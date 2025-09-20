3. Liga im Liveticker: TSV 1860 München gegen TSG Hoffenheim II – Löwen erleben Wiesn-Waterloo

Spielende
Schluss! Die Löwen kassieren eine böse 1:5-Klatsche gegen die TSG Hoffenheim II. Wir verabschieden uns damit aus dem AZ-Liveticker und wünschen noch ein schönes erstes Wiesn-Wochenende!
Spielende
Bähr mit dem Pass in den Strafraum auf Hennrich, doch dessen Querpass ist leichte Beute für die Löwen-Abwehr.
Patrick Glöckner ist an der Seitenlinie völlig bedient. Wer will es ihm verdenken?
Die Nachspielzeit beträgt sieben Minuten.
Wieder eine Verletzungsunterbrechung. Dieses Mal muss Jacobsen behandelt werden.
Die Löwen haben sich nun im Offensivdrittel festgesetzt und schlagen eine Flanke nach der anderen, doch keine davon wird gefährlich.
Doppelchance für 1860: Erst scheitert Steinkötter an Petterson, dann Philipp.
Das Spiel plätschert nun dem Ende entgegen. An ein Wunder glaubt hier längst keiner mehr...
Gelbe Karte für Kevin Volland
Tor! 1:5 - Ben Opoku Labes
Da fehlen einem echt die Worte! Ein simpler langer Ball landet in der Spitze bei Opoku Labes, der sich viel zu einfach gegen Dulic durchsetzt und rechts unten einschiebt. 5:1! In Worten: FÜNF zu EINS für Hoffenheim!
Bitter für Hoffenheim: Der eben eingewechselte Onos kann nicht weitermachen. Wechseln können die Gäste aber auch nicht mehr. Sechzig nun also gut zehn Minuten in Überzahl.
Auswechslung TSG 1899 Hoffenheim II - Melvin Onos kommt für Arian Llugiqi
Onos ist im Zweikampf mit Philipp mit voller Wucht auf die Schulter gefallen und muss behandelt werden.
Gelbe Karte für David Philipp
Auswechslung TSG 1899 Hoffenheim II - Florian Bähr kommt für Hennes Behrens
Auswechslung TSV 1860 München - Sigurd Haugen kommt für Florian Niederlechner
Tor! 1:4 - David Philipp
Nun das Tor für 1860! Philipp hat genug, geht ins Dribbling, zieht in den Strafraum ein und schiebt den Ball links unten ins Eck. Nur noch 1:4 aus Löwen-Sicht.
Die Fans sind nachvollziehbarerweise völlig bedient und bestrafen ihre Mannschaft mit Pfiffen. Das ist heute wirklich überhaupt nichts!
Tor! 0:4 - Paul Hennrich
Es ist nicht zu fassen! Ein langer Einwurf der Hoffenheimer landet im Strafraum der Löwen. Opoku Labes will direkt abziehen, trifft den Ball aber nicht. Die Kugel segelt weiter zu Hennrich, der zum 4:0 vollstreckt. Was für ein Albtraum für die Löwen!
Auswechslung TSG 1899 Hoffenheim II - Ben Opoku Labes kommt für Deniz Zeitler
Auswechslung TSG 1899 Hoffenheim II - Diren Dagdeviren kommt für Yannis Hör
Auswechslung TSG 1899 Hoffenheim II - Nader El-Jindaoui kommt für Ayoube Amaimouni-Echghouyab
Amaimouni liegt am Boden und hält sich den Oberschenkel.
Philipp mit einem schönen Chip-Pass auf den eingestarteten Steinkötter, doch der kommt nicht an den Ball.
Die nächste Möglichkeit hinterher: Schifferl mit einem hohen Ball auf Steinkötter, der die Kugel fein runterpflückt und mit links abzieht. Der Schuss geht aber am Tor vorbei.
Jetzt immerhin mal so etwas wie eine Torchance für Sechzig: Philipp steckt durch in den Strafraum zu Niederlechner, der direkt aus der Drehung heraus abschließt. Petersson ist zur Stelle.
Tor! 0:3 - Paul Hennrich
Ist das schlecht verteidigt! Hennrich wird zentral vor dem Strafraum angespielt und hat Platz ohne Ende. Der Angreifer fackelt nicht allzu lange und versenkt den Ball flach unten links ins Eck - keine Chance für Dähne. Was ist das heute für eine Nicht-Leistung von den Löwen?!
Immerhin: Die Löwen wirken nach dem Seitenwechsel nun etwas engagierter. Auf die erste Torchance der Hausherren warten wir hier aber noch.
Auweh! Lässig hat von Jacobsen unabsichtlich einen Tritt in die Kronjuwelen bekommen und bleibt am Boden liegen. Da hilft nur Atmen und auf die Zähne beißen!
Anpfiff 2. Halbzeit
Weiter geht's! Zeigen die Löwen nach der Pause eine Reaktion auf die völlig enttäuschende erste Hälfte? Vier Wechsel zur Halbzeit sind auf jeden Fall schon mal eine Ansage!
Auswechslung TSV 1860 München - Clemens Lippmann kommt für Manuel Pfeifer
Auswechslung TSV 1860 München - Tunay Deniz kommt für Max Christiansen
Auswechslung TSV 1860 München - Justin Steinkötter kommt für Patrick Hobsch
Auswechslung TSV 1860 München - David Philipp kommt für Siemen Voet
Halbzeitpause
Das war's mit der ersten Halbzeit! Die Löwen gehen mit einem verdienten 0:2-Rückstand in die Kabine und werden von den eigenen Fans ausgepfiffen. In der Kabine würde man jetzt gerne mal Mäuschen spielen. Das kann Patrick Glöckner überhaupt nicht gefallen, was seine Mannschaft hier bislang gezeigt hat!
Tor! 0:2 - Ayoube Amaimouni-Echghouyab
Unfassbar! Dähne passt einen Freistoß am eigenen Sechzehner kurz zu Voet, der aber völlig pennt und den Ball an Amaimouni verliert. Der lässt sich nicht zwei Mal bitten und versenkt zum 2:0. Was ist denn heute bitte mit den Löwen los?!
Vier Minuten werden nachgespielt...
Hoffenheim hat das Spiel auch nach dem Führungstreffer weiter locker im Griff. Von den Löwen kommt wirklich gar nichts.
Nächste Verletzungsunterbrechung: Dieses Mal liegt Rittmüller am Boden und muss behandelt werden, kann aber weiterspielen.
Tor! 0:1 - Ayoube Amaimouni-Echghouyab
Da ist es passiert! Erst scheitert Zeitler mit einem Schuss aus spitzem Winkel am Pfosten. Der Abpraller landet wieder bei den Hoffenheimern, die Amaimouni ins Spiel bringen. Der wird nicht richtig angegriffen und schießt den Ball mit links flach ins untere Eck. Keine Chance für Dähne!
Super Pass von Jacobsen in die Spitze, doch dort sind sich Niederlechner und Rittmüller uneins. Klassischer Fall von "Nimm du ihn, ich hab ihn sicher!" Am Ende geht keiner von beiden hin und Hoffenheim-Keeper Petersson packt zu.
Lührs hat sich im Zweikampf mit Hobsch vertreten und muss behandelt werden.
Volland verlängert einen Pass technisch fein auf Niederlechner. Der erreicht den Ball aber nicht mehr rechtzeitig vor der Torauslinie.
Super Aktion von Amaimouni, der Pfeifer auf dem linken Flügel nass macht, in den Strafraum eindringt und aus spitzem Winkel abzieht. Dähne ist zur Stelle und pariert.
Volland hat auf dem linken Flügel viel Platz zur Flanke, aber die verrutsch völlig und landet im Toraus.
Jetzt auch noch Pfeifer mit einem falschen Einwurf.´Also irgendwie ist heute der Wurm drin bei den Löwen.
Hennrich versucht es nach einem kurz ausgeführten Freistoß aus der Distanz. Kein Problem für Dähne.
Gelbe Karte für Manuel Pfeifer
Nun liegt Sean Dulic auf dem Boden und muss behandelt werden.
Gelbe Karte für Yannis Hör
Langsam werden auch die Fans etwas unruhig. Dähne pflückt eine Flanke herunter und hätte eigentlich die Gelegenheit, mit einem langen Ball einen schnellen Gegenangriff einzuleiten, entscheidet sich aber für einen kurzen Pass. Von der Tribüne gibt es erste vereinzelte Pfiffe.
Duric mit einer Freistoß-Flanke aus dem rechten Halbraum. Sechzig kann klären, lässt aber die Chance auf einen möglichen Konter fahrlässig liegen.
Die Löwen sind bislang wirklich noch überhaupt nicht im Spiel. Jetzt schießt Dähne auch noch einen Abstoß ins Toraus.
Amaimouni mit einer Flanke von der rechten Seite. Die kommt aber zu hoch und fliegt über Freund und Feind hinweg ins Toraus.
Ex-Löwe Bähr hat unter der Woche angekündigt, dass sich die TSG im Grünwalder Stadion nicht hinten reinstellen würde - und genau das tun sie auch nicht. Hoffenheim zieht in der Anfangsphase sein Spiel durch und hat bislang die Oberhand.
"Steht auf, wenn ihr Löwen seid", hallt es durchs Grünwalder und das Stadion erhebt sich. Volksfest-Stimmung auf Giesings Höhen!
Zeitler kommt zentral vor dem Strafraum zum Abschluss. Voet fälscht den Ball noch ab. Dähne streckt sich und lenkt die Kugel mit den Fingerspitzen am Tor vorbei. Ecke Hoffenheim.
Amaimouni bedient Hennrich im Strafraum, aber Schifferl macht die Schranken zu und klärt.
Für die Löwen ist es heute im wahrsten Sinne des Wortes ein Heimspiel. Aus Hoffenheim sind gerade einmal 60, 70 Gästefans angereist. Das Grünwalder ist also fast zu 100 Prozent in blauer Hand!
Anpfiff 1. Halbzeit
Auf geht's - Hoffenheim stößt an!
Angeführt vom Schiedsrichter-Gespann betreten beide Teams den Platz im ausverkauften Grünwalder Stadion. Gleich geht's los!
Kurzer Blick auf die Tabelle, nachdem die 14-Uhr-Spiele mittlerweile allesamt beendet sind. Dadurch sind die Löwen vorerst auf Platz sechs abgerutscht, können mit einem Sieg aber auf Rang drei springen. Bei einem Remis wäre Sechzig Fünfter.
Mit Florian Bähr findet sich heute mal wieder ein Ex-Löwe auf Gegnerseite. Der linke Flügelspieler war vergangene Saison nach München ausgeliehen und sitzt heute zunächst auf der Bank.
Die Gäste aus Hoffenheim haben als Aufsteiger mit zehn Punkten aus den ersten sechs Spielen einen ordentlichen Saisonstart erwischt. Zuletzt gab es aber zwei Niederlagen gegen den SC Verl (2:4) und Viktoria Köln (1:2).
In Abwesenheit von Verlaat wird heute Jacobsen die Löwen als Kapitän aufs Feld führen. Schiedsrichter der Partie ist der 30-jährige Cristian Ballweg, der sein 51. Drittliga-Spiel pfeift.
Die äußeren Bedingungen sind heute tatsächlich noch einmal richtig herausfordernd, denn auch in Giesing feiert der Hochsommer ein Revival. 31 Grad zeigt das Thermometer, in der prallen Sonne ist es noch ein paar Grad wärmer.
Die Aufstellung ist da! Patrick Glöckner nimmt im Vergleich zur 1:2-Niederlage in Rostock drei Wechsel vor: Volland kehrt nach abgesessener Gelb-Rot-Sperre wieder zurück in die Startelf, dafür rückt Wolfram auf die Bank. Für den verletzten Verlaat darf heute Schifferl starten. Zudem darf Hobsch von Beginn an ran, Haugen steht als Joker bereit.
Verlaat wird gegen Hoffenheim ausfallen. "Unser Kapitän Jesper Verlaat musste im Auswärtsspiel bei Hansa Rostock verletzungsbedingt das Feld verlassen. Nach einer eingehenden Untersuchung steht nun fest, dass er mit einer muskulären Verletzung vorerst ausfallen wird", schreibt der Löwe auf seinen Social-Media-Kanälen. "Der TSV 1860 München wünscht eine gute Genesung und eine schnelle Rückkehr auf den Trainingsplatz." Aufgrund muskulärer Probleme musste der Abwehrboss in Rostock ausgewechselt werden.
Hallo und herzlich willkommen im AZ-Liveticker! Der TSV 1860 trifft am Samstag auf die TSG Hoffenheim II. Verfolgen Sie die Partie ab 16.30 Uhr live!