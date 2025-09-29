AZ-Plus
  • Startseite
  • Promis
  • Münchner Beauty-Doc lädt Kimmich und VIPs ein: Die Wiesn hat ein neues Promi-Zelt

Münchner Beauty-Doc lädt Kimmich und VIPs ein: Die Wiesn hat ein neues Promi-Zelt

Knusprige Enten, stilvolle Dirndl und viele wunderschöne Frauen – zum zweiten Mal fand auf Einladung von Beauty Doc Luise Berger und deren Tochter Eleonora ein Wiesn-Lunch statt. Promis und Spielerfrau Lina Kimmich schauten im Zelt vorbei. Noch nie war die VIP-Dichte hier höher...
Autorenprofilbild Steffen Trunk
Steffen Trunk |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 1  Kommentar
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Die Promi-Bilder aus der Heimer-Entenbraterei...
Kevin Jerome, Julia Siepert 22 Die Promi-Bilder aus der Heimer-Entenbraterei...
Tiger Kirchharz und Lina Kimmich
Julia Siepert 22 Tiger Kirchharz und Lina Kimmich
Boris Entrup, Eleonora und Luise Berger sowie Oliver Rauh
Kevin Jerome 22 Boris Entrup, Eleonora und Luise Berger sowie Oliver Rauh
Stephanie Davis und Alfred Enzensberger mit Luise Berger
Julia Siepert 22 Stephanie Davis und Alfred Enzensberger mit Luise Berger
Karen Webb mit Eleonora und Luise Berger
Kevin Jerome 22 Karen Webb mit Eleonora und Luise Berger
Mareile Höppner
Julia Siepert 22 Mareile Höppner
Stephanie Davis
Kevin Jerome 22 Stephanie Davis
Verena Kerth und Luise Berger
Kevin Jerome 22 Verena Kerth und Luise Berger
Aufgmaschelt: So zeigen sich die Promi-Ladys auf der Wiesn
Kevin Jerome 22 Aufgmaschelt: So zeigen sich die Promi-Ladys auf der Wiesn
Denise Hersing und Lorik Bunjaku mit Luise Berger
Kevin Jerome 22 Denise Hersing und Lorik Bunjaku mit Luise Berger
Auf der Beauty-Wiesn werden die neuen Augen-Patches ausprobiert
Kevin Jerome 22 Auf der Beauty-Wiesn werden die neuen Augen-Patches ausprobiert
Die Beauty-Wiesn von Dr. Luise und Eleonora Berger findet in der Heimer-Entenbraterei statt
Kevin Jerome 22 Die Beauty-Wiesn von Dr. Luise und Eleonora Berger findet in der Heimer-Entenbraterei statt
Eleonora Berger mit Sissi und Ben Melzer
Julia Siepert 22 Eleonora Berger mit Sissi und Ben Melzer
Verena Kerth und Birgit Fischer-Höper
Julia Siepert 22 Verena Kerth und Birgit Fischer-Höper
Lina Kimmich im Gespräch mit Tiger Kirchharz
Kevin Jerome 22 Lina Kimmich im Gespräch mit Tiger Kirchharz
Man kennt sich: Die Atmosphäre ist familiär
Kevin Jerome 22 Man kennt sich: Die Atmosphäre ist familiär
Mareile Höppner mit Luise und Eleonora Berger
Julia Siepert 22 Mareile Höppner mit Luise und Eleonora Berger
Birgit Fischer-Höper, Boris Entrup, Verena Kerth sowie Sissi und Ben Melzer
Julia Siepert 22 Birgit Fischer-Höper, Boris Entrup, Verena Kerth sowie Sissi und Ben Melzer
Lina Kimmich und Mareile Höppner
Julia Siepert 22 Lina Kimmich und Mareile Höppner
Sergio Maffettone und Luise Berger
Julia Siepert 22 Sergio Maffettone und Luise Berger
Joshua und Lina Kimmich zeigen sich am Abend gemeinsam auf der Wiesn
Joshua und Lina Kimmich 22 Joshua und Lina Kimmich zeigen sich am Abend gemeinsam auf der Wiesn
Stephanie Davis und Alfred Enzensberger
Julia Siepert 22 Stephanie Davis und Alfred Enzensberger
Carbonatix Pre-Player Loader

Audio von Carbonatix

So schön kann Wiesn sein! Dr. Luise Berger und ihre Tochter Eleonora luden in die Heimer Entenbraterei. Mit Platz für rund 300 Gäste wurde das Festzelt der Wirtsfamilie Helmut und Ignaz Schmid kurzerhand zum Society-Treffpunkt für Prominente.

Beauty trifft Bierzelt: Dr. Luise Berger mit Wiesn-Event

Die Gastgeberinnen präsentierten nicht nur bayerische Gastfreundschaft, sondern auch ihre eigene Hautpflege-Linie Doc Berger Effect. Viele Gäste schwören bereits auf die Cremes, Seren und Augenpads von Dr. Berger – darunter bekannte Namen wie Katja Burkard, Leni Klum, Bill Kaulitz, Evelyn Burdecki, Lilly Becker oder Monika Gruber

Oktoberfest: Promis und Spielerfrauen in Entenbraterei

Zwischen Entenkeule und Brezn wurde angestoßen, gelacht und genetzwerkt. Die Gastgeberinnen Dr. Luise und Eleonora Berger sorgten für eine entspannte Atmosphäre. Die Stimmung: ausgelassen und doch familiär. Hier fühlten sich die Promis pudelwohl: Spielerfrau Lina Kimmich, TV-Star Verena Kerth, Fitness-Influencerin Stephanie Davis und Freund Alfred Enzensberger (clever-fit-Gründer), Moderatorin Karen Webb, Promi-Visagist Boris Entrup, Trachten-Experte Oliver Rauh, Model und Trans-Aktivist Benjamin Melzer sowie RTL-Moderatorin Mareile Höppner. 

Die Beauty-Wiesn von Dr. Luise und Eleonora Berger findet in der Heimer-Entenbraterei statt
Die Beauty-Wiesn von Dr. Luise und Eleonora Berger findet in der Heimer-Entenbraterei statt © Kevin Jerome

Nach dem erfolgreichen Auftakt im vergangenen Jahr hat sich der Wiesn-Lunch von Dr. Berger nun endgültig als fester Termin im Oktoberfest-Kalender etabliert.

Joshua und Lina Kimmich zeigen sich am Abend gemeinsam auf der Wiesn
Joshua und Lina Kimmich zeigen sich am Abend gemeinsam auf der Wiesn © Joshua und Lina Kimmich

Lina Kimmich hat es so gut gefallen, dass sie nach einem Outfitwechsel wieder auf der Wiesn erschienen ist – diesmal mit Gatte Joshua Kimmich. Der FC-Bayern-Kicker feierte gut behütet und in Tracht von Heimatglück mit seiner attraktiven Ehefrau im Schützenzelt weiter...

Die Bilder finden Sie in der Fotostrecke oben.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
1 Kommentar
Artikel kommentieren
  • AufmerksamerBürger vor 7 Stunden / Bewertung:

    Sind alle Frauen tätowiert?

    Antworten lädt ... Kommentar melden
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.