Leni Klum und andere Promis bei Tiffany: Wenn der Schampus vor der ersten Wiesn-Maß kommt

Während auf der Theresienwiese noch keine Maß getrunken werden durfte, floss in der Innenstadt schon der Schampus: Bei Tiffany stimmte sich die Münchner Society vor dem offiziellen Anstich auf die Wiesn ein – mit Dirndl, manchen Diamanten und einem echten Star-Gast aus Los Angeles.
Autorenprofilbild Steffen Trunk
Steffen Trunk |
Bei Tiffany lassen es sich die Wiesn-Promis schon vor dem offiziellen Anstich mit Schampus und Häppchen gutgehen.
Emma Schweiger mit Kevin von Anhalt, dem Ex-Partner ihrer älteren Schwester Luna
Content-Creatorin Olga Löffler
Moderatorin Viviane Geppert mit Olga Löffler
Stargast Leni Klum, Tochter von Topmodel Heidi Klum
Visagist Boris Entrup
Dirndl-Designerin Kinga Mathe mit Trachten-Influencer und Mode-Experte Oliver Rauh
Noutscha Lopez und Ann-Katrin Götze
Influencerin Pia Riegel
Bei Tiffany in München wird schon vor Wiesn-Anstich gefeiert.
Die Wiesn ist noch gar nicht eröffnet, da hat die Münchner Schickeria schon angestoßen. Beim legendären "Frühstück bei Tiffany" traf sich am Samstagmorgen die Society in der Perusastraße zum Warm-up für das größte Volksfest der Welt. Statt Bierzelt-Bänken gab es eine Steh-Party, statt Maßkrug prickelnden Schampus – und statt Hendl feine Schmankerl vom Silbertablett.

Vor Oktoberfest-Start: Leni Klum im Dirndl bei Tiffany 

Alle Augen waren auf Leni Klum (20) gerichtet. Die Tochter von Heidi Klum erschien strahlend schön im Dirndl (vom Kitzbüheler Label Sportalm) – an ihrer Seite Langzeitfreund Aris Rachevsky. Leni ist ohnehin schon seit Tagen in München, nachdem Mama Heidi Klum am Donnerstag das spektakuläre "Heidifest" im Hofbräuhaus zelebriert hatte. Doch bei Tiffany war klar: Die Society hatte nur einen Hingucker – und der hieß Leni.

Damit der Jetlag keine Schatten unter die Augen zaubert und Leni Klum im Dirndl glänzen kann, setzte die 20-Jährige auf ein Beauty-Programm. Kleine Helferlein: Augen-Patches einer Münchner Hautpflege-Marke.

Frühstück bei Tiffany in München: Promis funkeln in Tracht

Natürlich ließ sich auch die Münchner Prominenz nicht lumpen: Moderatorin Viviane Geppert, Schauspielerin Lena Meckel, Trachten-Experte Oliver Rauh, Model Pia Riegel, Model Simon Lohmeyer und Beauty-Doc Julia Czechner zeigten sich in Wiesn-Vorfreude auf dem heimischen Kopfsteinpflaster vor dem Tiffany-Laden. Extra für das Oktoberfest nach München angereist: Visagist Boris Entrup, Schauspielerin Emma Schweiger und Dermatologin Emi Arpa.

Teurer Wiesn-Auftritt: Influencerin trägt Outfit für 60.000 Euro

Content-Creatorin und Influencerin Olga Löffler zeigte sich bei Tiffany in einem kostspieligen Outfit. Glitzerschuhe von Prada und Tiffany-Schmuck in Weißgold veredelten ihr bordeauxrote Tracht. Der Gesamtwert ihres Stylings beläuft sich auf 60.000 Euro, wie die AZ vor Ort erfahren hat.

Content-Creatorin Olga Löffler
Content-Creatorin Olga Löffler © Steffen Trunk

Trotz des Luxus und des anstehenden Wiesn-Wahnsinns will sie eine wichtige Botschaft vermitteln. "Mit viel Fleiß und Konsequenz habe ich meine Followerschaft aufgebaut. Ich will eine Inspiration für Frauen sein", sagte sie der AZ.

Auch für "taff"-Moderatorin Viviane Geppert läuft es aktuell rund. Wie sie der AZ verraten hat, hat sie ein Kochbuch geschrieben: "Italienisch und mediterran koche ich am liebsten. Das geht meist schnell und ist ausgewogen.  Kochen ist für mich Stressabbau. Dazu trinke ich gern ein Glaserl Weißwein."

Bereits in der Nacht vor dem Oktoberfest-Start zeigten sich die Promis in Feierlaune. Auf der Party des Trachtenlabels Heimatglück schunkelten die VIPs auf der Dachterrasse des Fünf-Sterne-Hotels Mandarin Oriental – mit Traumblick über München.

2 Kommentare
Artikel kommentieren
  • OnkelHotte vor 2 Stunden / Bewertung:

    Wer hat denn bitte das Bild von der Leni so freigegeben … Hilfe, da muss es bessere geben …

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • Normalist vor 3 Stunden / Bewertung:

    Und das sind Promis ? Eher Freibiergesichter.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
