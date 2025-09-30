Glanz, Glamour und Spielerfrauen: Luise Berger-Wiesn wird zum Society-Hotspot
So schön kann Wiesn sein! Dr. Luise Berger und ihre Tochter Eleonora luden in die Heimer Entenbraterei. Mit Platz für rund 300 Gäste wurde das Festzelt der Wirtsfamilie Helmut und Ignaz Schmid kurzerhand zum Society-Treffpunkt für Prominente.
Beauty trifft Bierzelt: Dr. Luise Berger mit Wiesn-Event
Die Gastgeberinnen präsentierten nicht nur bayerische Gastfreundschaft, sondern auch ihre eigene Hautpflege-Linie Doc Berger Effect. Viele Gäste schwören bereits auf die Cremes, Seren und Augenpads von Dr. Berger – darunter bekannte Namen wie Katja Burkard, Leni Klum, Bill Kaulitz, Evelyn Burdecki, Lilly Becker oder Monika Gruber.
Oktoberfest: Promis und Spielerfrauen in Entenbraterei
Zwischen Entenkeule und Brezn wurde angestoßen, gelacht und genetzwerkt. Die Gastgeberinnen Dr. Luise und Eleonora Berger sorgten für eine entspannte Atmosphäre. Die Stimmung: ausgelassen und doch familiär. Hier fühlten sich die Promis pudelwohl: Spielerfrau Lina Kimmich, TV-Star Verena Kerth, Fitness-Influencerin Stephanie Davis und Freund Alfred Enzensberger (clever-fit-Gründer), Moderatorin Karen Webb, Promi-Visagist Boris Entrup, Trachten-Experte Oliver Rauh, Model und Trans-Aktivist Benjamin Melzer sowie RTL-Moderatorin Mareile Höppner.
Nach dem erfolgreichen Auftakt im vergangenen Jahr hat sich der Wiesn-Lunch von Dr. Berger nun endgültig als fester Termin im Oktoberfest-Kalender etabliert.
Lina Kimmich hat es so gut gefallen, dass sie nach einem Outfitwechsel wieder auf der Wiesn erschienen ist – diesmal mit Gatte Joshua Kimmich. Der FC-Bayern-Kicker feierte gut behütet und in Tracht von Heimatglück mit seiner attraktiven Ehefrau im Schützenzelt weiter...
