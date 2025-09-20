Interview Ex-Löwe Bähr kündigt vor Grünwalder-Rückkehr "Vollgas-Fußball" an

In der vergangenen Saison war Florian Bähr an den TSV 1860 ausgeliehen. Vor der Rückkehr ins Grünwalder Stadion mit der TSG Hoffenheim spricht er über sein Jahr in München, den Transfer-Hype um Volland und Niederlechner und kündigt "Vollgas-Fußball" an.

Bernhard Lackner 20. September 2025 - 09:05 Uhr

Florian Bähr wechselte im Sommer zur TSG Hoffenheim II. © IMAGO/foto2press