Münchens Promi-Bäcker Bodo Müller: Fenstersturz in den Tod

Der Promi-Bäcker Bodo Müller ist tot. Der 75-Jährige starb am Donnerstag nach einem Sturz aus dem Fenster in der Münchner Innenstadt.

Der Münchner Star-Bäcker Bodo Müller (Bodos Backstube) ist am Donnerstagabend bei einem Fenstersturz ums Leben gekommen.

Große Tragödie am Donnerstagmittag mitten in München: Münchens Promi-Bäcker Bodo Müller ist in den Tod gestürzt.

Nach AZ-Informationen war der bekannte und beliebte Konditor, der mit seinen fantasievollen Torten für den FC Bayern und die Münchner Society berühmt geworden ist, mittags in der Nähe vom Viktualienmarkt mit seinem Rollator unterwegs, schaute sich immer wieder in den Straßen um.

Bodo Müller fiel vor Tür von Angermaier-Filiale

Müller, der auch lange mit seinem Bodos Cafézelt auf der Wiesn war, ging dann in das Haus im Rosental, in dem unten eine Filiale von Angermaier Trachten ist. Der Rollator blieb draußen vor der Türe stehen.

Kurz darauf erschraken die Angermaier-Mitarbeiterinnen fürchterlich. Ein Mann fiel von oben vor ihre Türe: Bodo Müller. Der Rettungswagen kam sofort – dann der Leichenwagen. Ein Suizid ist leider nicht auszuschließen.

Bodo Müller war Münchens Star-Konditor

Viele Jahre war Bodo Müller der Bäcker der Stars. Für den FC Bayern modellierte er wichtige Momente der Vereinsgeschichte aus Zucker und Marzipan nach. Auch für Freddie Mercury machte Müller leckerste Torten.

Sein Café-Zelt auf der Wiesn galt als echter Geheimtipp für alle Oktoberfest-Besucher. Über 30 Jahre war Bodo Müller auf der Wiesn aktiv, angefangen hatte alles mit einem kleinen Milchstand.

Auch Schicksalsschläge prägten Bodo Müller

Nach einer Wiesn-Nacht lauerten dem beliebten Bäcker drei maskierte Räuber auf, schlugen ihn krankenhausreif und flohen mit 50.000 Euro Beute. Die Staatsanwaltschaft glaube Müller nicht, ermittelte über vier Jahre wegen Versicherungsbetrug. Der Ruf war ruiniert.

Seinen Frohsinn ließ sich Bodo Müller dennoch nicht nehmen. Das lag auch an Ehefrau Tanja (40), die "Münchens letzten legendären Junggesellen" zähmte und im zarten Alter von 68 Jahren vor den Traualter führte. Kinder hatte das Paar keine.

____________________________________________________________________________________

Anmerkung der Redaktion: In der Regel berichtet die AZ nicht über Selbsttötungen – es sei denn, die Tat erfährt durch die Umstände besondere Aufmerksamkeit. Suizidgedanken sind häufig eine Folge psychischer Erkrankungen. Letztere können mit professioneller Hilfe gelindert und geheilt werden. Wer Hilfe sucht, auch als Angehöriger, findet sie bei der Telefonseelsorge: 0800–111 0 111 und 0800–111 0 222. Die Berater sind rund um die Uhr erreichbar, jeder Anruf ist kostenlos.