News zum Oktoberfest 2023: Erste Wiesnzelt-Gerüste stehen bereits

Am 16. September ist es endlich wieder soweit: Das 188. Oktoberfest auf der Theresienwiese startet. Alle Entwicklungen und Neuigkeiten gibt es hier im AZ-Newsticker.

Volle Wiesn-Zelte wird es natürlich auch in diesem Jahr geben. Die reservierbaren Plätze sind schon so gut wie ausgebucht. (Archivbild)

München - Eine besonders lange Wiesn wird es heuer geben, wenn vom 16. September bis zum 3. Oktober das 188. Oktoberfest auf der Theresienwiese stattfindet. Und weil Vorfreude doch die schönste Freude ist, informieren wir Sie ab sofort in unserem Wiesn-Ticker über die Geschehnisse rund ums größte Volksfest der Welt.

Wie jedes Jahr gibt es auch diesmal im Vorfeld hitzige Debatten: Sei es wegen der sexistischen und rassistischen Bilder auf einigen Fahrgeschäften, sexistischen Liedern, dem Bierpreis oder dem kulinarischen Angebot. Außerdem gab es einen Wiesn-Eklat vom vergangenen Jahr, der auch Monate nach dem Ende des Oktoberfests 2022 noch Thema war.

In unserem Wiesn-Ticker finden Sie News, Bilder und Videos rund ums Oktoberfest 2023 – viel Spaß beim Lesen!

Oktoberfest-Aufbau: Arbeit an Zelten in vollem Gange

Dienstag, 18. Juli, 11.47 Uhr: Vor rund einer Woche startete der Aufbau des Oktoberfests 2023, mittlerweile ist er bereits in vollem Gange. Die Zelte zeichnen sich auf der Theresienwiese bereits ab, in 60 Tagen beginnt die Wiesn schließlich.

Der Aufbau des Oktoberfests ist in vollem Gange. © Peter Kneffel/dpa

Seit rund einer Woche wird auf der Theresienwiese für das Oktoberfest 2023 aufgebaut. © Peter Kneffel/dpa

TÜV bestanden: Das Russenrad ist wieder dabei

Montag, 17. Juli, 14.53 Uhr: 1925 hatte es Premiere auf der Auer Dult sowie auf der Wiesn und hatte seither einen Stammplatz. 2019 dann musste das historische Fahrgeschäft mit dem eigentümlichen Namen pausieren– die Anforderungen des TÜV waren gestiegen. Die Betreiberfamilie (in dritter Generation) sah sich nicht imstande, die technische Aufrüstung umzusetzen und musste das Traditionsfahrgeschäft verkaufen. Dann war das Russenrad während der zwei Corona-Jahre und auch im vergangenen Jahr nicht auf der Wiesn. Auch auf der Maidult war am Platz des Russenrads ein größeres Riesenrad zu finden.

Nun aber die gute Nachricht: Offenbar wurde das alte Fahrgeschäft – das älteste Riesenrad in Bayern – technisch aufgerüstet, sodass es heuer wieder auf der Wiesn dabei sein wird. Das berichtet der Wiesn-Blog .

Gebaut wurde das Russenrad als "russische Schaukel" im Jahr 1925. Es hat eine stolze Gesamthöhe von 14 Metern und 14 Gondeln, die sich recht schnell drehen. Angetrieben wird es durch einen 12 PS-starken Motor mit Salzwasser-Anlasser.

Warten auf die Wiesn: Kommen heuer wieder mehr Besucher?

Sonntag, 16. Juli, 17.13 Uhr: Noch ist's ein bisserl hin, bis es wieder "O'zapft is!" heißt, der Aufbau fürs Oktoberfest 2023 ist jedoch schon in vollem Gange und bei vielen Münchnern und natürlich Touristen aus aller Welt steigt so langsam aber sicher die Vorfreude aufs größte Volksfest der Welt.

Die Frage, wie viele Besucher es heuer letztendlich insgesamt auf der Theresienwiese werden, ist natürlich noch Zukunftsmusik. Dass es mehr als im vergangenen Jahr werden, dürfte aber sehr wahrscheinlich sein. Denn 2022 kamen "nur" 5,7 Millionen Besucher aufs Oktoberfest. Zum Vergleich: Die letzte Wiesn vor der Corona-Pause zog 2019 insgesamt 6,3 Millionen Menschen aufs Gelände. Einer der Hauptgründe für die eher mauen Besucherzahlen war das schlechte Wetter. Teilweise war es sogar so nass-kalt und greislig, dass an einigen Ständen Glühwein angeboten wurde.

Was ebenfalls dafür spricht, dass es dieses Jahr wieder deutlich mehr Gäste auf dem Oktoberfest werden: 2023 gibt's wegen des Feiertags am 3. Oktober – dem letzten Festtag – eine XXL-Wiesn. Das Oktoberfest dauert diesmal ganze 18 Tage.

Keine "Luxuslösung": Pläne für Gratis-Wasser auf der Wiesn enttäuschen

Samstag, 15. Juli, 10.42 Uhr: Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) hatte die Idee vom "Gratis-Wasser" auf der Wiesn als "die richtige Idee zur richtigen Zeit" gelobt und die exorbitanten Wasserpreise auf dem Oktoberfest kritisiert (siehe Eintrag vom 7. Juli).

Klar ist: Die Bier- und Getränkepreise auf der Wiesn sind jedes Jahr ein Aufreger – der Münchner Stadtrat will daher erreichen, dass es auf dem Oktoberfest künftig kostenloses Trinkwasser gibt. "Dies soll, wenn möglich, bereits zur Wiesn 2023 passieren", heißt es in einem fraktionsübergreifenden Antrag.

Unklar blieb dabei, wie das Ganze konkret umgesetzt werden soll. Jetzt stellt sich heraus, dass das erfrischende Nass unmittelbar in der Nähe der Toilettenanlagen sprudeln soll. Hygienisch klingt anders, zumal nicht klar ist, ob und wie das Sicherheitspersonal die Anlagen vor Gästen schützen will, die diese womöglich zweckentfremden.

Und auch die Anzahl der Zapfanlagen für das größte Volksfest der Welt könnte mitunter stutzig machen: "Wir werden wohl vier Waschbecken mit Hähnen aufstellen, idealerweise an den abgewandten Seiten der Toilettenanlagen zu den Gassen hin. Weil dort bereits jemand ist, der ohnehin sauber macht und auch ein Auge auf die Waschbecken halten kann", wird Wiesn-Chef Clemens Baumgärtner (CSU) in der " " zitiert. "Eine Luxuslösung" werde es nicht geben, so der Wirtschaftsreferent der Stadt, man werde vor Vandalismus geschützte Waschbecken aus Edelstahl aufstellen.

Weiterer Spaß-Killer: Weil Einwegbecher auf der Wiesn nicht erlaubt sind, müssen die Besucher eigene Behältnisse mitbringen. Das frisch gezapfte Leitungswasser wiederum darf nicht in die Zelte mitgenommen respektive dort konsumiert werden. Der "Bild" sagte Christian Schottenhamel, Vize-Sprecher der Wiesn-Wirte: "Wir leben ja vom Verkaufen und nicht vom Verschenken."

Einiges deutet also darauf hin, als würde von den großen Trinkwasser-Plänen auf der Wiesn nicht sonderlich viel übrig bleiben...

Oktoberfest-Aufbau geht schnell voran: Löwe und Maßkrug bereits da

Freitag, 14. Juli, 16.37 Uhr: Seit 10. Juli darf auf der Theresienwiese offiziell fürs nahende Oktoberfest aufgebaut werden. Und bereits nach wenigen Tagen ist nicht mehr zu übersehen, dass es mit der Wiesn bald losgehen wird. Die Gerüste vieler Zelte stehen bereits, auch der bekannte Löwenbräu-Löwe ist bereits vor Ort und wacht nun übers Gelände. Ebenfalls schon da: Der Maßkrug des Paulaner-Turms. Klicken Sie sich oben durch einige der Aufbau-Bilder.

Hoch hinaus! Der Löwenbräu-Löwe wird auf den Turm gesetzt. © imago/STL

Wiesn-Stifung: Wirte sammeln 65.360 Euro für den guten Zweck

Donnerstag, 13. Juli, 18.15 Uhr: Eine schöne Oktoberfest-Tradition: Auch in diesem Jahr wird die Münchner Wiesn-Stiftung wieder sozial bedürftige Personen und Sozialeinrichtungen in München und Umland fördern. Zehn Projekte von ebenso vielen gemeinnützigen Institutionen werden 2023 unterstützt.

2022 sammelten die Wirte für die Wiesn-Stiftung 50.000 Euro – in diesem Jahr wird es deutlich mehr sein. OB Dieter Reiter wird wieder die Schecks übergeben. © Daniel von Loeper

Insgesamt kommen 65.360 Euro an Spenden zusammen, die per Scheck am Mittwoch, den 13. September 2023 um 14.30 Uhr wieder vor der Bavaria von Oberbürgermeister Dieter Reiter übergeben werden. "Es ist genau dieses soziale Miteinander und Füreinander, das unser München bereichert", so der OB.

Ins Leben gerufen wurde die Wiesn-Stifung 2021 von den Wiesn-Wirten und den auf dem Oktoberfest vertretenen Brauereien. Auch die Stadtsparkasse München zählt zu den Unterstützern. Bis heute kamen über eine Millionen Euro an Geldern für die gemeinnützigen Organisationen der Stadt zusammen. "Unser Anliegen ist es, Menschen, denen es nicht so gut geht, zu helfen. Dabei liegen uns besonders die Kinder am Herz", erklärt Peter Inselkammer, Sprecher der Wiesn-Wirte.

Oide Wiesn: Streit um "Schönheitskönigin" vor Gericht – Wirtin spricht in der AZ

16.17 Uhr: Gerda Reichert wirkt am Mittwoch nach der Verhandlung am Verwaltungsgericht gefasst. Die Enttäuschung über die gerade erlittene Schlappe scheint sich bei der Wirtin der "Schönheitskönigin" in Grenzen zu halten. Geklagt hatte Reichert gegen die Stadt, weil sie im vergangenen Jahr ihren Platz auf der Oidn Wiesn an Lorenz Stiftl verloren hatte. Dabei hatte die Reichert Wiesn und Catering GmbH der prominenten Wirtin mehrmals auf der Oidn Wiesn das Volkssängerzelt "Zur Schönheitskönigin" betrieben. Zuletzt im Jahr 2019. Dann kam die Pandemie.

Und als es 2022 für Reichert und ihr Team auf der Oidn Wiesn weitergehen sollte, funkte ihnen die Stiftl GmbH dazwischen. Wirt Lorenz Stiftl angelte sich für das Jahr 2022 den Platz in der Sparte "Volkssängerzelt". Er hatte bei der Punktevergabe nach den einschlägigen Bewertungsrichtlinien eine höhere Punktzahl erreicht. Gerda Reichert ging also leer aus, wollte das aber nicht so einfach hinnehmen. Sie verklagte die Stadt.

Die Wirtin der "Schönheitskönigin" wollte beim Gericht erwirken, dass nachträglich die Feststellung getroffen werde, dass ihr ein Anspruch auch auf Zulassung zur Oidn Wiesn 2022 zugestanden hätte. Ihre GmbH erhob dabei mehrere Einwendungen gegen die jeweiligen Punktevergaben durch die Stadt, die sie für unzutreffend hält. Dabei geht es unter anderem um die Bewertungskriterien Vertragserfüllung, Technischer Standard, Eigentum, Durchführung und Anziehungskraft.

Blick ins Festzelt "Zur Schönheitskönigin" auf der Oidn Wiesn. © imago/imagebroker

Doch die Stadt München ist sich keinerlei Schuld bewusst. Nach ihrer Auffassung habe sie das ihr zustehende Auswahlermessen hinsichtlich der Zulassung fehlerfrei und sachgerecht ausgeübt. Auch die zuständige Kammer des Verwaltungsgerichts findet, dass das Bewertungsverfahren nicht zu beanstanden gewesen sei. Und auch die konkreten Bewertungen der beiden Konkurrenten seien in Ordnung gewesen. Spätestens jetzt wird klar, dass die Klage wohl keine Chance auf Erfolg hat.

Matthias Prinzler, Pressesprecher des Verwaltungsgerichts erklärt am Mittwoch, "dass die Klägerin heute in der mündlichen Verhandlung die Klage nach einem entsprechenden Hinweis des Gerichts zurückgenommen hat". Sie habe die Klage zurückgenommen, weil sie selber gemerkt habe, dass die Verhandlung nicht in ihre Richtung lief, berichtet Gerda Reichert auf AZ-Nachfrage. Dass man mit so einer Klage verlieren könne, sei ihr klar gewesen.

Trotzdem kann sie dem Verfahren auch eine positive Seite abgewinnen. Die Vergabekriterien seien "transparenter" geworden, sagt die Wirtin. Ihr Team nimmt es ebenfalls gelassen. Pressesprecherin Andrea Hailer erklärt philosophisch: "Wer weiß, wofür es gut ist." Zum lange Trübsal blasen fehlt auch die Zeit. Bereits am 9. September – also noch eine Woche vor der Wiesn – feiert die "Schönheitskönigin" mit einem Schönheitsköniginnen-Brettl-Spitzen-Feuerwerk im Hofbräuhaus ihren Wiesn-Startschuss mit Roland Hefter, der Couplet AG und vielen anderen. Zumindest in dieser Hinsicht hat Gerda Reichert die Nase vorn.

Mobiles CT auch auf dem diesjährigen Oktoberfest

Das mobile CT, das im vergangenen Jahr auf der Theresienwiese stand. © imago/STL

Mittwoch, 12. Juli, 13.43 Uhr: Auch in diesem Jahr wird es auf dem Oktoberfest wieder ein mobiles CT geben. "Ich freue mich, dass wir auch in diesem Jahr einen mobilen Computertomographen auf dem Oktoberfest einsetzen können. Die Ausschreibung konnte nun abgeschlossen und der Auftrag vergeben werden. Damit können direkt auf dem Gelände der Theresienwiese lebensbedrohliche Verletzungen schnell identifiziert und gleichzeitig die Notfallaufnahmen der Krankenhäuser durch vermeidbare Einweisungen entlastet werden", wird Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) in einer Mitteilung zitiert.

Im vergangenen Jahr wurde auf der Wiesn erstmals weltweit ein mobiles CT im Rahmen eines Volksfests eingesetzt. Aufgrund der guten Erfahrungen hatte der Stadtrat im Nachgang des Oktoberfests entschieden, dass es auch in diesem Jahr ein mobiles CT auf der Wiesn geben soll.

Gratis-Trinkwasser? Das sagen die Wiesnwirte zur Forderung

17.18 Uhr: Der Stadtratsvorstoß zu kostenlosem Trinkwasser auf dem Oktoberfest sei ein guter Vorschlag für die Wiesn-Besucher, berühre aber das Geschäft in den Bierzelten nicht, sagte Peter Inselkammer, Sprecher der Wiesnwirte. "Die Leute trinken bei uns hauptsächlich Bier. Das Wasser ist nur ein marginaler Umsatzanteil."

Vergangene Woche hatten Stadtratsfraktionen angesichts gestiegener Preise den Antrag gestellt, kostenlose Trinkwasserstationen einzurichten. Der Durchschnittspreis für den Liter Tafelwasser in den Wiesn-Bierzelten liegt bei 10,04 Euro, im Vorjahr waren es noch 9,67 Euro. Die Maß Bier kostet im Schnitt 14,18 Euro.

Wiesn-Zelte schon so gut wie ausgebucht

Dienstag, 11. Juli, 08.26 Uhr: Die Nachfrage nach Wiesntischen besser als im Vorjahr, keine Corona-Sorgen – und eine Wiesn, die zwei Tage länger dauert als sonst: Nun müsse nur noch das Wetter passen, hieß es bei den Wiesnwirten bei der Vorstellung ihres traditionellen Wirte-Kruges (siehe Eintrag von Montagabend).

Die Wiesnwirte, das Münchner Kindl, Wiesn-Stadträtin Anja Berger und Wiesn-Chef Clemens Baumgärtner mit dem neuen Krug. © Vereinigung der Münchner Wiesnwirte

An den Abenden seien die reservierbaren Plätze in den Zelten vielfach schon so gut wie ausgebucht, berichteten die Wirtesprecher Peter Inselkammer und Christian Schottenhamel am Montagabend.

Die Wiesn beginnt am 16. September und dauert bis zum 3. Oktober. Erstmals wollen die Wirte heuer auf einem Online-Portal Gästen ermöglichen, nicht genutzte Reservierungen zu tauschen oder zu verkaufen, zum originalen Preis. Seit Jahren kämpfen sie gegen Graumarktverkäufe, teils werden auf entsprechenden Portalen mehrere Tausend Euro für einen Tisch verlangt. Die Wirte hingegen verlangen nur den Kauf von Essens- und Getränkegutscheinen sowie eine überschaubare Bearbeitungsgebühr.

Wiesnwirte stellen Festkrug-Design für das Oktoberfest vor

20.15 Uhr: Am Montag wurde der 21. Festkrug der Münchner Wiesn-Wirte im Nockherberger Salettl, dem Pavillon des Paulaner-Biergartens, vorgestellt. "Unser Krug heuer ist weniger symbolisch gemeint, sondern mehr gesellschaftspolitisch", sagt Peter Inselkammer, Wirt des Armbrustschützenzelt und Wirtesprecher, mit den Krug in der Hand.

Ihn ziert dieses Jahr ein Hirsch: ein Fünfzehnender. An jedem der 15 Enden hängt eine Plakette, die eines großen der Wiesnzelte repräsentiert. "Der Hirsch steht aber nicht für die großen Wiesn-Zelte als Platzhirsche auf der Wiesn", erklärt Inselkammer. "Es ist unser gesellschaftspolitischer Beitrag für Gleichstellung und Gleichberechtigung", so Inselkammer.

Ein Fünfzehnender symbolisiert die 15 Festzelte auf dem Oktoberfest. © Petra Schramek

Denn: Jeder Gast könne nun sein Bier "direkt aus dem Hirschen" trinken – nachdem das Motiv auf dem Krug zu sehen ist. Bisher war das Trinken aus dem "Hirschen" nur im Augustiner-Zelt möglich – als Hirschen werden nämlich auch 200-Liter-Holzfässer bezeichnet. Und aus diesen Fässer wird im Augustiner-Zelt auf der Wiesn Bier ausgeschenkt.

Wiesn-Chef Clemens Baumgärtner (CSU) hat den Krug an diesem Montag zum ersten Mal gesehen: "Dieses Mal, finde ich, ist es eine schöne Überraschung", sagt er zu den Wirtesprechern Christian Schottenhammel und Peter Inselkammer. "Ich bin froh, dass ihr diesen Krug als Zeichen der Einigkeit unter den Wiesn-Wirten macht", so Baumgärtner.

Montag, 10. Juli, 08.27 Uhr: Auf der Theresienwiese rollen ab heute wieder Gabelstapler und Lastwagen: Gut zwei Monate vor dem Start des Oktoberfests beginnen die Aufbauarbeiten für das größte Volksfest der Welt, die Theresienwiese wird zur Großbaustelle. Schon vor Tagen waren Bauteile von Zelten angeliefert worden und stapeln sich nun auf dem Festgelände. Das Betreten ist aus Sicherheitsgründen verboten (siehe Eintrag vom 5. Juli).

Beim offiziellen Start der Bauarbeiten war auch Münchens Wirtschaftsreferent und Wiesn-Chef Clemens Baumgärtner (CSU) vor Ort. Mit Bauhelm und Schaufel zeigte er sich auf der Theresienwiese. Die Wiesn sei ein Erfolgsmodell, das zeigten die Besucherzahlen, sagte Baumgärtner am Montag. Die erste Wiesn nach zwei coronabedingt abgesagten Volksfesten hatte im vergangenen Jahr rund 5,7 Millionen Besucher angelockt, gut eine halbe Million weniger als die letzte Wiesn vor der Pandemie 2019. Hauptgrund für den geringeren Andrang war aber vermutlich das schlechte Wetter mit viel Regen und Kälte. Deswegen war sogar Glühwein ausgeschenkt worden.

Clemens Baumgärtner steht bei Beginn der Aufbauarbeiten für das Oktoberfest mit Schaufel und Bauhelm auf der Theresienwiese. © Felix Hörhager/dpa

"Wir arbeiten an der Umsetzung", sagte Baumgärtner zum Trinkwasser-Vorstoß im Stadtrat und sprach von einer "sehr guten Idee". Das sei "die richtige Idee zur richtigen Zeit", lobte auch Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) kürzlich. Er hatte kürzlich die Wasserpreise auf der Wiesn, aber auch sonst in der Gastronomie angeprangert.

Test: Neues Onlineportal für nicht genutzte Tische

Sonntag, 9. Juli, 13.20 Uhr: Jedes Jahr sind sie wieder ein heiß diskutiertes Thema: Die Wiesn-Reservierungen. Und jedes Jahr gibt es auch wieder Trittbrettfahrer, die Wiesntisch-Reservierungen zu absoluten Wucherpreisen anbieten. Das bekämpfen die Wiesnwirte zwar bereits per anwaltlichen Abmahnungen, die an entsprechende Onlineportale verschickt werden. Trotzdem gibt es aber immer noch viele dieser Wucher-Angebote im Netz. Ein weiteres Ärgernis sind Reservierungen, die dann doch ungenutzt bleiben – aus welchem Grund auch immer.

Mit einem neuen Portal wollen die Wiesnwirte nun den Kampf gegen diese Leer-Reservierungen aufnehmen. Wie die "Bild" berichtet, betreibt die "Festzelt OS GmbH" dieses Jahr zum ersten Mal testweise eine neue Plattform, auf der man Wiesntische zum regulären Preis weiterverkaufen kann. Die Reservierung wird dann aber erst vom Festwirt geprüft, bevor sie auf der Plattform freigegeben wird.

Neben dem Kampf gegen Wucher-Reservierungen ist dieses Portal, das leere Tische abwenden soll, eine weitere Vorgabe der Stadt an die Wiesnwirte.

So sieht das Plakat zum diesjährigen Oktoberfest aus

Samstag, 8. Juli, 15.23 Uhr: Seit vergangenem Februar ist klar, wie das Plakat für die diesjährige Wiesn aussehen wird. Der Gewinner-Entwurf setzt auf Schlichtheit: "Ein klares, reduziertes Motiv, das trotzdem lebendig ist", sagte Wirtschaftsreferent und Wiesn-Chef Clemens Baumgärtner (CSU) bei der Vorstellung des Plakats.

Wiesn-Chef Clemens Baumgärtner enthüllt das Wiesn-Plakat 2023. © Peter Kneffel/dpa

Seit 1952 wird der Plakatwettbewerb veranstaltet. 95 Entwürfe wurden eingereicht, 38 schafften es in die Abstimmung.

OB Reiter über Gratis-Wasser auf der Wiesn: "Richtige Idee zur richtigen Zeit"

Freitag, 7. Juli, 12.26 Uhr: Dieses Jahr könnte es erstmals Gratis-Trinkwasser auf dem Oktoberfest geben (siehe Eintrag vom 6. Juli). Das sei "die richtige Idee zur richtigen Zeit", lobte Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD). "Ich finde das auf dem Oktoberfest genau den richtigen Weg."

OB Dieter Reiter im vergangenen Jahr beim Wiesn-Anstich. (Archivbild) © Sven Hoppe/dpa

Erst kürzlich hatte Reiter beim Sommerfest der Münchner Innenstadtwirte die hohen Wasserpreise auf der Wiesn, aber auch sonst in der Gastronomie angeprangert – und scherzhaft als neue Maß Wiesn-Bier, die unter zehn Euro kostet, ein Viertelliter-Glas präsentiert. Die Maß Bier wird zwischen 12,60 Euro und 14,90 Euro kosten, im Schnitt 14,18 Euro. Der Durchschnittspreis für den Liter Tafelwasser in den Wiesn-Bierzelten liegt bei 10,04 Euro, im Vorjahr waren es noch 9,67 Euro.

Stadtratsfraktionen fordern Gratis-Trinkwasser auf dem Oktoberfest

Donnerstag, 6. Juli, 13.22 Uhr: In einem gemeinsamen Antrag fordern die Stadtratsfraktionen von SPD/Volt, CSU/Freie Wähler, Die Grünen – Rosa Liste und FDP/Bayernpartei, dass die Besucher beim diesjährigen Oktoberfest Gratis-Trinkwasser bekommen. Demnach soll es mehrere Stellen außerhalb der Zelte geben, an denen sich die Gäste kostenlos Leitungswasser zapfen können.

Der Grund: Nicht nur der Preis für die Maß Bier steigt von Jahr zu Jahr, auch das Wasser in den Zelten wird immer teurer – teilweise sind heuer bis zu 11,60 Euro für einen Liter Wasser fällig. Für viele Gäste, vor allem Jugendliche, Familien mit Kindern oder Senioren, ist das oft nicht zu bezahlen. Deshalb sollen alle Gäste die Möglichkeit bekommen, auf dem Festgelände kostenlos an Leitungswasser zu kommen.

"Die Wiesn soll ein Volksfest für alle bleiben. Wir stellen uns eine unkomplizierte Lösung vor: Außerhalb der Zelte soll es Stellen geben, an denen die Festgäste das gute Münchner Leitungswasser in mitgebrachte Behälter zapfen können", sagt SPD-Stadtrat Roland Hefter zum fraktionsübergreifenden Vorschlag. Und CSU-Chef Manuel Pretzl ergänzt: "Auf der Wiesn soll niemand durstig bleiben. Nicht jeder kann sich eine Maß Wasser für zehn Euro leisten. Kostenlose Wasserspender tragen dazu bei, dass die Wiesn ein Volksfest für alle bleibt."

Wiesn-Stadträtin Anja Berger von den Grünen geht sogar noch einen Schritt weiter. Für sie sei das Gratis-Wasser eine Chance, "das hervorragende Münchner Trinkwasser einem internationalen Publikum zu präsentieren – eine Werbung für unsere Stadt!". Gabriele Neff von der FDP betont, dass das Angebot für alle gilt – natürlich auch für die Gäste, die nicht ins Bierzelt gehen. Gleichzeitig stellt die Stadträtin jedoch auch klar: "Aber auch zwischen zwei Maß Bier schadet ein Schluck Wasser bekanntlich nicht!"

Anlieferung auf der Theresienwiese: Die ersten Bilder

Mittwoch, 5. Juli, 15.06 Uhr: Langsam aber sicher wird's ernst, die ersten Teile für den Oktoberfest-Aufbau liegen mittlerweile auf der Theresienwiese. Auch Bagger und anderes Baugerät wurden bereits aufs Gelände gebracht, seit Dienstag darf angeliefert werden. Ab 10. Juli startet dann der eigentliche Aufbau.

Die ersten Teile fürs Oktoberfest liegen mittlerweile auf der Theresienwiese. Seit Dienstag kann für die Wiesn angeliefert werden. © Sven Barthel

Dann ist, wie jedes Jahr, aus Sicherheitsgründen auch das Betreten der Großbaustelle auf der Theresienwiese verboten. Die Stadt richtet jedoch Querungsmöglichkeiten über das Gelände ein, die bis zum 4. September genutzt werden können.

Die Matthias-Pschorr-Straße ist vom 10. bis einschließlich 30. Juli zwischen der Bavaria und der Schaustellerstraße gesperrt. Während dieser Zeit kann die Straße 5 hinter Käfer- und Weinzelt genutzt werden. Die Nord-Süd-Querung über die Schaustellerstraße ist bis 20. August möglich. Von 31. Juli bis einschließlich 4. September gelten folgende Regelungen:

Von Montag bis Freitag, 20 bis 6 Uhr, sowie an Samstagen und Sonntagen durchgehend offen

Von 6 bis 9 Uhr sowie von 16 bis 20 Uhr jeweils für zehn Minuten nach jeder vollen Stunde gesperrt

Von 9 bis 16 Uhr vollständig gesperrt

Ab dem 4. September bis einschließlich 13. Oktober ist die Straße komplett gesperrt. Die Nord-Süd-Querung über die Schaustellerstraße ist bis 20. August und dann wieder ab 2. November möglich.

Heuer erstmals veganer Leberkas auf der Wiesn

Thomas Müller mit dem veganen Leberkas. © Bernd Wackerbauer

16.07 Uhr: Im vergangenen Jahr sorgte die vegane Weißwurst in einigen Wiesn-Zelten für gespaltene Meinungen – 2023 könnte es der vegane Leberkas werden, der Premiere auf dem Oktoberfest feiert. Das Start-up, das die veganen Gerichte herstellt hat viele prominente Unterstützer, unter anderem Bayern-Star Thomas Müller. Die AZ hat den Vegan-Leberkas bereits probiert – wie er schmeckt, lesen Sie hier.

Anlieferung für das 188. Oktoberfest startet

Dienstag, 4. Juli, 12.30 Uhr: Noch dauert es einige Wochen, bis es wirklich losgeht. Aber einige erste, kleinere Wiesn-Anzeichen gibt es schon: Ab heute beginnen die ersten Vorbereitungen für den Aufbau auf der Theresienwiese. Dann dürfen die Schausteller und Zeltbetreiber erste Anlieferungen machen. Ab nächstem Montag (10. Juli) wird dann so richtig aufgebaut.