Sonntag herrscht eine ganz besondere Stimmung. © Imago/STL Studio Liebhart

Eine Wiesn-Kapelle ist gut, alle Wiesn-Kapellen auf einmal sorgen für Gänsehaut. Traditionell geben die Kapellen der großen Festzelte am zweiten Wiesn-Sonntag ihr gemeinsames Platzkonzert.

Rund 300 Musikantinnen und Musikanten sorgen dann zu Füßen der Bavaria für einen einmaligen Wiesn-Moment. Gespielt werden die bekanntesten und beliebtesten bayerischen, aber auch alpenländischen Lieder und Märsche.

Zusätzlich treten weitere Gruppen auf, zum Beispiel Schuhplattler oder verschiedene Trachtengruppen. Am Ende steigen meistens viele bunte Luftballons in den blauen Himmel.

Sonntag, 11 Uhr



Blick über die Wiesn

Blick von oben auf die Paulskirche. © Imago/Wolfgang Maria Weber

Zur Wiesn gibt es eine besondere Möglichkeit, die Stadt aus der Höhe zu sehen. Und nein, damit sind nicht Kettenkarussell oder Riesenrad gemeint, sondern der 97 Meter hohe Hauptturm der Paulskirche am nördlichen Rand der Theresienwiese. Erstmals öffnet die Kirche die 50 Meter hoch gelegene Aussichtsplattform zur Wiesnzeit montags, mittwochs, freitags und samstags bis 22 Uhr, an den übrigen Tagen bis zum Abendgottesdienst.

Der Aufstieg über 252 Stufen ist täglich ab 10 Uhr gegen Eintritt (4 Euro) möglich. Unter dem Motto „Mogst reden?“ laden Ehrenamtliche außerdem wartende Besucher zum Gespräch ein, zeitweise auch auf Englisch und Spanisch. iko/ma

Hier gibt's Gratis-Wasser

Eine Abkühlung für warme Wiesn-Tage. © Imago/Wolfgang Maria Weber

Viel Geld auf der Wiesn auszugeben, ist nicht schwer: Eine Maß Bier, ein halbes Hendl, eine Fahrt mit einem Fahrgeschäft und 50 Euro sind weg. Schwieriger ist es, auf der Wiesn zu sparen. Umso schöner, dass man seit 2023 zumindest an kostenloses Wasser kommt.

Auf dem Gelände gibt es insgesamt zehn Trinkwasserbrunnen. Zu finden sind sie: gegenüber dem linken Eingang zur Oidn Wiesn, neben der Boandlkramerei, auf dem großen Festgelände unterhalb der Bavaria sowie hinter dem Löwenbräu-Festzelt, der Pschorr-Bräurosl und der Augustiner-Festhalle. Weitere stehen bei der Ochsenbraterei, neben dem „Jules Verne Tower“ sowie an den Eingängen Esperantoplatz und zur Straße 3 Ost. sw