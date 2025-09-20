Leni Klum und andere Promis bei Tiffany: Wenn der Schampus vor der ersten Wiesn-Maß kommt

Während auf der Theresienwiese noch keine Maß getrunken werden durfte, floss in der Innenstadt schon der Schampus: Bei Tiffany stimmte sich die Münchner Society vor dem offiziellen Anstich auf die Wiesn ein – mit Dirndl, manchen Diamanten und einem echten Star-Gast aus Los Angeles.

Die Wiesn ist noch gar nicht eröffnet, da hat die Münchner Schickeria schon angestoßen. Beim legendären "Frühstück bei Tiffany" traf sich am Samstagmorgen die Society in der Perusastraße zum Warm-up für das größte Volksfest der Welt. Statt Bierzelt-Bänken gab es eine Steh-Party, statt Maßkrug prickelnden Schampus – und statt Hendl feine Schmankerl vom Silbertablett.

Vor Oktoberfest-Start: Leni Klum im Dirndl bei Tiffany

Alle Augen waren auf Leni Klum (20) gerichtet. Die Tochter von Heidi Klum erschien strahlend schön im Dirndl (vom Kitzbüheler Label Sportalm) – an ihrer Seite Langzeitfreund Aris Rachevsky. Leni ist ohnehin schon seit Tagen in München, nachdem Mama Heidi Klum am Donnerstag das spektakuläre "Heidifest" im Hofbräuhaus zelebriert hatte. Doch bei Tiffany war klar: Die Society hatte nur einen Hingucker – und der hieß Leni.

Damit der Jetlag keine Schatten unter die Augen zaubert und Leni Klum im Dirndl glänzen kann, setzte die 20-Jährige auf ein Beauty-Programm. Kleine Helferlein: Augen-Patches einer Münchner Hautpflege-Marke.

Frühstück bei Tiffany in München: Promis funkeln in Tracht

Natürlich ließ sich auch die Münchner Prominenz nicht lumpen: Moderatorin Viviane Geppert, Schauspielerin Lena Meckel, Trachten-Experte Oliver Rauh, Model Pia Riegel, Model Simon Lohmeyer und Beauty-Doc Julia Czechner zeigten sich in Wiesn-Vorfreude auf dem heimischen Kopfsteinpflaster vor dem Tiffany-Laden. Extra für das Oktoberfest nach München angereist: Visagist Boris Entrup, Schauspielerin Emma Schweiger und Dermatologin Emi Arpa.

Teurer Wiesn-Auftritt: Influencerin trägt Outfit für 60.000 Euro

Content-Creatorin und Influencerin Olga Löffler zeigte sich bei Tiffany in einem kostspieligen Outfit. Glitzerschuhe von Prada und Tiffany-Schmuck in Weißgold veredelten ihr bordeauxrote Tracht. Der Gesamtwert ihres Stylings beläuft sich auf 60.000 Euro, wie die AZ vor Ort erfahren hat.

Trotz des Luxus und des anstehenden Wiesn-Wahnsinns will sie eine wichtige Botschaft vermitteln. "Mit viel Fleiß und Konsequenz habe ich meine Followerschaft aufgebaut. Ich will eine Inspiration für Frauen sein", sagte sie der AZ.

Auch für "taff"-Moderatorin Viviane Geppert läuft es aktuell rund. Wie sie der AZ verraten hat, hat sie ein Kochbuch geschrieben: "Italienisch und mediterran koche ich am liebsten. Das geht meist schnell und ist ausgewogen. Kochen ist für mich Stressabbau. Dazu trinke ich gern ein Glaserl Weißwein."

Bereits in der Nacht vor dem Oktoberfest-Start zeigten sich die Promis in Feierlaune. Auf der Party des Trachtenlabels Heimatglück schunkelten die VIPs auf der Dachterrasse des Fünf-Sterne-Hotels Mandarin Oriental – mit Traumblick über München.