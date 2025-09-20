Heidi Klum auf dem Oktoberfest: Nach einem Dirndl-Problem beginnt die Party bei Käfer

Seit Samstagmittag heißt es in München wieder: O’zapft is! Bereits zum Start des 190. Oktoberfests strömen zahlreiche Promis auf die Wiesn. Das XXL-Spektakel will sich auch Heidi Klum heuer nicht entgehen lassen. Wie erlebt das Topmodel seine Premiere auf dem größten Volksfest der Welt? Wen hat sie im Schlepptau? Die AZ ist im Käfer dabei gewesen.

Mutter Erna, Tochter Lou, die Söhne Henry und Johan sowie Ehemann Tom Kaulitz und dessen Bruder Bill begleiteten Heidi Klum zur Wiesn-Premiere. Später kam auch Kumpel Thomas Hayo vorbei.

Wenn sich Heidi Klum (52) etwas vornimmt, dann zieht sie es auch zu 100 Prozent durch. Das beweist das Topmodel aktuell mit ihrem München-Trip. Für ihren Besuch des Oktoberfests hatte sie sich etwas ganz Besonderes einfallen lassen: Nur zwei Tage vor Anstich feierte sie im Hofbräuhaus ihr "HeidiFest" mit zahlreichen VIPs und Schlagerstars. Zum Eröffnungstag schaute sie nun zum allerersten Mal auf dem größten Volksfest der Welt vorbei. Wie meisterte sie ihre Wiesn-Premiere am Samstag?

Heidi Klum besucht Wiesn-Wirt Michael Käfer auf dem Oktoberfest

Wie die meisten Promis feierte Heidi Klum den Start des Oktoberfests in Käfers Wiesn-Schänke. Natürlich ist die 52-Jährige nicht alleine zur Wiesn erschienen, denn mit im Schlepptau hatte sie auch Mutter Erna, Tochter Lou, die beiden Söhne Henry und Johan sowie Ehemann Tom und Schwager Bill Kaulitz.

Die "Tokio Hotel"-Zwillinge haben bereits Erfahrungen auf dem Volksfest gesammelt und präsentierten ihren wilden Trip in der ersten Staffel der Netflix-Show "Kaulitz & Kaulitz". Auf den Tisch kamen nach einem üppigen Brotzeitbrettl knusprige Schweinsbraten mit Knödel.

Heidi Klums Kumpel Thomas Hayo wurde zunächst der Zutritt verwehrt

Nach AZ-Informationen ist Heidi Klums Kumpel Thomas Hayo erst verspätet und angefressen eingetroffen. Ihm wurde zunächst der Zugang ins Zelt verwehrt. Doch die Sicherheit aller Gäste geht eben vor! Letztendlich stellte sich heraus, dass Hayo einfach nur am falschen Eingang stand.

Heidi Klum ist im Wiesn-Fieber – und Ehemann Tom Kaulitz bekommt einen Kuss © dpa/Felix Hörhager

Dirndl-Problem: Heidi Klum braucht Hilfe beim Hafteln

Doch in der luxuriösen Hotel-Suite gab es zuvor ein kleines Outfit-Problem. Heidi Klum brauchte Hilfe beim Hafteln, wie sie auf Instagram zugab.

Oktoberfest-Besuch mit Haken-Hürden: Heidi Klum kämpfte vor dem Feiern bei Käfer mit ihrem Dirndl © Sven Geißelhardt, Instagram/HeidiKlum

Zunächst versuchte sich Ehemann Tom am Dirndl-Mieder. Doch der 36-Jährige meinte, es handle sich um einen Produktionsfehler. Die vielen Haken am hochwertigen Dirndl verwirrten den Magdeburger "Tokio Hotel"-Star. Heidi Klums Mama Erna musste einspringen und erklärte das Haken-System im rheinischen Dialekt: "Eins so rum, eins so rum, Tom! Haste überhaupt beim Richtigen angefangen?"

Heidi Klum grinste: "Fang' oben an und dann gucken wir." Und fragte sich dann: "Wie viele Leute braucht es, um ein Dirndl zu zumachen?" Assistentin Mona musste anrücken. Erst dann saß Klums Dirndl perfekt für den ersten Tag auf der Wiesn.

Bill Kaulitz in Leo-Lederhose und personalisiertem Trachtenhemd

"Tokio Hotel"-Sänger Bill Kaulitz fiel mit seinem Outfit besonders auf. Er war am Samstagabend DER Wiesn-Hingucker.

Bill Kaulitz mag es auffällig: Der Sänger entschied sich gegen eine klassische Lederhosn © Instagram/Bill Kaulitz

Der 36-Jährige entschied sich für eine Leo-Lederhose von Pia Bolte und eine schwarze Jacquard-Weste von Angermaier. Besonders stolz war er auf sein schwarzes Trachtenhemd von Heimatglück. Am Kragen waren in Pink seine Initialen "B. K." eingenäht.

Rurik Gislason und Bill Kaulitz am Tisch von Heidi Klum

Für manche überraschend: Auch der ehemalige isländische Fußballer und Ex-"Let's Dance"-Gewinner Rurik Gislason saß mit am Tisch von Heidi Klum. Der 37-Jährige nahm direkt neben Bill Kaulitz Platz. Gislason besuchte bereits am vergangenen Donnerstag das "HeidiFest" im Hofbräuhaus.

Ex-Kicker Rurik Gislason saß neben Bill Kaulitz © Instagram/billkaulitz

Bill Kaulitz: Neues Ansteck-Herz an Trachten-Weste

Im vergangenen Jahr zeigte sich Bill Kaulitz noch verliebt mit Marc Eggers auf der Wiesn – beide trugen damals ein Herz mit der Aufschrift "Traummann" an der Weste. Doch die Beziehung ist inzwischen Geschichte. Heuer kam der 36-Jährige als Single ins Käferzelt. An Kaulitz' Weste prangte diesmal ein Herz mit der schlichten Aufschrift "Bill" – ein stilles, aber deutliches Statement.

"Bill" steht auf Kaulitz' Ansteck-Herz © Sven Geißelhardt

Heidi Klums Tochter Leni war mittags schon auf der Wiesn

Leni Klum (21) genoss den Trubel bereits am Samstagmittag. Zunächst besuchte Heidi Klums Tochter die Tiffany-Party, ehe es zu Wiesn-Wirt Michael Käfer ging.

Leni Klum feierte auf Einladung von Tiffany am Samstag im Käfer © Getty Images für Tiffany

Schützenzelt: Rapper Drake auf dem Oktoberfest

Heidi Klum war am Samstagabend nicht der einzige internationale Star auf der Theresienwiese.

Um 19 Uhr ließ sich Rapper Drake von Security-Mitarbeitern ins Schützenzelt von Familie Reinbold bringen.