Korruption auf der Wiesn: Ordner lassen sich schmieren

Zwei Ordner sollen heimlich Bares für den Eintritt in ein geschlossenes Oktoberfest-Zelt kassiert haben. Der Betrag, der etwas später bei den beiden Männern gefunden wurde, ist recht hoch.
Ralph Hub
Ralph Hub
Zwei Männer aus dem Sicherheitsteam der Bräurosl kassieren nebenbei, ihnen droht der Rauswurf.
Zwei Männer aus dem Sicherheitsteam der Bräurosl kassieren nebenbei, ihnen droht der Rauswurf.
Die Bräurosl war am Samstagabend voll, so wie die meisten Bierzelte auf der Wiesn. Trotzdem kamen manche Gäste noch rein, wie zwei Taschendieb-Fahnder gegen 20 Uhr beobachten konnten.

Gegen Geld in geschlossene Wiesn-Zelte? 

Zwei 31 Jahre alte Männer aus dem Sicherheitsteam ließen Gäste in das geschlossene Zelt und hielten nach Polizeiangaben für ihren Service die Hand auf, wie die Zivilpolizisten sahen.

Die beiden 31-jährigen Ordner aus der Bräurosl wurden daraufhin festgenommen und in die Wiesnwache gebracht, teilte ein Polizeisprecher am Montag mit. Bei einem der Männer sei ein niedriger vierstelliger Betrag beschlagnahmt worden, bei seinem Kollegen waren es einige Hundert Euro, die er in der Tasche hatte.

Verdächtigen Ordnern droht die fristlose Kündigung 

Beide wurden wegen des Verstoßes gegen die Oktoberfestverordnung sowie des Verdachts der Geldwäsche und Korruption angezeigt. Das Bargeld wurde beschlagnahmt. Die Münchner Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zudem droht den beiden verdächtigen Ordnern in der Bräurosl die fristlose Kündigung. 

5 Kommentare
Artikel kommentieren
  • SKi vor 5 Stunden / Bewertung:

    Das ist jetzt keine Neuigkeit, dass man mit ein wenig Bargeld in der Hand auch ins geschlossene Bierzelt kommt.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • Mallory vor 6 Stunden / Bewertung:

    1000 Euro, dass man durch die Hintertür ins Bierzelt rein darf ….. die Welt rund ums Oktoberfest ist nur noch krank.
    Vorschlag für die Festwirte für nächstes Jahr: Klopapier wird an den Toiletten im Zelt nur noch für 50 Euro/Blatt ausgegeben. Man(n) kann auch mit Kreditkarte zahlen. Es wird jede Menge Nachfrage geben!

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • Der Münchner vor 6 Stunden / Bewertung:

    War schon immer so!

    Antworten lädt ... Kommentar melden
