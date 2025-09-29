Die Kriminalpolizei hat eine Täterbeschreibung herausgegeben und sucht Zeugen: Ein Unbekannter soll die 21-Jährige in der Nähe der Festwiese in ein Gebüsch gezogen haben.

Die 21-Jährige wandte sich nach der Tat an in der Nähe befindliche Polizeibeamte, der unbekannte Mann konnte flüchten. (Symbolbild)

Eine 21 Jahre alte Münchnerin ist am Freitagabend nach einem Besuch auf dem Oktoberfest von einer Wiesn-Bekanntschaft vergewaltigt worden, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Frau lernt Mann auf dem Oktoberfest kennen und wird dann vergewaltigt

Die Frau hatte die Theresienwiese gegen 21.40 Uhr in Begleitung eines etwa 22 Jahre alten Mannes, den die Münchnerin erst kurz zuvor kennengelernt hatte. Nach Angaben einer Polizeisprecherin hatten die beiden zunächst "Zärtlichkeiten ausgetauscht".

Auf dem Weg in Richtung U-Bahn-Station Schwanthalerhöhe habe der Mann die angetrunkene Frau dann auf einem Weg hinter dem Verkehrszentrum des Deutschen Museums in ein Gebüsch gezogen und dort gegen ihren Willen sexuelle Handlungen an ihr vorgenommen.

Mutmaßlicher Täter flüchtig: Polizei gibt Beschreibung heraus und sucht Zeugen

Der Frau gelang es schließlich, aus dem Gebüsch zu entkommen und Polizeibeamte, die zufällig in der Nähe waren, anzusprechen. Der mutmaßliche Täter entkam unerkannt: Er ist um die 20 Jahre alt, hellhäutig, etwa 1,70 Meter groß, er hat dunkle, kurze Locken. Das Opfer erlitt bei der Tat Schürfwunden und Prellungen.

Zeugenaufruf der Polizei: Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Theresienhöhe und Franziska-Bilek-Weg (Schwanthalerhöhe) etwas wahrgenommen, das im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnte? Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeipräsidium München (Kommissariat 15, Telefon 089/2910-0) oder jeder andere Polizeidienststelle entgegen.