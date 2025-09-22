Almauftrieb in Käfers Wiesn-Schänke: Promis feiern exklusive Oktoberfest-Party

Es ist die Promi-Party des Jahres auf dem Oktoberfest 2025: Zum Almauftrieb geben sich die bekanntesten Persönlichkeiten aus Entertainment, Sport und Politik die Ehre. Wer hat heuer in Käfers Wiesn-Schänke mitgefeiert?

Egal ob Star-Kicker beim FC Bayern München, hochrangige Politiker oder Stars aus der Unterhaltungsbranche – beim Almauftrieb auf dem Oktoberfest wollen sie alle dabei sein. Auch 2025 versammelten sich wieder zahlreiche VIPs, um die berühmte Treppe zum Obergeschoss in Käfers Wiesn-Schänke hochzuschreiten. Wer war heuer mit dabei?

Laura Wontorra beim Almauftrieb: "Da kann jemand wie ich unter dem Radar laufen"

Auf der Wiesn gibt es kaum eine Veranstaltung, die eine so hohe Promi-Dichte aufweisen kann, wie der Almauftrieb. An jeder Ecke trifft man auf ein bekanntes Gesicht. Für die geladenen Gäste ist es fast schon wie eine Art Klassentreffen, auf dem man sich austauschen und einfach gemütlich zusammen feiern kann.

Dass so viele Promis eingeladen waren, fand vor allem Laura Wontorra von Vorteil. "Ich finde es super, dass so viele prominente Gäste da sind", sagte sie im Gespräch mit der AZ. "Da kann jemand wie ich mal unter dem Radar laufen – ich versuche es zumindest. Dann können die ganzen anderen Superstars wie Drake und Co. in der Ecke hocken und ich kann mir einfach einen netten Mädelsabend machen."

Paul Jahnke und Marcel Remus sind schon durch mit dem Oktoberfest 2025

Ex-Bachelor Paul Jahnke freute sich auf "viele bekannte Gesichter", wie er der AZ vor Ort erzählte. Doch nach zwei Tagen Wiesn-Wahnsinn scheint er bereits genug von dem wilden Treiben auf dem Oktoberfest zu haben. "Es ist ganz spaßig. Aber es reicht dann auch wieder." Am Montag wird er noch gemeinsam mit Cathy Hummels bei ihrem WiesnBummel feiern, danach geht es für ihn wieder zurück ins normale Leben. Auch Promi-Makler Marcel Remus hat nach dem ersten Wochenende schon genug. "Ich hab schon die ganze Tour gemacht. Heute gehts noch zum Almauftrieb und morgen nach Mallorca zurück."

Joelina Drews verrät: So geht es ihrem Vater Jürgen Drews

Den Almauftrieb in Käfers Wiesn-Schänke wollte sich auch Joelina Drews nicht entgehen lassen. Der AZ verriet sie dazu: "Ich freue mich sehr auf den Abend. Letztes Jahr war es schon richtig schön und ich glaube, heute wird es auch ein ausgelassener Abend." Papa Jürgen Drews war nicht mit dabei, dafür war sie in Begleitung ihres Partners Adrian Louis.

Am Vortag hatte die ganze Familie bereits beim Anstich im Schottenhamel gefeiert, daher brauchte ihr Promi-Papa am ersten Wiesn-Sonntag etwas Ruhe. "Es gibt Tage, da ist er richtig fit und hat viel Energie. Dann gibt es aber auch Tage, da ist er wieder mehr am Schlafen." Dennoch gehe es dem an der Nervenkrankheit Polyneuropathie erkrankten Schlagerstar den Umständen entsprechend gut.

