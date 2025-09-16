Moderator total perplex: Heidi Klum crasht BR-Live-Sendung

Heidi Klum sorgt in der Abendschau für eine Überraschung: Auf der Wiesn war sie noch nie, aber Dirndl und Jodler sitzen. Jetzt lädt sie zum "Heidifest" ins Hofbräuhaus.

Unverhoffter Besuch im BR-Studio: Heidi Klum ist am Dienstagabend in die Abendschau geplatzt – und brachte den Moderator Roman Roell völlig aus dem Konzept. "Kannst du mit mir bayerisch tanzen?", fragte das Topmodel frech. Doch der Moderator blieb standhaft und blockte den spontanen Tanzversuch ab – die Musik fehle.

Heidi Klum war noch nie auf der Wiesn - jetzt lädt sie zur Party ins Hofbräuhaus

Stattdessen jodelte Heidi kurzerhand ins Mikrofon – sehr zur Überraschung der Zuschauer. Auf die Frage nach ihrem Wiesn-Erlebnis gestand die 52-Jährige, dass sie tatsächlich noch nie auf dem Oktoberfest war. "Aber ich schaff bestimmt sechs Maß!", verkündete sie lachend. Der Moderator konnte dies nicht glauben und meinte, dass eher nach drei Krügen Schluss sei. Klum trug ein traditionelles, blaues Dirndl mit weißer Bluse.

Klum ist in München, weil am Donnerstag ihr eigenes Event steigt: das "Heidifest" im Hofbräuhaus. Dort will sie nachholen, was ihr bislang entgangen ist – feiern in bayerischem Stil.