Fotos von Heidi Klums Mega-Suite in Münchner Luxus-Hotel: Die AZ kennt den Zimmerpreis
Heidi Klum (52) ist seit Montag in München – und gönnt sich eine der schönsten Suiten der Stadt. Gemeinsam mit Tom Kaulitz (36), Tochter Leni (21), deren Freund Aris Rachevsky (21) und Schwager Bill (36) residiert das Topmodel im Fünf-Sterne-Haus Mandarin Oriental in der Innenstadt.
Heidi Klum wohnt im Mandarin Oriental in München
Die AZ weiß: Heidi Klum und Tom Kaulitz wohnen in einer renovierten Turm-Suite. Auf Instagram präsentierte die 52-Jährige bereits ihren Traumblick – und damit auch ihr Hotel-Geheimnis.
"Heidifest" im Hofbräuhaus: Klum kann zum Event laufen
Wenn Heidi Klum nach München kommt, dann nur mit Pauken, Trompeten und Blitzlichtgewitter. Das Topmodel veranstaltet am Donnerstag das "Heidifest" mit vielen Stars aus dem Showbusiness sowie der Schlager- und Volksmusik-Szene. Erneut hat sich Klum ins Mandarin Oriental einquartiert – nur einen Steinwurf vom Hofbräuhaus entfernt.
Mit FC-Bayern-Schal im Luxus-Restaurant Matsuhisa
Dem Jetlag geschuldet blieb Heidi Klum am ersten Abend im Hotel – und genoss ihr Dinner gut gelaunt mit FC-Bayern-Schal im hauseigenen Restaurant von Sushi-Meister Nobu Matsuhisa, bevor sie in einem zwei mal zwei Meter großen Kingsize-Bett nächtigte.
Turm-Suite: Luxus auf 85 Quadratmeter
Die Turm-Suite des Mandarin Oriental ist ein Wohntraum auf 85 Quadratmetern: ein rundes Wohnzimmer, das von sechs Meter langen Seidenvorhängen umrahmt wird, ein opulentes Esszimmer für sechs Personen, ein begehbarer Kleiderschrank, der genug Platz für Dirndl und Designer-Looks bietet.
Ein Badezimmer, das größer ist als so manche Münchner Wohnung: Hier kann Heidi in einer tiefen Badewanne oder unter der Regen-Dusche entspannen.
Kunstwerke des Münchner Malers Felix Rehfeld, maßgefertigte Möbel und edle Artefakte machen die Suite zu einem echten Jetset-Juwel.
Ausblick auf Münchner Rathaus und Alten Peter
Das Highlight der Klum-Suite dürfte aber der Ausblick über München sein. Von hier oben sieht Heidi Klum auf die Innenstadt und Skyline. Besonders romantisch: Gemeinsam mit Ehemann Tom kann die 52-Jährige den Sonnenuntergang im Westen beobachten.
Bis zu 6500 Euro kostet die Turm-Suite von Heidi Klum
Nach AZ-Informationen kostet eine Nacht in der Turm-Suite zwischen 3500 und 6500 Euro. Das hängt vor allem von Angebot und Nachfrage ab. Hotels passen ihre Preise an Saison oder Großveranstaltungen flexibel an. Zur Wiesn steigen die Preise in München bekanntlich auf ihr jährliches Hoch.
Und wie lange wird Heidi Klum in München sein? Noch bis Sonntag! Dies verriet die 52-Jährige beim Reinplatzen in die BR-Sendung "Abendschau". Sie kündigte ebenfalls an, sechs Maß trinken zu wollen. Ob Klum das wirklich schafft? Nicht nur Moderator Roman Roell ist da skeptisch...
- Heidi Klum
