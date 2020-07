München - Die wichtigste Personalfrage beantwortete Bayern-Trainer Hansi Flick bereits vor Beginn dieser Generalprobe gegen Olympique Marseille (1:0) mit seiner Aufstellung: Joshua Kimmich rückte für Benjamin Pavard (Bandverletzung an der linken Fußwurzel) aus der Mittelfeldzentrale auf die Rechtsverteidiger-Position, diese Variante favorisiert Flick also wohl fürs Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen den FC Chelsea am nächsten Samstag (8. August/21 Uhr). "Er stellt sich in den Dienst der Mannschaft“, sagte der Coach bei Magentasport über Kimmich, "für uns hat das auch Vorteile."