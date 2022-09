Mieses Wiesn-Wetter: Ab sofort gibt's Glühwein auf dem Oktoberfest!

Ab Sonntag gibt es Glühwein auf der Wiesn! Grund dafür ist das schlechte Wetter in München.

München - Keine Sonne, dafür reichlich Wolken, immer wieder ein bisserl Regen und Temperaturen im teils niedrigen zweistelligen Bereich. Bis auf wenige Tage hat das Wetter beim diesjährigen Oktoberfest (noch) nicht wirklich mitgespielt.

Das hat nun auch Konsequenzen für die Wiesn – und was für welche! Ab sofort dürfen vier Eisstände Glühwein verkaufen! Tasse statt Maßkrug heißt's wegen des greisligen Wetters nun also. Wiesn-Chef Clemens Baumgärtner hat die Neuerung am heutigen Sonntag auf der Halbzeit-Pressekonferenz bekanntgegeben. Der Glühwein-Verkauf startet bereits ab Sonntag.

Der Glühweinduft bringe einen Hauch von Weihnachten auf das Fest. Dass nun "Merry Christmas" gespielt werde, wie er es schon gehört habe, finde Baumgärtner aber übertrieben.

Bereits 2008 gab es Glühwein auf der Wiesn

"Das gab's wohl noch nie", sagte Baumgärtner. Ganz recht hat er damit allerdings nicht: Unter anderem gab es wegen der niedrigen Temperaturen 2008 Glühwein auf der Wiesn. Damals eben auch von den Eisständen, die beim schlechten Wetter mit am wenigsten Geschäft machen. Damals wurden allein an den letzten Wiesn-Tagen mehr als 2.000 Liter Glühwein getrunken. "Das Konsumangebot nähert sich bei diesen Temperaturen immer mehr dem Christkindlmarkt", kommentierte zum Abschluss des Festes der damalige Münchner Oberbürgermeister Christian Ude.

Bereits vor einigen Tagen wurde wegen des schlechten Wetters darüber spekuliert, ob es auf der Wiesn bald Glühwein gibt. Nun haben sich die Spekulationen also bewahrheitet. Na dann, Prost!