Wiesn-Playmate 2023 – Verena Kerth würde nochmal blank ziehen: "Wäre mal wieder Zeit"

Die 22-Jährige wird den Playboy auf der Wiesn repräsentieren. Zur Feier ins Park Café sind auch ehemalige Covergirls wie Verena Kerth gekommen. Wer sich von den Promis noch mal nackig zeigen würde?

Ein bisschen schüchtern wirkt Laura Langas (22) noch am Donnerstag, es ist ihr erster öffentlicher Auftritt als Wiesn-Playmate. Im Park Café veröffentlichte der Playboy gemeinsam mit Trachten Angermaier und Hofbräu die Gewinnerin des Castings.

Wiesn-Playmate 2023: Laura Langas sieht Cover als Chance, "richtig steil zu gehen"

Laura stammt aus Hausham, nahe am Schliersee, und studiert Marketing Management. "Ich bin quasi ins Dirndl geboren und ich war schon immer ein Wiesnkind", sagt die Langas der AZ. Mindestens zehn Mal wird sie auf der Wiesn unterwegs sein, natürlich mit dem Playboy. Warum sie sich für das Männermagazin ausgezogen hat? "Ich wollte schon immer modeln. Wiesn-Playmate zu sein sehe ich als Chance, richtig steil zu gehen." Freizügig zeigt sich Laura auch zuvor schon auf ihrem Instagram-Kanal. Rund 60.000 Follower hat sie dort.

Mit den entstandenen Fotos ist die Studentin sehr zufrieden. "Die Bilder sind geschmackvoll", findet sie. Nach zehn Minuten habe sie beim Shooting jede Scheu abgelegt und sich "richtig wohlgefühlt". Das sehen auch Lauras Freunde und Familie auf den Bildern. "Der Papa hat anfangs schon die Augen verdreht. Aber jetzt sind alle begeistert von den Fotos", sagt die frisch gekürte Wiesn-Playmate.

Playboy-Chef freut sich über Wiesn-Playmate: "Ein richtig bayerisches Madl"

Auch Playboy-Herausgeber Florian Boitin ist glücklich mit der neuen Wiesn-Playmate. "Laura kommt aus dem Münchner Umland, ist ein richtig bayerisches Madl, sie hat ganz klar die Oktoberfest-DNA", sagt Boitin zur AZ. Zwischen 30 und 50 Bewerbungen bekommt der Playboy jedes Jahr für das Wiesn-Playmate. Boitin: "Gesucht wird ja eigentlich die Göttin von nebenan. Viele nutzen das mittlerweile als Plattform für sich. Mit Laura haben wir auch dieses Jahr wieder ein tolles Wiesn-Playmate gefunden."

Da scheinen sich am Donnerstagabend alle Gäste einig: Moderatorin Verena Kerth und ihr Partner und Dschungelkönig Marc Terenzi finden: "Sie sieht toll aus. Und eine ganz Nette ist sie auch", so Kerth zur AZ. Auch sie ist am Donnerstag ein Hingucker, in babyblau und Partnerlook von Kopf bis Fuß kommen sie und Terenzi ins Park Café. Er ist mittlerweile genauso blond wie Kerth selbst. "Wenn ich in den Spiegel schaue, sehen ich den Marc", sagt sie und lacht. Terenzi selbst fand seine dunklen Haare zu langweilig. "Ich wollte eine Veränderung. So schön war das blond noch nie", verrät er der AZ.

Verena Kerth und Marc Terenzi © BrauerPhotos / G.Nitschke

Verena Kerth würde nochmal für den Playboy blank ziehen: "Wäre mal wieder Zeit"

Dass Kerth von der Damen-Wiesn ausgeladen wurde, fühle sich für sie an, "als wäre ich durch die Abiprüfung gerauscht oder als hätte ich meinen Führerschein verloren." Dennoch können sie es verstehen. "Ich wünsche den Mädels auf jeden Fall ganz viel Spaß. Es war immer ein tolles Event", so Kerth. Unternehmerin Regine Sixt hatte Kerth wegen ihres in der Öffentlichkeit stattfindenden Privatlebens von der Damen-Wiesn ausgeladen.

Ob sich Kerth selber noch mal für den Playboy ablichten lassen würde? "Warum eigentlich nicht. Nach zehn Jahren wäre es eigentlich mal wieder Zeit", findet Kerth. Am besten mit Marc im Hintergrund. "Da werde ich mit dem Flo (Anm. Red. Florian Boitin) gleichmal was ausmachen", so Kerth.

Wiesn-Vorfreude bei den Promi-Gästen: Tanja Lanäus will keine Achterbahn fahren

Neben Kerth war unter anderem auch Schauspielerin Tanja Lanäus zu Gast. Auch sie zierte schon das Playboy-Cover. Was sie der jungen Laura mitgeben würde? "Mach nur das, was du selber möchtest, und lass dir keine Vorschriften machen", sagt die Schauspielerin. Auf die Wiesn freut sich die Kölnerin ebenso. Nur auf einer Achterbahn würde man sie niemals finden. "Dafür bin ich einfach ein zu großer Schisser", sagt sie und lacht. Und wie sieht’s mit dem Playboy aus? Würde sie sich noch mal ausziehen für die Kamera? "Never say never", flötet die Schauspielerin.

Tanja Lanäus © BrauerPhotos / G.Nitschke

Auch Franziska Distler würde wieder mit dem Playboy arbeiten. Sie war das Wiesn-Playmate 2022 und ist am Donnerstag ebenfalls im Park Café. Ihren Titel gibt sie mit einem lachenden und einem weinenden Auge ab: "Jetzt kann ich wieder privat auf die Wiesn gehen. Aber es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht, Wiesn-Playmate zu sein!" Spaß wünscht sie auch ihrer jungen Nachfolgerin. "Hauptsache genießen", so Distler.

Farblich passt am Donnerstag vor allem Ludwig Lehner mit Partnerin Christina Vogel zum pinken Dirndl der Wiens-Playmate Laura. In zart rosa präsentiert sich der als Ryan-Gosling-Double bekanntgewordene Koch. Auch bei dem Paar ist die Wiesnvorfreude groß: "Drei, vier Mal werden wir sicher auf die Wiesn gehen. Wir sind hauptsächlich im Paulaner und im Hofbräuzelt unterwegs."

Sein Zelt hat auch Schauspieler Peter Rappenglück schon gewählt. Auch er ist Gast beim Wiens-Playmate 2023. "Ich gehe in die Bräurosl, um den Wirt zu unterstützen. Wenn dann am Nachmittag. Ab 17, 18 Uhr gehe ich wieder heim – bevor der Wahnsinn losgeht", so Rappenglück.