Patrick Dempsey für Blitzbesuch in München: Was treibt den Hollywoodstar in die Altstadt?

Am Donnerstagabend hat eine kreischende Menschenansammlung in der Münchner Altstadt das Interesse der Passanten geweckt. Grund war der Blitzbesuch eines waschechten Hollywoodstars: Ex-"Grey's Anatomy"-Star Patrick Dempsey war in der Stadt. Was steckte hinter seinem Auftritt?

08. September 2023 - 11:55 Uhr, aktualisiert am 08. September 2023 - 12:25 Uhr | Daniela Schwan

Die AZ hat Hollywood-Star Patrick Dempsey bei einem Blitzbesuch in München erwischt. © Daniela Schwan