Lena Meyer-Landrut spricht über den Unfall: So dramatisch war ihr Sturz wirklich

Lena Meyer-Landrut erholt sich aktuell von einem doppelten Kreuzbeinbruch. Die Verletzung zog sich die Sängerin bei einem Sturz vom Pferd zu. In einem Podcast sprach sie jetzt über den Unfall und darüber, dass es auch ganz anders hätte ausgehen können.

Da hat Lena Meyer-Landrut noch mal Glück gehabt! Die Sängerin fiel Anfang August vom Pferd und zog sich einen sehr schmerzhaften, doppelten Kreuzbeinbruch zu. Der Unfall hätte aber noch viel schlimmer ausgehen können! Auf Instagram gab die 32-Jährige ihren Fans jetzt ein Update zu der Verletzung.

Lena Meyer-Landrut: Schwere Verletzung nach Sturz vom Pferd

Nach etwa 15 bis 20 Jahren Pause wollte sich Pferde-Fan Lena Meyer-Landrut mal wieder auf den Sattel schwingen. Die Sängerin dachte sich einfach: "Ich fahr’ mal auf’n Reiterhof und ich bin dann mal alleine – und ich mach’ mal was für mich einfach", wie sie im SWR3-Podcast, "1 plus 1 – Freundschaft auf Zeit" erzählte. Die erste Reitstunde sei auch "supergut" gelaufen. In der zweiten Stunde überschätzte sie sich allerdings etwas.

Lena wurde gefragt, ob sie auch galoppieren wolle, was die Sängerin bejahte. "Und dann sind wir angaloppiert, und dann hatte das Pferd auf jeden Fall richtig Fun und wollte nicht mehr aufhören zu galoppieren. Aber ich wollte gerne aufhören", schildert sie die Situation.

Während des Ritts rutschte sie nach außen ab. "Und dann bin ich quasi auf den unteren Rücken gefallen und dabei sind mir zwei Wirbel gebrochen", berichtet Lena im Podcast. "Und jetzt hab’ ich damit so ein bisschen zu tun. Das ist auf jeden Fall echt nicht witzig gewesen".

Glück im Unglück: Lena hätte nach dem Sturz gelähmt sein können

Die Folgen des Sturzes haben die ESC-Gewinnerin in den letzten Wochen stark eingeschränkt. "Man kann vor allen Dingen nicht aufstehen, hinsetzen, bücken, irgendwelche Sachen aufheben und es ist alles so erschwerlich", erzählt sie.

Trotz allem ist Lena dankbar, dass nichts Schlimmeres passiert ist. Das Ganze sei "so 'Glück im Unglück'-mäßig", stellt sie im Gespräch mit "1 plus 1 – Freundschaft auf Zeit" fest. "Ich hab’ jetzt einfach nur Schmerzen und es ist nichts, was sozusagen mich langfristig beeinträchtigt. Aber wenn man dann da so rumliegt und dann so kurz denkt 'Ok, es hätte nicht viel gefehlt und dann wären einfach sozusagen meine Beine nicht mehr zu benutzen gewesen.' Das ist schon echt hart".

Für die Instagram-Follower gibt's ein Röntgenbild

Auf Instagram bekamen die Fans der Sängerin die Verletzung sogar zu sehen. Lena teilte ein die Röntgenaufnahme mit ihren Followern. Für die medizinisch weniger geschulten Betrachter markierte sie die gebrochene Stelle an ihrem Kreuzband mit einem Herz.

Dazu schrieb sie: "Vom Pferd gefallen und mir dabei n doppelten Kreuzbein Bruch geholt (klar ein Knochen reicht nicht). Ich versuch mich jetzt bestmöglich zu erholen, mache ruhig und langsam. Passt schön auf euch auf soweit es geht". Von den Fans gab es natürlich ganz viel Liebe und Genesungswünsche für die verletzte Lena.