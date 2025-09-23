Bill Kaulitz mit Promi-Mann unterwegs: Heimliches Treffen auf der Wiesn

Das Oktoberfest scheint es Bill Kaulitz sehr angetan zu haben. Heuer feiert er einen ganzen Marathon auf dem größten Volksfest der Welt. Am ersten Wiesn-Sonntag hatte er dabei einen ganz besonderen Promi-Mann an seiner Seite: Jannik Kontalis. Die AZ zeigt exklusive Fotos.

Bei Bill Kaulitz ist das Wiesn-Fieber ausgebrochen. Seit seinem ersten Besuch 2023 steht das Oktoberfest offenbar fest in seinem Terminkalender, denn er ist zum dritten Jahr in Folge angereist. Heuer wird besonders wild gefeiert, denn bereits am Eröffnungstag begleitete er Bruder Tom und Schwägerin Heidi Klum in Käfers Wiesn-Schänke. Am Sonntagabend war er dann ohne familiären Anhang unterwegs – dennoch zeigte sich ein ganz besonderer Mann an der Seite des "Tokio Hotel"-Frontmannes.

Wiesn-Marathon von Bill Kaulitz: Mit welchem Promi-Mann er sich jetzt getroffen hat

Vergangenes Jahr schmuste sich Bill Kaulitz noch mit Ex Marc Eggers durch die Wiesn. Die Liebelei ist längst Geschichte, dennoch sorgt der 36-Jährige auch mit seinem aktuellen München-Trip für Aufsehen. Am Sonntagabend ging es mit Freunden ins Schützenzelt. Es wurde ausgiebig geschunkelt, die Gruppe zeigte sich gut gelaunt. Mit dabei war auch "Tokio Hotel"-Bassist Georg Listing. Doch ein Mann zog besonders die Aufmerksamkeit von Bill Kaulitz auf sich: Realitystar Jannik Kontalis.

Händchenhaltend im Freefall-Tower: Jannik Kontalis und Bill Kaulitz auf Tuchfühlung

Der Ex-Partner von Yeliz Koc feierte ausgiebig mit dem Schwager von Heidi Klum und dessen Entourage. Nach dem Besuch des Schützenzelts ging es für die Gruppe quer über die Wiesn zum Freefall-Tower "Skyfall", wie die AZ vor Ort beobachten konnte. Bill Kaulitz und Jannik Kontalis zeigten sich sehr vertraut, die beiden hielten in dem Fahrgeschäft sogar Händchen. Nach dem Adrenalinkick posierte der "Tokio Hotel"-Star für Fotos mit Fans, während sich sein prominenter Begleiter auffällig unauffällig im Hintergrund hielt.

Im Anschluss flanierte Bill Kaulitz gemütlich mit seiner Crew über das Festgelände in die Bräurosl, wo am ersten Wiesn-Sonntag traditionell der "Gay Sunday" gefeiert wird. Wirtin Franziska Kohlpaintner hatte sich zu diesem Anlass extra ein Leder-Latex-Dirndl schneidern lassen. Dort ließen die VIPs den Abend in ausgelassener Party-Stimmung ausklingen.

Was läuft da zwischen Bill Kaulitz und Jannik Kontalis?

Dennoch stellt sich die Frage: Was läuft zwischen Bill Kaulitz und Jannik Kontalis? Sind die beiden VIPs nur gute Freunde oder ist da etwa mehr? In den letzten Wochen wurden die beiden Männer vermehrt zusammen abgelichtet, der Ex von Yeliz Koc reiste sogar extra für eine Pool-Party von Kaulitz nach Los Angeles. Der "Tokio Hotel"-Sänger hat jedoch angedeutet, aktuell in keiner Beziehung zu sein. Vor wenigen Tagen trug er an seiner Trachten-Weste einen kleinen Anstecker in Form einer Brezn – ein klares Zeichen dafür, dass er solo ist. "Ich glaube, das heißt, dass ich Single bin, nur dass alle Bescheid wissen", sagte er dazu in seiner Instagram-Story.

Jannik Kontalis Verhältnis zu Bill Kaulitz: Das verrät er der AZ

Und was sagt Jannik Kontalis selbst zu den Schlagzeilen und dem Getuschel um seine Beziehung zu Bill Kaulitz? Die AZ hat ihn am Montag (22. September) beim WiesnBummel von Cathy Hummels getroffen und nachgefragt. "Wir mögen uns einfach", lautete seine knappe Antwort. Ein kleines Grinsen konnte er sich dabei aber nicht verkneifen. Nach dem heimlichen Wiesn-Treffen scheint sich das Dating-Karussell um die beiden also kräftig weiter zu drehen.