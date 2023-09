Gewalt-Eskalation auf dem Oktoberfest in München: Unbekannter schlägt Frauen und kann entkommen

Ein Mann schlägt am ersten Wiesn-Tag in München zwei Frauen, verletzt sie teils schwer und kann danach verschwinden, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Die Betroffenen sind schockiert – und erheben Vorwürfe an das Sicherheitspersonal.

21. September 2023 - 06:27 Uhr, aktualisiert am 21. September 2023 - 09:52 Uhr | AZ

Blick in die Bräurosl, wo sich der brutale Vorfall am ersten Wiesn-Tag ereignet hat. (Archivbild) © imago/Wolfgang Maria Weber