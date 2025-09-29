Münchner Beauty-Doc lädt Kimmich und VIPs ein: Die Wiesn hat ein neues Promi-Zelt

Knusprige Enten, stilvolle Dirndl und viele wunderschöne Frauen – zum zweiten Mal fand auf Einladung von Beauty Doc Luise Berger und deren Tochter Eleonora ein Wiesn-Lunch statt. Promis und Spielerfrau Lina Kimmich schauten im Zelt vorbei. Noch nie war die VIP-Dichte hier höher...

Joshua und Lina Kimmich zeigen sich am Abend gemeinsam auf der Wiesn

Man kennt sich: Die Atmosphäre ist familiär

Die Beauty-Wiesn von Dr. Luise und Eleonora Berger findet in der Heimer-Entenbraterei statt

Auf der Beauty-Wiesn werden die neuen Augen-Patches ausprobiert

Aufgmaschelt: So zeigen sich die Promi-Ladys auf der Wiesn

So schön kann Wiesn sein! Dr. Luise Berger und ihre Tochter Eleonora luden in die Heimer Entenbraterei. Mit Platz für rund 300 Gäste wurde das Festzelt der Wirtsfamilie Helmut und Ignaz Schmid kurzerhand zum Society-Treffpunkt für Prominente.

Beauty trifft Bierzelt: Dr. Luise Berger mit Wiesn-Event

Die Gastgeberinnen präsentierten nicht nur bayerische Gastfreundschaft, sondern auch ihre eigene Hautpflege-Linie Doc Berger Effect. Viele Gäste schwören bereits auf die Cremes, Seren und Augenpads von Dr. Berger – darunter bekannte Namen wie Katja Burkard, Leni Klum, Bill Kaulitz, Evelyn Burdecki, Lilly Becker oder Monika Gruber.

Oktoberfest: Promis und Spielerfrauen in Entenbraterei

Zwischen Entenkeule und Brezn wurde angestoßen, gelacht und genetzwerkt. Die Gastgeberinnen Dr. Luise und Eleonora Berger sorgten für eine entspannte Atmosphäre. Die Stimmung: ausgelassen und doch familiär. Hier fühlten sich die Promis pudelwohl: Spielerfrau Lina Kimmich, TV-Star Verena Kerth, Fitness-Influencerin Stephanie Davis und Freund Alfred Enzensberger (clever-fit-Gründer), Moderatorin Karen Webb, Promi-Visagist Boris Entrup, Trachten-Experte Oliver Rauh, Model und Trans-Aktivist Benjamin Melzer sowie RTL-Moderatorin Mareile Höppner.

Die Beauty-Wiesn von Dr. Luise und Eleonora Berger findet in der Heimer-Entenbraterei statt

Nach dem erfolgreichen Auftakt im vergangenen Jahr hat sich der Wiesn-Lunch von Dr. Berger nun endgültig als fester Termin im Oktoberfest-Kalender etabliert.

Joshua und Lina Kimmich zeigen sich am Abend gemeinsam auf der Wiesn

Lina Kimmich hat es so gut gefallen, dass sie nach einem Outfitwechsel wieder auf der Wiesn erschienen ist – diesmal mit Gatte Joshua Kimmich. Der FC-Bayern-Kicker feierte gut behütet und in Tracht von Heimatglück mit seiner attraktiven Ehefrau im Schützenzelt weiter...

