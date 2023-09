Monika Gruber macht OB Reiter Wiesn-Konkurrenz: Kabarettistin übernimmt Anstich in der Schützenlisl

Das Oktoberfest 2023 ist offiziell eröffnet, Oberbürgermeister Dieter Reiter hat traditionell den Anstich im Schottenhamel-Festzelt vorgenommen. Fast zeitgleich war auch Monika Gruber mit dem Holzhammer im Einsatz und sorgte dafür, dass es in der Schützenlisl auf der Oidn Wiesn das erste Bier gab.

Monika Gruber zapft in der Schützenlisl auf der Wiesn das erste Bier an.

Pünktlich um 12 Uhr hieß es am Samstag in München: O'zapft is! Oberbürgermeister Dieter Reiter eröffnete das 188. Oktoberfest – mit gerade mal zwei Schlägen war das erste Bierfass angezapft. Doch nicht nur im Schottenhamel wurde der Hammer geschwungen, auch in der Schützenlisl auf der Oidn Wiesn gab es einen ganz eigenen Anstich mit Promi-Gast Monika Gruber.

Anstich in der Schützenlisl: Monika Gruber braucht zwei Schläge

Die Kabarettistin brauchte, gleich wie OB Reiter, zwei Schläge. Ganz ohne spritzen schaffte sie es mit geübten Schwung, den Zapfen in das Fass zu schlagen. Zur AZ sagte die Gruberin anschließend, dass sie am liebsten jeden Tag auf die Wiesn kommen würde, es aber nicht schafft, weil sie so viel spielen müsse. Aktuell steht sie mit ihrem Programm "Ohne Worte" auf der Bühne.

Gruberin will mit ihren Eltern auf die Wiesn kommen

Für Monika Gruber war es nicht das erste Mal, dass sie das erste Bier in der Schützenlisl angezapft hat. Bereits letztes Jahr durfte sie den Holzhammer in das Fass schlagen und wird wohl auch zur Wiesn 2024 den Anstich übernehmen. Wirt Lorenz Stiftl hat die Gruberin eingeladen, nächstes Jahr wiederzukommen. "Das Bier schmeckt narrisch guad, grad das Augustiner", sagt die 52-Jährige zur AZ und wird in den nächsten Tagen auf jeden Fall mit ihren Eltern wiederkommen.