Über Heidi Klums Luxus-Suite: Promis und Spielerfrauen feiern Wiesn-Party auf Dachterrasse

München im Wiesn-Fieber: Auf der Dachterrasse des Mandarin Oriental fand am Vorabend des Anstichs die glamouröse Pre-Wiesn-Party von Heimatglück statt. Stars, Society und Spielerfrauen feierten schon in Tracht und genossen den Sonnenuntergang mit Traumausblick auf München.

Am Freitagabend luden das Münchner Trachtenlabel Heimatglück und das Fünf-Sterne-Hotel Mandarin Oriental zur großen Pre-Wiesn-Party. Hoch über den Dächern Münchens traf sich die Prominenz, um bei Champagner, feinen Schmankerln und ausgelassener Musik den anstehenden Wiesn-Auftakt zu zelebrieren. Als perfekte Gastgeber zeigten sich Heimatglück-Chefin Lisa Walther und Hotel-Direktor Marc Epper.

Heimatglück und Mandarin Oriental: Trachtenladen und Luxushotel geben Wiesn-Party

Es feierten fesch in Dirndl und Lederhosen mit: Münchens "Tatort"-Kommissar Ferdinand Hofer mit seiner Jana, Ex-Rennfahrer Nico Rosberg mit Ehefrau Vivian, "Rosenheim-Cops"-Star Sarah Thonig, Schauspielerin Brigitte Hobmeier, der Tokio-Hotel-Bassist Georg Listing mit Ehefrau Susanne, Beauty-Doc Dr. Luise Berger mit Tochter Eleonora, Influencerin Stephanie Davis mit Partner Alfred Enzensberger, Drag-Künstler Candy Crash, Promi-Makler Marcel Remus, Unternehmerin Barbara Sturm, Schauspielerin Lena Meckel mit Ehemann David sowie Baby Lenny.

Gloria Burkandt: Markus Söders Tochter ist verliebt

Besonders glücklich strahlte Söders älteste Tochter. Gloria Burkhard kam frisch von Star-Friseur André Schulz. Die Dirndl-Schleife war rechts gebunden. Über das Liebes-Glück will die 26-Jährige aber nicht öffentlich sprechen, sondern es diesmal ganz besonders schützen. "Ich bin glücklich verliebt in einen Amerikaner", verrät sie der AZ aber trotzdem.

Promis und Münchens Spielerfrauen feiern in die Nacht zum Oktoberfest-Start

Auch Bayerns Spielerfrauen waren prominent vertreten und zeigten sich mit großer Vorfreude auf das Oktoberfest. Lina Kimmich und Luisa Tha amüsierten sich prächtig bei der Musik von DJ Wolfram Amadeus im perfekten Wiesn-Style. Hier oben, über den Dächern Münchens, konnten sie ohne Gedränge und fast ganz privat feiern. Auch Ann-Kathrin Götze ließ sich die exklusive Society-Party im Dirndl nicht entgehen.

Heidi Klum schläft unterhalb der Dachterrasse in Suite

Nur eine verpasste das feine Fest: Heidi Klum. Zwar wohnt die 52-Jährige im stilvollen Mandarin Oriental in München – doch nach einem rauschenden Donnerstagabend beim "Heidifest" im Hofbräuhaus blieb die Model-Ikone lieber der Party fern. Stattdessen legte Heidi Klum eine Familien-Pause ein und besuchte mit den Kids das Konzert von Rapper Drake in der Olympiahalle.

Heidi Klum residiert mit Ehemann Tom Kaulitz in der edlen Turm-Suite unterhalb der Dachterrasse. Dort oben war die Stimmung am Freitagabend ausgelassen. Bis spät in die Nacht wurde mit 360-Grad-Blick gefeiert. München und die VIPs sind endlich wieder im Wiesn-Fieber.