Münchens Promi-Bäcker Bodo Müller: Letzte Ruhe im Krapfengrab

Bodo Müller († 75) stürzte aus dem Fenster in den Tod: München trauert um den Promi-Bäcker, der sich genau auf seinen Abschied vorbereitet hat.

Die ersten Kerzen und Blumen stehen bereits vor seiner Tür, die tragische Nachricht hat sich schnell verbreitet. Und sie passt auf den ersten Blick so gar nicht zu dem kunterbunten und zuckersüßen Leben, das Münchens Promi-Bäcker Bodo Müller viele Jahrzehnte gel(i)ebt hat. Am Donnerstagnachmittag ist er mitten in München, an seinem Lieblingsplatz, dem Viktualienmarkt, aus einem Fenster in den Tod gestürzt.

Was ist passiert? Nach AZ-Informationen war der beliebte Konditor, der mit seinen fantasievollen Torten für den FC Bayern und die Society berühmt geworden ist, schon mittags in der Nähe vom Viktualienmarkt mit seinem Rollator unterwegs, schaute sich immer wieder in den Straßen um.

Am Nachmittag stürzte sich Bodo Müller aus dem Fenster

Ex-Narrhalla-Faschingsprinz Müller, der auch lange mit seinem Bodos Cafézelt auf der Wiesn war, ging in das Haus im Rosental, in dem unten eine Filiale von Angermaier Trachten ist. Sein Rollator blieb draußen stehen.

Zunächst besuchte Müller, der seit 18 Jahren an Parkinson litt, eine Physiotherapie-Praxis im ersten Stock. Danach fuhr er mit dem Lift in den fünften Stock – verbrachte dort alleine eine Stunde und sprang aus dem Fenster. Sekunden später erschraken die Angermaier-Mitarbeiter fürchterlich. Ein Mann fiel von oben vor ihre Türe. Der Rettungswagen kam sofort – und der Leichenwagen.

Nach Pfingsten soll es eine große Trauerfeier für Bodo Müller geben

Wenige Stunden zuvor war Otto Lindinger, sein guter Freund, der sein Cafézelt auf der Wiesn übernommen hat, auf einem Ratsch in Müllers Büro gewesen. "Otto, vielen Dank für alles!", schrieb Bodo auf eine Karte, die auf dem Schreibtisch lag.

"Im Nachhinein deute ich die Zeichen anders", so Lindinger zur AZ. "Es ist traurig und tragisch, aber es war sein Wunsch, so zu gehen. Er wollte kein Pflegefall werden, niemandem zur Last fallen." Mit Bodo Mülles Ehefrau Tanja (40) plant er nun eine große Trauerfeier nach Pfingsten.

Bodo Müller hatte schon ein Grab gekauft

Müller selbst hatte schon vor fünf Jahren bei Bestatter Denk alle Details geklärt, wie er bestattet werden will. Und er hat sich bereits ein Krapfengrab (mit Extra-Erlaubnis!) auf dem Ostfriedhof gekauft – mit einem Krapfen auf dem Grabstein.

Das Krapfengrab für Bodo Müller auf dem Ostfriedhof. © Claus Elßmann

Zu Claus Elßmann ("Doku"-Kanal, Pallas Film), der vor einem halben Jahr die Doku "Der Tod soll Leben" u. a. mit Bodo Müller gedreht hat, sagte er, dass er mit dem Krapfengrab auch nach seinem Tod ein humoriges Zeichen setzen wollte.

Viele Prominente und Wegbegleiter von Bodo Müller äußern ihr Mitgefühl

Doch im Freundeskreis überwiegt jetzt die Trauer.

Bayerns Ehrenpräsident Uli Hoeneß sagte: "Der FC Bayern verliert mit Bodo Müller einen treuen Fan und sehr guten Freund. Es war immer das Highlight zur Faschingszeit, wenn er mit seinen extra für unseren Verein kreierten Torten und Krapfen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verwöhnte."

___________________________________________________________________________

Anmerkung der Redaktion: In der Regel berichtet die AZ nicht über Selbsttötungen – es sei denn, die Tat erfährt durch die Umstände besondere Aufmerksamkeit. Suizidgedanken sind häufig eine Folge psychischer Erkrankungen. Letztere können mit professioneller Hilfe gelindert und geheilt werden. Wer Hilfe sucht, auch als Angehöriger, findet sie bei der Telefonseelsorge: 0800-111 0 111 und 0800-111 0 222. Die Berater sind rund um die Uhr erreichbar, jeder Anruf ist kostenlos.