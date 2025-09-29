Nach Wiesn-Chaos am Samstag: OB Dieter Reiter äußert sich nicht zu den Ereignissen

In unserem Wiesn-Ticker können Sie die wichtigsten Geschehnisse rund ums größte Volksfest der Welt verfolgen. Hier finden Sie alles, was zur Wiesn wichtig ist: News, Bilder und Videos rund um das Oktoberfest 2025 und darum herum – viel Spaß beim Lesen!

Update 29. September, 22:38 Uhr: Bedrückte Stimmung herrschte am Montag im Münchner Rathaus. Nach dem Wiesn-Chaos am Samstag stellt sich die Schuldfrage. Auf AZ-Anfrage wollte sich einer zunächst nicht zu den Ereignissen äußern: OB Dieter Reiter.

Update 29. September, 20:50 Uhr: Knusprige Enten, stilvolle Dirndl und viele wunderschöne Frauen – zum zweiten Mal fand auf Einladung von Beauty Doc Luise Berger und deren Tochter Eleonora ein Wiesn-Lunch statt. Noch nie war die VIP-Dichte hier höher.

Wiesn-Chef zu Überfüllungs-Chaos am Samstag: "Einiges an diesem Tag hätte besser laufen müssen"

Update 29. September, 19:25 Uhr: Nach dem Chaos, das am Samstag auf dem Gelände des Oktoberfest ausgebrochen war, äußert sich am Montagabend Wiesn-Chef Christian Scharpf erneut zu den Vorfällen. Kurzfristig war das Gelände wegen Überfüllung gesperrt worden. Das Sicherheitskonzept wird nun stark kritisiert. "Die punktuelle Überfüllung der Wiesn am Samstag beschäftigt uns weiter", startet der Wiesn-Chef sein Statement auf Instagram. "Die Aufarbeitung hat gerade höchste Priorität." Man stehe im Austausch mit Sicherheitsbehörden, Wiesnwirten und Beschickern, wie künftig "derartige akut und kurzfristig entstehenden Menschenansammlungen" vermeiden könne.

"Auch wenn einiges an diesem Tag hätte besser laufen müssen, möchte ich trotzdem meinen Mitarbeitenden und den Sicherheitsbehörden danken." Die "brenzlige Situation" sei schnell aufgelöst worden und es habe sich niemand verletzt. "Das ist das Wichtigste. Gemeinsam mit den Sicherheitsbehörden drehen wir jetzt an den Stellschrauben, damit sich jeder auf der Wiesn sicher fühlen kann."

Update 29. September, 17:49 Uhr: Viele Frauen erleben auf dem Oktoberfest Übergriffe, Angst und Ohnmacht. Zur Halbzeit der Wiesn werden mehr Hilfesuchende als im Vorjahr registriert. Es geht um Gewalt, einen sicheren Heimweg oder den Verdacht auf K.-o.-Tropfen. Viele Betroffene sind unter 30. Seit über 20 Jahren ist die Initiative "Sichere Wiesn für Mädchen* und Frauen*" vor Ort, um Betroffenen beiseitezustehen.

Update 29. September, 16:39: Zwei Ordner sollen heimlich Bares für den Eintritt in ein geschlossenes Oktoberfest-Zelt kassiert haben. Der Betrag, der etwas später bei den beiden Männern gefunden wurde, ist recht hoch.

Wiesnbesucher mit Messer bedroht und ausgeraubt

Update 29. September, 15.41 Uhr: Ein 25-jähriger Finne machte sich am Samstag gegen 23 Uhr auf den Heimweg in sein Hotel und ging die Matthias-Pschorr-Straße in Richtung Esperantoplatz. Am Ausgang kam ein Mann auf ihn zu. Der mutmaßliche Täter nahm den Finnen in den Schwitzkasten, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Der Angreifer zeigte dem 25-Jährigen ein Messer, das er verdeckt in einer Art Innentasche seiner Jacke trug. Der Finne übergab daraufhin dem Fremden seine gelbe Trachtenweste, seinen Geldbeutel mit einigen Hundert Euro Bargeld sowie sein Handy. Der 25-Jährige ging zur Polizeiinspektion PI 42 in Neuhausen und erstattete Anzeige, der Täter entkam unerkannt. Gegen den Mann wird wegen schwerer räuberischer Erpressung ermittelt. Die Polizei bittet um Hinweise (Telefon 089/29100).

Update 29. September, 14.35 Uhr: Die Stadtratsfraktion der CSU/Freie Wähler fordert angesichts der Vorkommnisse auf der komplett überfüllten Theresienwiese eine schonungslose Aufklärung (siehe Eintrag um 10.55 Uhr). Unter anderem beschäftigt die Fraktion dabei die folgende Frage: "Was brachte die Festleitung dazu, auf der offiziellen Instagram-Seite der Stadt München einen Post zu veröffentlichen und nach zahlreichen kritischen Kommentaren den gesamten Post zu löschen?"

21-Jährige schläft Liebeskummer bei Wiesn-Sanitätern aus

Update 29. September, 13.34 Uhr: Die Sanitäter von der Wiesn-Station der Aicher Ambulanz wissen von einer jungen Frau zu berichten, die in der Nacht zum Sonntag gegen Mitternacht "wegen Liebeskummer und einer Maß zu viel eingecheckt" habe. Die 21-Jährige wurde nach einem Vitalcheck im Ruheraum gebracht, damit sie sich erholt. Aus der kruzen Pause wurde dann ein verhälntnismäßig langer Aufenthalt: "Nach nur knapp zwölf Stunden, ausgeschlafen und mit gemildertem Liebesdefizit, fühlte sich die 21-Jährige nun bereit, den Heimweg anzutreten."

Update 29. September, 13.13 Uhr: Zu einer weiteren Sexualstraftat kam es am Samstag gegen 0.35 Uhr. Eine 19-Jährige aus München war auf dem Nachhauseweg vom Oktoberfest an der Theresienhöhe zu einem Uber-Fahrer ins Auto gestiegen. Während der Fahrt berührte der 41-Jährige die Frau im Bereich des Oberschenkels und im Gesicht. Zu Hause angekommen stieg sie aus und machte mit dem Handy Fotos von dem Uber-Fahrzeug. Die Polizei konnte damit den Fahrer ermitteln, er wurde wegen sexueller Belästigung sowie eines Verstoßes nach dem Personenbeförderungsgesetz angezeigt.

Grüne zur überfüllten Wiesn: "Aufklärungsarbeit muss jetzt stattfinden"

Update 29. September, 12.26 Uhr: Auch die Stadtratsfraktion Die Grünen – Rosa Liste will gezielt nachhaken. Man habe das Referat für Arbeit und Wirtschaft (RAW) um einen ausführlichen Bericht in der Vollversammlung gebeten, teilte die Fraktion am Montag auf AZ-Anfrage mit. "Wir haben am Samstag großes Glück gehabt. Ich habe mit mehreren Augenzeug*innen gesprochen. Die Situation war offenbar wirklich angespannt. Man muss froh und dankbar sein, dass nichts passiert ist. Eine solche Situation darf sich nicht wiederholen, gerade wenn eigentlich ausgetüftelte Sicherheitskonzepte vorliegen", sagte der Fraktionsvorsitzende Sebastian Weisenburger der AZ: "Diese Aufklärungsarbeit muss jetzt stattfinden!"

Es stehe ein dreitägiges Wiesnfinale mit gutem Wetter bevor, das für alle ein fröhliches und sicheres Erlebnis sein müsse: "Wir haben deswegen mehrere Fragen an das RAW gestellt." Darin geht es unter anderem um die Thematik, ob es einen Stufenplan gebe und ob dieser in Kraft gesetzt wurde. "Falls nein: Wer hat entschieden, den Stufenplan nicht in Kraft zu setzen?"

Weitere Fragen der Fraktion:

Wie wurden nach begonnener Überfüllung Besucher*innen davon abgehalten, sich dem Festgelände weiter zu nähern?

Wie wurde z.B. mit MVG/Deutsche Bahn vereinbart, die Anreise weiterer Besucher*innen in der kritischen Phase zu drosseln oder umzuleiten?

Wie wurden Social-Media-Kanäle der Stadt bzw. der Wiesn genutzt, um die Sperrung und die Gründe mehrsprachig zu kommunizieren?

Wie waren die externen Sicherheitsunternehmen eingebunden, welche Schulungen hatten sie für solche Lagen, und wer kontrolliert deren Einsatz?

Warum wurden die Zäune um das Festgelände nicht nach außen geöffnet, um für eine schnelle Entlastung zu sorgen?

Gab es spezielle Vorkehrungen für Kinder, ältere Menschen und mobilitätseingeschränkte Besucher*innen, und wie wurden diese umgesetzt? Wurden Flucht- und Rettungswege blockiert oder beeinträchtigt?

Wie wird sichergestellt, dass sich ein solcher Vorgang nicht wiederholen kann?

Instagram-Fundstück: Zur Wiesnbedienung geboren

Update 29. September, 12.02 Uhr: Früh übt sich, was eine Wiesnbedienung werden will. Die Momentaufnahme aus dem Schützen-Festzelt zeigt, wie der Nachwuchs vorsichtig an die harte Arbeit in einigen Jahren herangeführt wird. Konzentriert ist die Kleine auf jeden Fall schon einmal, am charmanten Lächeln feilt sie offenbar noch.

Debatte um Überfüllungs-Chaos auf der Wiesn erreicht Rathaus – Scharpf unter Druck

Update 29. September, 10.55 Uhr: Das Chaos auf dem Oktoberfest bei der restlos überfüllten Festwiese am Samstag und seine Folgen: Die Rufe nach einer schonungslosen Aufklärung der Hintergründe werden lauter, der Druck auf Wiesnchef Christian Scharpf (SPD) wächst. Die Debatte hat Fahrt aufgenommen und erreicht am Mittwoch dann offiziell auch das Rathaus respektive den Stadtrat.

So zitiert die Stadtratsfraktion Fraktion ÖDP/München-Liste sowohl das Kreisverwaltungsreferat und das Referat für Arbeit und Wirtschaft zum Rapport: "Die beiden Referate sollen in der Vollversammlung über das Überfüllungs-Chaos auf der Wiesn berichten und offenlegen, welche Lehren aus den Pannen gezogen werden", heißt es in der entsprechenden Mitteilung.

Das Gelände sei derart überfüllt gewesen, dass die Besucher über einen Zeitraum von 40 bis 60 Minuten weder vor noch zurück konnten. Laut Augenzeugen sei es bei vielen zu Panik und Angstzuständen gekommen.

Tobias Ruff, Fraktionsvorsitzender ÖDP/München-Liste sagt: "München wirbt aktuell für eine Olympiabewerbung, da die Stadt 'Großveranstaltungen könne'. Seit Samstag muss man fragen: 'Kann München überhaupt noch Wiesn?' Die Wiesn ist haarscharf an einer Katastrophe vorbeigeschrammt. Wie durch ein Wunder ist niemand verletzt worden, als tausende Personen auf dem proppenvollen Gelände buchstäblich festgesteckt sind. 'Ein weiter so' darf nicht geben. Das Sicherheitskonzept und die Abläufe bei großem Besucherandrang müssen auf den Prüfstand."

In der Vollversammlung am 1. Oktober soll berichtet werden, nach welchen Kriterien die Sperrung des Geländes erfolgte, warum erst so spät auf die sich anbahnende Überfüllung reagiert wurde, wie die Entscheidungswege zwischen KVR, Polizei und Wiesnleitung verliefen und welche Maßnahmen ergriffen werden können, um künftig schneller, frühzeitiger und einheitlicher auf Überfüllung zu reagieren.

Auch die CSU/FW-Stadtratsfraktion fordert absolute Transparenz bei der Aufarbeitung der Geschehnisse und will wissen, wie es zu dem Chaos kommen konnte, wieso das Sicherheitskonzept nicht funktioniert hat. Unter anderem tauchen folgende Punkte in ihrem Fragenkatalog auf:

Welche Gründe führten zu einer Überfüllung des Festgeländes?

Wie kam es dazu, dass die Entscheidung für eine Sperrung vergleichsweise spät getroffen wurde, mit welchen Frühwarnsystemen (z.B. kameragestütze/automatisierte Zählung) arbeiten Sicherheitsbehörden und Festleitung?

Weshalb erfolgten die ersten Durchsagen zunächst nur auf Deutsch, obwohl bekannt war, dass zahlreiche internationale Gäste diese nicht verstehen konnten? Welchen Grund gibt es, dass auf eine englische Durchsage gänzlich verzichtet wurde? Wer hat diese Durchsage mit konkret diesem Inhalt autorisiert?

Warum wurde der Grund für die Schließung und "Entfluchtung" der Theresienwiese nicht klar an die Besucherinnen und Besucher kommuniziert?

War der Festleitung bewusst, dass die Art der Kommunikation eine weitere Verschärfung der Lage verursacht?

Was konkret sieht das Sicherheitskonzept der Festleitung und der zuständigen Sicherheitsbehörden in derartigen Fällen vor? Laut Wiesnchef sei von den Abläufen zunächst abgewichen worden. Warum?

Weshalb wurden die Gäste auch in den Zelten aufgefordert, die Zelte zu verlassen, wer hat dies angeordnet?

Gab es Defizite in der Abstimmung zwischen Festleitung, Sicherheitsbehörden und Wirten?

Wie wird der gesamte Vorfall innerhalb der Stadtverwaltung aufgearbeitet und bewertet, welche Konsequenzen werden daraus abgeleitet?

Wie wird sichergestellt, dass die Interessensvertretungen auf dem Oktoberfest in die Aufarbeitung des Vorfalls eingebunden werden, um in Zukunft besser zu kommunizieren?

Am Hirschen: Eingespieltes Team in der Fischer-Vroni

Update 29. September, 9.48 Uhr: Es ist immer wieder ein Fest, ein Schauspiel und eine Gaudi, wenn der Toni und der Jimmy in der Fischer-Vroni den Hirschen über den Ganter lupfen und das Bier laufen lassen. Der Lagerbaum, also der Ganter, dient als Auflage für Holzfässer im Lagerkeller der Brauerei. Es handelt sich dabei um einen Block mit quadratischem Querschnitt aus Holz oder Sandstein. Die Ganter sollen mit der Oberkante genügend Abstand zum Boden haben, damit das Holzfass angesichts des oft feuchten Kellerbodens keinen Schaden nimmt und die Luft um das Fass herum zirkulieren kann. Ganter werden im Regelfall aus starkem Eichenholz gefertigt, in Ausnahmefällen werden Ganter auch gemauert.

"Haserl" oder "Reherl" oder "Hirsch": Im Brauerjargon geht's gerne mal tierisch zu, Bierfässer unterschiedlicher Größe werden entsprechend bezeichnet. So umfasst ein Oktoberfest-Anstichfass mit einem Füllvermögen von 200 Litern Bier in etwa so viel, wie ein ausgewachsener Hirsch wiegt. Fässer mit einem Volumen von 15, 30 oder 50 Liter wurden ursprünglich auch als "Haserl" oder "Reherl" bezeichnet. "Hirschn" stehen auf der Wiesn zwar in allen Zelten, das Bier lagert zumeist allerdings in Stahlcontainern und läuft nur symbolisch durchs Fass.

"Normale Bilanz": Das sagt die Feuerwehr nach der ersten Hälfte Wiesn

Update 29. September, 9.22 Uhr: "Die Zusammenarbeit der Akteure während der Vorbereitung der Wiesn war insgesamt positiv. Die Abteilung Einsatzvorbeugung konnte bereits im Aufbau viele Themen mit Veranstalter*innen, Festwirt*innen und Schausteller*innen klären, wodurch Gefahrenstellen minimiert und ausreichende Sicherheitsmaßnahmen für mögliche Schadensfälle getroffen wurden", teilt die Münchner Feuerwehr mit: "Zur Halbzeit des Oktoberfestes können wir eine normale Bilanz ziehen."

Den Angaben zufolge mussten nur kleinere Hilfeleistungen, da ging es beispielsweise ums Schlösser öffnen oder um nicht ablaufende Gullys, bearbeitet werden. Die Einsatzzahlen zur Halbzeit liegen etwas höher als in den vergangenen Jahren: Insgesamt seien durch die Leitstelle bis zum Sonntagmorgen 929 Einsätze disponiert worden, das ist ein Plus von rund 10,5 Prozent (841 Einsätze) zum Vorjahr. Rund 116 Mal pro Tag ist der Rettungsdienst auf dem Oktoberfest in der ersten Woche ausgerückt. Im Jahr 2023 war der Rettungsdienst 891 Mal ausgerückt.

Vor allem am ersten Wochenende gab es wegen des heißen Wetters viele Einsätze. Danach sanken die Zahlen laut Feuerwehr wieder auf das Mittelmaß aus den Vorjahren. Ein Notarzt wurde in diesem Jahr bereits 88 Mal (2023: 63, 2024: 70) gerufen.

+++ Im Wiesn-Zelt: Kind trinkt Milch auf ex – Kritik und Likes für Video +++

Update 29. September, 8.17 Uhr: Ein Video von einem Kleinkind, das auf einem Volksfest unter den Anfeuerungsrufen der Umsitzenden seine Milchflasche auf einen Zug austrinkt, sorgt für sehr geteilte Reaktionen im Netz. Mehr als 380.000 Menschen vergaben auf Instagram bereits ein Herzchen dafür, während die meisten Kommentare höchst kritisch sind. Sie verweisen auf den Stress und die Gefahren für das Kind durch den Lärm und die vielen Menschen, auf seine verletzten Persönlichkeitsrechte sowie auf die Problematik, wenn Kinder einen enthemmten Umgang mit Alkohol vorgelebt bekommen.

Auf dem mutmaßlich tagsüber auf dem Oktoberfest aufgenommenen Video ist zu sehen, wie das Kind inmitten eines vollen, großen Festzeltes auf einem Tisch stehend sein Fläschchen leersaugt, das ihm wohl von seinem Vater an den Mund gedrückt wird. Die Menschen auf den Bänken drumherum jubeln dazu, manche filmen und fotografieren das Kind. "Das arme Kind… absolut verantwortungslos zuzulassen, dass fremde Menschen es filmen, es die Lautstärke, die Besoffenen und den Alkoholgeruch ertragen muss!", heißt es etwa in einem Kommentar. "Kleinkind schon auf das künftige ins Koma saufen vorbereiten. Ganz tolle Eltern, ganz tolle Vorbilder für den Umgang mit Alkohol", schreibt eine andere Nutzerin.

Gleich mehrere Menschen forderten, das Jugendamt einzuschalten. Ein weiterer Beitrag lautete: "Der Vater sollte sich schämen – und der/diejenigen, die das Video auch noch posten ebenfalls!!!" Viele Nutzer wiesen darauf hin, dass gerade die Persönlichkeitsrechte von Kindern geschützt werden müssten und keine Aufnahmen von ihnen – zumal von Fremden – ins Netz gestellt werden sollten.

+++ Chaos am Wiesn-Samstag: Das sagen Augenzeugen und Politik +++

Update 28. September, 19.30 Uhr: Der zweite Samstag auf dem Oktoberfest wird zum Chaostag. Wegen einer Überfüllung musste das Festgelände gesperrt werden. Dabei ist Panik ausgebrochen. Es gab Kritik an der Kommunikation über Lautsprecherdurchsagen. Nun werden Forderungen nach Aufarbeitung laut. CSU-Fraktionschef Manuel Pretzl, selbst seit Langem mit der Wiesn befasst, sagt der AZ: "Dieser Samstag war wahrlich kein Ruhmesblatt. Das muss aufgearbeitet werden." Reaktionen aus der Politik und Berichte von Augenzeugen lesen Sie hier.

+++ Cathy Hummels muss für ihren Wiesn-Bummel plötzlich hohe Gebühren zahlen +++

Update 28. September, 19.11 Uhr: Nach mittlerweile zehn Auflagen ist der "WiesnBummel" von Influencerin Cathy Hummels so etwas wie eine Oktoberfest-Tradition. Doch der "WiesnBummel" wurde für Cathy Hummels in diesem Jahr teuer. AZ-Informationen, nach denen die Stadt erstmals eine Gebühr erhoben hat, bestätigt Cathy Hummels auf Anfrage. Lesen Sie hier den Artikel.

+++ "Einfach nur greislich": Harry G über einen wirklich fragwürdigen Wiesn-Trend +++

Update 28. September, 18.10 Uhr: Maßkrug-Bänder oder Koks fürs Fest? "Das meiste braucht kein Mensch", findet der Kabarettist Markus Stoll, besser bekannt als Harry G. Für die AZ hat er die wichtigsten Gadgets kommentiert.

+++ Italiener feiern das Dolce Vita auf der Wiesn +++

Update 28. September, 17.45 Uhr: Zum zweiten Wiesnwochenende reisen traditionell viele Gäste aus dem Süden an – auch heuer feiern unsere italienischen Freunde mit uns. Die AZ war vor Ort und hat unter anderem mit einem Münchner Schausteller eines historischen Fahrgeschäfts gesprochen, der nach der ersten Woche eine Bilanz zieht. Lesen Sie hier den gesamten Artikel.

+++ Gäste hängen in Fahrgeschäft in 80 Metern Höhe fest +++

Update 28. September, 17.09 Uhr: Während der Schließung des Oktoberfestgeländes wegen Überfüllung kam es noch zu einem ganz anderen Vorfall: Eines der Kettenkarusselle auf der Wiesn ist ausgefallen – und die Gäste hingen in luftiger Höhe fest. Lesen Sie hier den gesamten Artikel.

+++ Upskirting und Kokain-Handel: Das war auf der Wiesn los +++

Update 28. September, 15.11 Uhr: Zeugen haben einen Italiener (29) am Freitagvormittag beobachtet, wie er einer 21-Jährigen aus Florida im Hofbräuzelt unter den Rock fotografierte. Die Polizei nahm ihn mit auf die Wiesnwache, wo er mithilfe einer italienischen Polizistin vernommen wurde. Er wurde angezeigt, sein Handy sichergestellt. Nach Zahlung einer Sicherheitsleistung von 2000 Euro durfte er gehen.

Zudem kam es zu einer gefährlichen Körperverletzung im Armbrustschützenzelt: Zwei Münchner (25 und 29 Jahre) sind am Samstagabend gegen 22.45 Uhr von einem Unbekannten im Armbrustschützenzelt angerempelt, geschlagen und dann mit Reizgas besprüht worden. Dann flüchtete der Mann. Der Sanitätsdienst versorgte die beiden, sie erstatteten Anzeige. Weitere Betroffene gab es nicht.

Ein 24-jähriger Münchner hat am Freitagabend im Hackerzelt versucht, mit zwei gefälschten 20-Euro-Scheinen zu zahlen. Die Bedienung bemerkte dies. Der Mann wurde angezeigt, es wird geprüft, ob er wusste, dass die Scheine falsch sind.

Dieses Trio kam den Polizisten verdächtig vor: In der Nähe des Schützenfestzeltes haben Zivilbeamte am Freitagabend gegen 21.45 Uhr drei Männer beobachtet, die immer wieder Personen ansprachen. Die drei, wie sich später herausstellte zwei 33 Jahre alte Afghanen und ein 19 Jahre alter Bosnier, alle mit Wohnsitz in München, tauschten teils auch Geld mit den angesprochenen Personen, offenbar gegen Betäubungsmittel. Die drei mutmaßlichen Drogendealer wurden festgenommen. Bei einer Überprüfung und Durchsuchung der Tatverdächtigen, fanden sich dann auch fünf verkaufsfertige Plomben mit Kokain, die sie – passend zur Wiesn und gut getarnt – in einer Tüte, in der sonst gebrannte Mandeln verkauft werden, versteckt hatten. Die drei Männer wurden wegen des Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge angezeigt und einem Ermittlungsrichter im Polizeipräsidium München vorgeführt. Dieser erlies drei Haftbefehle. Das Kriminalfachdezernat 8 für Rauschgiftdelikte hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

+++ Das sagt der Wiesnchef zu den Vorwürfen bei der Sperrung auf dem Oktoberfest +++

Update 28. September, 12.05 Uhr: Inzwischen gibt es erste Reaktionen von der Stadt zu der Schließung des Oktoberfests am Samstag. Wirtschaftsreferent und Wiesnchef Christian Scharpf (SPD) ist froh, dass es nur "sehr kurze Situation" gewesen sei. Wie er gegenüber dem BR mittteilt, räumte er ein, dass die Kommunikation "nicht optimal" gelaufen sei. In der Folge habe das auch zu Panik geführt, was nach Scharpf gegenüber dem BR "völlig verständlich" sei. Jetzt solle das Geschehen intern analysiert werden. Laut Wiesnchef seien am Samstag zum Zeitpunkt der Schließung 300.000 Menschen gleichzeitig auf dem Festgelände gewesen, das sei die Einwohnerzahl von Augsburg, so Scharpf. Normalerweise kommen 500.000 Menschen über einen ganzen Tag verteilt auf das Festgelände.

+++ Menschen haben teilweise geweint: So berichten AZ-Leser von der Sperrung auf dem Oktoberfest +++

Update 28. September, 8.16 Uhr: Am Tag nach der Sperrung des Festgeländes berichten AZ-Leser auf dem Facebook-Account von ihren Erlebnissen auf dem Oktoberfest. Was war geschehen? Am frühen Samstagabend wurde das Festgelände für kurze Zeit wegen Überfüllung gesperrt, Besucher wurden aufgefordert das Gelände zu verlassen, eine Stunde später hatte die Situation sich wieder beruhigt und Gäste konnten wieder auf das Gelände. Soweit bis jetzt bekannt, ist die Situation ohne Verletzte von statten gegangen. Aber die Durchsagen und das überfüllte Gelände sorgten teils für Angst unter den Gästen. Der Sanitätsdienst des Oktoberfestes registrierte zwei Menschen mit Panikattacken.



Der Grund für die Schließung: Zum Tischwechsel um 17 Uhr hatten sich die Besucherströme geballt. Dadurch waren so viele Menschen gleichzeitig auf der Theresienwiese, dass es an einigen Stellen weder vor noch zurück ging. Etwa eine halbe Stunde lang wurde das Gelände deshalb für Neuankömmlinge komplett abgeriegelt. "Kommt nicht mehr auf das Oktoberfest", teilte die Polizei auf X mit.

Doch schon bald wurden die Eingänge peu à peu wieder geöffnet. Nach etwa einer Stunde hatte sich alles wieder normalisiert, wie die Wiesn-Sprecherin schilderte. "Das hat sich aufgelöst, indem die Menschen zu ihren Reservierungen in die Zelte gegangen sind. Als es sich wieder besser verteilt hat auf dem Gelände, konnten wir wieder Leute reinlassen."

Ein User mit dem Namen Raul Pavlicik bericht von der Situation am Samstag, dass es sehr voll gewesen sei, die Durchsagen aber ruhig und freundlich. Es sei demnach ausdrücklich durchgesagt worden, dass "keine Gefahr bestand, und keine Gefahr besteht. Aber das erst wieder Leute auf die Wiesn gelassen werden wenn entsprechend 'Heimgänger' die Wiesn verlassen", so Pavlicik. Zu keiner Zeit hätte es demnach irgendeine unangenehme Stimmung gegeben. Sein Fazit: "Es war halt richtig viel los, aber die Organisatoren, die Polizei und Sicherheitskräfte haben alles im Griff. Bravo München."

"Zusammengepresst in der Menschenmenge, hatten Angst erdrückt zu werden"

Darunter antwortet Andrea Preising, dass die Stimmung nicht mehr gut gewesen sei. "Wir standen zusammengepresst in der Menschenmenge. Es ging nicht vor und nicht zurück! Die Menschen haben teilweise geweint. Alle um uns herum, inkl. wir selbst, hatten Angst erdrückt zu werden", beschreibt sie die Situation auf dem Festgelände.

Eine andere Userin berichtet ebenso, dass die Durchsagen zu Panik geführt hätten. Selbst die Security sei von etwas Schlimmen ausgegangen. In diesem Zusammenhang gab es Kritik am Sicherheitskonzept: "Des war a reine Katastrophe von der Stadt. Des sog. Sicherheitskonzept mit den Bauzäunen ist totaler Quatsch, weil keiner mehr so raus konnte."

Auch AZ-Leser Tom Munich kommentiert zu den Durchsagen, dass es zwei verschiedene gegeben hätte. Durchsage eins sei demnach gewesen: "Der Haupteingang ist wegen Überfüllung geschlossen, bitte nutzen Sie den Eingang bei der Bavaria." Seine Anmerkung dazu: "Der Zugang ist komplett auf der anderen Seite". Durchsage zwei lautete demnach: "Bitte verlassen Sie das Gelände." Seine Anmerkung in diesem diesem Fall: "Der Hinweis, dass keine Gefahr besteht, kam erst ca eine Stunde später."

Ähnliches berichtet auch AZ-Userin Martina Egginger ausführlich unter unserem Post. Demnach kam die Aufforderung durch die Lautsprecher "das Festgelände und die Zelte (!) umgehend und ruhig Richtung Haupteingang zu verlassen". Warum alle in eine Richtung fragt sie auf Facebook. Bei der Krinoline habe man sofort reagiert und den Betrieb eingestellt mit ruhigem Kommentar, man solle die Durchsagen beachten. "Erst die dritte oder vierte Durchsage sprach von Überfüllung." Sie selbst habe das so nicht glauben können, da das Gelände laut Durchsage ja verlassen werden sollte. Sie interpretierten den "Text zur Beruhigung der Menschen. Wir sind eher von einer Gefahrenlage ausgegangen." Egginger schließt damit, dass "die Nummer ging irgendwie voll daneben. Im übrigen kamen die Durchsagen nur auf deutsch. Bei der Menge internationalen Publikums ist das auch verbesserungsbedürftig."

Durchsagen nur auf Deutsch bei internationalem Publikum

Das sieht ein anderer AZ-Leser ganz ähnlich, der anmerkt, dass die Durchsage nur auf Deutsch kam. "Bei 70 % Touristen evtl auch in englisch", schreibt er.



Sabine Neitzel schreibt von der Oidn Wiesn, dass leider nicht die Rede von Überfüllung war, "sondern nur dass alle das Festgelände Richtung Hauptbahnhof geordnet verlassen sollen. Einige haben sich dann auf den Weg nach draußen gemacht. Das war schon ein bisschen komisch."

AZ-Leser Christian Lüke pflichtet ihr bei: "Genauso war es. Das war nicht gut gemanaged. Das hat vielen Leuten ein echt ungutes Gefühl vermittelt."

+++ Wiesn-Gelände nach Sperrung nun wieder zugänglich +++

Update 27. September, 21.03 Uhr: Nach der kurzzeitigen Sperrung ist das Gelände der Wiesn nun wieder zugänglich. "Wir hatten kurzzeitig Überfüllung auf dem Festgelände. Es bestand und besteht keine Gefahr", heißt es auf dem Oktoberfest-Instragram-Account. "Wir wünschen unseren Festgästen weiterhin einen angenehmen Aufenthalt."

Wie viele Menschen sich zum Zeitpunkt der Schließung auf dem Wiesn-Gelände befanden, war zunächst unklar, berichtete "BR24". Laut Stadt-Sprecherin habe das Sicherheitskonzept aber gut funktioniert, bilanzierte sie. "Bevor es zu einer unangenehmen Situation kommt, werden Maßnahmen ergriffen." So hätten auch die U-Bahnen, die aus der Innenstadt kamen, kurzzeitig nicht an der Theresienwiese gehalten. Zuvor hatten sich viele Wiesn-Besucher aufgrund der Menschenmassen auf dem Gelände unwohl gefühlt, nach dpa-Informationen wurden mehrere Notrufe getätigt, und die Menschen seien teils in Panik verfallen. Dem BR schilderten Besucher, sie seien im Freien "nur noch geschoben" worden, hätten "weder vor noch zurück" gekonnt. "Das war ganz krass, so habe ich das noch nie erlebt", sagte eine Augenzeugin.

+++ Wegen Überfüllung: Polizei schließt Wiesn-Gelände +++

Update 27. September, 18.08 Uhr: Die Polizei hat die Wiesn wegen Überfüllung geschlossen. Das teilte die Polizei auf X mit. "Kommt nicht mehr auf das Oktoberfest", schreibt die Polizei. Zum Tischwechsel um 17 Uhr seien so viele Menschen auf dem Gelände gewesen, das nichts mehr vor und zurück ging, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums der dpa. Besuchende kommen derzeit nicht mehr auf das Gelände.

Dadurch seien Menschen teils in Panik verfallen, hätten um Hilfe gerufen und den Notruf gewählt. "Es waren einfach zu viele." Etwa eine halbe Stunde lang habe großes Gedränge geherrscht. Inzwischen sei die Situation wieder entspannter.

Viele Menschen strömen dennoch aktuell Richtung U-Bahn-Station und scheinen freiwillig zu gehen, wie eine AZ-Wiesn-Reporterin von vor Ort berichtete.

+++ Historische Hexenschaukel: Das sind die Betreiber +++

Update 27. September, 18 Uhr: Eigentlich ist er ja Architekt, 16 Tage im Jahr ist das aber anders. Dann betreibt Linus Fuchs (34) zusammen mit seinem Vater Ulrich Keller (hauptberuflich Theologe) und einem Freund die historische Hexenschaukel.

Linus Fuchs (34) betreibt zusammen mit seinem Vater Ulrich Keller (hauptberuflich Theologe) und einem Freund die historische Hexenschaukel. © Florian Kraus

"Einmal jung, einmal noch jünger." Für jeden seiner Gäste hat Linus einen charmanten Spruch durch sein Mikro parat, wie in diesem Fall für einen Vater mit Kind. Die Gäste revanchieren sich beim Aussteigen oft mit Komplimenten. Wie es ihnen gefallen hat, fragt Linus. "Wiesn-Highlight" entgegnet einer kurz und knapp. "Das hör ich sehr gerne!"

Was passiert drinnen eigentlich? "Manche Dinge kann man nicht erklären, die muss man erleben", sagt Linus nur. Zeit für eine kleine Testfahrt mit der historischen Bahn also. Etwa drei Minuten dauert der Ritt.

Fazit: Für echte Adrenalin-Junkies ist die Hexenschaukel nichts. Durch einen optischen Effekt hat man das Gefühl, die Schaukel im inneren überschlage sich stetig. Das ist verblüffend, aber eine echte Nahtod-Erfahrung wie bei manch anderer Wiesn-Atrraktion stellt sich für den AZ-Reporter beim Ausprobieren nicht ein.

Dafür punktet die Hexenschaukel mit ganz viel urigem Charme. Von 0 bis 100 Jahre könne jeder mitfahren, betont Linus. Im Inneren an der Decke sind bayerische Malereien von Engeln mit Pauken und Trompeten – dann wieder fiese Teufelsfratzen. Man wähnt sich zwischen Himmel und Hölle.

Seit 1894 gibt es den Stand, der heutzutage ungefähr gegenüber von der Wilden Maus steht. Die Holztheke ist stolze 140 Jahre alt, sagt Linus. In den Kriegswirren sei der Stand ursprünglich einmal von der Wiesn verschwunden. Dann habe sein Vater das Ding wieder entdeckt und mit einem Freund zusammen neu aufgezogen. Von Kindesbeinen an ist der gebürtige Münchner Linus auch dabei: "Eigentlich so lange ich denken kann."

Die Wiesn 2025 sei bisher sehr angenehm, findet er. Trotz durchwachsenem Wetter. „Die Leute sind heuer gut drauf.“ Beim Verlassen der Bahn bekommt ein kleines Kind einen blau-weißen Luftballon geschenkt. Strahlende Kinderaugen. Schön.

+++ Italiener-Wochenende auf der Wiesn: So gefällt Besuchern das Volksfest +++

Update 27. September, 17.45 Uhr: Francesco Rainiri (44, in der Mitte) aus San Remo ist heute das erste Mal auf der Wiesn. Gestern kam er mit seinen Freunden in einem Camper am offiziellen Wiesn-Campingplatz an. Nach zwölf Stunden Fahrt waren sie ganz schön müde. So ging es dort wohl den meisten: Von größeren Camping-Platz-Partys hat er nichts mitbekommen. Dafür soll es heute hoch her gehen.

Francesco Rainiri (44, in der Mitte) aus San Remo ist mit seinen Freunden das erste Mal auf der Wiesn. © Florian Kraus

Drei Maß je Person werden sie schon packen pro Person, glaubt Francesco. "Wir geben unser Bestes", verspricht er mit einem Augenzwinkern. Für alle in der Gruppe, die wir direkt am Eingang treffen, ist es das erste Mal hier. "Das Oktoberfest ist weltbekannt, wir wollten das unbedingt mal selbst erleben", erklärt er. Die anderen in der Gruppe sprechen nur italienisch, aber die Körpersprache zeigt Vorfreude. Ein spezielles Zelt haben sie nicht im Blick – einfach erst mal treiben lassen und den Wiesn-Wahnsinn erleben.

+++ Söder singt wieder: Dieser Wiesn-Hit ist es +++

Update 27. September, 17.30 Uhr: Markus Söder singt wieder – diesmal einen Wiesn-Hit. Pünktlich am zweiten Wiesn-Wochenende veröffentlichte der CSU-Chef und bayerische Ministerpräsident auf seinen Social-Media-Kanälen eine Aufnahme von "Sweet Caroline" von Neil Diamond – mit ihm in der Hauptrolle, am Mikro in einem Studio. Zusammengeschnitten wurde das Ganze mit Videos vom Oktoberfest, vor allem mit Aufnahmen einer feiernden Menge aus einem Zelt. "Sweet Caroline" ist einer der Klassiker in den Wiesn-Zelten, in denen das Bier gut zwei Wochen lang in Strömen fließt.

"Die Wiesn ist Lebensfreude pur! Eine Auszeit von den Krisen der Welt. Und auf der Wiesn singt jeder unzählige Lieder", heißt es in Söders Posts. Er sei ermuntert worden, "doch auch mal zu singen". Und er habe sich getraut. "Welches Lied? Eines meiner Favoriten und ein echter Wiesn-Klassiker." Eingespielt wurde der Song in einem Studio von Leslie Mandoki.

+++ Die Sonne kommt! +++

Update 27. September, 16.45 Uhr: Am Nachmittag dieses achten Wiesn-Tags wird es richtig freundlich: Die Sonne kommt immer mehr hervor. Und es ist auch merklich voller als noch in den Mittagsstunden.

Die Sonne kommt am Nachmittag immer mehr durch, und das Gelände füllt sich. © Florian Kraus

+++ Exzessiver Genuss in Knufflers Weinzelt +++

Update 27. September, 15 Uhr: "Wer braucht Bier, wenn man auch Champagner trinken kann!" – Das fragt sich heuer eine Wiesn-Besucherin auf Instagram. Dazu teilte sie ein Video, wie sie ausgelassen mit Freunden in Kufflers Weinzelt tanzt.

In einem anderen Video auf Instagram sieht man eine Bedienung im Weinzelt, die eine große Flasche Luxus-Champagner öffnet. Wo die einen exzessiv den Luxus feiern, der auf der Wiesn geboten ist, stößt er bei anderen auf Unverständnis: Im vergangenen Jahr ging etwa ein Video einer Tischgesellschaft im Weinzelt viral, die jubelte, als ein Kellner eine 15-Liter-Flasche Champagner der Luxusmarke Veuve Clicquot zu Boden schlug und der Inhalt auf dem Boden landete.

In den sozialen Medien wird das kritisiert: "Angeber" oder "Dekadenz", kommentierten User etwa unter dem Video. Und auch heuer werden die Feier-Gewohnheiten einiger Besucher von Usern auf Instagram kritisiert: "Eine majestätische Großflasche [...] wird in einem Akt der schieren Grobschlächtigkeit malträtiert", schreit etwa ein User, der ein Video aus dem Weinzelt postete.

Die Wiesn haben einige luxuriöse Speisen und Getränke im Angebot.

Auf Champagner wird im Kuffler-Zelt großer Wert gelegt. Für die günstigste 0,7-Liter-Flasche Veuve Clicquot müssen im Weinzelt 159 Euro gezahlt werden. Für eine ordentliche Champagner-Dusche eignet sich aber wohl eher die 15-Liter-Flasche "Veuve Clicquot Nebukadnezar" für 5500 Euro (Preise 2024) – wer ko, der ko.

+++ Terminator mit Taktstock +++

Update 27. September, 14.45 Uhr: Der Terminator hat am Freitag kurzerhand seine Waffe gegen einen Taktstock getauscht: Bekannterweise ist Arnold Schwarzenegger großer Wiesn-Fan. Im Marstall-Zelt sorgte der ehemalige Gouverneur von Kalifornien nun für Stimmung, als er mit einem Taktstock dirigierte.

+++ "Die Spiele sind wieder eröffnet": Wiesn-Hype hält weiter an +++

Update 27. September, 14.17 Uhr: Seit einer Woche ist das 190. Oktoberfest nun schon im Gange. Dass am ersten Wiesn-Tag die Besuchenden in die Festzelte sprinten, um einen Tisch zu ergattern, ist nichts Neues. Aber auch jetzt hält der Hype weiter an: Wiesn-Bedienung Verena Angermeier teilte am Freitag ein Video auf Instagram mit ihren 423.000 Followern, auf dem zu sehen ist, wie die Besucher weiter um die begehrten Tische kämpfen. "Freitag Oktoberfest. 10 Uhr in München", schreibt sie zu dem Video. Ihre Follower nehmen's mit Humor, einige schmunzeln. "Die Spiele sind wieder eröffnet", kommentierte etwa ein User unter ihrem Video. "Lauter Wilde", kommentiert ein anderer.

+++ Ein kleiner Lichtblick: Vorsichtig zeigt sich die Sonne +++

Update 27. September, 13.45 Uhr: Mussten Wiesn-Besucher die letzten Tage auch mal den Regenschirm auspacken, ist es heute etwas freundlicher: Bei 15 Grad ist es am Nachmittag mit Janker gut aushaltbar. Ab und an zeigt sich sogar etwas Sonne.

Achter Wiesn-Tag: Die Sonne kämpft sich ab und an durch. © Florian Kraus

Bei dem Wetter ist es mit Janker gut aushaltbar. © Florian Kraus

+++ Des gibt's nur in Bayern: Video zeigt Kind im Bierzelt, beim Exen auf der Bank+++

Update 27. September, 10.26 Uhr: Die Wiesn ist zum Feiern da – ganz klar. Man kann es aber auch übertreiben und sitzt dann ganz schnell wieder vor dem Zelt. Etwa dann, wenn man auf den Tisch steigt und einen Maßkrug in einem Zug unter lautem Gejohle leert. Danach heißt's: Adieu! Dieser junge Wiesngast musste sich allerdings keine Sorgen machen, aus dem Festzelt zu fliegen. Das Video, das auf mehrere Social-Media-Kanälen viral ging, zeigt ein kleines Kind, das unter Aufsicht von Papa und dem Beifall des Zeltes seine Milchflasche trinkt, ohne abzusetzen wohlgemerkt.

Ganz unkritisch wird das Schauspiel in den Kommentaren nicht begleitet: "Kleinkind schon auf das künftige ins Koma saufen vorbereiten. Ganz tolle Eltern, ganz tolle Vorbilder für den Umgang mit Alkohol", schreibt etwas ein User. Ein anderer kommentiert die Drogenpolitik des Freistaats mit den Worten: "Aber 200m Abstand mit dem Joint von Spielplatz.😂😂" - Unter dem Video finden sich über 200.000 Likes.

+++ Rückblick Tag 6: Wiesn vom Todesfall überschattet, Sanitäter melden ruhigen Tag +++

Update 26. September, 21.46 Uhr: Während die Polizei nach knapp einer Woche Oktoberfest 514 Einsätze und 153 Festnahmen zählt, durften die Sanitäter der Aicher Ambulanz am Freitag etwas durchschnaufen: 239 Patienten, 50 Trageteam-Einsätze – ein vergleichsweise ruhiger Tag. Glücklicherweise muss man sagen, nachdem bereits am frühen Morgen die Leiche eines Schaustellers hinterm Riesenrad gefunden wurde (AZ berichtete).

+++ Schwarze Liste: Diesen Song will Hofbräu-Chef Steinberg auf keinen Fall in seinem Zelt hören +++

Update 26. September, 17.25 Uhr: "Highway to Hell" von AC/DC ist ein absoluter Klassiker und gehört in vielen Festzelten zur Standard-Playlist, vor allem ab dem späteren Abend, wenn die Stimmung angeheizt ist und das Bier gut fließt. Auch wenn das Oktoberfest stark von bayerischer Blasmusik und Schlager geprägt ist, wird Rockmusik – besonders solche Mitsing-Klassiker – ab einem bestimmten Punkt regelmäßig gespielt.

Ein Wiesn-Chef kann mit der Rockhymne aber so gar nichts anfangen.

"Ich habe meiner Kapelle gesagt, das möchte ich in unserem Zelt nicht hören", sagt Günter Steinberg vom Hofbräuhaus-Zelt beim Video-Interview mit dem Insta-Channel "dirndlontour". Auch seine Frau Margot pflichtet ihm bei: "Das ist so amerikanisch." Zusammen mit ihr leitet er das Zelt seit stolzen 52 Jahren – als der Song Highway To Hell 1979 erschien, waren sie also schon ganze sechs Jahre im Wiesn-Geschäft. Steinberg weiter: "Ich brauche keinen Highway To Hell, ich brauche einen Highway To Heaven".

Beim Blick durch das Backoffice der beiden sieht die Interviewerin eine Bibel. Da kann es wohl kaum wundern, dass der frevlerische AC/DC-Song im sprichwörtlichen Giftschrank des Hofbräu-Zelts landete.

+++ Wiesn-Zwischenstopp: Yvonnes Dackel dürfen ausnahmsweise mit +++

Update 26. September, 16.25 Uhr: Yvonne aus Oberfranken ist heute mit ihren Zwergdackeln auf der Wiesn unterwegs. Die drei waren zuvor kurz zu Besuch bei Yvonnes Ehemann, der sich als Schütze am Stand im Armbrustschützenzelt ausprobierte.

Wiesn-Besucherin Yvonne aus Oberfranken und ihre zwei kleinen Dackel Tika und Tessa © (c) Niklas Vaccalluzzo

Die Hunde Tika und Tessa sind dabei, weil es anschließend in den Urlaub nach Italien geht. „Sonst würde ich grundsätzlich keine Hunde mit auf die Wiesn nehmen“, sagt sie der AZ.

+++ Wiesnwache: Zwischenbilanz und zerbrochene Bierkrüge +++

Update 26. September, 14.35 Uhr: 514 Einsätze und 153 Festnahmen – das ist die Polizeibilanz nach einer knappen Woche auf dem Münchner Oktoberfest. Das teilte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) nach seinem Besuch auf der Wiesn-Wache mit. Die Zahlen wurden am frühen Freitagmorgen erhoben.

Innenminister Joachim Hermann nebst Polizisten bei der Verkündigung einer ersten Zwischenbilanz © (c) Ralph Hub/AZ

Rund 600 Polizisten sind dieses Jahr im Einsatz. Außerdem gibt es 54 Kameras, von denen 36 in diesem Jahr erneuert wurden und den Angaben zufolge nun auf dem neuesten Stand sind.

In diesem Jahr legt die Münchner Polizei einen besonderen Fokus auf sexuelle Belästigung, darunter "Upskirting" und "Downblousing" – also das heimliche Fotografieren unter den Rock oder in den Dirndl-Ausschnitt. Seit 2021 ist beides strafbar. Wie viele Fälle in der ersten Wiesn-Woche bekannt wurden, teilte das Innenministerium zunächst nicht mit.

Auch am Donnerstag war die Wiesnwache wieder gefragt. Hier das Wichtigste:

Mit einem zerbrochenem Maßkrug endete eine vorher verbale Auseinandersetzung zwischen einem 54-jährigen Norweger und einem Unbekannten. Letzterer floh und konnte seither nicht festgesetzt werden. Der Krug zerbrach bei einem Schlag ins Gesicht des Norwegers, welcher 1,3 Promille Alkohol im Blut hatte.





Nach Grabschern an den Po: Ein 30-jähriger mit Wohnsitz in München schlägt einer 23-jährigen Münchnerin, die der Bedrängten helfen wollte, ins Gesicht und flieht. Die 23-jährige hatte den Täter wegen der sexuellen Belästigung im Schottenhamel-Zelt zur Rede stellen wollen. Der Täter konnte identifiziert, aber noch nicht gestellt werden. Auf ihn wartet ein Verfahren wegen Körperverletzung und sexueller Belästigung.





"Upskirting": Ein 36-jähriger italienischer Wiesnbesucher fotografierte einer 26-jährigen ungefragt unter den Rock. Ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes meldete der Polizei. Der Festgenommene kam gegen eine Zahlung von 2000 Euro vorerst frei – die Kriminalpolizei führt die weiteren Ermittlungen.

+++ Single oder nicht? So erkennen Sie's auch bei Männern! +++

Update 26. September, 12.50 Uhr: Weil es im Bierzelt laut und feuchtfröhlich zugeht, helfen eindeutige optische Signale beim Thema Flirten. Bei den Frauen ist es klar: Dirndl-Schleife links bedeutet Single – rechtsherum bedeutet, die Trägerin ist vergeben. Aber wie sieht es bei den Männern der Schöpfung aus? Hier gibt es einen neuen Trend, den nicht zuletzt auch Heidi Klum-Schwager und Tokio Hotel-Sänger Bill Kaulitz schon Seite an Seite mit Social-Media-Star Paul Bunne präsentierte.

🌸 Ein Anstecker mit Edelweiß am Gilet? Dann heißt’s: Finger weg – der Träger ist vergeben! Die Blume steht für Mut, Tapferkeit und Liebe – und wächst eigentlich nur in schwindelnden Höhen. Wer sie also für seine Liebste (oder seinen Liebsten) pflückt, meint es ernst.

🥨 Und die Singles? Die sind noch hungrig und heften sich folglich eine Breze an den Janker.

Eine Instagram-Nutzerin kommentiert: "Sooo smart 😍 Das kennen glaub ich bisher noch viiiel zu wenige." Na gut, da helfen wir doch gerne ein bisschen mit:-)

+++ Schnäppchen-Wiesn: Hier gibt's die Weißwurst für 99 Cent +++

Update 26. September, 11.30 Uhr: Für viele ist klar: Die Wiesn ist schweineteuer und gerade der immer höhere Bierpreis macht jedes Jahr Schlagzeilen (heuer liegt er zwischen 14,50 Euro und 15,80 Euro, also durchschnittlich 3,52 Prozent mehr als im Vorjahr). Doch es gibt erfreuliche Ausnahmen.

Ein Preistipp sind oftmals die Mittagsangebote unter der Woche. Ein besonderer Schnapper? Die Weißwürste beim Glöckle Wirt. In einem der kleinsten Festzelte kostet eine Wurst unter der Woche gerade einmal 99 Cent. Das Angebot gibt es gemäß Brauchtum aber nur bis 12 Uhr, bis die Münchner "Kirchenglöckle" Mittag schlagen.

Heute Vormittag um halb elf stehen die Münchner vor dem Stand Schlange, wie ein AZ-Reporter hier festgehalten hat:

Schlangestehen am Morgen vor dem kleinen Zelt mit den Schnapper-Weißwürsten © Niclas Vaccalluzzo

+++ Trauriger Fund am Morgen: Leiche von Schausteller hinter Riesenrad +++

Update 26. September, 10.20 Uhr: Hinter dem Riesenrad auf der Theresienwiese wurde heute morgen eine Leiche eines 60-jährigen gefunden. Erste Hilfe der Aicher Ambulanz kam zu spät. Mehr hier in unserem Artikel.

+++ Geht Trübes Wiesnwetter weiter? Das sind die Aussichten +++

Update 26. September, 7.20 Uhr: Wer am zweiten Wiesn-Wochenende unterwegs ist, sollte sich auf trübes Wetter einstellen. Es empfiehlt sich, an warme Kleidung zu denken: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet am Samstag 12 Grad im Oberallgäu und 19 Grad im Passauer Land. Insbesondere nach Westen hin wird es laut der Vorhersage nass mit Regen und einzelnen Schauern. Etwas Sonne könnte sich im Osten bei auflockernder Bewölkung zeigen.

Der Sonntag startet neblig und stark bewölkt, zum Nachmittag lockere es gebietsweise auf. Am Alpenrand erwartet der Deutsche Wetterdienst noch einzelne Schauer, im Tagesverlauf bleibe es aber trocken. Es ist minimal wärmer mit Höchstwerten zwischen 15 und 20 Grad.

Zum Start der neuen Woche am Montag sagt der DWD im Norden einen Mix aus Sonne und Wolken vorher, im Süden des Freistaats soll es stark bewölkt werden. Südlich des Inns sollte der Regenschirm dabei sein, hier kann es bis zum Mittag Schauer geben.

+++ Virales Video: Influencerin wird von betrunkenem Mann belästigt +++

Update 25. September, 21.50 Uhr: Das Video wurde bereits eine halbe Million Mal gesehen – und es macht alltägliche Übergriffe auf der Wiesn sichtbar: Die Twitch-Streamerin Kunshikitty hat ihren Wiesn-Besuch live ins Netz übertragen, als plötzlich ein offensichtlich betrunkener Mann auftaucht und sie bedrängt.

Im Stream ist zu sehen, wie der Unbekannte ihr den Weg abschneidet, sie an Schulter und Hüfte berührt und einen sexuell anzüglichen Spruch macht: "Ich will dir ins Gesicht spritzen." Die 51.000 Follower der jungen Frau sahen live, wie sie reagierte: "Das ist nicht heiß, weißt du das?" Doch der Mann bleibt aufdringlich, die Streamerin sagt noch einmal: "So redet man nicht mit einer Frau." Der Mann entschuldigte sich für seinen "Scherz", aber ließ nicht locker. Erst als eine andere Besucherin eingreift, zieht er ab.

Das Video verbreitete sich rasant in den sozialen Netzwerken. Nutzer nennen den Vorfall "ekelhaft" und "beschämend", loben aber den besonnenen Umgang der Streamerin und den Einsatz der Helferin. Die Debatte trifft einen wunden Punkt: Immer wieder klagen Besucherinnen über Übergriffe auf der Wiesn. Seit einigen Jahren gibt es einen "Safe Space" auf der Theresienwiese – eine Anlaufstelle für Frauen, die sich bedrängt oder bedroht fühlen.

+++ Besuch aus Indien: Pratyush (27) genießt die gute Stimmung ++

Software Ingenieur Pratyush (27) aus Indien © Daniel von Loeper

Update 25. September, 16.57 Uhr: Software Ingenieur Pratyush (27) liebt das Oktoberfest – und macht ein Herz dafür: "Auf der Wiesn öffnen sich die Leute leicht und spontan, es ist eine tolle Stimmung." Er ist extra aus Indien dafür mit Freunden für einige Tage nach München angereist und wird nächstes Jahr definitiv wieder kommen.

+++ So wird das Wiesn-Wetter zum Wochenende +++

Update 25. September, 15.42 Uhr: Nach einem traumhaften Auftakt lässt die Sonne sich in den letzten Tagen nun leider ziemlich bitten. Auch am kommenden Wochenende können die Besucher laut Deutschem Wetterdienst (DWD) nicht auf ausgiebigen Sonnenschein hoffen. Die Sonne wird sich nur vereinzelt mit den Wolken abwechseln. Nur am Sonntag besteht Hoffnung auf etwas mehr Sonnenschein.

Außerdem kann es gelegentlich kleinere Regenschauer geben. Eine Jacke einpacken dürfte also nicht schaden.

Der Samstag startet bewölkt, örtlich kann es regnen. Der DWD erwartet maximale Temperaturen von 13 bis 18 Grad. Am Sonntag stattet dann die Sonne Bayern einen Besuch ab. Mit maximal 15 bis 19 Grad soll es wieder etwas wärmer werden. Die neue Woche starte dann wolkig, teils mit Schauern und Nebel.

+++ Na, wer ist denn da? +++

Update 25. September, 15.17 Uhr: Am Nachmittag gegen viertel nach drei Ortszeit zeigt sich endlich wieder ein lang ersehnter Gast: die Sonne. Die Münchner danken es mit ihrer Anwesenheit. Die Biergärten füllen sich und die Laune steigt merklich.

"Wir freuen uns über das schöne Wetter", sagen auch Steffi und Kathrin (l.) von Hendt's Mandelstand. "Aber die Gäste kommen auch bei schlechtem Wetter."

© Maja Aralica

+++ Antonia (20) und Helene (19) sind zum ersten Mal auf der Wiesn +++

© Daniel von Loeper

Update 25. September, 15.04 Uhr: Einmal ist immer das erste Mal: Antonia (20) und Helene (19) freuen sich riesig auf ihren ersten Oktoberfest-Besuch. Für beide ist klar: Bei noch durchwachsenem Wetter geht es erst mal ins Zelt, wo sie sich auf das süffige Oktoberfest-Bier freuen und "einfach eine gute Zeit" verbringen wollen. Da sagen wir mal: Prost mitanand!

+++ Wiesn-Schmankerl: Hier gibt's die prämierte Gewinnerwurst +++

Update 25. September, 13.10 Uhr: Birgit Rohrer (unten im Bild) verkauft in ihrer Münchner Wurstbraterei vor dem Augustiner-Festzelt die Gewinnerwurst der diesjährigen Wiesn-Wurstprüfungskommission (die AZ berichtete).

Seit Jahrzehnten schon arbeiten sie mit der Metzgerei Gaßner zusammen - dem Produzenten der Schweinswürschtl, sagt sie der AZ. "Wir sind sehr stolz darauf die Gewinnerwurst verkaufen zu dürfen." Einen großen Effekt habe sie dadurch aber noch nicht bemerkt. Drei der Gewinnerwürschtl kosten in der Semmel 6,50 Euro. Eigentlich ein Fall für Wurstliebhaber Markus Söder. Der wurde vorm Stand indes noch nicht gesichtet.

+++ Schlägerei, verbotene Messer und Sexualdelikt: Die Polizeimeldungen vom Mittwoch +++

Update 25. September, 12.42 Uhr: Trotz Regenwetter hatte die Bundespolizei am fünften Wiesntag viel zu tun. Es kam zu zahlreichen Gewaltdelikten, Festnahmen gesuchter Straftäter sowie etlichen Verstößen gegen das Mitführverbot gefährlicher Gegenstände und Waffen in Bahnbereichen.

24. September, 18.15 Uhr, Hauptbahnhof: Acht Messer gefunden

Bei einer Kontrolle wurde ein 36-jähriger Thalkirchener mit acht Messern bzw. messerähnliche Gegenständen erwischt (vier Klappmesser, zwei Neck Knifes, ein Multitool sowie ein 10,5 Zentimeter langen Brieföffner).

Der Mann ist unter anderem wegen Betäubungsmittelverstößen polizeilich bekannt. Auf ihn wartet jetzt eine Anzeige wegen unerlaubt mitgeführter Messer und Verstoßes gegen die Allgemeinverfügung (AGV). Ihm, wie allen anderen, die dagegen verstoßen, drohen Zwangsgelder bis in Höhe von 25.000 Euro. Hinzu kommen zudem Kostenerhebungen der Bundespolizei für deren Einsatz.

Die Polizei warnt: Während der Wiesn gilt eine Allgemeinverfügung für den Haupt-, Ost- und Pasinger Bahnhof sowie den S-Bahn Wiesnhalt Hackerbrücke . Die Mitnahme von gefährlichen Gegenständen und Werkzeugen, Schuss-, Schreckschuss-, Hieb-, Stoß- und Stichwaffen, pyrotechnischen Gegenständen sowie Messern aller Art sind verboten.

24. September, 22.50 Uhr, Theresienwiese: Sexualdelikt

Im Rahmen eines Streifengangs wurden mehrere Polizisten auf einen Streit bei einem Wiesnzeltausgang aufmerksam. Ein 41-jähriger tschechischer Staatsangehöriger ohne festen Wohnsitz in Deutschland entfernte sich daraufhin von der Örtlichkeit, konnte jedoch von der Gruppe der Polizistenangehalten werden. Die ersten Ermittlungen vor Ort ergaben, dass der 41-Jährige im Zelt wohl einer Bedienung mehrmals gegen ihren Willen oberhalb der Bekleidung ans Gesäß griff. Der 41-Jährige wurde auf die Wiesnwache gebracht und nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft nach der Zahlung einer Sicherheitsleistung in Höhe von über 3000 Euro wieder entlassen. Das Kommissariat 15 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

24. September, 19:40 Uhr, Hauptbahnhof: Schlägerei



Zwei 54-jährige Deutsche, beide in Gruppen von der Wiesn kommend, gerieten wegen "eines Späßchens" mit Schlägen und Tritten körperlich aneinander. Der 54-Jährige aus Ergoldsbach fiel mit dem Kopf gegen einen Stahlträger, verletzte sich im Mundbereich, so dass ein Krankenhaustransport per RTW notwendig wurde. Gegen beide, der andere aus Marktredwitz, ermittelt die Bundespolizei wegen wechselseitiger Körperverletzung.

+++ Regenende in Sicht? Wiesn startet mit nasser erster Woche +++

Update 25. September, 7.25 Uhr: Die erste Wiesnwoche geht dem Ende entgegen. Bei grauem Himmel, Temperaturen um die 10 Grad und jeder Menge Regen mussten Besucher sich warm anziehen. Doch pünktlich zum Wochenende kommt ein Hoffnungsschimmer auf. Laut Wetter.com soll es am Samstag endlich aufhören zu regnen. Zwar bleibt es verhangen und kühl bei 16 Grad, aber trocken soll es immerhin bleiben. Zum Montag soll sich dann sogar erstmals die Sonne wieder vorsichtig zeigen.

+++ Zwei Jubiläen im Ammer-Zelt: Augustiner-Chef bringt besondere Torte vorbei +++

Update 24. September, 17.20 Uhr: Augustiner-Bier wird hier erst seit 1999 ausgeschenkt, "seit der Ammer-Wende", wie Josef Schmidbauer mit einem Augenzwinkern erzählt. Er ist in fünfter Generation Wirt der Ammer Hühner- und Entenbraterei auf der Wiesn.

In diesem Jahr feiert das Zelt 140 Jahre auf der Wiesn und ist damit nach dem Schottenhamel das Zweitälteste auf dem Oktoberfest. Eine Feier hatte die Familie Schmidbauer eigentlich gar nicht geplant. Aber die Augustiner Brauerei ließ sich nicht nehmen, ihm und seiner Tochter Lucy Leeb mit einer liebevoll gestalteten Torte zu gratulieren. Augustiner-Chef Martin Leibhard findet, dass seine Brauerei und das Ammerzelt bestens zusammenpassen: "Der Qualitätsanspruch für die Hendl ist der gleiche wie für das Bier."

Im Jahr 2000 – vor 25 Jahren – hat die Familie als erstes Wiesnzelt komplett auf Bio umgestellt. Und weil Schmidbauer die Menschen über das Thema Bio aufklären will, hat er vor sieben Jahren seine Hendl-Sprechstunde ins Leben gerufen. Unter der Woche steht er seitdem täglich am Straßenverkauf und gibt Auskunft über alles, was die Leute wissen wollen. Warum Bio-Hendl so teuer sind zum Beispiel, oder wie sie ihr Hendl daheim wieder aufwärmen. In diesem Jahr neu: Erstmals spielt die Band Tetrapack im Ammer-Zelt und eine neue Bar gibt es auch: "Hannis Nest".

V.l. Peter Radlewitz (Augustiner), Lucy Leeb und Vater Josef Schmidbauer, Martin Leibhard und Ralph Schümig (beide Augustiner). © Daniel von Loeper

+++ Wiesn-Frauen unter sich: Netzwerk-Treffen in der "Bratwurst" +++

Update 24. September, 16.57 Uhr: Häppchen, Heizstrahler und jede Menge Gesprächsstoff: Bereits zum vierten Mal luden Wiesn-Stadträtin Anja Berger (Grüne) und Wirtin Eva Hochreiter zum "Wiesn Frauen Lunch" in die Bar "Bratwurst" ein. Gemeinsam haben sie diesen Treff gegründet, "um Frauenpower auf der Wiesn zu stärken”, so Berger.

Reger Austausch: Wiesn-Stadträtin Anja Berger im Gespräch. © Andreas Gregor

Und die zeigte sich auch in der Gästeliste: Etwa 30 Wiesnwirtinnen, Schaustellerinnen sowie Vertreterinnen aus Wirtschaft und Politik waren dabei. Auch Münchens Dritte Bürgermeisterin Verena Dietl (SPD) war zu Gast. "Das ist eine schöne Idee, dass sich Frauen, die mit der Wiesn zu tun haben, austauschen können", sagt sie zur AZ: "Das schätze ich sehr." Sie freue sich, dass es so viele Wiesnwirtinnen und Schaustellerinnen gibt. "Da sieht man, wie stark wir Frauen sind."

Münchens Dritte Bürgermeisterin Verena Dietl (Mitte) freut sich, dass es so viele Wiesnwirtinnen und Schaustellerinnen gibt. © Andreas Gregor

Auch Löwenbräu-Wirtin Steffi Spendler lobte den offenen Austausch. "Es ist schön, wenn man mal die Gelegenheit hat, sich mit den Damen aus der Politik zu unterhalten", sagte sie. Probleme könnten dabei zwanglos angesprochen werden. "Wobei – heuer gibt's eigentlich nichts, wo der Schuh drückt", sagt Spendler und lacht.

Bestens gelaunt: Eva Hochreiter, die Festwirtin vom „Zur Bratwurst“ mit Verena Dietl und Anja Berger (von links). © Andreas Gregor

Während draußen bei elf Grad der Regen nieselte, ging es in der überdachten Bar der "Bratwurst" gemütlich zu: Bei einem Glaserl Wein wurden Selfies gemacht, Visitenkarten getauscht und anregende Gespräche geführt.

+++ Wackelkontakt-Sänger Oimara spielt auf der Wiesnwache +++

Update 24. September, 16.50 Uhr: Ungewöhnlicher Auftritt mitten im Oktoberfest-Trubel: Der Wackelkontakt-Sänger Oimara hat am Mittwoch auf der Wiesnwache seine Gitarre ausgepackt – und vor staunenden Polizeibeamten gespielt. Mit akustischem Sound gab er in vollem Trachten-Outfit für ein paar Minuten ein Minikonzert für die Polizisten.

Die Aktion hatte schon zuvor humorvoll begonnen: Aus einem Radiostudio im Wiesnzelt wurde der Musiker zunächst "abgeführt" – natürlich nur zum Spaß. Doch statt Handschellen bekam Oimara eine Gitarre und gab ein Mini-Konzert. Die Beamten unterstützten ihn tatkräftig dabei und stimmten bei dem Hit "Wackelkontakt" mehrmals mit ein.

+++ Jürgen Drews auf "Ladies Red Wiesn": "Darf auch als Mann hin" +++

Update 24. September, 14.16 Uhr: Trotz Regenwetters gut gelaunt überraschte Jürgen Drews am Mittwoch auf dem Oktoberfest. Mit einem strahlenden Lachen und einer dem Anlass entsprechenden roten Weste besuchte er die "Ladies Red Wiesn" in der Wildstuben. Allerdings nicht wie wohl sonst häufig als Ehrengast, sondern als Begleitung seiner Frau. Trotz des Mottos dürfe er "da auch als Mann hin", versicherte der Musiker gegenüber der AZ. Die "Ladies Red Wiesn" findet bereits zum siebten Mal statt.

© Ruth Frömmer

+++ Jugendlicher zeigt vor der Wiesnwache der Polizei den Hitlergruß +++

Update 24. September, 13.39 Uhr: Ein 17-Jähriger hat sich am Dienstagabend unmittelbar vor der Wiesnwache der Münchner Polizei am Behördenhof aufgebaut, um den sogenannten Hitlergruß zu zeigen und "Heil Hitler" zu rufen. "Das Ganze konnte auf Videobändern gesichtet werden", teilte die Polizei weiter mit. Der Niederländer (1,4 Promille) wurde vorläufig festgenommen und wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen angezeigt.

Einen Alkoholpegel von 1,5 Promille wies ein 42-jähriger Mann auf, der am Dienstag gegen 22.40 Uhr auf der Matthias-Pschorr-Straße in Richtung Bavaria und Kotzhügel unterwegs war. Der Albaner legte sich dabei mit einem Security-Mitarbeiter an, wurde aggressiv und von der Polizei in Gewahrsam genommen. Der Mann wehrte sich, beleidigte die Polizisten und trat einen Beamten gegen den Oberschenkel. Er muss sich wegen Körperverletzung sowie Angriff und Widerstand gegen Polizeibeamte verantworten, ein Richter soll am Mittwoch über die Haftfrage entscheiden.

Ein Mann wurde am Dienstag gegen 18 Uhr dabei erwischt, als er gefälschte Bändchen (andersfarbig und günstiger) für die Oide Wiesn verkaufte. Security-Mitarbeiter waren auf den 37-Jährigen aufmerksam geworden und verständigten die Polizei. Der Mann wurde wegen Urkundenfälschung und Betrug angezeigt.

+++ Im Wiesn-Zelt der Familie: Wirtstochter mit K.o.-Tropfen betäubt +++

Update 24. September, 12.41 Uhr: Ihre Familie führt auf der Wiesn Kufflers Weinzelt – und ausgerechnet dort ist Wirtstochter Charlotte Kuffler Schlimmes widerfahren. Sie ist sicher: Gemeinsam mit ihren beiden Freundinnen ist sie am ersten Wiesn-Sonntag Opfer von K.o.-Tropfen geworden, berichtet sie der "tz". Das Trio feierte Charlottes 20. Geburtstag, dann ging das Licht an, weil das Zelt schloss. Draußen dann die böse Überraschung: "Uns allen ging es furchtbar schlecht. Ich hatte keine Kontrolle mehr, mir war total schwindlig. Als hätte ich furchtbar viel getrunken."

Weinschorle und Champagner hatte es gegeben, übertrieben habe man es aber auf keinen Fall. "Für K.o.-Tropfen spricht, dass es uns allen drei gleichzeitig so schlecht ging", sagt Charlotte Kuffler: "Wir waren total fertig. Stehen war nicht mehr möglich. Wir lagen nur noch auf dem Boden."

K.o.-Tropfen sind flüssiges Ecstasy oder Rohypnol – und geschmacksneutral. Dass solche Vorfälle durchaus ein Thema sind auf dem Oktoberfest, bestätigt auch Charlottes Vater und Weinzelt-Wirt Stephan Kuffler: "Es kommt nicht oft vor, aber es kommt vor – überall auf der Wiesn. Da darf man sich leider nichts vormachen. Manche Typen finden das lustig. Und solange man diesen Dreck im Internet bekommt, kann man wenig dagegen tun."

+++ So schlagen sich die geschlagenen Löwen auf der Wiesn +++

Update 24. September, 11.45 Uhr: Traditionell zieht es Münchens Fußballmannschaften jedes Jahr auch offiziell auf das Oktoberfest. Am Dienstag war der TSV 1860 am Ball oder besser am Fass. Bis jetzt hat die Wiesn der Mannschaft kein Glück gebracht: Zum Anstich am Samstag gingen die Löwen unter. Steht nach den letzten Spielen auch die Position von Trainer Patrick Glöckner auf wackligen Beinen? Die AZ erhält die Info, dass der Chefcoach sicher steht, zumindest für das Spiel in Aue. Mehr dazu gibt es hier, die Bilder vom Löwenauftritt auf der Wiesn finden Sie hier.

© imago images/Ulrich Wagner Bild 1 von 14 Derzeit verletzt, aber auf der Wiesn bester Laune: 1860-Kapitän Jesper Verlaat. © imago images/Sven Simon Bild 2 von 14 Gelassen und entspannt: 1860-Trainer Patrick Glöckner mit Maßkrug im Hacker-Festzelt. © imago images/Sven Simon Bild 3 von 14 Bock auf Brezn: Kevin Volland (Mitte) mit Teamkollegen und Trainer Patrick Glöckner am Wiesntisch. © imago images/Sven Simon Bild 4 von 14 Hoch die Tassen: Die Stimmung unter den Sechzgern war dann doch gut. Und natürlich hat's keiner übertrieben. © imago images/Ulrich Wagner Bild 5 von 14 1860-Sportchef Christian Werner konnte selbst beim Interview schon wieder lachen. © imago images/Ulrich Wagner Bild 6 von 14 Stürmer Kevin Volland kommt mit seiner Frau Katja zum offiziellen Wiesnbesuch des TSV 1860. © imago images/Ulrich Wagner Bild 7 von 14 Nachdenklich beim Interview: Kevin Volland. © imago images/Ulrich Wagner Bild 8 von 14 Kevin Volland gut gelaunt am Wiesntisch. © imago images/Ulrich Wagner Bild 9 von 14 Hatten offensichtlich Spaß: 1860-Präsident Gernot Mang, Münchens OB Dieter Reiter und 1860-Geschäftsführer Christian Werner (von links). © imago images/Ulrich Wagner Bild 10 von 14 Löwen-Profi Florian Niederlechner kommt mit seiner Frau Melanie auf die Wiesn. © imago images/Ulrich Wagner Bild 11 von 14 Noch einmal alle lächeln bitte: Das obligatorische Mannschaftsfoto der Löwen auf dem Oktoberfest. © imago images/Ulrich Wagner Bild 12 von 14 Stellte sich beim Wiesnbesuch unangenehmen Fragen: 1860-Trainer Patrick Glöckner. © imago images/Ulrich Wagner Bild 13 von 14 1860-Präsident Gernot Mang (links) und OB Dieter Reiter im Hacker-Festzelt. © imago images/Sven Simon Bild 14 von 14 Mal an der frischen Luft: 1860-Präsident Gernot Mang auf dem Balkon.

+++ Kulinarisches Highlight: Hier gibt es die beste Wurst auf der Wiesn +++

Update 24. September, 24. September, 7.40 Uhr: Es ist wieder soweit – die offizielle Wurstprüfung des Oktoberfests hat einige kulinarische Highlights gefunden. Hier erfahren Sie, wo es die beste Wurst gibt.

+++ Rückblick Tag 3: Außergewöhnlicher Notfall – Münchner Sanitäter retten jungem Besucher das Leben

22 Uhr: Nach dem Rekordwochenende mit extrem hohen Patientenzahlen verlief der Montag für den Sanitätsdienst auf der Wiesn deutlich ruhiger. Insgesamt mussten 266 Menschen behandelt werden, 99 Transporte wurden durchgeführt, berichtet die Aicher Ambulanz. Für Aufsehen sorgte ein junger Mann, der auf die Sanitätsstation kam und über ein plötzlich einsetzendes "Herzstolpern mit Brustschmerzen" klagte. Ein zufällig im Dienst befindlicher Arzt der Rhythmologie des Deutschen Herzzentrums München stellte im Laufe einer EKG-Kontrolle eine sehr seltene und unmittelbar lebensbedrohliche Herzrhythmusstörung fest. Dank sofortiger Hilfe konnte der 21-jährige Wiesn-Besucher stabilisiert und in eine Spezialklinik gebracht werden. Inzwischen ist er außer Lebensgefahr.

+++ Verkäufer geschockt: Mann springt Kopf voran in Wiesnstand +++

Unter dem Motto "O'jumpt is!" sprang am Wochenende ein junger Mann kopfüber in den "Tütenangeln"-Stand auf der Wiesn – sehr zur Überraschung der Betreiber. Eine Freundin filmte den übermutigen, wohl betrunkenen Stuntman und stellte das Video online. Auf TikTok hat der Clip inzwischen über 300.000 Klicks gesammelt. Verletzt wurde zum Glück niemand unseres Wissens nach. Von Nachahmung wird trotzdem dringend abgeraten.

+++ Tourist aus den USA steckt plötzlich in Trachten-Falle fest +++

15.15 Uhr: Ein 52-Jähriger Amerikaner nahm am Montag einen Hirschfänger mit ins Hofbräuzelt, ohne zu wissen, dass das verboten ist und bekam prompt Ärger.

Der Mann war extra wegen des Oktoberfestes nach München gekommen. Vor seinem Wiensbummel am Montag ließ er sich in der Stadt in einem Trachtengeschäft komplett neu ausstaffieren. Er wollte wie ein richtiger Bayer auf die Wiesn, mit Lederhose, Trachtenhemd und allem, was sonst noch so alles dazugehört bei einem echten bayerischen Wiensfan.

Der Verkäufer schwatzte dem Touristen auch noch einen Hirschfänger auf. Der gehört zwar in jede Hirschlederne, deshalb haben die Hosen ja auch seitlich die kleine Einstecktasche. Was der Amerikaner nicht wusste: Messer sind auf dem Oktoberfest verboten. Ahnungslos marschierte der Tourist ins Hofbräuzelt. Dort fiel einem der Ordner der Hirschfänger an der Lederhose auf. Der Sicherheitsmann hielt den Amerikaner auf, bis die Polizei eintraf und den 52-Jährigen mit zur Wienswache nahm. Unwissenheit schützt bekanntermaßen nicht vor Strafe: Der Amerikaner wurde angezeigt, sein Hirschfänger ist beschlagnahmt.

+++ Sexualdelikt im Käferzelt: Festnahme von Tatverdächtigem +++

Am Montag gegen 23.30 Uhr kam es zu einem sexuellen Übergriff. Ein 49-Jähriger jemenitischer Wiesnbesucher fasste mutmaßlich einer 21-Jährigen aus Bochum mehrfach gegen ihren Willen oberhalb der Bekleidung direkt in den Intimbereich.

Sie verständigte daraufhin den Sicherheitsdienst, welcher wiederum die Polizei verständigte. Alle Beteiligten warteten außerhalb des Festzeltes auf das Eintreffen der Polizei.

Die beiden Personen wurden anschließend zur Wiesnwache gebracht. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der 49-Jährige wegen Vergewaltigung angezeigt – die laut der Schilderung juristisch gegeben ist – und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt. Der mutmaßliche Täter lebt sonst in einer Flüchtlingsunterkunft in Altötting. Im Laufe des heutigen Tages wird er einem Ermittlungsrichter zur Klärung der Haftfrage vorgeführt. Das Kommissariat 15 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

+++ Schottenhammel leer – Paulaner Zelt gefüllt +++

11.45 Uhr: Das schlechte Wetter drückt die Besucherzahlen am Dienstag. Eine AZ-Reporterin findet das Schottenhamel-Zelt noch recht leer vor.

Auf der Oidn Wiesn dagegen tummeln sich heute viele Schul- und Kindergartenklassen rund um die historischen Geschäfte.

+++ Statistisches Amt: So teuer ist das Wiesn-Essen im Vergleich zum Vorjahr +++

Nicht nur Bier wird jedes Jahr teurer, sondern auch die kulinarischen Genüsse des Oktoberfests. Das statistische Amt München veröffentlichte jetzt entsprechende Zahlen. Teils sind die Steigerungen moderat, teils deutlich.

Am deutlichsten ist die Preissteigerung bei einem echten Wiesn-Klassiker: So kostet ein Brathendl 2025 durchschnittlich 19,39 Euro – 2024 waren es 18,08 Euro (Preissteigerung sieben Prozent). Auch der Kaiserschmarrn wurde mit 21,42 Euro im Schnitt merklich teurer (Vorjahr: 20,02 Euro; Preissteigerung sieben Prozent. Die halbe Ente und die Schweinshaxn stiegen nicht so stark im Preis (von 37,75 Euro auf rund 38 Euro bzw. von 26,55 Euro auf 27,05 Euro durchschnittlich).

+++ Wie schützt das Oktoberfest Frauen vor sexueller Gewalt? +++

23. September 2025, 8.50 Uhr: Manche Dinge gehören zur Wiesn dazu: Bier, Dirndl – und leider sexuelle Übergriffe. Auch in diesem Jahr ist mit traurigen Statistiken zu rechnen. Doch es gibt auch einen Lichtblick. Die Zahlen derer, die am "Safe Space" auf dem Oktoberfest Hilfe suchen, etwa weil sie begrabscht oder bedrängt wurden oder einfach einen Moment der Ruhe brauchen, sprechen für sich. Wurden 2023 noch 320 Frauen und Mädchen registriert, waren es 2024 schon 352. Zu Beginn der Aktion im Jahr 2003 waren es 28. Seit Jahren steige die Zahl der Frauen, die auf der Wiesn Hilfe suchen, sagt Kristina Gottlöber vom Team "Sichere Wiesn für Mädchen und Frauen", das den Safe Space mitbetreibt.

Eskaliert die Gewalt gegen Frauen so sehr? "Wir glauben nicht, dass die Gewalt mehr wird. Sondern vielmehr, dass das Angebot bekannter geworden ist und den Frauen inzwischen stärker bewusst ist, dass sie sich Hilfe suchen dürfen und sich nicht alles gefallen lassen müssen", sagt Gottlöber. Während früher noch vermittelt worden sei, dass man nicht auf die Wiesn gehen dürfe, wenn man solche Übergriffe nicht abkönne, habe sich das Bewusstsein jetzt verändert. "Das ist ein gutes Zeichen, weil es einen gesellschaftlichen Wandel andeutet."

Damit Betroffene von Belästigung und Gewalt auch Hilfe rufen können, wird es in den Festzelten heuer erstmals Ladestellen für Handys mit leeren Akkus geben, teilte die Polizei mit. Zudem haben verschiedene Zelte – neben Schottenhamel und Armbrustschützenzelt auch das Hofbräu Festzelt und die Ochsenbraterei – sogenannte Safe-Now-Zonen eingerichtet. Mit der dazugehörigen App soll man unauffällig und direkt Hilfe rufen können. Der Sicherheitsdienst erhält dann eine Benachrichtigung und kommt den Angaben zufolge direkt zum Hilfesuchenden.

+++ Familientag auf der Wiesn: Wo es heuer günstiger ist +++

22.45 Uhr: Am Dienstag ist Familientag auf dem Oktoberfest. Da wird der Volksfestbesuch etwas erschwinglicher. Viele Fahrgeschäfte und Buden locken mit Rabatten. Die AZ hat sich vorab umgehört, welche Aktionen es gibt.

+++ Damenwiesn: Diese Promi-Frauen durften mit Regine Sixt feiern +++

22.01 Uhr: Mietwagen-Königin Regine Sixt begrüßte am Montag 1400 geladene Frauen zur legendären Damenwiesn ins Schützenzelt – darunter auch Bayerns "First Lady" Karin Baumüller-Söder und Tochter Selina. Hier geht's zur Story und den Bildern!

+++ So steht es um die Barrierefreiheit auf der Wiesn +++

20.54 Uhr: Wie geht es Menschen, die im Rollstuhl sitzen, auf der Wiesn? Ein Festzeltbesuch zeigt: Es wird schon vieles getan, trotzdem ist noch Luft nach oben. Die ganze Story lesen Sie hier.

+++ Isarwasser: Neues Trend-Getränk auf der Wiesn? +++

20.17 Uhr: Freilich gibt es auch in diesem Jahr wieder interessante neue Food- und Drink-Trends auf der Wiesn. Die Entdeckung des Tages: Isarwasser! Was es mit dem grünen Getränk auf sich hat und wo es auf der Wiesn zu finden ist, lesen Sie hier.

+++ Rapper Kollegah ist zum ersten Mal auf der Wiesn +++

19.26 Uhr: Für Rapper Kollegah ist das Oktoberfest absolutes Neuland. "Das ist für mich natürlich eine ganz fremde Kultur", sagte er der Deutschen Presse-Agentur vor seinem ersten Wiesn-Besuch in München. Influencerin Cathy Hummels hatte ihn zu ihrem Wiesn-Bummel eingeladen.

Er sei ohnehin in der Gegend gewesen, komme gerade aus Kitzbühel und habe gedacht: "Da musst du vorbeischauen, das musst du dir einmal reinziehen – mit der Cathy über die Wiesn." Er überreichte der Gastgeberin Blumen, als sie ihn willkommen hieß. "Du siehst bezaubernd aus. Ich hab dir Blumen mitgebracht, ich habe gehört, du magst pink", hört man ihn in einem Video sagen, das er auf Instagram hochgeladen hat.

Cathy Hummels und Rapper Kollegah fassen sich bei Hummels Wiesn-Bummel ein Herz. © Felix Hörhager/dpa

Mit der speziellen Musik auf dem Oktoberfest habe er kein Problem, sagte der 41-Jährige, der mit bürgerlichem Namen Felix Blume heißt, der dpa. "Ich mag die Musik sehr, sehr gerne. Ich habe ja selbst auch mal einen Song gemacht, der hieß "Von Salat schrumpft der Bizeps". Das war auch Volksmusikrap."

Er könne sich auch vorstellen, auf der Wiesn zu rappen. "Mal gucken, wie die Laune ist. Ein kleiner Wiesn-Rap", sagte Kollegah und bedauerte, seinen weltberühmten Rapper-Kollegen Drake auf dem Volksfest verpasst zu haben. "Ich komme einen Tag zu spät", sagte er. "Sonst hätte ich ihn zu einem Battle herausgefordert."

+++ Schlafende Heidi Klum: Topmodel nach Oktoberfest-Besuch völlig fertig +++

18.28 Uhr: Hinter Heidi Klum liegen zünftige Tage: Nach dem großen "HeidiFest" im Hofbräuhaus und einem Oktoberfest-Besuch in Käfers Wiesn-Schänke musste das Model jetzt für Dreharbeiten in Berlin anrücken. Doch die Feierei in München scheint bei der Vierfachmama ihre Spuren hinterlassen zu haben. Hier geht's zur Story.

+++ Weiterer Rekord auf der Wiesn geknackt: So viele Daten wie nie +++

17.30 Uhr: Am ersten Wiesn-Wochenende wurde nicht nur ein Hitze-Rekord geknackt: Es strömten auch extrem viele Daten. Die drei großen deutschen Mobilfunknetzbetreiber Telekom, Vodafone und O2 Telefónica melden Rekordvolumina für die ersten beiden Tage: zusammen rund 135 Terabyte. Hintergrund dürfte vor allem sein, dass es sowohl bei den Inklusivvolumina der Handyverträge als auch bei der Qualität – und damit Größe von Fotos und Videos stetig nach oben geht. Zudem kamen bei gutem Wetter sehr viele Menschen auf die Theresienwiese.

Mit gut 49 Terabyte Daten hat die Telekom im direkten Vergleich die Nase vorn. Sie meldet ein Plus von 15 Prozent zum Vorjahr. Bei Vodafone sind es 45 Terabyte – ein Viertel mehr als vor einem Jahr und bei O2 Telefónica 41 Terabyte – etwa eines mehr als vor einem Jahr und mehr als auf der kompletten Wiesn 2017.

Doch was bedeuten so viele Daten? Die Telekom rechnet vor, dass man mit den bei ihr verschickten 49 Terabyte rund 50 Jahre Blasmusik in höchster Qualität streamen könnte. Vodafone nennt für sein Volumen 9.800 mit Filmen befüllte DVDs und O2 Telefónica rund 4 Milliarden Streamingabrufe des alten Wiesn-Hits "Brenna tuats guat" von Hubert von Goisern.

Telefoniert wurde auf dem Oktoberfest auch: Die Telekom meldet 400.000 Telefonate, Vodafone rund 280.000.

+++ Heimliches Treffen auf dem Oktoberfest: Mit diesem Promi-Mann war Bill Kaulitz unterwegs +++

17 Uhr: Das Oktoberfest scheint es Bill Kaulitz sehr angetan zu haben. Heuer feiert er einen ganzen Marathon auf dem größten Volksfest der Welt. Am ersten Wiesn-Sonntag hatte er dabei einen ganz besonderen Promi-Mann an seiner Seite: Jannik Kontalis. Die AZ zeigt exklusive Fotos.

+++ Tops und Flops der Trachten-Promis: Wem das Dirndl und die Lederhosen am besten steht +++

16.31 Uhr: Natürlich lassen sich auch heuer wieder zahlreiche Promis auf der Theresienwiese blicken und tingelten in Dirndl und Lederhosen durch die Festzelte. Wer hat bei seiner Tracht ein besonders gutes Händchen bewiesen – und wer hat daneben gegriffen? Mode-Experte Oliver Rauh hat für die AZ mal genauer hingesehen. Hier geht's zur Story und den Bildern!

+++ Tiktok-Video von der Wiesn: Mann trägt seine Lederhose falsch herum +++

15.17 Uhr: Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen: Ein Oktoberfest-Besucher erntete die entsprechenden Kommentare, nachdem sein peinlicher Fauxpas in einem Video festgehalten worden und auf Tiktok gelandet war. Der Mann hatte seine Lederhose falsch herum angezogen und saß nichtsahnend im Festzelt. Eine freundliche Kellnerin machte den Mann auf sein Missgeschick aufmerksam.

"Mein bayerisches Herz blutet so sehr, es ist immer wieder ein Fiebertraum zur Wiesnzeit", schreibt ein User. Ein anderer fragt sich, ob der gute Mann "vielleicht häufig Durchfall" hat und daher "entsprechend vorgesorgt" haben könnte. Wieder ein anderer erinnerte daran, dass die beiden Protagonisten von Kriss Kross die Hosen auch immer anders herum anzogen und dabei "cool" waren. Das HipHop-Duo elektrisierte in den 90er-Jahren mit "Jump" die Massen und sorgte mit einem sehr eigenen Modeverständnis sogar eine Weile dafür, dass zahlreiche Kids ihre Klamotten verkehrt herum trugen.

+++ Promis feiern Almauftrieb in Käfers Wiesn-Schänke +++ 14.09 Uhr: Es ist die Promi-Party des Jahres auf dem Oktoberfest 2025: Zum Almauftrieb geben sich die bekanntesten Persönlichkeiten aus Entertainment, Sport und Politik die Ehre. Wer hat heuer in Käfers Wiesn-Schänke mitgefeiert? Es ist die Promi-Party des Jahres auf dem Oktoberfest 2025: Zum Almauftrieb geben sich die bekanntesten Persönlichkeiten aus Entertainment, Sport und Politik die Ehre. Wer hat heuer in Käfers Wiesn-Schänke mitgefeiert? Hier geht's zur Story und den Bildern!

+++ Polizei meldet Brand und Maßkrug-Attacke auf der Wiesn +++

13.34 Uhr: In einem Schausteller-Container auf dem Oktoberfestgelände hat es am Samstag (20. September) gegen 23.20 Uhr gebrannt. Wie die Münchner Polizei am Montag mitteilte, hatte ein Mitarbeiter eines Fahrgeschäfts Brandgeruch bemerkt und einen 25 Jahre alten Wiesngast im Container entdeckt, der dort den Angaben zufolge nichts zu suchen hatte – und sich in unmittelbarer Nähe eines brennenden Klamottenhaufens befand. Es gelang den Mitarbeitern des Fahrgeschäfts, das Feuer zu löschen und den Mann festzuhalten, bis die Polizei ihn festnehmen konnte. Gegen den Mann wurde Haftbefehl erlassen: Der Ire (1,5 Promille) hatte sich zudem Kredit- und Bezahlkarten unter den Nagel gerissen, die Kleidung gehörte wohl Mitarbeitern des Fahrgeschäfts.

Die Polizei meldete außerdem weitere Fälle von Taschendiebstahl und einen Angriff mit einem Maßkrug (Sonntag, 18.30 Uhr): Der Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes wurde bei dem Versuch, einen Wiesngast aus dem Hofbräu-Festzelt zu befördern, von diesem mit dem Krug attackiert. Die Polizei wurde verständigt, der 25-jährige Neuseeländer (1,2 Promille) musste 5000 Euro als Sicherheitsleistung hinterlegen. Der Security-Mitarbeiter erlitt laut Polizei eine Rötung und Kopfschmerzen und gab an, selbst zum Arzt gehen zu wollen.

Bei einer anderen Auseinandersetzung in der Käfer-Wiesn-Schänke Festzelt schlug ein 29-Jähriger einem 32-Jährigen einen unbekannten Gegenstand auf den Kopf. Der Jüngere habe sich dann der Polizei gegenüber "äußerst unkooperativ" verhalten und wurde nach einer Zahlung von 15.000 Euro als Sicherheitsleistung wieder gehen gelassen. Der 32-Jährige erlitt den Angaben zufolge eine Platzwunde.

+++ Aicher Ambulanz blickt auf zweiten Wiesen-Tag zurück: Schwere Einsätze blieben aus +++

13.04 Uhr: "Der zweite Wiesn-Tag zeigte sich wettertechnisch ähnlich schön wie der Auftakt", heißt es aus der Wiesn-Sanitätsstation. Trotz gesunkener Einsatzzahlen im Vergleich zum Samstag habe man auch am Sonntag "ein Rekordhoch bei den Patientenzahlen" verzeichnet: "Schwere Einsätze blieben aus – die Besucher konnten ihren Wiesn-Sonntag größtenteils unbeschwert genießen." 664 Patienten wurden gezählt, es gab 204 Einsätze mit Trage und zwei CT-Untersuchungen. Die Sanitäter berichten auch von einem "Herzschmerz-Moment" am frühen Samstagabend: Eine rüstige 66-Jährige mit Kreislaufproblemen – der Alkohol war’s nicht, nur die Hitze und das Gedränge. "Sie gönnte sich bei uns eine Pause, während ihr Mann (71) keine Sekunde von ihrer Seite wich. Seit über 40 Jahren zusammen – und auch auf der Wiesn Hand in Hand."

+++ Stiftung Pfennigparade zu Gast auf dem Oktoberfest +++

12.54 Uhr: Auf Einladung des Referats für Arbeit und Wirtschaft haben vier Werkstattmitarbeiter der Stiftung Pfennigparade der Wiesn einen Besuch abgestattet. Nach der Begrüßung durch Wiesnchef Christian Scharpf standen Gespräche mit den Inklusionsbeauftragten der großen und kleinen Festwirte, Katharina Inselkammer und Otto Lindinger, auf dem Programm. Außerdem versuchten sich die Gäste an einem rollstuhlgerechten Schießstand und schauten am städtischen Informationsstand mit barrierefreiem Zugang vorbei – dort konnten die Gäste ihre Fragen zum Oktoberfest loswerden. Wiesn-Chef Scharpf: "Damit das Oktoberfest wirklich ein Volksfest für alle ist, arbeiten wir jedes Jahr daran, weiter Barrieren abzubauen."

+++ Münchner Anwalt: "Die Wiesn ist kein arbeitsrechtsfreier Raum" +++

12.09 Uhr: Wer mit der Firma auf die Wiesn geht, sollte nach Ansicht des Münchner Arbeitsrechtlers Thomas Etzel Obacht geben. Wer zum Beispiel am Tag danach wegen eines Katers nicht arbeiten könne, der habe für den Tag auch keinen Anspruch auf Gehalt. "Die Wiesn ist kein arbeitsrechtsfreier Raum, Alkohol hin oder her", sagte Etzel der "Süddeutschen Zeitung".

"Wenn ich vom Arbeitgeber drei oder vier Maß spendiert bekomme und danach im Zelt randaliere, kann ich nicht sagen, mein Chef hat mir die Marken doch gegeben", betont Etzel. Bei Beleidigungen sei "eine kritische Schwelle überschritten", bei ungewünschter Annäherung an eine Kollegin oder einen Kollegen ebenso. Zwar habe der Vorgesetzte auch beim Oktoberfest-Besuch eine Fürsorgepflicht seinen Mitarbeitern gegenüber. Aber: "Wenn zwei kräftige Kollegen mit den Maßkrügen in der Hand aufeinander losgehen, muss sich der schmächtige Chef nicht dazwischenwerfen", sagte der Jurist: "Allerdings sollte man in diesem Fall das Arbeitsklima im Betrieb hinterfragen."

+++ Gleich am zweiten Tag: Bayern-Profis und Trainer Kompany auf der Wiesn +++

10.51 Uhr: Trainer Vincent Kompany und einige Profis des FC Bayern haben gleich am Eröffnungswochenende auf dem Oktoberfest gefeiert. Der Coach sowie die deutschen Fußball-Nationalspieler Serge Gnabry, Jonathan Tah und Aleksandar Pavlovic kamen am Sonntag ins Schützenfestzelt, wie auf Instagram-Videos des Radiosenders 95.5 Charivari zu sehen ist.

Auch Konrad Laimer und Neuzugang Nicolas Jackson waren am Tag nach dem 4:1-Erfolg über die TSG Hoffenheim auf der Wiesn dabei. Der im Sommer von Chelsea ausgeliehene Jackson trägt übrigens als einziger keine Lederhose.

Noch in der vorigen Woche hatte Kompany seinen Profis Besuche auf dem größten Volksfest der Welt explizit nicht verboten, aber an ihr Verantwortungsbewusstsein appelliert. "Ich habe Vertrauen. Die Spieler sind keine Kinder. Sie wissen, was richtig und was falsch ist", sagte er. Auf dem Tisch der Spieler und deren Begleitungen sind in dem kurzen Clip übrigens auch vor allem Wasserflaschen zu sehen. Der deutsche Rekordmeister bestreitet vier Spiele zur Wiesn-Zeit, davon aber nur eines daheim. Am Schlusstag, einen Tag nach dem Auswärtsmatch gegen Eintracht Frankfurt, ist der offizielle Wiesn-Besuch der Mannschaft geplant.

+++ Das gehört in jede Wiesn-Handtasche +++

10.32 Uhr: Ein kompaktes Portemonnaie mit Personalausweis, Smartphone und ausreichend Bargeld sollte sich in jeder Wiesn-Handtasche finden lassen. Auch wenn an immer mehr Ständen Kartenzahlung möglich ist, kann man sich darauf nicht überall verlassen. Wichtig ist außerdem: Die Tasche selbst darf bestimmte Maße nicht überschreiten. Es sind nur Taschen mit einer maximalen Größe von 20 × 15 × 10 Zentimetern und einem Volumen von höchstens drei Litern erlaubt. Welche Gegenstände auf der Wiesn verboten sind, lesen Sie hier!

+++ Züge wegen Wiesn überfüllt: Sitzplatzstreit eskaliert +++

10.19 Uhr: In einem wegen der Wiesn überfüllten Zug in München ist ein Streit um einen Sitzplatz eskaliert. Laut Polizei hatte eine 31-Jährige ihr Gepäck auf einem freien Platz neben sich abgestellt, den ein 48-Jähriger nutzen wollte. Als der Platz aus seiner Sicht nicht schnell genug geräumt wurde, kam es laut Polizei zu Beleidigungen und Handgreiflichkeiten. In der Folge drückte der 48-Jährige die Frau gegen das Fenster und den Sitz. Sie wiederum schlug den Mann mit einer Plastikflasche. Beide erhielten laut Polizei Anzeigen wegen Körperverletzung und Beleidigung. Wegen des Vorfalls verzögerte sich die Abfahrt des Zugs am Sonntag.

9.21 Uhr: Münchner Kinder, die um diese Jahreszeit im Krankenhaus liegen, vermissen die Wiesn oft ganz besonders. Virtuelle Realität (VR) schafft da Abhilfe: In der München Klinik in Schwabing können die Mädchen und Jungen dennoch "in der Realität virtuell dabei sein", sagt Oberarzt Carsten Krohn. Eine VR-Brille entführt auch Kranke, Alte oder anderweitig beeinträchtigte Menschen mitten hinein in das wuselige Oktoberfest, ohne dass diese ihr Zuhause verlassen müssen. Lesen Sie hier mehr dazu!

8.51 Uhr: "In der Nacht befanden sich noch zwölf Patienten in unserer Betreuung", meldet die Aicher Ambulanz. Sie seien aufgrund unterschiedlicher Beschwerden in die Sanitätsstation gebracht oder durch die Tragenteams vom Festgelände in die Station transportiert worden. Bis zu ihrer Entlassung versorgte der Nachtdienst die Patienten kontinuierlich.

+++ Aicher Ambulanz: 450-Minuten-Nickerchen auf der Sanitätsstation +++

22. September 2025, 0.40 Uhr: Von einem Powernap der besonderen Art wissen die Sanitäter der Aicher Ambulanz zu berichten: "Eine junge Patientin hat sich bei uns so wohlgefühlt, dass sie über 450 Minuten friedlich ausgeschlafen hat. Nun ist sie wieder wach und verlässt die Wiesn – genauso fit wie unser Nachtdienst, der jetzt übernimmt."

+++ Hitzerekord, über 900 Einsätze und Polit-Prominenz im Bierzelt: Zweiter Wiesn-Tag klingt aus +++

22 Uhr: Knapp eine Million Menschen haben zum Auftakt des 190. Oktoberfests am ersten Wochenende auf der Theresienwiese gefeiert – und das bei einem Hitzerekord von 31 Grad am Samstag. Auch beim Trachten- und Schützenzug am Sonntag brannte die Sonne. Die Rettungskräfte ziehen Bilanz: Mit insgesamt 910 Patienten (Stand 24 Uhr) wurde ein neuer Rekord für den Sanitätsdienst am ersten Wiesn-Tag aufgestellt, berichten die Wiesn-Sanitäter von der Aicher Ambulanz.

Der bisherige Höchstwert lag am 2. Oktober 2023 bei 703 Einsätzen. Unter den Wiesn-Besuchern befand sich auch echte Polit-Prominenz, darunter Bundeskanzler Friedrich Merz, Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, Vizekanzler Lars Klingbeil und Arbeitsministerin Bärbel Bas. Das Quartett sorgte für Aufregung, als es auf dem Balkon des Schottenhamel Platz nahm und sich unters Partyvolk mischte (Bilder vom Wiesn-Besuch des Kanzlers gibt es im Blog etwas weiter unten).

+++ Kurz vor seinem Tod: Strauß-Tochter teilt letztes gemeinsames Wiesn-Foto mit Vater +++

20 Uhr: Ein Foto vom Wiesn-Umzug 1988 zeigt Franz-Josef Strauß Seite an Seite mit seiner Tochter Monika Hohlmeier – beide lächeln glücklich, sie winkt vom Festwagen. "Ein letztes gemeinsames Lächeln auf der Wiesn …", schreibt die Tochter des verstorbenen Politiker zu dem Facebook-Bild, das sie mit ihren Followern teilte.

"Mein Vater und ich Seite an Seite auf dem festlich geschmückten Wagen“, heißt es in dem Beitrag. "Nur kurze Zeit später ist er plötzlich verstorben – dieses Bild wurde damit zu einer der letzten gemeinsamen Erinnerungen in der Öffentlichkeit.“ Mit der Aufnahme aus glücklichen Tagen möchte die Politikerin allen eine schöne Wiesn wünschen. Sie schreibt: "Lasst uns mit derselben Freude feiern, wie mein Vater es damals getan hat.“

+++ Kanzler Merz sorgt für Aufregung im Schottenhamel +++

17.30 Uhr: Polit-Prominenz auf der Wiesn: Nicht nur Bayerns Ministerpräsident Markus Söder lässt es sich auf der Wiesn gutgehen, auch Bundeskanzler Friedrich Merz, sein Vize Lars Klingbeil und Arbeitsministerin Bärbel Bas sorgten für jede Menge Wirbel, als sie sich auf dem Balkon des Schottenhamel unter die Gäste mischten.

Zugegeben, man musste schon etwas genauer hinsehen, um die Politiker zu entdecken, aber glücklicherweise haben unsere AZ-Reporter ein gutes Auge.

Na, entdeckt? Ok, wir wollen mal nicht so sein. Für alle, die sie immer noch nicht gesehen haben, gibt es das Bild auch noch mal in Nah: Lars Klingbeil lässt die Maß ausnahmsweise liegen und macht ein Selfie mit Markus Söder, Friedrich Merz und Bärbel Bas.

Bundeskanzler Friedrich Merz (2.v.l.), Bärbel Bas und Lars Klingbeil besuchen auf Einladung von Markus Söder das Oktoberfest und sitzen im Festzelt Schottenhamel. © Peter Kneffel (dpa)

Die vier Politiker gaben sich gut gelaunt, Merz winkte vom Balkon in die Menge, warf sogar Kusshände. Die Wiesn-Besucher zückten ihre Smartphones, es gab Jubel, aber auch Buh-Rufe. Im Zelt dann nahmen die Koalitionsspitzen auf der Empore Platz. Es gab eine Brotzeitplatte und Bier. Die Musik spielte, als Merz und Co. sich gesetzt hatten, die Toten Hosen: "Tage wie diese".

