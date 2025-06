Marktwerte des FC Bayern: Olise erneut der große Gewinner – Super-Star verliert überraschend deutlich

Das Portal "transfermarkt.de" updatet regelmäßig die aktuellen Marktwerte der Bundesliga-Profis. Michael Olise darf sich erneut über eine Aufwertung freuen, ein Super-Star der Münchner verliert hingegen deutlich. Die aktuellen Marktwerte des FC Bayern.

Das Portal " " hat wieder die Marktwerte der Bundesliga-Profis geupdatet. "Bei der Erhebung des Marktwertes sind in einem gewissen Maß sowohl individuelle Transfermodalitäten als auch situative Rahmenbedingungen relevant", heißt es auf "transfermarkt.de". So spielen unter anderem die Zukunftsperspektive, das Alter und die sportliche Leistung im Verein und in der Nationalmannschaft eine Rolle.

Auch die Werte einiger Bayern-Stars wurden dabei natürlich angepasst. Großer Gewinner des aktuellen Updates ist dabei erneut Michael Olise (23). Der Sommer-Neuzugang hat sich in seiner ersten Spielzeit bei den Bayern als Leistungsträger etabliert und wurde um 20 Millionen auf einen Gesamtmarktwert von 100 Millionen Euro aufgewertet. Damit springt er auf Rang zwei im internen FCB-Ranking hinter Spitzenreiter Jamal Musiala (22), dessen Wert von 140 Millionen Euro unberührt blieb.

Auch Urbig, Stanisic und Pavlovic legen zu

Neben Olise dürfen sich auch Winter-Neuzugang Jonas Urbig (21), Josip Stanisic (25) und Aleksandar Pavlovic (21) über erhöhte Marktwerte freuen. Urbig und Stansic steigerten sich jeweils um vier Millionen Euro auf 12 bzw. 32 Millionen Euro. Pavlovic konnte seinen Wert um fünf Millionen Euro auf 55 Millionen Euro anheben.

Der große Verlierer des Updates heißt Harry Kane (31). Trotz seines ersten großen Titelgewinnes sowie der Verteidigung der Torjägerkanone wird er um 15 auf 75 Millionen Euro herabgestuft und belegt beim FC Bayern damit nur noch Rang drei.

Palhinha verliert erneut deutlich an Marktwert

Auch Joao Palhinha (29) büßt mit zehn Millionen Euro deutlich an Wert ein und liegt nun bei 30 Millionen Euro. Leroy Sané (29) verliert sechs Millionen Euro (neuer Wert 32 Millionen Euro). Vier Bayern-Stars büßen jeweils fünf Millionen Euro ein: Hiroki Ito (26) hat nun einen neuen Wert von 25 Millionen Euro, Kingsley Coman (28) von 30 Millionen Euro, Min-jae Kim (28) von 40 Millionen Euro und Joshua Kimmich (30) von 45 Millionen Euro.

Serge Gnabry (29) wurde von 25 auf 22 Millionen Euro herabgestuft, Raphael Guerreiro von zehn auf acht Millionen Euro.

Tabelle: Die Marktwerte der FC-Bayern-Spieler im Überblick

Manuel Neuer 4 Millionen Euro Sven Ulreich 500.000 Euro Daniel Peretz 3 Millionen Euro Jonas Urbig 12 Millionen Euro Dayot Upamecano 50 Millionen Euro Min-jae Kim 40 Millionen Euro Hiroki Ito 25 Millionen Euro Eric Dier 8 Millionen Euro Tarek Buchmann 500 Tausend Euro Alphonso Davies 50 Millionen Euro Adam Aznou 3 Millionen Euro Raphaël Guerreiro 8 Millionen Euro Josip Stanisic 32 Millionen Euro Sacha Boey 18 Millionen Euro João Palhinha 30 Millionen Euro Joshua Kimmich 45 Millionen Euro Aleksandar Pavlovic 55 Millionen Euro Leon Goretzka 22 Millionen Euro Konrad Laimer 25 Millionen Euro Jamal Musiala 140 Millionen Euro Kingsley Coman 30 Millionen Euro Leroy Sané 32 Millionen Euro Michael Olise 100 Millionen Euro Serge Gnabry 22 Millionen Euro Thomas Müller 6 Millionen Euro Maurice Krattenmacher 3,5 Millionen Euro Harry Kane 75 Millionen Euro

