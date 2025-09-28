Oktoberfest-Gäste hängen in der Luft: 80 Meter hohes Kettenkarussell fällt aus – für eine Stunde

Während der Schließung des Oktoberfestgeländes wegen Überfüllung kam es noch zu einem ganz anderen Vorfall, von dem bis jetzt noch nicht berichtet wurde. Eines der Kettenkarusselle auf der Wiesn ist ausgefallen – Gäste mussten auf dem 80 Meter hohen Fahrgeschäft eine Stunde lang ausharren. Die AZ kennt den Grund.

Der Jules Verne Tower blieb am Samstag für eine Stunde stehen – mit den Fahrgästen noch in den Sitzen.

Am späten Samstagnachmittag waren alle Blicke auf die geschlossenen Zäune auf dem Oktoberfestgelände gerichtet. Auch wenn niemand zu Schaden kam, die kurzzeitige Schließung wegen Überfüllung sorgte teilweise für Panik unter den Besuchern auf der Wiesn. Inzwischen kursieren unzählige Posts und Videos dazu auf den sozialen Netzwerken.

Ein – ein Kettenkarussell mit 80 Metern Höhe. Diese Fahrgeschäfte sind sehr beliebt unter den Besuchern, weil man von dort oben eine perfekte Aussicht auf das Festgelände, München und manchmal auch die Berge genießen kann. In diesem Fall zeigt ein Video aber, dass das Fahrgeschäft über den Menschenmassen stillsteht, inklusive der Menschen an Bord.

Gefangen im Oktoberfestkarussell: Hier sehen Sie den Moment im Video

Was war geschehen, hatte die Lage etwas mit der Überfüllung der Wiesn zu tun? Unser AZ-Wies-Reporter konnte Niclas Vaccalluzzo konnte vor Ort mehr in Erfahrung bringen. Marlis Löwenthal, Betreiberin des Jules Verne Tower auf der Wiesn berichtet der AZ von einem doppelten Unglück während der Überfüllungslage am Samstag.

Fahrgäste hingen eine Stunde in der Luft

Den Verkauf habe sie, wie auch andere Fahrgeschäfte während der chaotischen Situation gestoppt, sagt sie. Obendrein ist in dem Kettenkarussell dann aber ein Netzteil ausgefallen. Der Betriebsausfall habe dazu geführt, dass die Fahrgäste rund eine Stunde in der Luft ausharren mussten, sagt die Betreiberin. Der Jules Verne Tower ist rund 80 Meter hoch. "Alles kam auf einmal", beschreibt Löwenthal die Situation. Das Netzteil konnte schließlich ausgetauscht werden, die Gäste kamen wieder sicher auf den festen Boden und der Betrieb laufe jetzt wieder normal.