Mit Spinning, Kleingruppen- und Mannschaftstraining (ab Sonntag) werden die Münchner Spieler in Form gebracht. Nachsitzen fürs Triple. Diese Extrarunde, die mit dem Champions-League-Sieg am 23. August im Estadio do Sport Lisboa e Benfica enden soll, nehmen die Bayern sicher gern in Kauf. Denn es gibt Anlass zur Hoffnung, dass der Triumph tatsächlich gelingen kann.