Hofbräuhaus-Spektakel um Heidi Klum: Die Bilder vom "HeidiFest" in München

Wenn Heidi Klum zum Heidifest ins Hofbräuhaus lädt, lassen sich die Promis nicht lange bitten. Für das TV-Spektakel reisten sogar Weltstars nach München. Wer war mit dabei? Die AZ zeigt die Bilder vom roten Teppich.
Die Promis machen sich bereit für Heidi Klums Mega-Event im Münchner Hofbräuhaus.
Die Promis machen sich bereit für Heidi Klums Mega-Event im Münchner Hofbräuhaus.
"taff"-Moderatorin Viviane Geppert
"taff"-Moderatorin Viviane Geppert
Volksmusik-Duo Marianne und Michael Hartl
Volksmusik-Duo Marianne und Michael Hartl
Party-Sänger Vincent Gross
Party-Sänger Vincent Gross
Roberto Blanco mit Ehefrau Luzandra
Roberto Blanco mit Ehefrau Luzandra
Gastgeberin Heidi Klum
Gastgeberin Heidi Klum
Dragqueen Candy Crash
Dragqueen Candy Crash
Frauke Ludowig mit Tochter Nele
Frauke Ludowig mit Tochter Nele
Eurodance-Legende Haddaway
Eurodance-Legende Haddaway
Kerstin Ott mit Ehefrau Karolina
Kerstin Ott mit Ehefrau Karolina
Bill und Tom Kaulitz
Bill und Tom Kaulitz
"Dahoam is Dahoam"-Stars Anita Eichhorn, Bernhard Ulrich und Brigitte Walbrun
"Dahoam is Dahoam"-Stars Anita Eichhorn, Bernhard Ulrich und Brigitte Walbrun
Jürgen Drews mit Ehefrau Ramona, Tochter Jolina und Schwiegersohn Adrian
Jürgen Drews mit Ehefrau Ramona, Tochter Jolina und Schwiegersohn Adrian
Lucas Cordalis ohne Ehefrau Daniela Katzenberger
Lucas Cordalis ohne Ehefrau Daniela Katzenberger
Franziska Knuppe und Mareile Höppner
Franziska Knuppe und Mareile Höppner
Ross Antony
Ross Antony
Sänger und Komponist Nik P mit Ehefrau Karin
Sänger und Komponist Nik P mit Ehefrau Karin
Rúrik Gíslason
Rúrik Gíslason
Barbara Meier
Barbara Meier
Beauty-Doc Luise Berger mit Tochter Eleonora
Beauty-Doc Luise Berger mit Tochter Eleonora
Olaf der Flipper mit Tochter Pia
Olaf der Flipper mit Tochter Pia
Hayley Hasselhoff, Tochter von "Baywatch"-Ikone David Hasselhoff
Hayley Hasselhoff, Tochter von "Baywatch"-Ikone David Hasselhoff
Dragqueen Bambi Mercury
Dragqueen Bambi Mercury
Sänger Sasha mit Ehefrau Julia
Sänger Sasha mit Ehefrau Julia
Elias Becker mit Freundin Yasmine Dahlberg
Elias Becker mit Freundin Yasmine Dahlberg
Die Wildecker Herzbuben
Die Wildecker Herzbuben
Topmodel Alessandra Ambrosio
Topmodel Alessandra Ambrosio
Zu München scheint Heidi Klum eine ganz besondere Verbindung zu haben. Das Topmodel reist gerne in die bayerische Hauptstadt und lässt es sich dabei meist nicht nehmen, auch im Hofbräuhaus vorbeizuschauen. Nur zwei Tage vor Wiesn-Start hatte es die 52-Jährige allerdings nicht bei einem privaten Besuch belassen, sondern kaperte mit einer eigenen TV-Show gleich das komplette Wirtshaus. Welche Promis feierten das Heidifest? Die AZ war vor Ort dabei.

Heidi Klum in München: Topmodel feiert vor Wiesn-Start im Hofbräuhaus

Die Gästeliste zum Spektakel um Heidi Klum las sich wie das "Who's Who" der deutschen Volksmusik-Branche. In der Sendung traten unter anderem Lucas Cordalis, Jürgen Drews, Michael Holm und Lou Bega auf, um noch vor dem Oktoberfest-Anstich für die richtige Wiesn-Stimmung zu sorgen. Internationalen Flair boten Künstler wie Haddaway und The Weather Girls.

Tom und Bill Kaulitz lassen sich Heidifest nicht entgehen

An Heidi Klums Seite durften an dem Abend natürlich auch ihre Liebsten nicht fehlen. Ehemann Tom Kaulitz und Schwager Bill Kaulitz unterstützten die Mode- und Werbe-Ikone bei ihrem Heidifest in München. Auch ihre Kinder Leni, Henry, Johan und Lou waren am Start. Unter die 700 geladenen Gäste mischten sich noch weitere VIPs, die sich schon vor Start der Sendung begeistert zeigten.

"taff"-Moderatorin Viviane Geppert, die Heidi Klum noch aus ihrer Zeit bei "Germany's Next Topmodel" kennt, entdeckte beim Posieren für die Fotografen eine kleine Promi-Stolperfalle. Statt eines klassischen roten Teppichs gab es eine echte Wiese als Deko. "Das ist ja wild mit der realen Wiese. Hier fallen ja die Ladys wegen der Unebenheiten", sagte sie der AZ kurz vor Start der Aufzeichnung.

"taff"-Moderatorin Viviane Geppert
"taff"-Moderatorin Viviane Geppert © Steffen Trunk

Marianne und Michael Hartl im Partnerlook beim Heidifest

Beim Heidifest gaben sich auch Marianne und Michael Hartl die Ehre. Eigentlich hat das Volksmusik-Duo seine Karriere an den Nagel gehängt, aber für Klum machten die beiden eine Ausnahme und erschienen sogar im Partnerlook.

Volksmusik-Duo Marianne und Michael Hartl
Volksmusik-Duo Marianne und Michael Hartl © Steffen Trunk

Der AZ verrieten sie dazu: "In unseren Anfangsjahren haben wir das immer getragen. Wir waren immer im Partnerlook." Im Dirndl von Designerin Astrid Söll machte Marianne Hartl eine gute Figur, aber: "Dieses Dirndl ist so eng – irgendwann werd ich den Reißverschluss aufreißen."

Natürlich ließen sich auch Heidi Klums Lieblingsdragqueens das Spektakel im Hofbräuhaus nicht entgehen. Mit dabei waren unter anderem die "Queen of Drags"-Kandidatinnen Bambi Mercury, Yonce Banks und Candy Crash.

Dragqueen Candy Crash
Dragqueen Candy Crash © Steffen Trunk

Letztere konnte sich einen kleinen Seitenhieb gegen die prominente Gastgeberin nicht verkneifen und sagte zu ihrem XXL-Wurstschmuck, den sie um den Hals hängen hatte: "Hab gehört, Heidi mag große Würste."

Heidi Klum: "Mal sehen, ob alles klappt"

Und was sagte Heidi Klum selbst über ihr erstes Heidifest in München? "Ich habe den Musikantenstadl geliebt und daher musste ich solch ein Fest auch veranstalten", sagte das Topmodel im Hofbräuhaus. Dabei gab sie zu: "Ehrlich gesagt hatten wir gar nicht viel Zeit zum üben, mal sehen, ob alles klappt."

Internationale Unterstützung bekam Heidi Klum von einer berühmten Model-Kollegin. Alessandra Ambrosio ließ es sich nicht nehmen, persönlich im Münchner Hofbräuhaus vorbeizuschauen. Die 44-Jährige hatte sich für ein Dirndl der Designerin Kinga Mathe entschieden und strahlte gut gelaunt in ihrer traditionellen Tracht.

Topmodel Alessandra Ambrosio
Topmodel Alessandra Ambrosio © Steffen Trunk

Sie schien von dem Event in der bayerischen Landeshauptstadt derart begeistert zu sein, dass sie selbst zum Handy griff und die außergewöhnliche Szenerie fotografisch festhielt. Ob sie mit ihren Erinnerungsaufnahmen bei ihren Hollywoodfreunden angeben wird?

Welche weiteren Promi-Gäste im Münchner Hofbräuhaus feierten, sehen Sie oben in der Bilderstrecke.

  • Mallory vor einer Stunde / Bewertung:

    Der gesamte Auflauf dieses archäologisch wertvollen Schlager-Pflegeheims unter dem Deckmantel bayerischer Tradition ist nur noch zum Fremdschämen. Vor allem für die als bayerische Schuhplattler verkleideten Gestalten empfehle ich wegen Brauchtums-Beleidigung mindestens 3 Monate Haft ohne Bewährung.

  • nutellatami vor einer Stunde / Bewertung:

    Gestern angeblich live aus dem Hofbräuhaus auf Pro 7 ... interessant nur dass es offenbar um 21 Uhr noch taghell draußen war... alles fake

  • Knitterface vor 2 Stunden / Bewertung:

    Very Inkontinent people.

