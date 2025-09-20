3. Liga im Liveticker: TSV 1860 München gegen TSG Hoffenheim II – Löwen erleben Wiesn-Waterloo

Die Aufstellung ist da! Patrick Glöckner nimmt im Vergleich zur 1:2-Niederlage in Rostock drei Wechsel vor: Volland kehrt nach abgesessener Gelb-Rot-Sperre wieder zurück in die Startelf, dafür rückt Wolfram auf die Bank. Für den verletzten Verlaat darf heute Schifferl starten. Zudem darf Hobsch von Beginn an ran, Haugen steht als Joker bereit.

