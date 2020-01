Hansi Flick: Der Trainer wurde von seinen Stars in Doha in den höchsten Tönen gelobt. Die Führungsspieler um Neuer, Thomas Müller oder auch Joshua Kimmich schwärmten von Flicks menschlichem Umgang und seinen taktischen Ideen. Einiges erinnert an Jupp Heynckes. Wie viele Titel am Ende der Saison herausspringen werden?