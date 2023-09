Ex-Mann von Natalia Wörner verunglückt: Robert Seeliger bricht sich das Genick

Bei einem Familienurlaub in Kanada hat sich Natalia Wörner-Ex Robert Seeliger schwer verletzt. Jetzt befindet sich der Schauspieler in Berlin in Behandlung.

08. September 2023 - 11:17 Uhr | AZ

Robert Seeliger und Natalia Wörner waren bis 2008 verheiratet. © BrauerPhotos / G.Schober

Natalie Wörners Ex-Mann Robert Seeliger hat sich bei einem schweren Mountainbike-Unfall das Genick gebrochen. Jetzt ist der 56-jährige Schauspieler glücklich, mit dem Leben davongekommen zu sein. Wie die berichtet, ereignete sich der tragische Unfall im Sommerurlaub. Familienurlaub wird zu Horror-Trip für Robert Seeliger Der Familientrip mit Sohn, Bruder und Eltern in Kanada war definitiv kein Erholungsurlaub. Gemeinsam mit seinen Liebsten war Robert Seliger Campen, Schwimmen, Angeln und Mountainbike fahren. Am 4. August passierte dann ein heftiger Unfall. Wegen Schulterschmerzen blieb Sohn Jacob zuhause, weshalb Seliger alleine mit seinem Bruder eine Fahrradtour machte. Das bereue er jetzt. "Ich wünsche mir heute, ich wäre wie Jacob im Bett geblieben", erklärt Seeliger in einem Interview. Robert Seeliger mit Sohn Jacob bei einer Filmpremiere. © imago/tinkeres Robert Seeliger nach schwerem Mountainbike-Unfall: "Meine Wirbel wurden mit Schrauben und Platten fixiert" Direkt nach dem Unfall habe sein Bruder einen Krankenwagen gerufen. Dieser habe jedoch ungefähr eine halbe Stunde gebraucht, um die beiden Seliger Brüder zu erreichen. Auch das Krankenhaus vor Ort hatte nicht die nötigen Kapazitäten, um die OP durchzuführen, weshalb Robert nach Victoria in ein anderes Krankenhaus gebracht werden musste. Dort wurde der Schauspieler dann dreieinhalb Stunden lang operiert. "Meine Wirbel wurden mit Schrauben und Platten fixiert", beschreibt er die Operation. Schock nach OP-Fehler Doch da endet der Horror noch nicht. Als Robert Seliger in Berlin, seine Behandlung in der Charité fortsetzte, kam die nächste Schock-Nachricht: Bei der Operation seien den Ärzten kritische Fehler unterlaufen – Seeliger musste daraufhin erneut operiert werden. Doch gesund ist der 56-Jährige auch jetzt noch lange nicht. In Kürze stünden ihm noch weitere Operationen bevor und der Heilungsprozess dauere vermutlich noch über ein Jahr. Lesen Sie auch Ausgeladen! Verena Kerth darf nicht zur Damen-Wiesn – das sagt sie in der AZ X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Lesen Sie auch Lena Meyer-Landrut spricht über den Unfall: So dramatisch war ihr Sturz wirklich X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Auch beruflich befindet sich Robert Seeliger in einer schwierigen Situation Der Unfall ist jedoch nicht Robert Seeligers einzige Sorge. Aufgrund der Corona-Pandemie hatte der Schauspieler in den letzten Jahren nur wenig Aufträge. Um diese finanzielle Lücke zu füllen, installierte er Holzwerkzeuge – das sei jetzt vorerst nicht mehr möglich. Auch sei noch nicht klar, ob seine Krankenversicherung alle Kosten übernehme. Nicht der erste lebensgefährliche Unfall Vor 13 Jahren zog sich Seeliger schon einmal eine ähnliche Verletzung zu. Bei einem Trampolin-Sturz brach er sich zwei Halswirbel. Auch damals war nicht klar, ob er sich jemals vollständig erholen würde – jetzt befindet sich Natalia Wörners Ex-Mann erneut in einer ähnlichen Situation. 2008 ließen sich Seeliger und Natalia Wörner scheiden, zuvor waren die beiden als "Promi-Traumpaar" bekannt.