Roberto Blanco verrät: Darum singe ich bald mit Heidi Klum

Schlager-Gipfel im Hofbräuhaus kurz vor dem Oktoberfest: Heidi Klum erfüllt sich beim "HeidiFest" einen Duett-Traum – und Roberto Blanco sagt sofort zu. Der Entertainer spricht mit der AZ über die Einladung – und seinen anschließenden Besuch auf der Wiesn.

Schlagerlegende trifft Supermodel: Beim ersten "HeidiFest" am 18. September im Hofbräuhaus München erwartet das Publikum ein ganz besonderes musikalisches Highlight. Wie die AZ erfuhr, wird Roberto Blanco (87) nicht nur Gast sein, sondern gemeinsam mit Gastgeberin Heidi Klum (52) auf der Bühne stehen. Die beiden werden Blancos legendären Hit "Ein bisschen Spaß muss sein" singen.

Heidi Klum ruft Roberto Blanco an: Was die beiden im Hofbräuhaus München planen

"Ich habe Heidi mal nach einem Auftritt bei 'Wetten, dass..?' kennengelernt. Sie ist eine große und sehr bekannte Persönlichkeit", schwärmt Blanco im AZ-Gespräch. "Natürlich habe ich dem 'HeidiFest' sofort zugesagt, als der Anruf von Heidi kam."

Für Klum geht mit diesem Duett offenbar ein kleiner Herzenswunsch in Erfüllung: Das Supermodel liebt nicht nur Dirndl, Blasmusik und das Hofbräuhaus – sie schwärmt auch von echten deutschen Schlagerlegenden. Die Kombination aus Roberto Blanco und Heidi Klum dürfte beim Publikum für beste Stimmung sorgen. Und die Gästeliste ist lang. Ebenfalls am 18. September dabei: Howard Carpendale, Michelle, Lucas Cordalis, Ross Antony oder Marianne und Michael.

Roberto Blanco über das Oktoberfest: "Nichts geht über das Original in München"

Blanco freut sich nicht nur auf seinen Auftritt im Hofbräuhaus – er bleibt auch danach in der Stadt. Der AZ verrät er: "Ich war unzählige Male auf dem Oktoberfest, u.a. auch in Tokio, und Shanghai. Aber keiner kam jemals an das Original in München ran. Und das ist auch gut so!" Nach dem TV-Dreh will er das Wiesn-Gfui auf der Theresienwiese genießen – natürlich gemeinsam mit seiner reizenden Ehefrau Luzandra.

Wiesn-Fans: Roberto Blanco und Ehefrau Luzandra © BrauerPhotos

18. September: Heidi Klum macht das Hofbräuhaus zur Festhalle

Die ProSieben-Produktion wird ein bunter Mix aus Schlager, Dirndl-Glamour, Pop und Heimatliebe. Heidi Klum sagt über die TV-Show am 18. September: "Ich freue mich jetzt schon, die Lieder lauthals mit meiner Familie, Freunden und meinen geladenen Gästen, mitzusingen." Für viele dürfte das Duett mit Roberto Blanco DAS Highlight des Abends werden – ein bisschen Spaß muss eben schon zwei Tage vor dem offiziellen Wiesn-Anstich sein.