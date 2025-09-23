Außergewöhnlicher Notfall auf der Wiesn: Sanitäter retten jungem Besucher das Leben

16 Tage (20. September bis 5. Oktober) dauert das 190. Oktoberfest in diesem Jahr. Die Abendzeitung ist mit drei Wiesn-Reportern direkt vor Ort und hält Sie rund um die Uhr auf dem Laufenden.

In unserem Wiesn-Ticker können Sie die wichtigsten Geschehnisse rund ums größte Volksfest der Welt verfolgen. Hier finden Sie alles, was zur Wiesn wichtig ist: News, Bilder und Videos rund um das Oktoberfest 2025 und darum herum – viel Spaß beim Lesen!

+++ Rückblick Tag 3: Außergewöhnlicher Notfall – Münchner Sanitäter retten jungem Besucher das Leben

22:00 Uhr: Nach dem Rekordwochenende mit extrem hohen Patientenzahlen verlief der Montag für den Sanitätsdienst auf der Wiesn deutlich ruhiger. Insgesamt mussten 266 Menschen behandelt werden, 99 Transporte wurden durchgeführt, berichtet die Aicher Ambulanz. Für Aufsehen sorgte ein junger Mann, der auf die Sanitätsstation kam und über ein plötzlich einsetzendes "Herzstolpern mit Brustschmerzen“ klagte. Ein zufällig im Dienst befindlicher Arzt der Rhythmologie des Deutschen Herzzentrums München stellte im Laufe einer EKG-Kontrolle eine sehr seltene und unmittelbar lebensbedrohliche Herzrhythmusstörung fest. Dank sofortiger Hilfe konnte der 21-jährige Wiesn-Besucher stabilisiert und in eine Spezialklinik gebracht werden. Inzwischen ist er außer Lebensgefahr.

Die AZ-Wiesnreporter verabschieden sich für heute und sind morgen wieder vor Ort.

+++ Verkäufer geschockt: Mann springt Kopf voran in Wiesnstand +++

Unter dem Motto "O’jumpt is!" sprang am Wochenende ein junger Mann kopfüber in den "Tütenangeln"-Stand auf der Wiesn – sehr zur Überraschung der Betreiber. Eine Freundin filmte den übermutigen, wohl betrunkenen Stuntman und stellte das Video online. Auf TikTok hat der Clip inzwischen über 300.000 Klicks gesammelt. Verletzt wurde zum Glück niemand unseres Wissens nach. Von Nachahmung wird trotzdem dringend abgeraten.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (TikTok). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter TikTok über den Consent-Anbieter verweigert

+++ Tourist aus den USA steckt plötzlich in Trachten-Falle fest +++

15:15 Uhr: Ein 52-Jähriger Amerikaner nahm am Montag einen Hirschfänger mit ins Hofbräuzelt, ohne zu wissen, dass das verboten ist und bekam prompt Ärger.

Der Mann war extra wegen des Oktoberfestes nach München gekommen. Vor seinem Wiensbummel am Montag ließ er sich in der Stadt in einem Trachtengeschäft komplett neu ausstaffieren. Er wollte wie ein richtiger Bayer auf die Wiesn, mit Lederhose, Trachtenhemd und allem, was sonst noch so alles dazugehört bei einem echten bayerischen Wiensfan.

Der Verkäufer schwatzte dem Touristen auch noch einen Hirschfänger auf. Der gehört zwar in jede Hirschlederne, deshalb haben die Hosen ja auch seitlich die kleine Einstecktasche. Was der Amerikaner nicht wusste: Messer sind auf dem Oktoberfest verboten.

Ahnungslos marschierte der Tourist ins Hofbräuzelt. Dort fiel einem der Ordner der Hirschfänger an der Lederhose auf. Der Sicherheitsmann hielt den Amerikaner auf, bis die Polizei eintraf und den 52-Jährigen mit zur Wienswache nahm. Unwissenheit schützt bekanntermaßen nicht vor Strafe: Der Amerikaner wurde angezeigt, sein Hirschfänger ist beschlagnahmt.

+++ Sexualdelikt im Käferzelt: Festnahme von Tatverdächtigem +++

Am Montag gegen 23:30 Uhr kam es zu einem sexuellen Übergriff. Ein 49-Jähriger jemenitischer Wiesnbesucher fasste mutmaßlich einer 21-Jährigen aus Bochum mehrfach gegen ihren Willen oberhalb der Bekleidung direkt in den Intimbereich.

Sie verständigte daraufhin den Sicherheitsdienst, welcher wiederum die Polizei verständigte. Alle Beteiligten warteten außerhalb des Festzeltes auf das Eintreffen der Polizei.

Die beiden Personen wurden anschließend zur Wiesnwache gebracht. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der 49-Jährige wegen Vergewaltigung angezeigt – die laut der Schilderung juristisch gegeben ist – und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt. Der mutmaßliche Täter lebt sonst in einer Flüchtlingsunterkunft in Altötting. Im Laufe des heutigen Tages wird er einem Ermittlungsrichter zur Klärung der Haftfrage vorgeführt. Das Kommissariat 15 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

+++ Schottenhammel leer – Paulaner Zelt gefüllt +++

11.45 Uhr: Das schlechte Wetter drückt die Besucherzahlen am Dienstag. Eine AZ-Reporterin findet das Schottenhammel-Zelt noch recht leer vor.

Mehr Betrieb herrscht da im Paulaner Zelt:

Auf der Oidn Wiesn dagegen tummeln sich heute viele Schul- und Kindergartenklassen rund um die historischen Geschäfte.

+++ Statistisches Amt: So teuer ist das Wiesn-Essen im Vergleich zum Vorjahr +++

Nicht nur Bier wird jedes Jahr teurer, sondern auch die kulinarischen Genüsse des Oktoberfests. Das statistische Amt München veröffentlichte jetzt entsprechende Zahlen. Teils sind die Steigerungen moderat, teils deutlich.

Am deutlichsten ist die Preissteigerung bei einem echten Wiesn-Klassiker: So kostet ein Brathendl 2025 durchschnittlich 19,39 € – 2024 waren es 18,08€ (Preissteigerung 7%). Auch der Kaiserschmarrn wurde mit 21,42€ im Schnitt merklich teurer (Vorjahr: 20,02; Preissteigerung 7%). Die ½ Ente und die Schweinshaxn stiegen nicht so stark im Preis (von 37,75€ auf rund 38€ bzw. von 26,55€ auf 27,05€ durchschnittlich).

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (X). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter X über den Consent-Anbieter verweigert

+++ Familientag: Hier gibt's heute die besten Angebote +++

10.45 Uhr: Am Familientag wird der Volksfestbesuch etwas erschwinglicher. Viele Fahrgeschäfte und Buden locken mit Rabatten. Die AZ hat sich vorab umgehört, welche Aktionen es gibt.

Hier zum ganzen Artikel!

10.15 Uhr: Die Wiesn hat soeben geöffnet und die Straßen sind noch recht leer. Aber schlendern kann man um diese Uhrzeit besonders gut. Trotz diesigem Wetter regnet es aber nicht, die Temperatur beträgt frische 11 Grad.

+++ Wie schützt das Oktoberfest Frauen vor sexueller Gewalt? +++

23. September 2025, 8.50 Uhr: Manche Dinge gehören zur Wiesn dazu: Bier, Dirndl – und leider sexuelle Übergriffe. Auch in diesem Jahr ist mit traurigen Statistiken zu rechnen. Doch es gibt auch einen Lichtblick. Die Zahlen derer, die am "Safe Space" auf dem Oktoberfest Hilfe suchen, etwa weil sie begrabscht oder bedrängt wurden oder einfach einen Moment der Ruhe brauchen, sprechen für sich. Wurden 2023 noch 320 Frauen und Mädchen registriert, waren es 2024 schon 352. Zu Beginn der Aktion im Jahr 2003 waren es 28. Seit Jahren steige die Zahl der Frauen, die auf der Wiesn Hilfe suchen, sagt Kristina Gottlöber vom Team "Sichere Wiesn für Mädchen und Frauen", das den Safe Space mitbetreibt.

Eskaliert die Gewalt gegen Frauen so sehr? "Wir glauben nicht, dass die Gewalt mehr wird. Sondern vielmehr, dass das Angebot bekannter geworden ist und den Frauen inzwischen stärker bewusst ist, dass sie sich Hilfe suchen dürfen und sich nicht alles gefallen lassen müssen", sagt Gottlöber. Während früher noch vermittelt worden sei, dass man nicht auf die Wiesn gehen dürfe, wenn man solche Übergriffe nicht abkönne, habe sich das Bewusstsein jetzt verändert. "Das ist ein gutes Zeichen, weil es einen gesellschaftlichen Wandel andeutet."

Damit Betroffene von Belästigung und Gewalt auch Hilfe rufen können, wird es in den Festzelten heuer erstmals Ladestellen für Handys mit leeren Akkus geben, teilte die Polizei mit. Zudem haben verschiedene Zelte - neben Schottenhamel und Armbrustschützenzelt auch das Hofbräu Festzelt und die Ochsenbraterei - sogenannte Safe-Now-Zonen eingerichtet. Mit der dazugehörigen App soll man unauffällig und direkt Hilfe rufen können. Der Sicherheitsdienst erhält dann eine Benachrichtigung und kommt den Angaben zufolge direkt zum Hilfesuchenden.

+++ Familientag auf der Wiesn: Wo es heuer günstiger ist +++

22.45 Uhr: Am Dienstag ist Familientag auf dem Oktoberfest. Da wird der Volksfestbesuch etwas erschwinglicher. Viele Fahrgeschäfte und Buden locken mit Rabatten. Die AZ hat sich vorab umgehört, welche Aktionen es gibt.

Die AZ-Wiesnreporter verabschieden sich für heute und sind morgen wieder vor Ort.

+++ Damenwiesn: Diese Promi-Frauen durften mit Regine Sixt feiern +++

22.01 Uhr: Mietwagen-Königin Regine Sixt begrüßte am Montag 1400 geladene Frauen zur legendären Damenwiesn ins Schützenzelt – darunter auch Bayerns "First Lady" Karin Baumüller-Söder und Tochter Selina. Hier geht's zur Story und den Bildern!

+++ So steht es um die Barrierefreiheit auf der Wiesn +++

20.54 Uhr: Wie geht es Menschen, die im Rollstuhl sitzen, auf der Wiesn? Ein Festzeltbesuch zeigt: Es wird schon vieles getan, trotzdem ist noch Luft nach oben. Die ganze Story lesen Sie hier.

+++ Isarwasser: Neues Trend-Getränk auf der Wiesn? +++

20.17 Uhr: Freilich gibt es auch in diesem Jahr wieder interessante neue Food- und Drink-Trends auf der Wiesn. Die Entdeckung des Tages: Isarwasser! Was es mit dem grünen Getränk auf sich hat und wo es auf der Wiesn zu finden ist, lesen Sie hier.

+++ Rapper Kollegah zum ersten Mal auf der Wiesn +++

19.26 Uhr: Für Rapper Kollegah ist das Oktoberfest absolutes Neuland. "Das ist für mich natürlich eine ganz fremde Kultur", sagte er der Deutschen Presse-Agentur vor seinem ersten Wiesn-Besuch in München. Influencerin Cathy Hummels hatte ihn zu ihrem Wiesn-Bummel eingeladen.

Er sei ohnehin in der Gegend gewesen, komme gerade aus Kitzbühel und habe gedacht: "Da musst du vorbeischauen, das musst du dir einmal reinziehen - mit der Cathy über die Wiesn." Er überreichte der Gastgeberin Blumen, als sie ihn willkommen hieß. "Du siehst bezaubernd aus. Ich hab dir Blumen mitgebracht, ich habe gehört, du magst pink", hört man ihn in einem Video sagen, das er auf Instagram hochgeladen hat.

Cathy Hummels und Rapper Kollegah fassen sich bei Hummels Wiesn-Bummel ein Herz. © Felix Hörhager/dpa

Mit der speziellen Musik auf dem Oktoberfest habe er kein Problem, sagte der 41-Jährige, der mit bürgerlichem Namen Felix Blume heißt, der dpa. "Ich mag die Musik sehr, sehr gerne. Ich habe ja selbst auch mal einen Song gemacht, der hieß "Von Salat schrumpft der Bizeps". Das war auch Volksmusikrap."

Er könne sich auch vorstellen, auf der Wiesn zu rappen. "Mal gucken, wie die Laune ist. Ein kleiner Wiesn-Rap", sagte Kollegah und bedauerte, seinen weltberühmten Rapper-Kollegen Drake auf dem Volksfest verpasst zu haben. "Ich komme einen Tag zu spät", sagte er. "Sonst hätte ich ihn zu einem Battle herausgefordert."

+++ Schlafende Heidi Klum: Topmodel nach Oktoberfest-Besuch völlig fertig +++

18.28 Uhr: Hinter Heidi Klum liegen zünftige Tage: Nach dem großen "HeidiFest" im Hofbräuhaus und einem Oktoberfest-Besuch in Käfers Wiesn-Schänke musste das Model jetzt für Dreharbeiten in Berlin anrücken. Doch die Feierei in München scheint bei der Vierfachmama ihre Spuren hinterlassen zu haben. Hier geht's zur Story.

+++ Weiterer Rekord auf der Wiesn geknackt: So viele Daten wie nie +++

17.30 Uhr: Am ersten Wiesn-Wochenende wurde nicht nur ein Hitze-Rekord geknackt: Es strömten auch extrem viele Daten. Die drei großen deutschen Mobilfunknetzbetreiber Telekom, Vodafone und O2 Telefónica melden Rekordvolumina für die ersten beiden Tage: zusammen rund 135 Terabyte. Hintergrund dürfte vor allem sein, dass es sowohl bei den Inklusivvolumina der Handyverträge als auch bei der Qualität - und damit Größe von Fotos und Videos stetig nach oben geht. Zudem kamen bei gutem Wetter sehr viele Menschen auf die Theresienwiese.

Mit gut 49 Terabyte Daten hat die Telekom im direkten Vergleich die Nase vorn. Sie meldet ein Plus von 15 Prozent zum Vorjahr. Bei Vodafone sind es 45 Terabyte - ein Viertel mehr als vor einem Jahr und bei O2 Telefónica 41 Terabyte - etwa eines mehr als vor einem Jahr und mehr als auf der kompletten Wiesn 2017.

Doch was bedeuten so viele Daten? Die Telekom rechnet vor, dass man mit den bei ihr verschickten 49 Terabyte rund 50 Jahre Blasmusik in höchster Qualität streamen könnte. Vodafone nennt für sein Volumen 9.800 mit Filmen befüllte DVDs und O2 Telefónica rund 4 Milliarden Streamingabrufe des alten Wiesn-Hits "Brenna tuats guat" von Hubert von Goisern.

Telefoniert wurde auf dem Oktoberfest auch: Die Telekom meldet 400.000 Telefonate, Vodafone rund 280.000.

+++ Heimliches Treffen auf dem Oktoberfest: Mit diesem Promi-Mann war Bill Kaulitz unterwegs +++

17.00 Uhr: Das Oktoberfest scheint es Bill Kaulitz sehr angetan zu haben. Heuer feiert er einen ganzen Marathon auf dem größten Volksfest der Welt. Am ersten Wiesn-Sonntag hatte er dabei einen ganz besonderen Promi-Mann an seiner Seite: Jannik Kontalis. Die AZ zeigt exklusive Fotos.

+++ Tops und Flops der Trachten-Promis: Wem das Dirndl und die Lederhosen am besten steht +++

16.31 Uhr: Natürlich lassen sich auch heuer wieder zahlreiche Promis auf der Theresienwiese blicken und tingelten in Dirndl und Lederhosen durch die Festzelte. Wer hat bei seiner Tracht ein besonders gutes Händchen bewiesen – und wer hat daneben gegriffen? Mode-Experte Oliver Rauh hat für die AZ mal genauer hingesehen. Hier geht's zur Story und den Bildern!

+++ Tiktok-Video von der Wiesn: Mann trägt seine Lederhose falsch herum +++

15.17 Uhr: Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen: Ein Oktoberfest-Besucher erntete die entsprechenden Kommentare, nachdem sein peinlicher Fauxpas in einem Video festgehalten worden und auf Tiktok gelandet war. Der Mann hatte seine Lederhose falsch herum angezogen und saß nichtsahnend im Festzelt. Eine freundliche Kellnerin machte den Mann auf sein Missgeschick aufmerksam.

"Mein bayerisches Herz blutet so sehr, es ist immer wieder ein Fiebertraum zur Wiesnzeit", schreibt ein User. Ein anderer fragt sich, ob der gute Mann "vielleicht häufig Durchfall" hat und daher "entsprechend vorgesorgt" haben könnte. Wieder ein anderer erinnerte daran, dass die beiden Protagonisten von Kriss Kross die Hosen auch immer anders herum anzogen und dabei "cool" waren. Das HipHop-Duo elektrisierte in den 90er-Jahren mit "Jump" die Massen und sorgte mit einem sehr eigenen Modeverständnis sogar eine Weile dafür, dass zahlreiche Kids ihre Klamotten verkehrt herum trugen.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (TikTok). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter TikTok über den Consent-Anbieter verweigert

+++ Promis feiern Almauftrieb in Käfers Wiesn-Schänke +++ 14.09 Uhr: Es ist die Promi-Party des Jahres auf dem Oktoberfest 2025: Zum Almauftrieb geben sich die bekanntesten Persönlichkeiten aus Entertainment, Sport und Politik die Ehre. Wer hat heuer in Käfers Wiesn-Schänke mitgefeiert? Es ist die Promi-Party des Jahres auf dem Oktoberfest 2025: Zum Almauftrieb geben sich die bekanntesten Persönlichkeiten aus Entertainment, Sport und Politik die Ehre. Wer hat heuer in Käfers Wiesn-Schänke mitgefeiert? Hier geht's zur Story und den Bildern!

+++ Polizei meldet Brand und Maßkrug-Attacke auf der Wiesn +++

13.34 Uhr: In einem Schausteller-Container auf dem Oktoberfestgelände hat es am Samstag (20. September) gegen 23.20 Uhr gebrannt. Wie die Münchner Polizei am Montag mitteilte, hatte ein Mitarbeiter eines Fahrgeschäfts Brandgeruch bemerkt und einen 25 Jahre alten Wiesngast im Container entdeckt, der dort den Angaben zufolge nichts zu suchen hatte – und sich in unmittelbarer Nähe eines brennenden Klamottenhaufens befand. Es gelang den Mitarbeitern des Fahrgeschäfts, das Feuer zu löschen und den Mann festzuhalten, bis die Polizei ihn festnehmen konnte. Gegen den Mann wurde Haftbefehl erlassen: Der Ire (1,5 Promille) hatte sich zudem Kredit- und Bezahlkarten unter den Nagel gerissen, die Kleidung gehörte wohl Mitarbeitern des Fahrgeschäfts.

Die Polizei meldete außerdem weitere Fälle von Taschendiebstahl und einen Angriff mit einem Maßkrug (Sonntag, 18.30 Uhr): Der Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes wurde bei dem Versuch, einen Wiesngast aus dem Hofbräu-Festzelt zu befördern, von diesem mit dem Krug attackiert. Die Polizei wurde verständigt, der 25-jährige Neuseeländer (1,2 Promille) musste 5000 Euro als Sicherheitsleistung hinterlegen. Der Security-Mitarbeiter erlitt laut Polizei eine Rötung und Kopfschmerzen und gab an, selbst zum Arzt gehen zu wollen.

Bei einer anderen Auseinandersetzung in der Käfer-Wiesn-Schänke Festzelt schlug ein 29-Jähriger einem 32-Jährigen einen unbekannten Gegenstand auf den Kopf. Der Jüngere habe sich dann der Polizei gegenüber "äußerst unkooperativ" verhalten und wurde nach einer Zahlung von 15.000 Euro als Sicherheitsleistung wieder gehen gelassen. Der 32-Jährige erlitt den Angaben zufolge eine Platzwunde.

+++ Aicher Ambulanz blickt auf zweiten Wiesen-Tag zurück: Schwere Einsätze blieben aus +++

13.04 Uhr: "Der zweite Wiesn-Tag zeigte sich wettertechnisch ähnlich schön wie der Auftakt", heißt es aus der Wiesn-Sanitätsstation. Trotz gesunkener Einsatzzahlen im Vergleich zum Samstag habe man auch am Sonntag "ein Rekordhoch bei den Patientenzahlen" verzeichnet: "Schwere Einsätze blieben aus – die Besucher konnten ihren Wiesn-Sonntag größtenteils unbeschwert genießen." 664 Patienten wurden gezählt, es gab 204 Einsätze mit Trage und zwei CT-Untersuchungen. Die Sanitäter berichten auch von einem "Herzschmerz-Moment" am frühen Samstagabend: Eine rüstige 66-Jährige mit Kreislaufproblemen – der Alkohol war’s nicht, nur die Hitze und das Gedränge. "Sie gönnte sich bei uns eine Pause, während ihr Mann (71) keine Sekunde von ihrer Seite wich. Seit über 40 Jahren zusammen – und auch auf der Wiesn Hand in Hand."

+++ Stiftung Pfennigparade zu Gast auf dem Oktoberfest +++

12.54 Uhr: Auf Einladung des Referats für Arbeit und Wirtschaft haben vier Werkstattmitarbeiter der Stiftung Pfennigparade der Wiesn einen Besuch abgestattet. Nach der Begrüßung durch Wiesnchef Christian Scharpf standen Gespräche mit den Inklusionsbeauftragten der großen und kleinen Festwirte, Katharina Inselkammer und Otto Lindinger, auf dem Programm. Außerdem versuchten sich die Gäste an einem rollstuhlgerechten Schießstand und schauten am städtischen Informationsstand mit barrierefreiem Zugang vorbei – dort konnten die Gäste ihre Fragen zum Oktoberfest loswerden. Wiesn-Chef Scharpf: "Damit das Oktoberfest wirklich ein Volksfest für alle ist, arbeiten wir jedes Jahr daran, weiter Barrieren abzubauen."

+++ Münchner Anwalt: "Die Wiesn ist kein arbeitsrechtsfreier Raum" +++

12.09 Uhr: Wer mit der Firma auf die Wiesn geht, sollte nach Ansicht des Münchner Arbeitsrechtlers Thomas Etzel Obacht geben. Wer zum Beispiel am Tag danach wegen eines Katers nicht arbeiten könne, der habe für den Tag auch keinen Anspruch auf Gehalt. "Die Wiesn ist kein arbeitsrechtsfreier Raum, Alkohol hin oder her", sagte Etzel der "Süddeutschen Zeitung".

"Wenn ich vom Arbeitgeber drei oder vier Maß spendiert bekomme und danach im Zelt randaliere, kann ich nicht sagen, mein Chef hat mir die Marken doch gegeben", betont Etzel. Bei Beleidigungen sei "eine kritische Schwelle überschritten", bei ungewünschter Annäherung an eine Kollegin oder einen Kollegen ebenso. Zwar habe der Vorgesetzte auch beim Oktoberfest-Besuch eine Fürsorgepflicht seinen Mitarbeitern gegenüber. Aber: "Wenn zwei kräftige Kollegen mit den Maßkrügen in der Hand aufeinander losgehen, muss sich der schmächtige Chef nicht dazwischenwerfen", sagte der Jurist: "Allerdings sollte man in diesem Fall das Arbeitsklima im Betrieb hinterfragen."

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

+++ Gleich am zweiten Tag: Bayern-Profis und Trainer Kompany auf der Wiesn +++

10.51 Uhr: Trainer Vincent Kompany und einige Profis des FC Bayern haben gleich am Eröffnungswochenende auf dem Oktoberfest gefeiert. Der Coach sowie die deutschen Fußball-Nationalspieler Serge Gnabry, Jonathan Tah und Aleksandar Pavlovic kamen am Sonntag ins Schützenfestzelt, wie auf Instagram-Videos des Radiosenders 95.5 Charivari zu sehen ist.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram Reel). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram Reel über den Consent-Anbieter verweigert

Auch Konrad Laimer und Neuzugang Nicolas Jackson waren am Tag nach dem 4:1-Erfolg über die TSG Hoffenheim auf der Wiesn dabei. Der im Sommer von Chelsea ausgeliehene Jackson trägt übrigens als einziger keine Lederhose.

Noch in der vorigen Woche hatte Kompany seinen Profis Besuche auf dem größten Volksfest der Welt explizit nicht verboten, aber an ihr Verantwortungsbewusstsein appelliert. "Ich habe Vertrauen. Die Spieler sind keine Kinder. Sie wissen, was richtig und was falsch ist", sagte er. Auf dem Tisch der Spieler und deren Begleitungen sind in dem kurzen Clip übrigens auch vor allem Wasserflaschen zu sehen. Der deutsche Rekordmeister bestreitet vier Spiele zur Wiesn-Zeit, davon aber nur eines daheim. Am Schlusstag, einen Tag nach dem Auswärtsmatch gegen Eintracht Frankfurt, ist der offizielle Wiesn-Besuch der Mannschaft geplant.

+++ Das gehört in jede Wiesn-Handtasche +++

10.32 Uhr: Ein kompaktes Portemonnaie mit Personalausweis, Smartphone und ausreichend Bargeld sollte sich in jeder Wiesn-Handtasche finden lassen. Auch wenn an immer mehr Ständen Kartenzahlung möglich ist, kann man sich darauf nicht überall verlassen. Wichtig ist außerdem: Die Tasche selbst darf bestimmte Maße nicht überschreiten. Es sind nur Taschen mit einer maximalen Größe von 20 × 15 × 10 Zentimetern und einem Volumen von höchstens drei Litern erlaubt. Welche Gegenstände auf der Wiesn verboten sind, lesen Sie hier!

+++ Züge wegen Wiesn überfüllt: Sitzplatzstreit eskaliert +++

10.19 Uhr: In einem wegen der Wiesn überfüllten Zug in München ist ein Streit um einen Sitzplatz eskaliert. Laut Polizei hatte eine 31-Jährige ihr Gepäck auf einem freien Platz neben sich abgestellt, den ein 48-Jähriger nutzen wollte. Als der Platz aus seiner Sicht nicht schnell genug geräumt wurde, kam es laut Polizei zu Beleidigungen und Handgreiflichkeiten. In der Folge drückte der 48-Jährige die Frau gegen das Fenster und den Sitz. Sie wiederum schlug den Mann mit einer Plastikflasche. Beide erhielten laut Polizei Anzeigen wegen Körperverletzung und Beleidigung. Wegen des Vorfalls verzögerte sich die Abfahrt des Zugs am Sonntag.

9.21 Uhr: Münchner Kinder, die um diese Jahreszeit im Krankenhaus liegen, vermissen die Wiesn oft ganz besonders. Virtuelle Realität (VR) schafft da Abhilfe: In der München Klinik in Schwabing können die Mädchen und Jungen dennoch "in der Realität virtuell dabei sein", sagt Oberarzt Carsten Krohn. Eine VR-Brille entführt auch Kranke, Alte oder anderweitig beeinträchtigte Menschen mitten hinein in das wuselige Oktoberfest, ohne dass diese ihr Zuhause verlassen müssen. Lesen Sie hier mehr dazu!

8.51 Uhr: "In der Nacht befanden sich noch zwölf Patienten in unserer Betreuung", meldet die Aicher Ambulanz. Sie seien aufgrund unterschiedlicher Beschwerden in die Sanitätsstation gebracht oder durch die Tragenteams vom Festgelände in die Station transportiert worden. Bis zu ihrer Entlassung versorgte der Nachtdienst die Patienten kontinuierlich.

+++ Aicher Ambulanz: 450-Minuten-Nickerchen auf der Sanitätsstation +++

22. September 2025, 0.40 Uhr: Von einem Powernap der besonderen Art wissen die Sanitäter der Aicher Ambulanz zu berichten: "Eine junge Patientin hat sich bei uns so wohlgefühlt, dass sie über 450 Minuten friedlich ausgeschlafen hat. Nun ist sie wieder wach und verlässt die Wiesn – genauso fit wie unser Nachtdienst, der jetzt übernimmt."

+++ Hitzerekord, über 900 Einsätze und Polit-Prominenz im Bierzelt: Zweiter Wiesn-Tag klingt aus +++

22 Uhr: Knapp eine Million Menschen haben zum Auftakt des 190. Oktoberfests am ersten Wochenende auf der Theresienwiese gefeiert – und das bei einem Hitzerekord von 31 Grad am Samstag. Auch beim Trachten- und Schützenzug am Sonntag brannte die Sonne. Die Rettungskräfte ziehen Bilanz: Mit insgesamt 910 Patienten (Stand 24 Uhr) wurde ein neuer Rekord für den Sanitätsdienst am ersten Wiesn-Tag aufgestellt, berichten die Wiesn-Sanitäter von der Aicher Ambulanz.

Der bisherige Höchstwert lag am 2. Oktober 2023 bei 703 Einsätzen. Unter den Wiesn-Besuchern befand sich auch echte Polit-Prominenz, darunter Bundeskanzler Friedrich Merz, Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, Vizekanzler Lars Klingbeil und Arbeitsministerin Bärbel Bas. Das Quartett sorgte für Aufregung, als es auf dem Balkon des Schottenhamel Platz nahm und sich unters Partyvolk mischte (Bilder vom Wiesn-Besuch des Kanzlers gibt es im Blog etwas weiter unten).

Die AZ-Wiesnreporter verabschieden sich für heute und sind morgen wieder vor Ort.

+++ Kurz vor seinem Tod: Strauß-Tochter teilt letztes gemeinsames Wiesn-Foto mit Vater +++

20 Uhr: Ein Foto vom Wiesn-Umzug 1988 zeigt Franz-Josef Strauß Seite an Seite mit seiner Tochter Monika Hohlmeier – beide lächeln glücklich, sie winkt vom Festwagen. "Ein letztes gemeinsames Lächeln auf der Wiesn …", schreibt die Tochter des verstorbenen Politiker zu dem Facebook-Bild, das sie mit ihren Followern teilte.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Facebook Beitrag). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Facebook Beitrag über den Consent-Anbieter verweigert

"Mein Vater und ich Seite an Seite auf dem festlich geschmückten Wagen“, heißt es in dem Beitrag. "Nur kurze Zeit später ist er plötzlich verstorben – dieses Bild wurde damit zu einer der letzten gemeinsamen Erinnerungen in der Öffentlichkeit.“ Mit der Aufnahme aus glücklichen Tagen möchte die Politikerin allen eine schöne Wiesn wünschen. Sie schreibt: "Lasst uns mit derselben Freude feiern, wie mein Vater es damals getan hat.“

+++ Kanzler Merz sorgt für Aufregung im Schottenhamel +++

17.30 Uhr: Polit-Prominenz auf der Wiesn: Nicht nur Bayerns Ministerpräsident Markus Söder lässt es sich auf der Wiesn gutgehen, auch Bundeskanzler Friedrich Merz, sein Vize Lars Klingbeil und Arbeitsministerin Bärbel Bas sorgten für jede Menge Wirbel, als sie sich auf dem Balkon des Schottenhamel unter die Gäste mischten.

Friedrich Merz und Lars Klingbeil auf der Wiesn. © Daniel von Loeper

Zugegeben, man musste schon etwas genauer hinsehen, um die Politiker zu entdecken, aber glücklicherweise haben unsere AZ-Reporter ein gutes Auge.

Na, entdeckt? Ok, wir wollen mal nicht so sein. Für alle, die sie immer noch nicht gesehen haben, gibt es das Bild auch noch mal in Nah: Lars Klingbeil lässt die Maß ausnahmsweise liegen und macht ein Selfie mit Markus Söder, Friedrich Merz und Bärbel Bas.

Bundeskanzler Friedrich Merz (2.v.l.), Bärbel Bas und Lars Klingbeil besuchen auf Einladung von Markus Söder das Oktoberfest und sitzen im Festzelt Schottenhamel. © Peter Kneffel (dpa)

Die vier Politiker gaben sich gut gelaunt, Merz winkte vom Balkon in die Menge, warf sogar Kusshände. Die Wiesn-Besucher zückten ihre Smartphones, es gab Jubel, aber auch Buh-Rufe. Im Zelt dann nahmen die Koalitionsspitzen auf der Empore Platz. Es gab eine Brotzeitplatte und Bier. Die Musik spielte, als Merz und Co. sich gesetzt hatten, die Toten Hosen: "Tage wie diese".

+++ So viele Gäste besuchten am ersten Wochenende die Wiesn +++

16.33 Uhr: Zum Auftakt des 190. Oktoberfests haben am ersten Wochenende knapp eine Million Menschen auf der Theresienwiese gefeiert. Das sagte Münchens Wirtschaftsreferent und Wiesnchef Christian Scharpf der Deutschen Presse-Agentur: "Das war ein traumhafter Wiesnstart."

Münchens OB Dieter Reiter (l.) und Wiesnchef Christian Scharpf stoßen am ersten Oktoberfesttag miteinander an. © Peter Kneffel/dpa

Das Oktoberfest präsentiere sich traditionell, wie man es kenne, sagte Scharpf weiter. Allerdings: Aufgrund des warmen Wetters seien vor allem nicht-alkoholische Getränke gefragt gewesen. Beim Wasser seien manche Wirte an die Grenzen der Kapazität gekommen. Auch die Trinkbrunnen seien gut frequentiert gewesen. An diesen zehn Stellen können Wiesngäste kostenlos Trinkwasser zapfen.

+++ Rückblick Tag 1: Wiesn startet mit Hitzerekord und über 900 Rettungseinsätzen +++

15.07 Uhr: Weiß-blauer Himmel, hochsommerliche Temperaturen, strahlende Menschen in Dirndl und Lederhosen: In München hat das 190. Oktoberfest mit einem Rekord begonnen. 31 Grad waren es draußen. So heiß war es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zum Wiesnstart noch nie. Der bisherige Rekord in Sachen Wiesn-Temperatur datiert aus dem Jahr 1993.

Das merken auch die Retter von der Aicher Ambulanz. Sie verzeichnen mit 910 Patienten so viele wie noch nie an einem ersten Wiesn-Tag. Der häufigste Grund: Kreislaufprobleme. Auch beim traditionellen Trachtenumzug am Sonntag brennt die Sonne. Zahlreiche Teilnehmer in traditioneller Tracht ziehen durch die Innenstadt – ein bayerisches Brauchtumsspektakel, das nun auf der Theresienwiese endet.

+++ Erste Bilanz der Polizei +++

Die Münchner Polizei hatte am Samstag auf dem Oktoberfest einiges zu tun. In der Käferschänke eskalierte ein Streit um Sitzplätze zwischen einer Schweizer und einer deutschen Männergruppe. Ein Maßkrug flog.

In einem weiteren Fall zeigte ein 25-jähriger Italiener in einem Festzelt den Hitlergruß. Er wurde angezeigt und nach Zahlung von 3000 Euro wieder entlassen.

+++ Trachten- und Schützenumzug zieht durch die Stadt +++

13.12 Uhr: Inzwischen ist auch die letzte Gruppe vom Startpunkt – dem Max-II-Denkmal – aufgebrochen. Die Gruppen nähern sich nach und nach der Theresienwiese.

11.40 Uhr: Gruppe Nummer 30 – Thüringer Landestrachtenverband – ist am Odeonsplatz angekommen. Gut die Hälfte der 60 Zugnummern ist also schon durch. Die Stimmung ist weiterhin ausgelassen, die Zuschauer jubeln und winken den Teilnehmern zu, berichtet unser Wiesn-Reporter. Das Wetter an diesem zweiten Wiesn-Tag ist ohnehin wieder traumhaft.

Trachtler und Handwerkergruppen, Sport- und Gebirgsschützen, Musikkapellen und Spielmannszüge, Fahnenschwinger und Moriskentänzer: Sie alle ziehen am Vormittag zum Oktoberfest. © Daniel von Loeper

10.17 Uhr: Der traditionelle Trachten- und Schützenzug startet. Über 9000 Teilnehmer aus Trachten- und Schützenvereinen aus Bayern und ganz Europa nehmen in rund 60 Gruppen teil – zu Fuß, in Kutschen und auf Prachtgespannen der Brauereien. Der Zugweg führt von der Maximilianstraße durch die Altstadt bis zur Theresienwiese und erstreckt sich über rund sieben Kilometer. Oberbürgermeister Dieter Reiter fährt mit seiner Ehefrau Petra Reiter in der Festkutsche, begleitet von der Stadtwache "Würmesia". Ministerpräsident Markus Söder nimmt mit seiner Ehefrau Karin Baumüller-Söderebenfalls teil, ebenso wie weitere politische Vertreter.

Der Trachten- und Schützenumzug zieht durch München. © Daniel von Loeper

Heidi Klum wollte sich die Wiesn nicht entgehen lassen. Wie erlebt das Topmodel seine Premiere gestern auf dem größten Volksfest der Welt? Wen hat sie im Schlepptau? Die AZ ist im Käfer dabei gewesen.

+++ Wiesn-Brunch im Bayerischen Hof +++

10.12 Uhr: Wiesn-Brunch im Bayerischen Hof - die Gäste schlemmen bayerische Spezialitäten in exklusiver Kulisse und sichern sich die besten Plätze für den Trachtenzug.

Wiesn-Brunch im Bayerischen Hof. © AZ

+++ Trachten- und Schützenumzug: Münchens Straßen füllen sich +++

9.45 Uhr: Vom Hotel Koenigshof aus bietet sich heute Morgen der beste Blick auf das Geschehen: Am Stachus werden die Straßen für den Trachten- und Schützenumzug abgesperrt, die letzten Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Am Odeonsplatz haben die meisten Zuschauer bereits auf den Tribünen Platz genommen, berichtet unser Wiesn-Reporter. Auch sonst füllen sich die Straßen langsam mit Schaulustigen, die gespannt auf den Start des traditionellen Umzugs warten. Die Vorfreude in der Stadt ist spürbar.

+++ KVR prüft Schankmoral +++

21. September 2025, 9. 27 Uhr: Das Kreisverwaltungsreferat (KVR ) hat auf der Wiesn heuer 43 Mitarbeiter im Kampf gegen betrügerisches Einschenken im Einsatz. Das erklärte KVR-Chefin Hanna Sammüller (Grüne) am Rande des Anzapfens im Gespräch mit der AZ. Die Kontrollen seien leider bitter nötig. "Die Zahlen vom letzten Jahr waren kein Anlass für Erleichterung", sagte sie.

+++ Volle Zelte, strahlende Sonne, viele Einsätze: Der erste Wiesn-Tag klingt aus +++

22 Uhr: Schon ist er bald wieder rum, der erste Wiesn-Tag. Bei strahlend blauem Himmel ein Tag fast wie aus dem Bilderbuch. Die hohen Temperaturen brachten aber auch ihre Schwierigkeiten mit sich, berichten die Wiesn-Sanitäter von der Aicher Ambulanz. Sie verzeichneten bis 18:00 bereits rund 500 Einsätze, es war somit ein Rekordtag für die Einsatzzahlen am ersten Wiesn-Tag. Als mögliche Gründe nennen die Sanitäter "die warmen Temperaturen und die daraus resultierenden großen Besuchermengen auf dem Festgelände."

Die AZ-Wiesnreporter verabschieden sich für heute und sind morgen wieder vor Ort.

Und jetzt ab nach Hause – oder woanders weiter feiern? © Maja Aralica

+++ Weiter Blick bei Traumwetter: So sieht die Wiesn von oben aus +++

17.45 Uhr: Der erste Wiesn-Nachmittag könnte nicht traumhafter ausklingen. Einen guten Ausblick über die Wiesn hat man zum Beispiel vom neuen "Sky Lift". Von oben zu erkennen: In den großen und kleinen Straßen herrscht reges Treiben, die Zelte und Fahrgeschäfte sind gefüllt. Ein Traumwetter auch von hier oben, blauer Himmel über München. Einfach schee!

Auch von oben schön – der Blick vom "Sky Lift" auf die Wiesn © Benjamin Sagmeister

+++ Hitze macht Wiesn-Besuchern zu schaffen – Wasserspender helfen +++

17.30 Uhr: Am späten Nachmittag sind es immer noch fast dreißig Grad in München. Mit zehn Trinkwasserbrunnen wurde auf dem Festgelände für die Hitze vorgesorgt. Und die sind beliebt: Wer hydriert bleiben will, muss sich anstellen.

Hier gibt es gratis Wasser – wenn man etwas Wartezeit in Kauf nimmt. © Maja Aralica

+++ Löwenbräuzelt dicht, hoher Andrang bei Paulaner +++

16.30 Uhr: Wenige Stunden nach dem Anstich sind nun auch bei Löwenbräu keine Plätze mehr frei, berichtet ein AZ-Wiesnreporter. Auch bei Paulaner ist der Andrang groß, Bräurosl und Schottenhammel bleiben weiterhin dicht.

Das Löwenbräuzelt ist dicht, nur über die hinteren Eingänge hat man eventuell noch Glück. © Niclas Vaccalluzzo

Viel los auch vor dem Paulaner Festzelt. © Ruth Frömmer

+++ Erste Alkoholvergiftung: US-Amerikaner nach vier Stunden mit 2,9 Promille +++

16 Uhr: Bis zum späten Nachmittag hat es dieses Jahr gedauert, bis Sanitäter den ersten Notfall einer Person mit Alkoholintoxikation vermelden mussten. Ein 18-jähriger Mann aus Arizona (USA) sei mit 2,9 Promille von einem Tragenteam zur Sanitätswache gebracht worden. Wie viele Maß er konsumiert hatte, habe er nicht mehr artikulieren können. "Einsatzkräfte überwachen nun seine Vitalwerte und versorgen ihn, bis er wieder gehfähig ist", so die Aicher-Ambulanz.

+++ Ambulanz: Schon über 280 Behandlungen +++

15.15 Uhr: "Ununterbrochen" arbeiten die Sanitäter der Aicher Ambulanz, wie sie schreiben. Bisher hat der Sanitätsdienst bereits über 280 Erkrankte oder Verletzte Wiesngänger behandelt.

Glücklicherweise immer noch nicht dabei: Wiesnbesucher, die schon die eine oder andere Maß zu viel hatten. Noch gab es keine Behandlungen wegen zu hohen Alkoholkonsums, so Aicher.

+++ So schee: Impressionen vom ersten Wiesntag +++

14.50 Uhr: Allerbeste Volksfeststimmung ist heuer auf der Theresienwiese festzustellen – kein Wunder, bei diesen sommerlichen Temperaturen und dem blauen Himmel. Das macht sich auch auf den Gesichtern der ersten Wiesnbesucher, der Bedienungen und bei den Fahrgeschäften wie dem Teufelsrad bemerkbar, wie diese Foto-Impressionen zeigen:

Das München Kindl Franziska Inselkammer reitet beim Einzug der Brauereien und Festwirte zu Beginn des 190. Münchner Oktoberfest. © dpa/Felix Hörhager

Besucherinnen und Besucher sitzen auf dem Teufelsrad auf dem Oktoberfest. © dpa/Leonie Asendorpf

Gäste feiern im Hofbräu Festzelt nach dem Anstich beim 190. Münchner Oktoberfest. © dpa/Felix Hörhager

+++ Kleine Zeitreise: Die Wiesn vor 40/50 Jahren +++

14.45 Uhr: Einen kleinen komödiantischen Blick zurück in die Achtziger Jahre wagen die beiden Comedians Harry G und Simon Pearce zum Wiesnstart:

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Und auch die altehrwürdige BBC hat im Archiv gekramt und dieses Schmankerl aus dem Jahr 1971 gefunden, in dem der Reporter Ian Nairn sichtlich angewidert durch ein Bierzelt spaziert:

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (X). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter X über den Consent-Anbieter verweigert

+++ "Leben kann auch schön sein": Politprominenz freut sich über Feierstimmung +++

Die Grüne Bundestagsabgeordnete Claudia Roth ist immer wieder gerne am Oktoberfest. © Christina Hertel

14.15 Uhr: Da sind sich in den Festzelten auf der Wiesn heuer alle einig, von links bis rechts: "In diesen Zeiten, die so furchtbar sind – voller Hass und Hetze – ist die Wiesn ein Sehnsuchtsort, der zeigt, dass das Leben auch schön sein kann. Und deshalb kommen so viele Menschen hier her", findet die Grünen-Bundestagsabgeordnete Claudia Roth.

OB Dieter Reiter und seine Frau Petra (l.) nach dem Anstich im Schottenhamel-Zelt. © Daniel von Loeper

Der OB erholt sich derweil vom Anzapf-Stress am Biertisch mit seiner Frau Petra – und freut sich über die Volksfeststimmung: "Die Begeisterung an der Straße war außergewöhnlich", sagt Dieter Reiter zur AZ. "Es standen noch mehr Leute da, als in den letzten Jahren." Die größte Herausforderung beim Anzapfen sei die Hitze gewesen und die Sorge, dass deswegen der Schlegel aus der Hand rutscht.

Auch der CSU-Kunstminister Markus Blume ist in Volksfeststimmung: "Diese Wiesn ist locker, fröhlich", sagt er zur AZ. "Und vor allem heiß". Er habe es noch nicht erlebt, dass der Griebenschmalz wegschmilzt. Er hat außerdem beobachtet, dass heuer weniger vorgeglüht wurde: "Vielleicht wollten die Leute die Spannung aufrecht erhalten bis zum Anstich", so seine Mutmaßung gegenüber der AZ.

Eine "Auszeit von den Krisen" wünscht sich auch der Ministerpräsident Markus Söder (CSU) auf der Wiesn.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (X). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter X über den Consent-Anbieter verweigert

+++ Erste Zelte dicht +++

13.10 Uhr: Eine knappe Stunde nach Schankstart melden die ersten Zelte – kaum verwunderlich bei diesem Prachtswetter – dass sie voll sind: Beim Schottenhamel und der Bräurosl gibt es aktuell keine Plätze mehr, meldet die AZ-Wiesnreporterin von der Festwiese.

Im Zelt drinnen ist auch schon die Stimmung bierselig gut: Im traditionell von FC Bayern-Fans bevorzugten Schottenhamel-Zelt tönen in einer Musikpause schon die ersten "BVB H***söhne"-Fangesänge durch die Festhalle.

+++ Hitzetag: Hier gibt es gratis Trinkwasser auf der Wiesn +++

13.05 Uhr: Bei diesen sommerlichen Temperaturen ist es empfehlenswert, genug zu trinken – aber auch ohne Alkohol! Auf dem Festgelände gibt es insgesamt zehn Trinkwasserbrunnen, wo man sich kostenlos bedienen kann. Hier ist die Übersicht:

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

+++ Zahmer Start ins Oktoberfest? Erste Zwischenbilanz der Aicher Ambulanz +++

12.45 Uhr: Das Bier fließt, jetzt heißt es warten auf die erste Bierleiche, die bei der Aicher Ambulanz ankommt. In den vergangenen Jahren war das – glücklicherweise – immer später der Fall. Rund zwei Stunden nach Anstich war es 2022, ein Jahr später gar erst um halb Vier, letztes Jahr dann um 14.30 Uhr.

Bisher hat die Aicher Ambulanz nach eigenen Angaben rund 55 Patienten versorgt, darunter Schnitt- und Schürfwunden, Kreislaufprobleme, einen Krampfanfall und allergische Reaktionen wegen Insektenstichen oder Unverträglichkeiten beim Essen. Fünf Wiesngänger hat die Ambulanz versorgt, die sich beim Ansturm auf die Zelte leichte Verletzungen zugezogen hatten.

Einen tragischen Tod hat die Ambulanz leider auch zu vermelden. Sie musste in der Früh zu den Schaustellern ausrücken.

+++ "Ozapft is, auf a friedliche Wiesn": OB Reiter eröffnet das 190. Oktoberfest +++

Dieter Reiter (SPD, 2.v.r), Oberbürgermeister von München, sicht das erste Oktoberfestfass im Schottenhammel-Festzelt an, während Markus Söder (CSU, l), Ministerpräsident von Bayern, neben ihm steht. © dpa/Peter Kneffel

12 Uhr: Mit zwei Schlägen hat heuer, trotz lädierter Schulter nach einer OP, der Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) das erste Wiesnfass angezapft und damit feierlich das 190. Oktoberfest eröffnet. Jetzt gibt es erstmal eine Runde Freibier im Schottenhamel. Draußen ertönen die 12 Böllerschüsse, das Signal an alle Festzelte, dass es jetzt losgeht mit dem Bierausschank.

Und damit wünschen auch wir von der AZ: Prost, auf eine friedliche Wiesn!

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Auch in den anderen Zelten wie hier im Paulaner-Festzelt wird jetzt der durstigen Menge Freibier verteilt. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) prosten sich derweil zu – mit dabei ihre Ehefrauen Karin Baumüller-Söder und Petra Reiter.

Auch der ehemalige Wiesnchef und jetzt OB-Kandidat Clemens Baumgärtner (CSU) hat um 12 den Schlegel geschwungen: Gleich auf mit seinem Konkurrenten hat er mit zwei Schlägen das Fass in der Fischer-Vroni angezapft. An seiner Seite: Der ehemalige zweite Bürgermeister der Stadt München, jetzt Landtagsabgeordneter, Josef Schmid (CSU).

CSU-OB-Kandidat Clemens Baumgärtner hat in der Fischer Vroni angezapft. Links: CSU-MdL Josef Schmid. © Ben Sagmeister

+++ Bayern-Präsident Hainer: Zum ersten Mal bei OB und MP am Tisch dabei +++

FC Bayern-Präsident Herbert Hainer in der Ratsboxe. © Felix Müller

11.30 Uhr: Direkt bei Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und OB Dieter Reiter (SPD) in der Ratsboxe sitzt heuer der FC Bayern-Präsident Herbert Hainer. "Ich gehe seit 50 Jahren auf die Wiesn", so Hainer zur AZ. "Aber beim Oberbürgermeister bin ich zum ersten Mal dabei." Sein Lieblingszelt sei normalerweise das Winzerer Fähndl, verrät er.

+++ Die Spannung steigt, die Wiesnwirte ziehen aufs Festgelände +++

In den Wiesnzelten geraten Besucher immer wieder in peinliche Situationen. © Maja Aralica

11.20 Uhr: Keine Stunde mehr und es ist endlich soweit. Derweil steigt die Anspannung im Schottenhamel-Zelt spürbar, wie die AZ-Wiesnreporterin berichtet. "Viele stehen schon auf den Bänken, um einen guten Blick auf die Fässer zu erhaschen", wird beobachtet.

Der Münchner SPD-Chef Christian Köning beim Anstich im Schottenhamel-Zelt. © Christina Hertel

Eher gelassen wirkt da der Münchner SPD-Chef Christian Köning. Der sogar als einer der ganz wenigen (wenn nicht der einzige) Politiker auf der Wiesn keine Tracht trägt: "Ich hatte noch nie eine Lederhose", sagt er zur AZ-Rathausreporterin. "Die Münchner Tracht ist Hemd und Jeans. Ich bin in Trudering aufgewachsen, ein paar meiner Freunde hatten die Lederhose vom Opa, ich nicht und ich werde mir jetzt bestimmt nicht für 600 Euro eine kaufen, nur weil ich im Stadtrat sitze.“

+++ Trotz Traumwetter: Andrang hält sich in Grenzen +++

10.55 Uhr: Der erste Ansturm auf die Zelte ist vorbei und mittlerweile berichten die AZ-Wiesnreporter erstaunliches von der Festwiese: Um kurz vor elf ist das Schottenhamel-Zelt noch offen. "Man kann einfach entspannt rein schlendern", so die Lage vor Ort. Das habe es um diese Zeit die letzten 15 Jahre nicht gegeben.

Sehr viel Platz noch in der Boandlkramerei. © Niclas Vaccalluzzo

Auch auf der Oidn Wiesn hält sich der Andrang noch in Grenzen, wie ein Blick in die Boandlkramerei zeigt: Noch sehr viele leere Bierbänke, die besetzt werden wollen.

Diese Wiesnbesucher aus Italien haben sich derweil ziemlich klug auf den Ernstfall vorbereitet: Auf ihren T-Shirts steht, in welches Hotel sie gebracht werden sollen, wenn es einen Notfall gibt.

S-Bahnchef Heiko Büttner ist einer der ersten in der Ratsboxe. © Felix Müller

S-Bahnchef Heiko Büttner ist einer der ersten, die es sich gemütlich gemacht haben in der Ratsboxe im Schottenhamel. Er sagt zur AZ, er sei selber mit der S-Bahn angereist über die Hackerbrücke. "Es läuft alles gut, aber e ist schon sehr, sehr voll in den Bahnen", sagt er.

+++ Anzapf-Fässer stehen im Schottenhamel bereit, OB Reiter optimistisch +++

Die festlich geschmückten Fässer stehen bereit fürs Anzapfen um 12 Uhr. © Maja Aralica

10.10 Uhr: Hier wird alles vorbereitet für den großen Moment: Die Bierfässer stehen in der Anzapfbox auf jeden Fall schon bereit.

Und auch der Mann, der um 12 Uhr den Schlegel schwingt und mit möglichst wenig Schlägen das erste Fass anzapft, ist bereit: Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD). Er hat zwar noch mit Nachwehen von einer Schulter-OP zu kämpfen, gibt sich aber optimistisch: "Duad no weh, aber passt scho", sagt er zur AZ-Wiesnreporterin.

Derweil füllt sich das Zelt, auf das schon bald alle Augen gerichtet sein werden: "Ein bisserl warm ist es hier drinnen, langsam merkt man auch die Anspannung vorm Anzapfen", berichtet die AZ-Wiesnreporterin aus dem Zelt.

Das Schottenhamel-Festzelt füllt sich langsam. © Maja Aralica

Draußen ist derweil schon jetzt die erste Reinigungsrunde angesagt: Wo die ganz eifrigen Wiesnbesucher die Nacht verbrachten, ist jetzt ein Reinigungstrupp unterwegs, um deren Spuren zu beseitigen.

Erste Reinigungsrunde vor den Eingängen. © Niclas Vaccalluzzo

+++ Vorbereitungen für den Einzug der Festwirte und Brauereien +++

9.40 Uhr: Das nächste Highlight dieses ersten Wiesntags steht bevor: Der traditionelle Einzug der Festwirte und Brauereien. Sie ziehen noch vor dem Anstich mit festlich geschmückten Kutschen und Brauereigespannen auf die Theresienwiese ein. Los geht's hinter dem Sendlinger Tor und führt über die Sonnenstraße und Schwanthalerstraße bis zum Bavariaring und in die Festzelte.

Vorfreude am Marienplatz. © Ruth Frömmer

Am Marienplatz herrscht Vorfreude auf den Einzug. Und die Ministranten vom Alten Peter geizen nicht mit Weihrauch ...

..."wenn schon nicht gekifft werden darf", meint die AZ-Wiesnreporterin mit einem Augenzwinkern.

Wiesn-Stadträtin Anja Berger (Grüne) mit Sohn Lucca, bereit für den Einzug. © Ruth Frömmer

Wiesn-Stadträtin Anja Berger (Grüne) ist bereit für den Einzug. Sie wird – zusammen mit ihrem Sohn Lucca – in einer Kutsche gemeinsam mit dem Zweiten Bürgermeister Dominik Krause (Grüne), der Dritten Bürgermeisterin Verena Dietl (SPD) und CSU-Fraktionschef Manuel Pretzl mitfahren.

Auch die Schottenhamel-Kutsche ist bereit für den feierlichen Einzug. © Ruth Frömmer

Auch eine feierlich geschmückte Kutsche vom Schottenhamel-Zelt ist bereit. Darauf zu sehen: Ein großes Herz, das für ein "Ja" zum Olympia-Bürgerentscheid wirbt. Solche ähnliche Werbung hat bereits im Vorfeld der Wiesn für scharfe Kritik gesorgt.

Auf der Kutsche und bereit für den Einzug: Die Familie Steinberg. Ein lesenswertes, langes Interview mit der Hofbräu-Wiesnwirtin Silja Steinberg können Sie hier lesen.

+++ Los geht's: Die Tore sind auf, der Run auf die Plätze in den Zelten beginnt +++

9 Uhr: Pünktlich um Neune ging es los, die Securitys öffnen die Schleusen und die besonders motivierten Wiesnbesucher, die schon lange ausharren, rennen auf das Festgelände, um sich einen Platz in einem Zelt zu sichern. Immer spektakulär, schnell und für den einen oder anderen leider auch schon die erste Begegnung mit den Sanitätern:

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Es bilden sich erste Schlangen vor dem Augustinerzelt, wie unser Wiesnreporter berichtet – allerdings nur da, weil da die Taschen kontrolliert werden.

Vor dem Augustinerzelt bildet sich schon am Samstagmorgen die erste Schlange. © Ben Sagmeister

Beim Hackerzelt gegenüber geht es relativ zügig. © Ben Sagmeister

Derweil meldet ein weiterer AZ-Wiesnreporter vom Goetheplatz "lange Gesichter". Der Grund: Unter einer Touristengruppe aus Taiwan habe sich herumgesprochen, dass sie auf der Wiesn Bargeld brauchen. "Wie absurd ist das denn? Ist Deutschland nicht so weit entwickelt?", fragt sich ein Besucher.

+++ Erster Blick auf die Festwiese: Angespannte Vorfreude +++

8.45 Uhr: Um 9 Uhr öffnen die Tore der Wiesn und die ersten Besucher, die schon seit den frühen Morgenstunden oder gar Freitagabend anstehen, rennen in die Zelte. Das Ziel: einen Platz im Zelt ergattern – und dann ausharren bis kurz nach 12 Uhr, wenn nach dem Anzapfen das Freibier fließt und die 190. Wiesn eröffnet ist.

Am Haupteingang ist es (noch) leer. Die Sicherheitsleute warten auf ihren Einsatz. © Ben Sagmeister

+++ Bereit für den Ansturm auf die Zelte +++

Die Wiesnbesucher warten sehnlichst darauf, dass die Tore geöffnet werden. © Ben Sagmeister

8.35 Uhr: Uns erreichen erste Bilder der AZ-Wiesnreporter, die heute für Sie auf der Theresienwiese unterwegs sind. "Bis unten stehen schon die wartenden Gäste und bitten um Einlass", berichtet Reporter Ben Sagmeister vom Festgelände.

An der Poccistraße stehen sie auch schon. © Felix Müller

Von der Poccistraße kommend ist alles noch "sehr überschaubar", berichtet AZ-Lokalchef Felix Müller. Anders sieht es oben an der Theresienhöhe aus: Da geht die Schlange schon bis um die Ecke. Wer hier reinstürmt, könnte zu den ersten im Schützenzelt gehören.

Vorab die wichtigsten Informationen für Sie:

So kommen Sie entspannt zur Wiesn

Hier finden Sie den Überblick zu den Preisen für Bier, Hendl und Co.

Die große Bierpreis-Übersicht

Die Festzelte im Überblick

+++ Die Festwiese ist bereit, die Sonne scheint +++

8.02 Uhr: Der Himmel ist blau, nur ein paar verlorene Schäfchenwolken ziehen noch über den Himmel über der Bavaria. Auf der Festwiese ist alles bereit fü den großen Ansturm, der losgeht, wenn um Punkt 9 Uhr die Tore zur 190. Wiesn geöffnet werden.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Ein sommerliches Prachtswetter erwartet München heute, das Thermometer kratzt sogar an der 30-Grad-Marke. Auch für den Sonntag ist noch viel Sonnenschein angesagt, dann aber kommt der Herbst.

+++ Servus, auf geht's zur Wiesn! +++

20. September 2025, 7.30 Uhr: Servus und herzlich willkommen zum AZ-Liveblog für den Wiesn-Anstich! Wir informieren Sie heute bis spätabends über den ersten Tag auf dem Oktoberfest. Das Highlight wird natürlich mittags stattfinden – um Punkt 12 Uhr zapft Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) das erste Fass Wiesn-Bier im Schottenhamel an, kurz darauf heißt es wieder einmal: "Ozapft is!"

+++ OB will trotz lädierter Schulter mit zwei Schlägen anzapfen +++

Freitag, 18 Uhr: Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) hofft trotz lädierter Schulter auf einen reibungslosen Anstich mit nur zwei Schlägen. "Ich kann keinen Nagel in die Wand hauen, aber das Fass anstechen geht, da schlägt man ja von unten", sagte er beim traditionellen Wiesn-Rundgang vor dem Beginn des Oktoberfestes an diesem Samstag.

Reiter war nach einem Sehnenriss im Mai an der Schulter operiert worden und kann nach eigenen Angaben den Arm noch immer nicht richtig heben, obwohl die Ärzte damals nur von einigen Wochen Genesungszeit ausgegangen waren. Den Schlegel kurz in die Luft recken für das berühmte "O'zapft is" - das werde er aber schaffen. "Zwei Ibuprofen und dann werde ich das schon irgendwie hinbringen."

Er mache sich keine Illusionen über die Bedeutung. "Das ist die wichtigste Amtshandlung des Münchner Oberbürgermeisters", sagte er. Egal, was der Stadtchef sonst noch so leiste oder nicht - "Hauptsache, er zapft mit zwei Schlägen an".

+++ Thomas Gottschalk zum Oktoberfest: "Ich begreife es nicht" +++



11.14 Uhr: "Was ziehe ich an?": Das fragen sich aktuell viele vor dem Start des Oktoberfests. Entertainer und Wiesn-Promi Thomas Gottschalk (75) macht sich da weniger Gedanken. Dem Trubel um das richtige Outfit beim Oktoberfest nicht viel abgewinnen. "Ich begreife es nicht, warum heute alles in Tracht unterwegs ist, mindestens ab August in München", sagte Gottschalk am Rande des "Bild100"-Events in Berlin.

Auf die Frage, ob er schon sein Outfit geplant habe, sagte der Wiesn-Promi: "Ist immer das Gleiche." Er trage immer eine Lederhose. "An und für sich bin ich ein Modemuffel, was Oktoberfest betrifft."

Gottschalk gilt als regelmäßiger Besucher des traditionsreichen Volksfests. Dieses Jahr wolle er mit seiner Frau Karina Mroß auf einem Wagen zur Eröffnung fahren.

+++ Studie: rein solarbetriebene Wiesn möglich +++

8.50 Uhr: Allein die privaten Haus-Solaranlagen und Balkonkraftwerke der Münchner könnten den Strombedarf des Oktoberfests decken – sogar gleich zweimal. Das hat der Münchner Energiekonzern E.on errechnet. Basis dafür sind Daten des Deutschen Wetterdienstes, wie E.on mitteilt.

Es gibt in München aktuell mehr als 20.000 solche Solaranlagen, die bei durchschnittlichem Herbstwetter rund 6,5 Millionen Kilowattstunden Sonnenstrom erzeugen. Ein Viertel der Anlagen seien Balkonkraftwerke, die für rund drei Prozent der gewonnenen Energie verantwortlich sind.

Die Wiesn verbraucht jeweils rund 3 Millionen Kilowattstunden Strom. Der Sonnenstrom reicht also mehr als doppelt für das Oktoberfest. Oder anders gerechnet: Der Sonnenstrom könnte das Oktoberfest plus rund 32.000 Haushalte mit Strom versorgen während der Zeit.

Auch bei Dunkelheit reißt aber die Versorgung nicht ab. Laut E.on gibt es in München mehr als 10.000 private Energiespeicher. Die können pro Tag über 78.000 Kilowattstunden Sonnenstrom bereitstellen. Das sei genug, um Sonnenstrom bis ein Uhr nachts zu liefern, wenn die letzten Festzelte schließen.

+++ Fast ausverkauft: Erstes Dirndl von Adidas +++

Adidas-Dirndl © Adidas

Freitag, 19. September, 6.45 Uhr: Die Wiesn-Sneaker haben fast schon Tradition, nun macht Adidas mit einem weiteren Oktoberfest-Artikel Furore: Zum ersten Mal bringt der Sportartikelhersteller nämlich ein eigenes Dirndl auf den Markt. Das gibt es in Weiß oder Schwarz, kostet knapp 350 Euro – und ist auch schon fast ausverkauft.

Die Meinungen dazu sind geteilt. "Darf man so, Dirndlpolizei?", fragt zum Beispiel diese Influencerin: